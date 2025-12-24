Путин поручил утвердить в законах понятие командного игрового спорта

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы закрепить понятие «командный игровой вид спорта» и предоставить Министерству спорта право формировать перечень таких видов спорта, сообщает сайт Кремля.
В документе отмечается: «Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих закрепление понятия «командный игровой вид спорта», наделение Минспорта России полномочием по определению перечня командных игровых видов спорта, совершенствование положений, регулирующих особенности развития таких видов спорта».
Ранее Путин заявил о важности создания школьных спортивных лиг в каждом субъекте страны.