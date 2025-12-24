  • Новость часаПВО сбила семь атаковавших Москву беспилотников
    «План Зеленского» оказался вбросом и имитацией
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве
    ГУР Минобороны Украины начало кампанию против Генштаба ВСУ
    Закончилась четырехлетняя дисквалификация Валиевой
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    В Москве автомобиль сбил бывшего помощника Горбачева
    Чиновников польского Гданьска не впустили в здание генконсульства России
    Bloomberg: За год укрепление рубля стало самым сильным с 1994 года
    Авиаэксперт объяснил значение отечественного двигателя для самолета «Байкал»
    24 декабря 2025, 19:46 • Новости дня

    Путин поручил утвердить в законах понятие командного игрового спорта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин дал поручение правительству установить на законодательном уровне определение командного игрового спорта и расширить полномочия Минспорта. Об этом сообщается в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы закрепить понятие «командный игровой вид спорта» и предоставить Министерству спорта право формировать перечень таких видов спорта, сообщает сайт Кремля.

    В документе отмечается: «Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих закрепление понятия «командный игровой вид спорта», наделение Минспорта России полномочием по определению перечня командных игровых видов спорта, совершенствование положений, регулирующих особенности развития таких видов спорта».

    Ранее Путин заявил о важности создания школьных спортивных лиг в каждом субъекте страны.

    24 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность более регулярного участия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в заседаниях кабмина, обратившись к ней во время встречи с правительством.

    Президент России Владимир Путин обратился к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной с просьбой чаще принимать участие в заседаниях правительства, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление прозвучало в ходе рабочей встречи с членами кабинета министров.

    Путин подчеркнул важность присутствия руководителя Центробанка на таких мероприятиях. Глава государства заявил: «Руководитель Центрального банка здесь. Я бы вас попросил почаще бывать на заседаниях правительства».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил успешную работу Государственной думы и Совета Федерации за осеннюю сессию.

    24 декабря 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Екатерининском зале Кремля проходит торжественная церемония награждения, на которой президент Владимир Путин вручает высшие государственные награды заслуженным деятелям культуры, науки и других сфер.

    Среди награждаемых – музыканты, артисты, ученые, деятели образования, спорта, медицины, промышленности и сельского хозяйства, передает ТАСС.

    Высшую государственную награду – орден Святого апостола Андрея Первозванного – получил режиссер Никита Михалков. Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени президент вручил народному артисту Юрию Антонову и ректору МГИМО МИД России, академику РАН Анатолию Торкунову.

    Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени отмечен журналист и телеведущий Владимир Соловьев, а IV степени – директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова и пианист Денис Мацуев.

    Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ, удостоена ордена Александра Невского. Почетное звание «Заслуженный врач РФ» получил руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а певец и худрук Севастопольского театра оперы и балета Ильдар Абдразаков – почетное звание «Народный артист РФ».

    Ранее Владимир Путин наградил участников спецоперации на Украине, отличившихся при освобождении города Северск, медалями «Золотая Звезда» Героя России.

    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    24 декабря 2025, 09:15 • Новости дня
    Путин поздравил Алиева с днем рождения

    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения и выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства между двумя странами, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил достижения Азербайджана под руководством Алиева в социальной и экономической сферах, а также укрепление позиций страны на международной арене.

    Глава государства подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном строятся на прочных традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. По мнению Путина, дальнейшее развитие стратегического партнерства и союзничества между двумя странами отвечает интересам народов России и Азербайджана.

    В завершение обращения Владимир Путин пожелал Ильхаму Алиеву здоровья, благополучия и успехов, а также попросил передать теплые слова семье президента Азербайджана.

    Ранее Алиев отказался приехать на неформальный саммит СНГ в Петербурге, сославшись на сильную занятость. Кремль выразил понимание по поводу решения Алиева не посещать мероприятие.

    24 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил утвердить поправки, устанавливающие обязательное поднятие государственного флага на соревнованиях, и постоянное его размещение на спортивных объектах в России.

    Как передает ТАСС, в новом перечне поручений президента содержится требование внести в законодательство изменения, обязывающие поднимать государственный флаг во время официальных мероприятий и соревнований.

    Документ отмечает необходимость постоянного размещения флага на всех спортивных объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

    Владимир Путин поручил правительству реализовать эти изменения в максимально короткие сроки. Соответствующая рекомендация опубликована на сайте Кремля по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту.

    В поручении уточняется, что нормы должны распространяться также на объекты для занятий физической культурой, чтобы флаг присутствовал во всех залах и спорткомплексах при проведении мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев подготовили законопроект об обязательном подъеме государственного флага России на торжественных церемониях спортивных соревнований.

    Российские юниоры получили разрешение выступать на международных турнирах по фехтованию с государственным флагом и гимном.

    На церемонии открытия чемпионата мира по пауэрлифтингу российская паралимпийская сборная прошла с национальным флагом.

    24 декабря 2025, 13:21 • Новости дня
    Путин телеграммой поздравил Захарову с юбилеем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму официальному представителю МИД Марии Захаровой по случаю ее юбилея, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем официального представителя МИД России Марию Захарову, направив ей специальную телеграмму, передает ТАСС.

    «Президент Путин отправил ей поздравительную телеграмму. Мы, конечно же, присоединяемся к поздравлению нашего президента», – сказал представитель Кремля.

    Песков, оценивая деятельность Захаровой, заявил: «Блестяще».

    24 декабря Мария Захарова отмечает 50-летие. Она рассказала, что начала праздновать юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души».

    Глава МИД России Сергей Лавров поздравил Марию Захарову с юбилеем. Лавров отметил ее вклад в развенчание западной пропаганды.

    24 декабря 2025, 10:39 • Новости дня
    Лавров рассказал о встрече Путина с главой МИД Сирии

    Tекст: Дарья Григоренко

    На встрече президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация на Ближнем Востоке, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что основные темы обсуждения касались «ключевого вопроса суверенитета, территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и практических задач по его обеспечению». Он подчеркнул, что разговор прошел в конструктивном ключе, передает ТАСС.

    Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани в свою очередь заявил, что отношения между Сирией и Россией входят в «новый этап». Он отметил, что новая Сирия нацелена на формирование сбалансированных отношений со всеми государствами, что стало одним из приоритетов внешней политики Дамаска.

    Накануне в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и министром обороны генерал-лейтенантом Мурхефом Абу Касром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД переходного правительства Сирии Асаад аш-Шибани прибыл в Москву. В Москве 15 октября проходили переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

    24 декабря 2025, 13:09 • Новости дня
    Песков сообщил о докладе Дмитриева Путину по итогам поездки в Майами

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предоставил президенту России Владимиру Путину отчет о своей деловой поездке в Майами и встречах с представителями США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Дмитриев уже подробно проинформировал Владимира Путина о своей поездке в Майами, доклад содержал все нюансы переговоров с представителями США, передает ТАСС.

    Песков также заявил, что Кремль не считает целесообразным разглашать через СМИ сведения о документах и договоренности, которые Дмитриев привез из США. По его словам, власти России сохраняют прежнюю позицию и не намерены обсуждать детали ни на этой стадии, ни в дальнейшем в публичном пространстве.

    Отвечая на вопрос о якобы четырех проектах документов, привезенных Дмитриевым, Песков подчеркнул, что не собирается комментировать содержание данных бумаг, особенно через прессу.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал «нормальным» ход переговоров по украинскому конфликту.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами.

    Напомним, в Майами 20 и 21 декабря прошли переговоры между представителями России и США по ситуации на Украине.

    24 декабря 2025, 10:23 • Новости дня
    Путин наградил Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин наградил председателя Верховного суда Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

    В пояснении к документу отмечается: «За заслуги перед государством, большой вклад в укрепление законности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Краснова Игоря Викторовича».

    Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что в среду в Екатерининском зале Кремля пройдет церемония вручения государственных наград деятелям науки, культуры, спорта и других важных отраслей. Награды вручит президент России Владимир Путин.

    24 декабря 2025, 13:00 • Новости дня
    Песков назвал разговора Путина и Алиева очень теплым и нужным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев провели конструктивный телефонный разговор, отметив особую важность диалога для текущих двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Был очень-очень теплый и нужный разговор», – сказал он на брифинге, передает ТАСС.

    В среду Путин поздравил Алиева с днем рождения и выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства между двумя странами. В пресс-службе Кремля уточнили, что к разговору, который носил теплый и дружеский характер, также присоединилась жена азербайджанского лидера, первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

    24 декабря 2025, 12:27 • Новости дня
    Путин и Алиев поддержали укрепление союзнических отношений России и Азербайджана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подтвердили в телефонном разговоре стремление к всестороннему укреплению союзнических отношений между Россией и Азербайджаном.

    «Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-азербайджанских союзнических отношений и условлено о дальнейших личных контактах», – говорится в Telegram-канале Кремля.

    К разговору, который носил теплый и дружеский характер, также присоединилась первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева. Отмечается, что «были высказаны самые добрые взаимные пожелания по случаю предстоящих новогодних праздников».

    В среду Путин поздравил Алиева с днем рождения и выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства между двумя странами.

    Ранее Алиев отказался приехать на неформальный саммит СНГ в Петербурге, сославшись на сильную занятость. Кремль выразил понимание по поводу решения Алиева не посещать мероприятие.

    24 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин заявил о рекордно низкой безработице и снижении инфляции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на заседании правительства сообщил о рекордно низкой безработице, падении инфляции и стабильности ключевых макроэкономических показателей страны.

    Во время заседания с членами правительства президент подчеркнул, что несмотря на внешние вызовы, Россия идет вперед, сообщает РИА Новости.

    Владимир Путин заявил: «На исторически минимальном уровне находится безработица».

    Кроме того, глава государства отметил текущее снижение инфляции, подчеркнув, что страна «идет вперед, развивается».

    Президент добавил, что ключевые макроэкономические показатели остаются устойчивыми, несмотря на внутренние и внешние вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень безработицы в России снизился до минимальных за всю историю 2,2%.

    Количество занятых в России с 2020 года выросло на 4 млн человек, а с 2022 года – на 2,6 млн человек. В стране отмечается максимальный уровень занятости трудоспособного населения.

    24 декабря 2025, 09:52 • Новости дня
    Путин назвал работу Госдумы в осеннюю сессию «боевой» и весьма результативной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин отметил результативность и напряженный темп работы Госдумы в осеннюю сессию, выделив вклад парламентариев на фоне завершения очередного созыва.

    Путин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным накануне вечером в Кремле, говорится на сайте Кремля.

    На встрече глава государства поздравил Володина с завершением парламентской сессии и поблагодарил всех депутатов нижней палаты за проделанную работу. «Хочу поблагодарить за совместную работу… Передайте, пожалуйста, слова благодарности всем депутатам Государственной думы», – сказал Путин.

    «Она была боевой, можно сказать, если использовать терминологию сегодняшнего дня, и весьма результативной», – сказал Путин.

    Накануне Володин на пленарном заседании напомнил депутатам о необходимости личной ответственности, сравнив их роль с Дедом Морозом, который не должен приходить без подарков.

    «Единая Россия» подвела итоги работы в осеннюю сессию.

    Ранее в думской фракции «Единой России» отреагировали на «Итоги года с Владимиром Путиным». Депутаты «Единой России» пообещали и дальше делать все для того, чтобы участники СВО получали любую необходимую поддержку, суверенитет России продолжал крепнуть, а социальная политика отвечать на насущные потребности людей.

    24 декабря 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин поздравил Захарову с юбилеем и назвал голосом российской дипломатии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин во время церемонии вручения госнаград поздравил спикера МИД Марию Захарову с 50-летием и подчеркнул её особую роль как представителя российской дипломатии.

    Во время церемонии вручения государственных наград президент Владимир Путин, как передает РИА «Новости», поздравил Марию Захарову с юбилеем и назвал ее голосом российской дипломатии.

    Путин подчеркнул значимость ее вклада, произнеся: «Давайте вместе поздравим с юбилеем... голос нашей дипломатии Марию Владимировну Захарову, поздравляем вас».

    Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова отмечает 50-летие, она рассказала, что начала праздновать юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души».

    Ранее Путин направил поздравительную телеграмму Марии Захаровой по случаю ее юбилея.

    Глава МИД России Сергей Лавров поздравил Марию Захарову, отметив ее вклад в развенчание западной пропаганды и высокий профессионализм.

    24 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин заявил о полной обеспеченности расходов на оборону России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин отметил, что слаженная работа правительства обеспечивает устойчивость финансовой системы страны и позволяет выполнять все обязательства в оборонной сфере.

    Стабильность финансовой системы страны стала результатом эффективной деятельности правительства  и дает возможность полностью обеспечивать расходы на оборону и безопасность, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами кабмина, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность».

    Кроме обеспечения защиты и обороноспособности, Путин добавил, что такое положение дел дает возможность задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития. В частности, он отметил важность новых национальных проектов и призвал ориентироваться на продолжающиеся реформы для устойчивого роста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин заявил, что государственная политика должна строиться вокруг семей с детьми.

    В ходе встречи с членами правительства глава государства подчеркнул, что в России выполняются все социальные обязательства, включая меры поддержки семей с детьми, а финансовая система страны остается устойчивой благодаря сбалансированному бюджету.

    Путин также отметил, что сейчас российская армия является самой боеспособной в мире.


    24 декабря 2025, 13:47 • Новости дня
    Кремль пообещал сообщить о поступлении предложений по диалогу Путина и Макрона

    Песков пообещал сообщить о поступлении предложений по диалогу Путина и Макрона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о намерении информировать о поступлении предложений по восстановлению диалога между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Если Кремль получит предложения о возобновлении диалога между президентом России Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном, информация об этом будет доведена до общественности, передает ТАСС.

    «Когда это произойдет, мы вас проинформируем», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее Макрон заявил, что европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России Владимиром Путиным.

    Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации. Песков также сообщил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

