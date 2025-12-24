  • Новость часаПВО сбила семь атаковавших Москву беспилотников
    «План Зеленского» оказался вбросом и имитацией
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве
    ГУР Минобороны Украины начало кампанию против Генштаба ВСУ
    Закончилась четырехлетняя дисквалификация Валиевой
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    В Москве автомобиль сбил бывшего помощника Горбачева
    Чиновников польского Гданьска не впустили в здание генконсульства России
    Bloomberg: За год укрепление рубля стало самым сильным с 1994 года
    Авиаэксперт объяснил значение отечественного двигателя для самолета «Байкал»
    24 декабря 2025, 19:54 • Новости дня

    Агентство по страхованию вкладов возглавил сотрудник ЦБ Жданов

    Вместо задержанного за мошенничество Мельникова АСВ возглавил Жданов

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший руководитель департамента финансового оздоровления ЦБ РФ Александр Жданов возглавил Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 13 января 2026 года. Предыдущий руководитель АСВ – Андрей Мельников, арестованный за мошенничество на сумму 4 млдр рублей, – освобожден от должности.

    Совет директоров государственной корпорации АСВ одобрил освобождение Андрея Мельникова, арестованного за мошенничество на сумму 4 млдр рублей, от должности генерального директора Агентства, передает РИА «Новости».

    Новый глава агентства Александр Жданов приступит к исполнению обязанностей с 13 января 2026 года. Решение принято на заседании под руководством председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

    В официальном сообщении отмечается: «По представлению председателя совета директоров генеральным директором Агентства с 13 января 2026 года назначен Александр Юрьевич Жданов».

    Жданов с 2000 года занимал различные должности в Банке России. С июня 2017 года он возглавлял департамент финансового оздоровления Банка России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерального директора Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова арестовали по обвинению в мошенничестве на сумму 4 млрд руб.

    Руководителя Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова задержали силовики после дачи показаний бывшего замглавы агентства Александра Попелюха.

    Власти Британии включили Агентство по страхованию вкладов в антироссийский санкционный список вместе с 82 физическими и юридическими лицами, а также 18 судами.

    24 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы

    Ветеран ФСБ назвал подрыв полицейских на юге Москвы диверсией спецслужб Украины

    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Подозрительный человек, которого в ночь на среду пытались задержать сотрудники ДПС, изначально мог быть жертвой мошеннической схемы. Возможно, его попросили отнести «посылку», о содержании которой он не знал, в дежурную часть, но его перехватили инспекторы, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Алексей Филатов.

    «Взрыв на улице Елецкой на юге Москвы – диверсионный акт, а заказчиками, скорее всего, являются украинские спецслужбы», – считает Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа». Собеседник напомнил о методах противника: обмануть человека, а потом его шантажировать.

    «Чаще всего «на крючок» попадаются несовершеннолетние, потому что они более доверчивы. Но иногда в капкан мошенников, действующих с территории Украины, попадают и взрослые люди. Сначала их просят под разными предлогами назвать код из СМС и личные данные, а затем начинают оказывать давление на них, упоминая, например, якобы донаты в пользу ВСУ или потерю гражданами России своих средств», – детализировал спикер.

    «В результате человек, желая, чтобы от него отстали и он вернулся к прежней жизни, готов оказать им «услугу», – добавил Филатов. Он допускает, что подозрительный человек, которого в ночь на среду пытались задержать сотрудники ДПС, мог быть жертвой такой мошеннической схемы.

    «Возможно, его попросили отнести «посылку», о содержании которой он не знал, в дежурную часть, но его перехватили инспекторы. Или его задачей было подложить взрывное устройство под служебную машину полиции. Кстати, непонятно, сам он взорвался или его СВУ привели в действие дистанционно. Следствие, уверен, во всем разберется», – рассуждает ветеран ФСБ.

    Если подтвердится версия с закладкой взрывчатки, то возникает вопрос, почему целью стал автомобиль полиции. Прежде украинские спецслужбы нацеливались на высокопоставленных чиновников, политических деятелей и генералов Генштаба. «Это диверсии разного уровня как по затратам, так и по эффекту», – указал Филатов.

    «Чтобы подложить СВУ под машину, скажем, чиновника, необходимо провести разведывательную деятельность. Я думаю, что к убийству генерала Сарварова причастны люди, прошедшие подготовку, а не кто-то, обманутый мошенниками, с испугу согласившийся на преступление. Для Украины последние – расходный материал, и цели для них подбираются более доступные, как, например, машина ДПС», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, противник не оставляет попыток повлиять на российское гражданское общество: вызвать некую тревогу, неуверенность в завтрашнем дне, страх, что взрыв может произойти не с машиной ДПС, а в месте большого скопления людей», – добавил спикер. На этом фоне он призвал государственные структуры России проводить более активные профилактические действия с гражданами.

    «На мой взгляд, важно также, чтобы человек, который оказался перед выбором: совершить под давлением украинских спецслужб диверсию или прийти в полицию с проблемой шантажа, с повинной – выбирал второе. Люди этого не делают, потому что боятся преследования. Если была бы практика, что попавший в такие «ножницы» и обратившийся в правоохранительные органы освобождается от ответственности, то, может быть, взрывов и поджогов стало бы меньше», – полагает Филатов.

    «Более того, в такой ситуации у силовиков появилась бы возможность вести оперативную игру и выявлять тех, кто передает взрывные устройства, а также оперативно раскрывать преступные сети, которые представляют большую опасность, чем исполнитель», – считает он.

    Военный журналист Роман Сапоньков, в свою очередь, призывает серьезнее взяться за деятельность кол-центров. «Это серьезная диверсионная разведдеятельность врага. И они годами оттачивали умение по вербовке, просто делали это через подбор скриптов через кражу денег, таким образом еще и находясь на полной самоокупаемости», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, в результате взрыва на Елецкой улице в Москве погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС, сообщил СКР. По данным следствия, в ночь на 24 декабря инспекторы увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство.

    «В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», – говорится в заявлении. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств).

    Столичное управление Госавтоинспекции сообщило, что погибшие – 24-летний лейтенант Илья Климанов и 25-летний лейтенант Максим Горбунов. Климанов пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, у него остались супруга и девятимесячная дочь.

    Следователи рассматривают несколько версий подрыва полицейских в Москве, среди них – случайная детонация взрывного устройства; ошибка мужчины, у которого была бомба, в результате чего произошел подрыв; полицейские могли спугнуть подрывника, когда он закладывал взрывное устройство, поэтому он решил привести его в действие, передает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Также изучается версия о том, что подрывник действовал по указанию мошенников. По данным Telegram-канала «112», мужчину обманули под предлогом взлома аккаунта «Госуслуг» и убедили приехать в Москву из Ивановской области. Мошенники поручили мужчине заложить взрывное устройство под автомобиль сотрудников полиции.

    22 декабря в этом же районе, на соседней улице Ясеневой, произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника Управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России. По одной из версий, к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы.

    24 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт

    Импорт товаров из ЕС в Россию впервые превысил экспорт из РФ

    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За первые девять месяцев 2025 года отрицательное сальдо торгового баланса России с Европейским Союзом составило 0,5 млрд евро.

    Впервые в истории объем импорта европейских товаров в Россию превысил экспорт из России в ЕС. За январь-сентябрь 2025 года объем экспорта российских товаров в Евросоюз составил 21,7 млрд евро, в то время как импорт европейской продукции в Россию достиг 22,2 млрд евро. В результате отрицательное сальдо торгового баланса России с ЕС составило 0,5 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

    По информации Евростата, общий объем торговли между Евросоюзом и Россией за первые девять месяцев 2025 года составил 43,9 млрд евро, что на 12,9% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.

    Россия экспортирует в ЕС главным образом топливно-энергетическую продукцию, а среди ввозимых европейских товаров преобладают химикаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, импорт рыбы и аквакультуры из России в Евросоюз в 2022-2024 годах превышает показатели до СВО. Кроме того, объем импорта медикаментов из России в страны Евросоюза достиг рекордных значений с декабря 2020 года.

    При этом, поставки пива из Евросоюза в Россию в октябре сократились в шесть раз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигли минимального уровня за десять лет.

    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    24 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил утвердить поправки, устанавливающие обязательное поднятие государственного флага на соревнованиях, и постоянное его размещение на спортивных объектах в России.

    Как передает ТАСС, в новом перечне поручений президента содержится требование внести в законодательство изменения, обязывающие поднимать государственный флаг во время официальных мероприятий и соревнований.

    Документ отмечает необходимость постоянного размещения флага на всех спортивных объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

    Владимир Путин поручил правительству реализовать эти изменения в максимально короткие сроки. Соответствующая рекомендация опубликована на сайте Кремля по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту.

    В поручении уточняется, что нормы должны распространяться также на объекты для занятий физической культурой, чтобы флаг присутствовал во всех залах и спорткомплексах при проведении мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев подготовили законопроект об обязательном подъеме государственного флага России на торжественных церемониях спортивных соревнований.

    Российские юниоры получили разрешение выступать на международных турнирах по фехтованию с государственным флагом и гимном.

    На церемонии открытия чемпионата мира по пауэрлифтингу российская паралимпийская сборная прошла с национальным флагом.

    24 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    Politico: Провал саммита ЕС погрузил штаб-квартиру Еврокомиссии в уныние

    Tекст: Вера Басилая

    В офисе Еврокомиссии в Брюсселе наблюдаются упаднические настроения после того, как лидеры ЕС не смогли согласовать изъятие российских активов, сообщает европейское издание Politico.

    Издание Politico пишет, что атмосфера в штабе Еврокомиссии далека от праздничной после завершения неудавшегося саммита Евросоюза, передает ТАСС.

    Источник отмечает, что после нескольких месяцев переговоров главы государств и правительств ЕС поставили Еврокомиссию перед «суровой реальностью», вынудив отказаться от амбициозных планов из-за политических разногласий и национальных интересов.

    Газета со ссылкой на сотрудников учреждения сообщила, что ощущение пустоты в здании ЕК стало особенно острым после того, как не удалось договориться о репарационном кредите Киеву и был перенесен срок подписания соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР на январь.

    Завершившийся рано утром 19 декабря саммит длился 17 часов, но согласовать экспроприацию замороженных российских активов не удалось из-за противодействия Бельгии. Участники встречи подтвердили бессрочную заморозку этих средств, а о добровольном возврате в ближайшее время вопрос даже не рассматривался.

    Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной, из-за чего кредиты предоставлять невозможно, а грантовая поддержка становится вынужденной мерой.

    Страны Евросоюза отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза.

    Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал личным поражением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен исход ключевого саммита ЕС.

    Германский политолог Александр Рар заявил, что предоставление займа Киеву создаст общую задолженность европейских стран и еще больше ослабит бюджетную политику Евросоюза.

    24 декабря 2025, 19:38 • Новости дня
    Bloomberg включило российский рубль в список самых привлекательных активов

    Bloomberg: За год укрепление рубля стало самым сильным с 1994 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За последние 12 месяцев укрепление российской валюты достигло рекордных показателей, курс вырос на 45%. В результате рубль вошел в пятерку самых прибыльных мировых активов, пишет агентство Bloomberg.

    Российский рубль в 2025 году стал самой крепкой валютой относительно доллара. Рост рубля составил 45%, и сейчас курс составляет примерно 78 рублей за доллар, что близко к уровням, наблюдавшимся в начале 2022 года. По итогам года российская валюта вошла в пятерку самых прибыльных мировых активов – вместе с платиной, серебром, палладием и золотом, сообщило ТАСС со ссылкой на данные Bloomberg.

    За последние 12 месяцев укрепление российской валюты было самым сильным как минимум с 1994 года. Издание поясняет, что укреплению рубля способствовало заметное снижение спроса на иностранную валюту в России. Также причиной, по мнению аналитиков, стала привлекательность рублевых активов, обусловленная денежно-кредитной политикой Банка России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курс рубля на Московской бирже показал умеренный рост на фоне решения Банка России снизить ключевую ставку до 16% годовых.

    Ранее Минфин России рассчитал, сколько может стоить доллар через пять и 17 лет. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что курс рубля во многом зависит от смягчения денежно-кредитной политики и уровня процентных ставок на рынке.

    24 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    Почти 900 погибших баранов вытащили из озера в Башкирии

    Почти 900 погибших баранов подняли из озера Узеть в Башкирии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Почти 900 утонувших баранов были извлечены спасателями из озера Узеть в Башкирии, в операции задействовано 11 человек, сообщили в республиканском госкомитете по ЧС.

    Почти 900 погибших баранов извлекли спасатели из озера Узеть в Башкирии, где накануне под лед провалилось стадо, сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС. Начальник аварийно-спасательной службы Руслан Насртдинов в эфире республиканского телеканала БСТ отметил, что работа осложняется погодными условиями и низкими температурами.

    По его словам, спасатели продолжают работы на месте происшествия, несмотря на погодные трудности. Сейчас в ликвидации последствий ЧП задействованы 11 специалистов и 3 машины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фермерское хозяйство в Бирском районе Башкирии потеряло около 20 млн рублей из-за гибели овец, которые утонули в озере.

    Ранее сообщалось, что на озере Узеть затонули свыше 1 тыс. животных из-за того, что бараны направлялись через неокрепший лед в условиях непогоды.

    24 декабря 2025, 21:16 • Новости дня
    Украинца объявили в международный розыск после убийства семьи под Тулой

    Пожизненно осужденного в РФ украинца объявили в международный розыск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Украины признан виновным в жестоком убийстве супругов и их детей в городе Алексине Тульской области в 2015 году и объявлен в международный розыск.

    Уроженец Славянска в ДНР 42-летний Даниил Глинский объявлен в международный розыск. Он был заочно приговорен Тульским областным судом к пожизненному лишению свободы за убийство семьи в июне 2024 года, сообщает управление МВД региона.

    По данным следственного управления СК РФ, Глинский признан виновным по нескольким статьям – разбой и убийство четырех лиц, в том числе двух малолетних, сопряженное с разбоем и с целью скрыть другие преступления.

    Преступление было совершено 28 декабря 2015 года в городе Алексине Тульской области. В квартире жертв Глинский убил женщину и ее детей – полуторагодовалую девочку и шестилетнего мальчика, а затем похитил 300 тыс. рублей, ювелирные украшения и мобильные телефоны.

    После этого, осознавая, что глава семьи обратится за помощью в правоохранительные органы, Глинский встретился с ним и в салоне автомобиля нанес мужчине множественные удары острым предметом. Потерпевший скончался на месте.

    Уточняется, что и сам преступник, и его жертвы являлись беженцами с Украины. После совершения преступления Глинский покинул Тульскую область .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет объявил в международный розыск подполковника ВСУ Виталия Нащубского, заочно приговоренного к 19 годам колонии за обстрелы населенных пунктов Белгородской области.

    Кроме того, суд ранее приговорил к 11 годам лишения свободы начальника колонии в Сумах гражданина Украины Александра Бубенца за жестокое обращение с военнопленными и объявил его в международный розыск.

    24 декабря 2025, 17:36 • Новости дня
    Грузовик протаранил терминал аэропорта Пулково

    Грузовик протаранил терминал аэропорта Пулково в Петербурге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Водитель поставщика питания повредил обшивку здания терминала Пулково, въехав в него на полном ходу, но на работе аэропорта это не отразилось.

    Грузовик поставщика бортового питания повредил часть обшивки здания терминала аэропорта Пулково, однако на работе аэропорта это не отразилось. Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя спецавтомобиля, передает ТАСС.

    В сообщении пресс-службы компании «Воздушные ворота Северной столицы» отмечается, что водитель не рассчитал габариты и допустил наезд на часть обшивки здания терминала.

    В компании также подчеркнули, что происшествие не повлияло на операционную деятельность аэропорта. Сообщается, что никто не пострадал, рейсы выполнялись по расписанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее аэропорт Пулково временно приостановил выпуск самолетов, но продолжал принимать воздушные суда. Позднее работа аэропорта возобновилась в обычном режиме.

    До этого сообщалось, что зарубежную технику для обслуживания самолетов в Пулково удалось запустить после двух лет простоя.

    24 декабря 2025, 22:35 • Новости дня
    Имущество бывшего замглавы Ростовской области обращено в доход государства

    Суд передал государству имущество бывшего замглавы Ростовской области Окунева

    Tекст: Антон Антонов

    По решению московского суда имущество экс-замгубернатора Ростовской области Владимира Окунева обращено в доход государства, сообщила Генпрокуратура.

    Решением Гагаринского районного суда Москвы конфисковано имущество Окунева, его бывшей заместительницы Светланы Шаповаловой и их родственников, передает ТАСС.

    В пресс-службе Генпрокуратуры пояснили, что в бюджет обратили 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области, включая пять квартир в элитных домах, а также 25 грузовых и премиальных автомобилей общей стоимостью более 600 млн рублей.

    «В казну Российской Федерации также взыскано свыше 100 млн рублей, составляющих эквивалент проданного имущества. По ходатайству прокурора решение суда обращено к немедленному исполнению», – говорится в сообщении.

    Следствие установило, что Окунев и Шаповалова использовали служебное положение для личного обогащения, когда в 2016 году руководили «Ростовавтодором». Тогда ими было создано две фирмы – «Транснеруд-Юг» и «Строитель» – с участием родственников, за которыми зарегистрировали технику на неподтвержденные доходы.

    Компании стали получать контракты на ремонт и содержание дорог в регионе. При этом родственники не могли позволить себе такие покупки на собственные средства. После назначения Окунева министром транспорта Ростовской области схема продолжила действовать – незаконный доход легализовали через покупку недвижимости и дорогих автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура подала иск с требованием признать объединение «Махонинские» экстремистским. Мещанский суд удовлетворил иск ФССП и постановил взыскать участок, фактически принадлежащий Михаилу Ходорковскому (признан в России иноагентом), в пользу государства.

    24 декабря 2025, 18:36 • Новости дня
    Фадеев предложил передать школам право на решение о приеме детей мигрантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению главы СПЧ Валерия Фадеева, школа должна самостоятельно определять готовность детей мигрантов к обучению, уделяя внимание их языку и вовлечению в среду.

    Решение о том, насколько хорошо ребенок мигрантов владеет русским языком для обучения в российской школе, стоит доверять самим школам. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передает ТАСС.

    По словам Фадеева, «школа сама должна принимать решение – брать этого ребенка или не брать, потому что ей учить». Он подчеркнул, что основное – это вовлечение детей в образовательный процесс с момента их приезда в Россию.

    Фадеев отметил, что обучение детей – важное цивилизационное достижение, и стране не следует возвращаться к практике прошлых веков, когда дети были вынуждены работать вместо учебы. Глава СПЧ объяснил, что вхождение в школьную среду не является нарушением прав, а напротив, способствует развитию общества.

    Напомним, с 1 апреля 2025 года в России вступило в силу требование обязательного тестирования на знание русского языка для детей мигрантов при поступлении в школы. Представители Рособрнадзора сообщили, что более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендовавших на обучение в российских школах, не были зачислены из-за отсутствия положительного результата теста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предложил высылать из страны семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу.

    Сейчас по данным МВД, в России зарегистрировано почти 786 тыс.  несовершеннолетних иностранцев и только 192 тыс. из них получают образование или 24,5%. Вне школ с учетом дошкольников остаются около 300 тыс. детей.

    Также Фадеев отметил, что неудовлетворительная оценка за поведение должна быть серьезным наказанием, вплоть до исключения школьника. Кроме того, улучшить демографическую ситуацию в стране, по его мнению, возможно только за счет собственных граждан, а не мигрантов.


    24 декабря 2025, 17:54 • Новости дня
    Собянин объявил о планах построить станции метро на Ярославском шоссе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на Ярославском шоссе планируют возвести две новые станции метро, одна из которых появится рядом с МГСУ.

    В Москве планируется строительство двух новых станций метро на Ярославском шоссе, передает РИА «Новости». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании Мосгордумы, где он представил свой ежегодный отчет.

    Собянин подчеркнул, что некоторые районы, в том числе Ярославка, до сих пор испытывают нехватку рельсового транспорта.

    «Ряд районов еще недостаточно обеспечены рельсовым транспортом. В частности, в районе Ярославки действительно есть такая проблема, поэтому мы наметили строительство двух станций в районе МГСУ и на Ярославском шоссе», – заявил мэр.

    Планы по развитию метро на востоке Москвы, по словам градоначальника, нацелены на улучшение транспортной доступности для жителей районов, испытывающих перегруженность и транспортные заторы. Сроки начала строительства новых станций пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о строительстве пяти новых станций Филевской линии метро для инновационного центра «Сколково».

    В столице начались работы по прокладке Бирюлевской линии метро длиной 22,2 км, которая соединит десять станций и повысит транспортную доступность для миллиона москвичей.

    24 декабря 2025, 17:25 • Новости дня
    Выпущено первое топливо для атомного ледокола «Россия»

    Выпущена первая партия топлива для ледокола «Россия» проекта «Лидер» с РИТМ-400

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Изготовленная на заводе в Электростали активная зона стала первой партией ядерного топлива для реактора мощнейшего атомного ледокола «Россия».

    Изготовлена первая в истории партия ядерного топлива для строящегося мощнейшего в мире атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер», сообщает пресс-служба Росатома. Активная зона, прошедшая приемку на Машиностроительном заводе в Электростали, предназначена для первого из двух новых судовых реакторов РИТМ-400.

    Эти реакторы будут обладать мощностью в 1,8 раза выше по сравнению с предыдущими установками РИТМ-200, применявшимися на атомных ледоколах проекта 22220. Головная активная зона предназначена для первого из двух реакторов следующего поколения, которые установят на ледоколе «Лидер».

    «Лидер» станет самым мощным судном подобного класса в мире: его суммарная мощность составит 120 МВт на валах. Ледокол сможет преодолевать льды толщиной более четырех метров и прокладывать канал шириной около 50 метров.

    Судно призвано обеспечить постоянную проводку судов восточного района Северного морского пути. На участках во льдах толщиной до двух метров ледокол будет поддерживать скорость в 12 узлов, гарантируя ритмичность навигационных операций.

    Эффект от введения в строй новых ледоколов проекта 22220 сопоставим со строительством Суэцкого и Панамского каналов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков.

    До этого президент России Владимир Путин дал старт строительству седьмого универсального атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград» в Петербурге.

    Ранее американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что США серьезно отстают от России по числу ледоколов, отметив, что разница в числе кораблей «до смешного обидна».

    В свою очередь, гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что современные масштабы строительства атомных ледоколов в России превышают советские.

    24 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников над Москвой

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы ПВО уничтожили еще два беспилотника, направлявшихся к Москве, общее количество сбитых над столицей БПЛА достигло восьми.

    Система противовоздушной обороны Министерства обороны России сбила еще два беспилотника, которые направлялись к столице, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин.

    Он также подчеркнул, что все профильные службы ведут работу на месте происшествия для оценки последствий и обеспечения безопасности.

    По данным мэра, всего с прошлой ночи было сбито уже восемь беспилотников, которые направлялись к российской столице.

    Ранее сообщалось о нескольких попытках атак дронов, которые были предотвращены силами ПВО. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры на данный момент не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система противовоздушной обороны Министерства обороны России сбила два беспилотника, летевших в сторону Москвы.

    Российская система ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника в различных регионах страны, включая Крым, Оренбургскую и Московскую области.

    Над пятью регионами России силами ПВО сбиты 17 украинских беспилотников самолетного типа.

    24 декабря 2025, 10:11 • Новости дня
    Посольство России в Дании отвергло претензии к Русском дому

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России в Копенгагене опровергло сообщения о якобы проведении Русским домом кампаний влияния, отметив просветительскую направленность работы учреждения.

    Посольство России в Копенгагене в комментарии для телерадиокомпании DR, размещенном в официальном Telegram-канале дипмиссии, заявило, что заявления о якобы организации Русским домом кампаний влияния в Дании основаны на сознательной дезинформации или незнании реального положения дел, передает РИА «Новости».

    В дипмиссии отметили, что главная задача Русского дома – знакомить датскую общественность с российской наукой и культурой, а также помогать в изучении русского языка.

    В посольстве уточнили, что выполнение этих функций осложнено, так как датские власти ввели лимит на количество сотрудников российской дипмиссии. Сейчас деятельность Русского дома в Копенгагене ведется в ограниченном формате.

    Дипмиссия рассказала, что площадка Русского дома переодически используется российскими соотечественниками для организации мероприятий, включая работу детской театральной студии, проведение театральных, музыкальных и поэтических вечеров Для детей регулярно организуются занятия по русскому языку, а недавно прошла Новогодняя елка с участием российского Деда Мороза. Представители посольства подчеркнули, что Русский дом больше никакой другой деятельностью не занимается.

    Ранее депутаты Бундестага потребовали закрыть Русский дом в Берлине.

    Президент Молдавии Майя Санду утвердила прекращение деятельности Русского дома в Кишиневе.

    24 декабря 2025, 11:37 • Новости дня
    Посол России заявил о риске новой зависимости Австрии от поставщиков СПГ

    Посол России заявил о риске Австрии попасть в зависимость от СПГ США и Норвегии

    Tекст: Вера Басилая

    Австрия может столкнуться с новой энергетической зависимостью из-за увеличения поставок СПГ из Норвегии и США на фоне отказа от российских ресурсов, заявил новый посол России в Вене Андрей Грозов.

    Посол России в Вене Андрей Грозов заявил, что Австрия может оказаться в зависимости от поставщиков сжиженного природного газа, главным образом из Норвегии и США. Он отметил, что выпавшие объемы газа, превышающие 80%, приходится приобретать по куда более высокой и непредсказуемой цене, передает РИА «Новости».

    Российский дипломат подчеркнул, что власти Австрии, делая ставку на самостоятельность и стремясь снизить роль российских энергоресурсов, попадают в новую зависимость от западных компаний. Руководство страны, по его словам, сознательно избегает анализа причин энергетического кризиса, чтобы не признавать просчеты собственной политики.

    Грозов также констатировал, что предпринимаемые меры по стабилизации цен носят декларативный характер и не приносят ощутимых результатов для населения. Он указал, что рядовые австрийцы регулярно сталкиваются с ростом расходов на газ и электричество, а промышленные предприятия вынуждены переносить производство за границу из-за высоких издержек на энергоресурсы. За три года этот путь избрали более 40% компаний.

    В Москве ранее неоднократно подчеркивали, что Запад, отказавшись от закупок российских энергоресурсов, оказался в более глубокой зависимости из-за роста цен. По данным российских властей, несмотря на официальный отказ, европейские страны продолжают приобретать нефть, уголь и газ из России через посредников по более высоким ценам.

    Ранее Россия в октябре заняла третье место по доле в общей стоимости импорта газа ЕС.

    В октябре страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа.

