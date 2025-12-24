  • Новость часаПВО сбила семь атаковавших Москву беспилотников
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «План Зеленского» оказался вбросом и имитацией
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве
    ГУР Минобороны Украины начало кампанию против Генштаба ВСУ
    Закончилась четырехлетняя дисквалификация Валиевой
    Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР
    В Москве автомобиль сбил бывшего помощника Горбачева
    Чиновников польского Гданьска не впустили в здание генконсульства России
    Bloomberg: За год укрепление рубля стало самым сильным с 1994 года
    Авиаэксперт объяснил значение отечественного двигателя для самолета «Байкал»
    24 декабря 2025, 18:59 • Новости дня

    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников над Москвой

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы ПВО уничтожили еще два беспилотника, направлявшихся к Москве, общее количество сбитых над столицей БПЛА достигло восьми.

    Система противовоздушной обороны Министерства обороны России сбила еще два беспилотника, которые направлялись к столице, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин.

    Он также подчеркнул, что все профильные службы ведут работу на месте происшествия для оценки последствий и обеспечения безопасности.

    По данным мэра, всего с прошлой ночи было сбито уже восемь беспилотников, которые направлялись к российской столице.

    Ранее сообщалось о нескольких попытках атак дронов, которые были предотвращены силами ПВО. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры на данный момент не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система противовоздушной обороны Министерства обороны России сбила два беспилотника, летевших в сторону Москвы.

    Российская система ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника в различных регионах страны, включая Крым, Оренбургскую и Московскую области.

    Над пятью регионами России силами ПВО сбиты 17 украинских беспилотников самолетного типа.

    24 декабря 2025, 09:03 • Новости дня
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на среду сотрудники ДПС на улице Елецкой в столице увидели подозрительного человека у служебного автомобиля полиции, когда они подошли ближе, сдетонировало взрывное устройство, сообщили в Следственном комитете России.

    Подозрительное лицо у служебного полицейского автомобиля заметили двое сотрудников ДПС, они подошли ближе для его задержания, и в этот момент взрывное устройство сдетонировало, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Оба сотрудника получили ранения и погибли, также погиб человек, находившийся в этот момент рядом с ними.

    Уголовное дело завели по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

    Проводится осмотр места происшествия, назначены экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая.

    Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства, проводится допрос свидетелей, изучаются видеозаписи.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил опытным криминалистам центрального аппарата СК подключиться к расследованию.

    Ранее Следственный комитет России сообщал, что двое сотрудников ДПС пострадали из-за происшествия на юге столицы, была назначена взрывотехническая экспертиза.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    Комментарии (15)
    24 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы

    Ветеран ФСБ назвал подрыв полицейских на юге Москвы диверсией спецслужб Украины

    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Подозрительный человек, которого в ночь на среду пытались задержать сотрудники ДПС, изначально мог быть жертвой мошеннической схемы. Возможно, его попросили отнести «посылку», о содержании которой он не знал, в дежурную часть, но его перехватили инспекторы, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Алексей Филатов.

    «Взрыв на улице Елецкой на юге Москвы – диверсионный акт, а заказчиками, скорее всего, являются украинские спецслужбы», – считает Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа». Собеседник напомнил о методах противника: обмануть человека, а потом его шантажировать.

    «Чаще всего «на крючок» попадаются несовершеннолетние, потому что они более доверчивы. Но иногда в капкан мошенников, действующих с территории Украины, попадают и взрослые люди. Сначала их просят под разными предлогами назвать код из СМС и личные данные, а затем начинают оказывать давление на них, упоминая, например, якобы донаты в пользу ВСУ или потерю гражданами России своих средств», – детализировал спикер.

    «В результате человек, желая, чтобы от него отстали и он вернулся к прежней жизни, готов оказать им «услугу», – добавил Филатов. Он допускает, что подозрительный человек, которого в ночь на среду пытались задержать сотрудники ДПС, мог быть жертвой такой мошеннической схемы.

    «Возможно, его попросили отнести «посылку», о содержании которой он не знал, в дежурную часть, но его перехватили инспекторы. Или его задачей было подложить взрывное устройство под служебную машину полиции. Кстати, непонятно, сам он взорвался или его СВУ привели в действие дистанционно. Следствие, уверен, во всем разберется», – рассуждает ветеран ФСБ.

    Если подтвердится версия с закладкой взрывчатки, то возникает вопрос, почему целью стал автомобиль полиции. Прежде украинские спецслужбы нацеливались на высокопоставленных чиновников, политических деятелей и генералов Генштаба. «Это диверсии разного уровня как по затратам, так и по эффекту», – указал Филатов.

    «Чтобы подложить СВУ под машину, скажем, чиновника, необходимо провести разведывательную деятельность. Я думаю, что к убийству генерала Сарварова причастны люди, прошедшие подготовку, а не кто-то, обманутый мошенниками, с испугу согласившийся на преступление. Для Украины последние – расходный материал, и цели для них подбираются более доступные, как, например, машина ДПС», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, противник не оставляет попыток повлиять на российское гражданское общество: вызвать некую тревогу, неуверенность в завтрашнем дне, страх, что взрыв может произойти не с машиной ДПС, а в месте большого скопления людей», – добавил спикер. На этом фоне он призвал государственные структуры России проводить более активные профилактические действия с гражданами.

    «На мой взгляд, важно также, чтобы человек, который оказался перед выбором: совершить под давлением украинских спецслужб диверсию или прийти в полицию с проблемой шантажа, с повинной – выбирал второе. Люди этого не делают, потому что боятся преследования. Если была бы практика, что попавший в такие «ножницы» и обратившийся в правоохранительные органы освобождается от ответственности, то, может быть, взрывов и поджогов стало бы меньше», – полагает Филатов.

    «Более того, в такой ситуации у силовиков появилась бы возможность вести оперативную игру и выявлять тех, кто передает взрывные устройства, а также оперативно раскрывать преступные сети, которые представляют большую опасность, чем исполнитель», – считает он.

    Военный журналист Роман Сапоньков, в свою очередь, призывает серьезнее взяться за деятельность кол-центров. «Это серьезная диверсионная разведдеятельность врага. И они годами оттачивали умение по вербовке, просто делали это через подбор скриптов через кражу денег, таким образом еще и находясь на полной самоокупаемости», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, в результате взрыва на Елецкой улице в Москве погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС, сообщил СКР. По данным следствия, в ночь на 24 декабря инспекторы увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство.

    «В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», – говорится в заявлении. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств).

    Столичное управление Госавтоинспекции сообщило, что погибшие – 24-летний лейтенант Илья Климанов и 25-летний лейтенант Максим Горбунов. Климанов пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, у него остались супруга и девятимесячная дочь.

    Следователи рассматривают несколько версий подрыва полицейских в Москве, среди них – случайная детонация взрывного устройства; ошибка мужчины, у которого была бомба, в результате чего произошел подрыв; полицейские могли спугнуть подрывника, когда он закладывал взрывное устройство, поэтому он решил привести его в действие, передает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Также изучается версия о том, что подрывник действовал по указанию мошенников. По данным Telegram-канала «112», мужчину обманули под предлогом взлома аккаунта «Госуслуг» и убедили приехать в Москву из Ивановской области. Мошенники поручили мужчине заложить взрывное устройство под автомобиль сотрудников полиции.

    22 декабря в этом же районе, на соседней улице Ясеневой, произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника Управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России. По одной из версий, к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы.

    Комментарии (18)
    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Комментарии (2)
    24 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы и стоящие за ними спецслужбы Британии и США, которые, вероятно, организовали подрыв бомбы, убивший двух сотрудников ДПС в Москве, пытаются открыть второй фронт внутри России, заявил военкор Александр Сладков.

    «Я считаю, что спецслужбы Украины (Англии и США) пытаются открыть свой второй (диверсионный) фронт внутри России», – пояснил Сладков в своем Telegram-канале.

    В связи с этим нападением необходимо ответить на два главных вопроса: способны ли российские силовые структуры быстро и масштабно этому противодействовать и сработает ли система «Безопасный город» Москвы.

    «Росгвардия, я думаю, готова. МВД при дефиците сотрудников, особенно работающих на земле – не готово, такое на пике возможностей полиции давно было на виду, и никто особо этим взволнован не был», – продолжил рассуждения журналист.

    Сладков выразил уверенность, что спецслужбы смогут применить большой опыт борьбы с бандподпольем и использовать его по всей России.

    Также необходимо понять, как быстро найдут убивших сотрудников ДПС и генерала Генштаба ВС России Сарварова.

    «Мы увидим: система «Безопасный город» – это миф или реальность. Результаты должны быть объявлены на этой неделе. Любая затяжка – демонстрация слабости», – заключил Сладков.

    В ночь на среду в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека у служебной машины полиции. Когда они подошли к нему, сдетонировало взрывное устройство. Все трое погибли.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    Комментарии (12)
    24 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве

    Экс-посол Норвегии Квиле отметил качество жизни в Москве

    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению экс-посла Норвегии в РФ Роберта Квиле, Москва отличается благоустройством улиц и большим разнообразием заведений общественного питания.

    Высказанные экс-послом Норвегии Робертом Квиле впечатления о жизни в Москве опубликовал журнал Forsvarets forum, пишет РИА «Новости». По его словам, столица отличается ухоженными дорогами и тротуарами, а также обилием ресторанов, которые часто бывают полны, поэтому лучше бронировать столики заранее.

    Квиле отдельно выделил уровень автопарка города, отметив наличие люксовых автомобилей, недоступных в Норвегии. Он также добавил, что, по его мнению, ассортимент товаров в Москве превосходит ожидания. Квиле работал послом Норвегии в России с 2022 года по осень 2025.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также рассказал о своих впечатлениях о Москве во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

    А что касается Квиле, то весной на встрече с послом МИД России призвал Осло воздерживаться от шагов, которые могут усилить напряженность вокруг архипелага Шпицберген.

    Ранее посол Норвегии Роберт Квиле был вызван в МИД России из-за попыток норвежских властей сорвать в Киркенесе чествование воинов СССР.

    Комментарии (5)
    24 декабря 2025, 09:41 • Новости дня
    Ростех ответил Reuters на критику российского ОПК: Вы ничего не знаете про русских

    Ростех упрекнул Reuters в непонимании приоритетов ОПК России

    Ростех ответил Reuters на критику российского ОПК: Вы ничего не знаете про русских
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Ростех отверг обвинения Reuters, отметив, что задачи оборонной отрасли связаны с выполнением государственных целей, а не извлечением прибыли.

    Госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-канале резко отреагировала на статью агентства Reuters, в которой говорится, что российская оборонная промышленность якобы испытывает давление.

    В своем заявлении корпорация отметила, что западные журналисты по-прежнему не понимают сути работы российского оборонно-промышленного комплекса.

    В сообщении говорится: «Все, что хочется вам сказать: вы так ничего и не поняли про русских». В Ростехе считают, что Reuters оперирует устаревшими клише о России, вспоминая мавзолей, советское наследие и другие стереотипы, а материал не выдерживает критики.

    Ростех подчеркнул, что с начала спецоперации на Украине оборонные предприятия многократно увеличили объемы производства. Армия системно получает авиацию, бронетехнику, артиллерию, беспилотники и боеприпасы – зачастую с опережением графиков. Также отмечается: за срыв гособоронзаказа в России введена жесткая ответственность, что является оправданной мерой в современных условиях.

    При этом компания заявила, что главная мотивация отечественной «оборонки» – это не прибыль или страх, а выполнение важнейших государственных задач и чувство долга перед страной.

    Как отметили в Ростехе, лозунг «Все для фронта, все для Победы!» остается актуальным с времен Великой Отечественной войны и продолжает объединять промышленность сегодня.

    В госкорпорации подчеркивают, что западные стереотипы давно устарели, а использование ими советских нарративов и образов лишь вызывает улыбку, поскольку развитие российского ОПК движимо национальной идеей и ответственностью перед страной, а не коммерческими интересами.

    «Изъяны», которые вы рисуете, на самом деле являются нашей силой. Да и пугать советскими временами в России давно не модно. Вы опоздали лет на 40.

    Сдувать пыль с потрепанных нарративов времен перестройки и эксплуатировать стереотипы из плохого голливудского кино про русских – в XXI веке это даже не стыдно, это смешно», – заключили в Ростехе.

    Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что корпорация не зарабатывает на СВО, а реализует важную государственную задачу по обеспечению фронта.

    Комментарии (6)
    24 декабря 2025, 21:50 • Новости дня
    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт

    Импорт товаров из ЕС в Россию впервые превысил экспорт из РФ

    Импорт из ЕС в Россию впервые превысил экспорт
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За первые девять месяцев 2025 года отрицательное сальдо торгового баланса России с Европейским Союзом составило 0,5 млрд евро.

    Впервые в истории объем импорта европейских товаров в Россию превысил экспорт из России в ЕС. За январь-сентябрь 2025 года объем экспорта российских товаров в Евросоюз составил 21,7 млрд евро, в то время как импорт европейской продукции в Россию достиг 22,2 млрд евро. В результате отрицательное сальдо торгового баланса России с ЕС составило 0,5 млрд евро, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

    По информации Евростата, общий объем торговли между Евросоюзом и Россией за первые девять месяцев 2025 года составил 43,9 млрд евро, что на 12,9% ниже показателя за аналогичный период 2024 года.

    Россия экспортирует в ЕС главным образом топливно-энергетическую продукцию, а среди ввозимых европейских товаров преобладают химикаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, импорт рыбы и аквакультуры из России в Евросоюз в 2022-2024 годах превышает показатели до СВО. Кроме того, объем импорта медикаментов из России в страны Евросоюза достиг рекордных значений с декабря 2020 года.

    При этом, поставки пива из Евросоюза в Россию в октябре сократились в шесть раз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигли минимального уровня за десять лет.

    Комментарии (3)
    24 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил утвердить поправки, устанавливающие обязательное поднятие государственного флага на соревнованиях, и постоянное его размещение на спортивных объектах в России.

    Как передает ТАСС, в новом перечне поручений президента содержится требование внести в законодательство изменения, обязывающие поднимать государственный флаг во время официальных мероприятий и соревнований.

    Документ отмечает необходимость постоянного размещения флага на всех спортивных объектах, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

    Владимир Путин поручил правительству реализовать эти изменения в максимально короткие сроки. Соответствующая рекомендация опубликована на сайте Кремля по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту.

    В поручении уточняется, что нормы должны распространяться также на объекты для занятий физической культурой, чтобы флаг присутствовал во всех залах и спорткомплексах при проведении мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев подготовили законопроект об обязательном подъеме государственного флага России на торжественных церемониях спортивных соревнований.

    Российские юниоры получили разрешение выступать на международных турнирах по фехтованию с государственным флагом и гимном.

    На церемонии открытия чемпионата мира по пауэрлифтингу российская паралимпийская сборная прошла с национальным флагом.

    Комментарии (3)
    24 декабря 2025, 04:26 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны уничтожили дрон при приближении к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Специалисты экстренных служб ведут работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Домодедово в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 05:31 • Новости дня
    ПВО уничтожила атаковавший Москву беспилотник
    ПВО уничтожила атаковавший Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО ликвидировали беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожен еще один БПЛА, атаковавший Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли к месту падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны уничтожили дрон при приближении к столице. Росавиация ввела ограничения на рейсы в Домодедово.


    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    Politico: Провал саммита ЕС погрузил штаб-квартиру Еврокомиссии в уныние

    Tекст: Вера Басилая

    В офисе Еврокомиссии в Брюсселе наблюдаются упаднические настроения после того, как лидеры ЕС не смогли согласовать изъятие российских активов, сообщает европейское издание Politico.

    Издание Politico пишет, что атмосфера в штабе Еврокомиссии далека от праздничной после завершения неудавшегося саммита Евросоюза, передает ТАСС.

    Источник отмечает, что после нескольких месяцев переговоров главы государств и правительств ЕС поставили Еврокомиссию перед «суровой реальностью», вынудив отказаться от амбициозных планов из-за политических разногласий и национальных интересов.

    Газета со ссылкой на сотрудников учреждения сообщила, что ощущение пустоты в здании ЕК стало особенно острым после того, как не удалось договориться о репарационном кредите Киеву и был перенесен срок подписания соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР на январь.

    Завершившийся рано утром 19 декабря саммит длился 17 часов, но согласовать экспроприацию замороженных российских активов не удалось из-за противодействия Бельгии. Участники встречи подтвердили бессрочную заморозку этих средств, а о добровольном возврате в ближайшее время вопрос даже не рассматривался.

    Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной, из-за чего кредиты предоставлять невозможно, а грантовая поддержка становится вынужденной мерой.

    Страны Евросоюза отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза.

    Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал личным поражением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен исход ключевого саммита ЕС.

    Германский политолог Александр Рар заявил, что предоставление займа Киеву создаст общую задолженность европейских стран и еще больше ослабит бюджетную политику Евросоюза.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 18:37 • Новости дня
    Пенсионер из Москвы предстанет перед судом за попытку убийства

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело 91-летнего мужчины направлено в суд после попытки убийства трех человек с применением автомата.

    Пенсионер из Москвы предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство трех человек и незаконном обороте оружия, пишет ТАСС.

    По информации прокуратуры Зеленоградского административного округа, обвиняемый, которому 91 год, намеревался совершить убийство своей бывшей сожительницы и ее родителей. Его 49-летний друг также будет судим за соучастие.

    Следствие установило, что утром 24 марта 2023 года обвиняемый прибыл к дому бывшей сожительницы в Зеленограде вместе с другом, у которого был автомобиль. При себе у мужчины находился автомат, с помощью которого он планировал осуществить преступление. На месте он отключил электроэнергию в квартире женщины, чтобы выманить ее и ее отца на улицу.

    Когда бывшая сожительница с отцом вышли из квартиры, обвиняемый достал оружие, прицелился и нажал на спусковой крючок. Однако выстрел не прогремел, и потенциальные жертвы успели скрыться в квартире. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд отправил жителя Красноярска, страдающего хроническим психическим заболеванием, на принудительное лечение после убийства 29-летней внучки и двухлетней правнучки из-за конфликта о дачном участке.

    Житель Колпино в состоянии алкогольного опьянения нанес жене не менее 14 ножевых ранений на глазах у сына и спрятал тело в диване.

    В Москве суд арестовал пенсионерку, которая толкнула 13-летнюю девочку на рельсы в метро.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 18:06 • Новости дня
    Собянин сообщил о дефиците 500 тыс. работников в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Число свободных рабочих мест в столице, остающихся невостребованными, сейчас достигает 500 тыс., и на фоне демографических изменений этот показатель может увеличиться, заявил мэр Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

    Дефицит трудовых ресурсов в Москве составляет порядка 500 тыс. человек и, по прогнозу властей, будет только расти из-за сложной демографической ситуации, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе отчета о работе городского правительства в Мосгордуме.

    «Сегодня дефицит трудовых ресурсов в Москве, то есть это вакантные места, которые не обеспечены рабочей силой, составляет от 400-500 тыс. человек. Причем эта цифра особо не меняется и в будущем будет, скорее всего, нарастать из-за демографической ситуации, которую мы проходим», – заявил Собянин.

    Он напомнил, что на рынке труда продолжают сохраняться трудности, связанные с соотношением работников и вакансий. По словам Собянина, москвичей становится меньше, что приводит к постоянному кадровому голоду во многих сферах столицы.

    Мэр также отметил, что количество трудовых мигрантов в Москве за последние несколько лет осталось стабильным. Во время пандемии коронавируса количество приезжих сокращалось, но затем наблюдалось небольшое восстановление. Однако существенное увеличение числа иностранных рабочих с тех пор не происходило.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы заявил, что внедрение искусственного интеллекта не приведет к массовой безработице среди жителей города. В Москве стоимость патента для трудовых мигрантов увеличилась до 10 тыс. рублей в месяц.

    Комментарии (6)
    24 декабря 2025, 19:38 • Новости дня
    Bloomberg включило российский рубль в список самых привлекательных активов

    Bloomberg: За год укрепление рубля стало самым сильным с 1994 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За последние 12 месяцев укрепление российской валюты достигло рекордных показателей, курс вырос на 45%. В результате рубль вошел в пятерку самых прибыльных мировых активов, пишет агентство Bloomberg.

    Российский рубль в 2025 году стал самой крепкой валютой относительно доллара. Рост рубля составил 45%, и сейчас курс составляет примерно 78 рублей за доллар, что близко к уровням, наблюдавшимся в начале 2022 года. По итогам года российская валюта вошла в пятерку самых прибыльных мировых активов – вместе с платиной, серебром, палладием и золотом, сообщило ТАСС со ссылкой на данные Bloomberg.

    За последние 12 месяцев укрепление российской валюты было самым сильным как минимум с 1994 года. Издание поясняет, что укреплению рубля способствовало заметное снижение спроса на иностранную валюту в России. Также причиной, по мнению аналитиков, стала привлекательность рублевых активов, обусловленная денежно-кредитной политикой Банка России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курс рубля на Московской бирже показал умеренный рост на фоне решения Банка России снизить ключевую ставку до 16% годовых.

    Ранее Минфин России рассчитал, сколько может стоить доллар через пять и 17 лет. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что курс рубля во многом зависит от смягчения денежно-кредитной политики и уровня процентных ставок на рынке.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    Почти 900 погибших баранов вытащили из озера в Башкирии

    Почти 900 погибших баранов подняли из озера Узеть в Башкирии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Почти 900 утонувших баранов были извлечены спасателями из озера Узеть в Башкирии, в операции задействовано 11 человек, сообщили в республиканском госкомитете по ЧС.

    Почти 900 погибших баранов извлекли спасатели из озера Узеть в Башкирии, где накануне под лед провалилось стадо, сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС. Начальник аварийно-спасательной службы Руслан Насртдинов в эфире республиканского телеканала БСТ отметил, что работа осложняется погодными условиями и низкими температурами.

    По его словам, спасатели продолжают работы на месте происшествия, несмотря на погодные трудности. Сейчас в ликвидации последствий ЧП задействованы 11 специалистов и 3 машины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фермерское хозяйство в Бирском районе Башкирии потеряло около 20 млн рублей из-за гибели овец, которые утонули в озере.

    Ранее сообщалось, что на озере Узеть затонули свыше 1 тыс. животных из-за того, что бараны направлялись через неокрепший лед в условиях непогоды.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 09:25 • Новости дня
    В МВД обещали помочь семьям погибших сотрудников ДПС в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Семьям двух сотрудников полиции, погибших при взрыве в столице, окажут всестороннюю поддержку, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Руководство и личный состав ведомства выразили искренние соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ГУ МВД.

    Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь.

    Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

    В ночь на среду сотрудники ДПС на улице Елецкой в столице увидели подозрительного человека у служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе, сдетонировало взрывное устройство. Погибли оба сотрудника и еще один человек.

    Ранее СК России сообщал, что двое сотрудников ДПС пострадали из-за происшествия на юге столицы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Постпред США при НАТО заявил о согласовании гарантий безопасности Киеву
    Суд арестовал директора подмосковного пансионата после массового отравления
    Собянин сообщил о дефиците 500 тыс. работников в Москве
    Умерла основатель РЕН ТВ Ирена Лесневская
    В Госдуме оценили перспективы доступа к VPN в 2026 году
    «Почта России» опровергла сообщения о массовых увольнениях
    Долина попросила о возможности пожить в проданной квартире