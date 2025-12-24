Путин поздравил Захарову с юбилеем и назвал голосом российской дипломатии

Tекст: Елизавета Шишкова

Во время церемонии вручения государственных наград президент Владимир Путин, как передает РИА «Новости», поздравил Марию Захарову с юбилеем и назвал ее голосом российской дипломатии.

Путин подчеркнул значимость ее вклада, произнеся: «Давайте вместе поздравим с юбилеем... голос нашей дипломатии Марию Владимировну Захарову, поздравляем вас».

Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова отмечает 50-летие, она рассказала, что начала праздновать юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души».

Ранее Путин направил поздравительную телеграмму Марии Захаровой по случаю ее юбилея.

Глава МИД России Сергей Лавров поздравил Марию Захарову, отметив ее вклад в развенчание западной пропаганды и высокий профессионализм.