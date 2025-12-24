Собянин заявил о втором месте Москвы по экономике среди мегаполисов мира

Суд признал, что Блиновская лично выдавала займы «Рыбной истории» мужа

Tекст: Тимур Шайдуллин

Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской Марии Ознобихиной признал, что мошенничества с займовыми договорами между ООО «Рыбная история» и несколькими фирмами не было, передает РИА «Новости».

Заимодавцем по этим сделкам была сама «королева марафонов», а заемщиком названа компания ее мужа. Суд пришел к выводу, что займы, оформленные на фирмы из схемы дробления бизнеса, были притворными сделками только в части субъектов, а реальные деньги шли напрямую от Блиновской.

Суд признал ничтожность таких сделок по отношению ко всем соответствующим договорам займа и фактическим перечислениям денег, установив, что Блиновская является заимодавцем, а «Рыбная история» заемщиком. Это решение открывает возможность включить требования по возврату займов и процентов в конкурсную массу банкрота.

Ранее выяснилось, что 80% компании «Рыбная история» принадлежало супругу Блиновской, а ресторан Seabass & Sauvignon в Красноярске, которым владела компания, уже прекратил работу.

В ноябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом по ее заявлению и начал реализацию имущества. В марте 2025 года Савеловский суд приговорил ее к пяти годам общего режима, штрафу и запрету на коммерческую деятельность, взыскав крупную сумму в пользу государства.

Позже адвокат Блиновской опровергла слухи о ее привилегированном отбывании срока во Владимирской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Арбитражный суд Москвы установил, что Елена Блиновская предоставила компании «Оливия групп» в виде займов 96 млн рублей.

Суд также арестовал всю недвижимость, которую Блиновская ранее передала своим родственникам, из-за требований включить это имущество в конкурсную массу для расчетов с кредиторами.