Кремль анонсировал участие Путина в заседании Госсовета

Tекст: Елизавета Шишкова

Мероприятие пройдет под председательством главы государства и будет сосредоточено на задачах по развитию системы подготовки специалистов для ключевых экономических отраслей, передает РИА «Новости».

В пресс-службе уточнили, что на заседании будет уделено особое внимание кадровому прогнозу, внедрению и развитию искусственного интеллекта, а также адаптации образовательных программ под современные требования.

Также обсудят модернизацию системы дополнительного профессионального образования и участие работодателей в подготовке и развитии персонала, включая поддержку ветеранов спецоперации на Украине.

Доклады с анализом ситуации и предложениями представят губернатор Калужской области Владислав Шапша, глава Красноярского края Михаил Котюков и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помимо них к обсуждению присоединятся президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, а также зампреды правительства Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.

