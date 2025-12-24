Путин заявил о рекордно низкой безработице и снижении инфляции

Во время заседания с членами правительства президент подчеркнул, что несмотря на внешние вызовы, Россия идет вперед, сообщает РИА Новости.
Владимир Путин заявил: «На исторически минимальном уровне находится безработица».
Кроме того, глава государства отметил текущее снижение инфляции, подчеркнув, что страна «идет вперед, развивается».
Президент добавил, что ключевые макроэкономические показатели остаются устойчивыми, несмотря на внутренние и внешние вызовы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень безработицы в России снизился до минимальных за всю историю 2,2%.
Количество занятых в России с 2020 года выросло на 4 млн человек, а с 2022 года – на 2,6 млн человек. В стране отмечается максимальный уровень занятости трудоспособного населения.