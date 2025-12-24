Путин назвал запуск нацпроектов событием этого года в России

Tекст: Ольга Иванова

Запуск новых национальных проектов в России стал главным событием 2025 года, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами правительства, передает РИА «Новости». По его словам, устойчивое состояние государственных финансов страны позволяет полностью обеспечивать расходы на оборону и безопасность, а также повышать темпы развития по ключевым направлениям в рамках новых нацпроектов. Путин подчеркнул, что «их запуск стал во многом знаковым, важнейшим событием текущего года».

Президент также заявил, что Россия продолжает двигаться вперед и развивается, несмотря на все вызовы. «Несмотря на все вызовы, Россия идет вперед, развивается», – отметил глава государства.

Кроме того, Путин дал высокую оценку работе кабинета министров. Он отметил: «Правительство России действует слаженно, профессионально». По мнению главы государства, слаженность и профессионализм исполнительной власти играют важную роль в реализации национальных задач и устойчивом развитии страны.

Ранее Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего. Российский лидер также обозначил достижения и перспективы России.



