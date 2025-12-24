Путин отметил роль Совфеда в интеграции новых регионов России

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Совета Федерации особо отметил роль сенаторов в интеграции новых регионов в состав Российской Федерации, передает РИА «Новости». Он выразил благодарность Совету Федерации за постоянное внимание к вопросам правовой и социально-экономической интеграции новых территорий, а также за поддержку участников боевых действий и их семей.

Путин подчеркнул, что каждый регион России обладает своими сильными сторонами и точками роста. По его словам, крайне важно их видеть, поддерживать и развивать, что является «святой обязанностью» всех представителей власти.

Глава государства также напомнил, что сенаторы должны досконально знать интересы регионов, которые они представляют. «Каждый из вас, сенаторов России, – это политик и законодатель. Но в то же время вы все – неотъемлемая часть управленческих команд своих регионов, должны не просто досконально знать, но всегда отстаивать их интересы, запросы и наказы людей», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что интересы региональных жителей не должны выпадать из общей повестки страны. Сенаторы обязаны следить, чтобы инициативы регионов учитывались министерствами, ведомствами и другими органами исполнительной власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что стратегические программы развития России распространяются на все регионы страны.