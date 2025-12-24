Путин поблагодарил Совфед за поддержку героев СВО и их семей

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин поблагодарил Совет Федерации за активную работу по поддержке героев специальной военной операции и их семей, сообщает РИА «Новости».

«Хочу поблагодарить вас за работу, за неизменное внимание к нашим героям, участникам боевых действий, их семьям», – заявил президент на пленарном заседании верхней палаты парламента.

Также Путин сообщил, что в рядах Совета Федерации сейчас девять Героев России, которые сами принимали участие в спецоперации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Совет Федерации на пленарное заседание, посвященное итогам работы палаты.

Владимир Путин напомнил о значении глубокой реформы Совета Федерации, 25-летие которой отмечается в этом году.

Также он подчеркнул, что Совет Федерации стал значимой кадровой школой для будущих министров и губернаторов, чему способствовала практика работы сенаторами.