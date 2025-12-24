Путин назвал бесценной приверженность Совфеда национальным интересам

Tекст: Дарья Григоренко

Глава государства обратился к сенаторам с благодарностью за работу в 2025 году, акцентируя внимание на поддержке участников спецоперации на Украине, демографических вопросах и интеграции исторических регионов, передает ТАСС.

По словам президента, «такое согласие, приверженность национальным интересам исключительно важны для парламента, для обеих его палат, для страны важны. А в период исторических испытаний и глобальных перемен они просто бесценны».

Ранее Путин подчеркнул, что Совет Федерации за последние годы стал значимой кадровой школой для будущих министров и губернаторов, чему способствовала практика работы сенаторами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин напомнил о значении глубокой реформы Совета Федерации, 25-летие которой отмечается в 2025 году. Напомним, Путин прибыл в Совет Федерации на заседание, посвященное итогам работы палаты.