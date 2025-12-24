Путин назвал Совет Федерации кадровой школой для руководителей в России

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Совета Федерации назвал работу сенаторов отличной кадровой практикой для будущих министров и губернаторов, передает ТАСС.

«Совет Федерации стал настоящей кадровой школой: ваши коллеги, пройдя через нее, в дальнейшем были назначены на ответственные посты в федеральных органах власти, возглавляли субъекты Федерации и законодательные собрания», – отметил Путин.

По его словам, сегодня в зале присутствуют люди, которые ранее руководили регионами.

Президент добавил, что ряд сенаторов переходят в правительство или становятся главами регионов, и назвал этот процесс «очень хорошей практикой» и отличной кадровой подготовкой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин напомнил о значении глубокой реформы Совета Федерации, 25-летие которой отмечается в 2025 году. Напомним, Путин прибыл в Совет Федерации на заседание, посвященное итогам работы палаты.