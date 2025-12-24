Путин в 2008 году предостерег Буша против попыток включить Украину в НАТО

Tекст: Антон Антонов

Документы обнародованы общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» при Университете имени Джорджа Вашингтона, передает РИА «Новости».

«Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны, как Украина, создаст для вас и для нас долгосрочную зону противостояния, долгосрочную конфронтацию», – заявил Путин.

Он отметил, что ранее уже говорил об этом занимавшим в то время посты госсекретаря и министра обороны США Кондолизе Райс и Роберту Гейтсу. Также Путин отметил: «Для вас это не будет новостью, и я не жду ответа. Просто хочу сказать это начистоту».

На вопрос Буша о причинах такой позиции Путин указал, что расширение НАТО и возможное размещение военных объектов альянса у российских границ создают прямую угрозу для России. Он добавил, что далеко не все жители Украины поддерживают вступление страны в НАТО, а треть населения – примерно 17 млн человек – являются русскими.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью, прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа.

Путин указывал, что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО. Путин подчеркнул, что оба раза Москва фактически получила отказ с порога.