Путин призвал включать регионы в выработку решений общенациональной повестки

Путин на пленарном заседании Совета Федерации подчеркнул необходимость более плотного привлечения регионов к разработке новых решений для общенациональной повестки, передает РИА «Новости».
«Обращаюсь сейчас и к вам, и к правительству. Нужно активнее, что называется, плотнее включать регионы в выработку новых решений общенациональной повестки», – отметил Путин.
Он также отметил, что Совет Федерации эффективно обеспечивает связь между различными уровнями публичной власти, что особенно важно для страны, включающей 89 регионов. Президент обозначил, что для федеративного устройства критически важна координация между федеральной и региональной властью.
Ранее президент Владимир Путин прибыл на завершающее осеннюю сессию заседание Совета Федерации.