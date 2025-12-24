Путин подчеркнул значение реформы Совета Федерации 25 лет назад

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Совета Федерации отметил, что уходящий 2025 год стал особенным для сенаторов из-за юбилея реформы верхней палаты, передает РИА «Новости».

«Для сенаторов уходящий 2025 год был особенно значим еще потому, Валентина Ивановна (Матвиенко – прим. ВЗГЛЯД) сейчас только об этом упомянула, что исполнилось 25 лет первой глубокой реформе Совета Федерации, одной из крупнейшей в сфере государственного строительства на рубеже XX и XXI веков», – сказал глава государства.

Путин выразил уверенность в профессионализме сенаторов. «Уверен в вашем профессионализме и подлинно государственном подходе и рассчитываю на продолжение, как и прежде, плотной совместной работы», – заявил президент.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично поучаствует в пленарном заседании Совета Федерации по итогам осенней сессии.

Путин прибыл в Совет Федерации для участия в заседании, посвященном итогам работы палаты.