Путин назвал хорошими результаты осенней сессии Госдумы и Совфеда

Tекст: Вера Басилая

Государственная дума и Совет Федерации завершили осеннюю сессию с хорошими результатами, передает ТАСС.

Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации отметил, что принят целый ряд важных законодательных решений в интересах страны и наших граждан.

По его словам, за время сессии была проведена значительная работа, и миссия парламента остается неизменной – ключевая роль в законодательном процессе.

«Работы действительно было много. Принят целый ряд важных законодательных решений в интересах страны и наших граждан», – заявил Путин.

Как уточнил президент, в ходе осенней сессии Федеральное собрание приняло ряд ключевых законов в сферах национальной безопасности, экономики и социальной отрасли, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что данная работа способствовала укреплению нацбезопасности и поддержке развития экономики.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл на завершающее заседание осенней сессии Совета Федерации.