Медведев сообщил о приоритетном комплектовании ВБС ВС России в 2026 году

Медведев сообщил о приоритетном комплектовании войск беспилотных систем в 2026 году

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, «в 2026 году работа по комплектованию ВС РФ будет продолжена», а войска беспилотных систем выделены в числе приоритетных, однако не единственных, передает ТАСС.

Медведев добавил, что на данный момент контракт с армией заключили уже около 417 тыс. человек. Помимо этого, более 36 тыс. граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции.

Зампред Совбеза поблагодарил всех, кто принял решение служить стране, подчеркнув, что именно благодаря их патриотизму удалось добиться достойных результатов в комплектовании войск.

Ранее президент РФ Владимир Путин обозначил достижения и перспективы России.

В ноябре замначальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов сообщил, что в России продолжается работа по увеличению боевого состава войск беспилотных систем, в связи с чем планируется создание высшего военного учебного заведения.