  • Новость часаСуд вынес приговор диверсанту СБУ на Донбассе
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Атака на Венесуэлу грозит США непредсказуемыми последствиями
    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы
    Глава МИД Эстонии пригрозил расстрелять «зеленых человечков» на границе
    Макрон обвинил США в запугивании Европы
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    Эксперт: «Мирный план» Зеленского совершенно неприемлем
    ФСБ ликвидировала готовившего теракт на нефтепроводе в Тюменской области
    Лавров поздравил Захарову с юбилеем
    Авиаэксперт объяснил значение отечественного двигателя для самолета «Байкал»
    24 декабря 2025, 14:23 • Новости дня

    Медведев сообщил о приоритетном комплектовании ВБС ВС России в 2026 году

    Медведев сообщил о приоритетном комплектовании войск беспилотных систем в 2026 году

    Медведев сообщил о приоритетном комплектовании ВБС ВС России в 2026 году
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    В 2026 году одним из главных направлений работы по комплектованию Вооруженных сил России контрактниками станет формирование войск беспилотных систем, заявил зампреда Совбеза Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ.

    По его словам, «в 2026 году работа по комплектованию ВС РФ будет продолжена», а войска беспилотных систем выделены в числе приоритетных, однако не единственных, передает ТАСС.

    Медведев добавил, что на данный момент контракт с армией заключили уже около 417 тыс. человек. Помимо этого, более 36 тыс. граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции.

    Зампред Совбеза поблагодарил всех, кто принял решение служить стране, подчеркнув, что именно благодаря их патриотизму удалось добиться достойных результатов в комплектовании войск.

    Ранее президент РФ Владимир Путин обозначил достижения и перспективы России.

    В ноябре замначальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов сообщил, что в России продолжается работа по увеличению боевого состава войск беспилотных систем, в связи с чем планируется создание высшего военного учебного заведения.

    22 декабря 2025, 08:20 • Новости дня
    Су-57 впервые поднялся в небо с двигателем «изделие 177»
    Су-57 впервые поднялся в небо с двигателем «изделие 177»
    @ Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Истребитель Су-57 впервые совершил полет с новейшим двигателем пятого поколения, тяга которого на форсаже достигает 16 000 кгс, сообщили в Ростехе.

    Истребитель Су-57 впервые совершил полет с новым двигателем пятого поколения «изделие 177», сообщается в Telegram-канале Ростеха.

    В организации сообщили, что «специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации приступили к летным испытаниям двигателя «изделие 177» в составе авиационного комплекса пятого поколения Су-57. Вылет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания».

    В Ростехе уточнили, что новый двигатель был специально создан для применения в истребителях пятого поколения. Основные характеристики «изделия 177» включают тягу на форсаже 16 000 кгс, сниженный расход топлива на всех режимах работы и повышенные ресурсные показатели.

    Госкорпорация также сообщила о реализации программы расширения производственных мощностей. Этот шаг позволит увеличить объемы поставок Су-57 для российских войск и предложить экспортную версию самолета зарубежным заказчикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Military Watch Magazine (MWM) сообщала, что пятая генерация российских истребителей Су-57 получила новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ с дальностью поражения до 250 км и скоростью 3,6 Маха.

    Комментарии (14)
    22 декабря 2025, 15:43 • Новости дня
    В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против спутников Starlink

    Associated Press: В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против Starlink

    В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против спутников Starlink
    @ Wikideas1/wikipeadia.org

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разведслужбы НАТО выразили опасения, что Россия создает оружие, способное разрушать спутниковую группировку Starlink Илона Маска и создавать угрозу космическим системам, об этом пишет Associated Press.

    Россия якобы разрабатывает новое противоспутниковое оружие, способное угрожать спутниковой системе Starlink Илона Маска, передает Ura.ru со ссылкой на Associated Press. В публикации говорится, что две разведывательные службы стран НАТО опасаются появления у России такого вооружения.

    По данным Associated Press, речь идет о средствах «зонального действия», которые могут создавать на орбите облака осколков. Такое оружие, по мнению собеседников агентства, призвано ограничить преимущества Запада в космосе. Разведка считает, что если эта информация подтвердится, речь может идти о серьезном изменении баланса сил в космосе и повышении риска для всех аппаратов на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным The Sun, российский спутник якобы был замечен вблизи американского спутника-шпиона на орбите.

    Между тем глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман заявлял, что Россия якобы предпринимала попытки глушить британские военные спутники с помощью наземных систем.

    Комментарии (22)
    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 09:41 • Новости дня
    Ростех ответил Reuters на критику российского ОПК: Вы ничего не знаете про русских

    Ростех упрекнул Reuters в непонимании приоритетов ОПК России

    Ростех ответил Reuters на критику российского ОПК: Вы ничего не знаете про русских
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Ростех отверг обвинения Reuters, отметив, что задачи оборонной отрасли связаны с выполнением государственных целей, а не извлечением прибыли.

    Госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-канале резко отреагировала на статью агентства Reuters, в которой говорится, что российская оборонная промышленность якобы испытывает давление.

    В своем заявлении корпорация отметила, что западные журналисты по-прежнему не понимают сути работы российского оборонно-промышленного комплекса.

    В сообщении говорится: «Все, что хочется вам сказать: вы так ничего и не поняли про русских». В Ростехе считают, что Reuters оперирует устаревшими клише о России, вспоминая мавзолей, советское наследие и другие стереотипы, а материал не выдерживает критики.

    Ростех подчеркнул, что с начала спецоперации на Украине оборонные предприятия многократно увеличили объемы производства. Армия системно получает авиацию, бронетехнику, артиллерию, беспилотники и боеприпасы – зачастую с опережением графиков. Также отмечается: за срыв гособоронзаказа в России введена жесткая ответственность, что является оправданной мерой в современных условиях.

    При этом компания заявила, что главная мотивация отечественной «оборонки» – это не прибыль или страх, а выполнение важнейших государственных задач и чувство долга перед страной.

    Как отметили в Ростехе, лозунг «Все для фронта, все для Победы!» остается актуальным с времен Великой Отечественной войны и продолжает объединять промышленность сегодня.

    В госкорпорации подчеркивают, что западные стереотипы давно устарели, а использование ими советских нарративов и образов лишь вызывает улыбку, поскольку развитие российского ОПК движимо национальной идеей и ответственностью перед страной, а не коммерческими интересами.

    «Изъяны», которые вы рисуете, на самом деле являются нашей силой. Да и пугать советскими временами в России давно не модно. Вы опоздали лет на 40.

    Сдувать пыль с потрепанных нарративов времен перестройки и эксплуатировать стереотипы из плохого голливудского кино про русских – в XXI веке это даже не стыдно, это смешно», – заключили в Ростехе.

    Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что корпорация не зарабатывает на СВО, а реализует важную государственную задачу по обеспечению фронта.

    Комментарии (6)
    23 декабря 2025, 16:35 • Новости дня
    Марочко: Российские силы заняли оба берега Северского Донца

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные вышли сразу на два берега реки Северский Донец после освобождения поселка Прилипка в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение населенного пункта Прилипка в Харьковской области позволило российским войскам установить контроль над обоими берегами реки Северский Донец, передает ТАСС.

    Марочко сообщил: «Освобождение населенного пункта Прилипка стало возможным после того, как наши военнослужащие нарастили силы и средства на старицком участке. И за очень короткий интервал времени уже есть определенные успехи. Сейчас наши военнослужащие уже находятся по обоим берегам Северского Донца».

    Факт освобождения Прилипки официально подтвердили в Минобороны России 23 декабря. Это продвижение предоставляет российским войскам стратегические преимущества на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, плотина Печенежского водохранилища на реке Северский Донец получила повреждения, движение автомобилей по ней прекращено.

    Ранее украинские военные столкнулись с серьезными потерями из-за скопления в «бутылочном горлышке» при переправе через Северский Донец в районе Дроновки.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 19:13 • Новости дня
    В Германии заявили об угрозе НАТО со стороны России из-за успехов на Украине

    Глава МИД ФРГ Вадефуль предупредил о риске для НАТО из-за успеха России на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль считает, что военные успехи России на Украине могут поставить под угрозу безопасность НАТО и Европы.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что устойчивые успехи российской армии на Украине могут стать серьезной угрозой для безопасности стран НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

    В интервью немецкому агентству DPA он отметил: «Если российская армия добьется устойчивых военных успехов на Украине, это будет серьезной угрозой для НАТО».

    По словам Вадефуля, поддержка Украины остается приоритетной задачей для европейской политики безопасности. Министр подчеркнул, что стабильная ситуация и способность Украины защищать собственные интересы важны для всей Европы. Он напомнил, что Европа не может позволить себе успокаиваться, даже если будут достигнуты успехи в переговорах о прекращении огня.

    Глава МИД Германии сообщил, что не видит оснований для снижения поддержки Украины. Более того, он рекомендовал не ослаблять планы и меры помощи, заявив, что именно позиция силы способна обеспечить большую безопасность для НАТО и самой Германии.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО. При этом в ноябре Писториус заявлял, что война НАТО с Россией может начаться до 2029 года.

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее призывал европейские государства наращивать оборонные бюджеты и готовиться «сражаться с русскими», называя альянс «следующей целью» России.

    Президент России Владимир Путин на «Итогах года» предложил Рютте на фоне его высказываний о готовности России напасть на Европу сначала ознакомиться со стратегией нацбезопасности США.

    Комментарии (2)
    23 декабря 2025, 10:11 • Новости дня
    Ростех сообщил о боевом успехе антидроновых патронов IGLA

    Ростех сообщил об успешной боевой проверке антидроновых патронов IGLA 100

    Tекст: Мария Иванова

    Боеприпасы IGLA 100 для стрелкового оружия продемонстрировали способность поражать современные дроны даже при двойной алюминиевой защите на дистанции до 100 метров, сообщили в Ростехе.

    Антидроновые патроны IGLA успешно подтвердили свою высокую эффективность в боевых условиях, передает Telegram-канал Ростеха. Представителей компании отметили на премии «Золотая идея», где боеприпасы IGLA 100 одержали победу в категории за достижения в производстве продукции военного назначения и внедрении инноваций.

    Патроны способны эффективно поражать беспилотники, выполненные даже из прочных композитных материалов и оснащённые металлическими компонентами. В составе IGLA 100 используется высокотвердая дробь массой 42 грамма с плотностью на полтора раза выше, чем у свинцовой дроби. Такая конструкция обеспечивает уверенное пробитие двух алюминиевых пластин толщиной по миллиметру на дистанции до 100 метров.

    За счет особой архитектуры патрон обеспечивает более 80% кучности в круге диаметром 2 метра на максимальной дистанции. В Ростехе подчеркнули: «Ружье 12-го калибра – последний и очень важный рубеж обороны от дронов, а качество боеприпаса играет решающую роль. 'Убойная' сила антидроновых патронов IGLA подтверждена в реальных боевых действиях. Одного попадания достаточно, чтобы мини-БПЛА любого материала был гарантированно уничтожен».

    Также отмечается, что использование таких патронов снижает требования к подготовке стрелка для стрельбы по быстро движущимся и малогабаритным целям. Это позволяет повысить эффективность защиты благодаря высокой твердости дроби и её плотной осыпи, что особенно важно при защите важных объектов от воздушных угроз.

    Как ранее сообщили в Ростехе, инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» позволяет оперативно устанавливать сотни мин по заданным координатам.

    Ростех ранее a href="https://vz.ru/news/2025/12/2/1378012.html">поставил в войска новую партию усовершенствованных БМП-3. Кроме того концерн поставил армии партию новых комплексов Панцирь-СМД.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 20 украинских беспилотников над регионами

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером во вторник, 23 декабря, средствами российской ПВО были успешно ликвидированы многочисленные украинские дроны в нескольких регионах страны, включая Брянскую область, сообщило Минобороны России.

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа с 17.00 до 20.00 мск, передает Минобороны России.

    Десять дронов были обезврежены над Брянской областью, шесть зафиксированы и уничтожены над Белгородской областью. Два беспилотника удалось ликвидировать над Калужской областью, еще по одному – в Курской и Смоленской областях.

    Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО за пять часов сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа в разных регионах страны, включая Крым и Белгородскую область. Также системы противовоздушной обороны уничтожили за три часа 21 украинский беспилотник самолетного типа над четырьмя областями.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 14:23 • Новости дня
    Армия России начала окружение ВСУ на Краснолиманском направлении

    Российская армия начала окружение ВСУ в районах Дробышево и Озерного в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районах Дробышево, Диброво и Озерного российская армия проводит успешные наступательные действия с возможным расширением операций в сторону Северска, сообщили в руководстве ДНР.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о продвижении российских войск и зажатии украинских формирований в районах Дробышево, Диброво и Озерное на краснолиманском направлении. По его словам, основную роль здесь играет 25-я общевойсковая армия, которая окружает ВСУ с нескольких сторон и ведет успешные бои возле населенного пункта Озерное.

    Кимаковский в эфире Первого канала заявил: «Они очень плотно работают с группировкой «Южная». Там идет накат практически со всех сторон», передает ТАСС.

    Он отметил, что комплексное наступление создает условия для дальнейшего движения к Северску в Донецкой Народной Республики. Особое внимание эксперт уделил возможностям развития атак с применением опыта, полученного в боях за Серебрянское лесничество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия ранее потеряла роту солдат при попытке обороныГуляйполя в Запорожской области. Кроме того, Кимаковский сообщал. что в коммуникационных шахтах «Покровское» к западу от Красноармейска заблокированы десятки украинских военных.

    Также подразделения группировки «Запад» наносят поражения живой силе и технике ВСУ и бригады нацгвардии в районах Диброва, Дробышево, Красного Лимана и Ильичевки ДНР.

    Потери ВСУ там превысили 200 военнослужащих, а Минобороны доложило об уничтожении шести складов боеприпасов.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 19:16 • Новости дня
    Рябков отметил значение систем «Посейдон» и «Буревестник» для безопасности России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы «Посейдон» и «Буревестник» являются мощным сигналом всему миру и демонстрируют, что Россия пойдет на максимальные меры ради защиты своих интересов в сфере стратегической безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Среди этих решений мы видим сейчас системы, которые успешно прошли испытания. Это «Посейдон» и «Буревестник», которые однозначно укрепляют наш потенциал в этой сфере и служат мощнейшим сигналом сами по себе всем, что Россия будет делать максимум для защиты своих интересов в этой сфере», – сказал дипломат, передает ТАСС.

    По словам Рябкова, президент России Владимир Путин и руководство военного ведомства не раз подчеркивали, что усилия последних лет, вложенные в развитие национального ядерного потенциала, гарантируют безопасность страны даже с учетом американских проектов в сфере ПРО. Дипломат добавил, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону не разрывать связь между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями, что было гарантом стратегической стабильности многие годы.

    Замглавы МИД напомнил, что после завершения срока действия Договора СНВ 5 февраля 2026 года Россия готова еще год сохранять основные ограничения по вооружениям, если США не будут предпринимать шагов, способных ухудшить российский потенциал ядерного сдерживания.

    Комментируя американскую оборонительную систему «Золотой купол», Рябков пояснил, что она отражает типичную для США веру в превосходство технологий, однако реагировать на нее Россия будет асимметрично, гибко и с учётом всех нюансов.

    Вместе с тем Рябков не ожидает новой гонки вооружений или повторения советского опыта противодействия программе СОИ, реализованной в период президентства Рональда Рейгана.

    Ранее Путин наградил разработчиков «Посейдона» и «Буревестника» в Кремле.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 06:47 • Новости дня
    Марочко назвал число погибших у ЛНР солдат и наемников ВСУ за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    За прошедшую неделю украинские формирования на рубежах Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли почти 4,3 тыс. человек убитыми и ранеными, а также более 300 боевых машин, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад» за истекшую неделю на рубежах ЛНР составили порядка 4 250 украинских боевиков и наемников – на 155 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», – сообщил он ТАСС по итогам анализа данных Минобороны России.

    Марочко отметил, что наибольший ущерб в живой силе противник понес в зоне ответственности группировки войск «Запад», которая действует на Купянском, Боровском, Краснолиманском направлениях, на оккупированном Киевом участке в ЛНР.

    Среди потерь в технике эксперт отметил уничтоженные российскими бойцами три танка, боевую машину системы «Град», пусковую установку Heron, 32 единицы артиллерии, 17 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 66 складов боеприпасов, топлива и имущества. Кроме того, было ликвидировано более 300 различных боевых машин ВСУ, подытожил Марочко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре военный эксперт сообщал, что при желании командования освободить ЛНР полностью, это «может занять пару недель при удачном стечении обстоятельств». Марочко также сообщал, что полная очистка ЛНР от мин может занять до 50 лет. По сведениям военного эксперта, ВСУ в декабре ушли в оборону на подконтрольных территориях ЛНР.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ усиливают штурм-группы связистами и пограничниками

    Tекст: Катерина Туманова

    На Сумском направлении противник провел одну контратаку в Краснопольском районе с использованием бронетехники, но успеха не имел и отошел, рассказали бойцы группировки войск «Север».

    «Для проведения контратаки ВСУ задействовали две штурмовые группы 119 обр ТРО на ББМ. Группы были усилены военнослужащими-связистами и специалистами ПВО 96 зрбр. Кроме того, на этот участок фронта украинское командование перебросило спецназ Госпогранслужбы Украины (ГПСУ)», – рассказали они в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    На десяти участках в Сумском районе и на трех участках в Краснопольском районе Сумской области российские военнослужащие продвинулись за сутки на более чем 500 м.

    На Харьковском направлении фронта в населенных пунктах и лесных массивах возле Волчанска и на Хатненском участке «Северяне» продвигаются вперед:  у Старицы продвинулись на четырех участках в лесных массивах до 450 м.

    В лесу возле Лимана – на 200 м, заняв два опорных пункта ВСУ. В Прилипке продвижение составило до 250 м, а в Волчанских Хуторах – до 250 м. В районе Меловое-Хатнее штурмовики продвинулись на четырех участках на 350 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 03:20 • Новости дня
    Госдеп предодобрил потенциальную продажу Дании ракет на 951 млн долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Дании ракет средней дальности класса «воздух – воздух» и сопутствующего оборудования на сумму до 951 млн долларов.

    «Правительство Дании запросило 236 усовершенствованных ракет класса «воздух–воздух» средней и повышенной дальности и пять секций наведения AIM-120-C8. Также будут включены тренажеры для погрузки AMRAAM, контейнеры и вспомогательное оборудование; запасные части, расходные материалы и принадлежности», – сказано в заявлении Госдепартамета.

    Датским коллегам США также предоставят поддержку в ремонте и возврате; программное обеспечение для вооружения и вспомогательное оборудование; поставки и поддержку секретного программного обеспечения; секретные публикации и техническую документацию; инженерные разработки правительства США и подрядчиков, услуги по технической и логистической поддержке и другое.

    В Госдепе заявили, что продажа ракет повысит способность Дании противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечит страну современными боеприпасами для самолетов и наземных систем противовоздушной обороны.

    «Эта продажа еще больше повысит и без того высокий уровень взаимодействия датских ВВС с вооруженными силами США и другими региональными силами и подразделениями НАТО», подчеркнули в Госдепе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тайвань в августе получил первую партию американских ударных беспилотников Altius-600M. В октябре Bloomberg сообщало, что Трамп и Такаити договорились усилить военное сотрудничество. В декабре США одобрили поставку Тайваню оружия на 11 млрд долларов.


    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 04:50 • Новости дня
    Корвет «Гремящий» ТОФ вернулся во Владивосток после дальнего похода

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) «Гремящий» завершил дальний поход, посетив шесть стран Юго-Восточной Азии и приняв участие в учениях.

    Корвет «Гремящий» прибыл во Владивосток после участия в российско-мьянманских учениях «Марумекс-2025» и серии визитов в страны Юго-Восточной Азии, передает ТАСС.

    «Экипаж корвета «Гремящий» успешно выполнил поставленные задачи и возвратился в родную базу. Все поставленные задачи выполнены с хорошими и отличными показателями. В ходе похода и учений экипаж и командир продемонстрировали высокую морскую выучку, мастерство выполнения маневров и упражнений. За кормой корвета осталось 14 тыс. морских миль», – отметил на торжественной встрече начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал Сергей Рекиш.

    В походе корвет пополнил список взаимодействий Тихоокеанского флота, совершив заходы во Вьетнам, Таиланд, Индонезию, Бангладеш, Шри-Ланку и Бруней.

    Основной целью стало участие в совместных маневрах с флотом Мьянмы, в процессе которого были отработаны элементы взаимодействия и тактические эпизоды, а также повышение боевой слаженности и профессионального уровня экипажа.

    Корвет «Гремящий» построен на заводе «Северная верфь» и включен в состав флота в декабре 2020 года. Свой первый приход во Владивосток он осуществил 30 ноября 2021 года вместе с подлодками «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экипаж корвета «Гремящий» завершил деловую миссию в Бангладеш. «Гремящий» зашел в порт Коломбо на Шри-Ланке. Корвет завершил деловой заход в Бруней.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Путин заявил о полной обеспеченности расходов на оборону России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин отметил, что слаженная работа правительства обеспечивает устойчивость финансовой системы страны и позволяет выполнять все обязательства в оборонной сфере.

    Стабильность финансовой системы страны стала результатом эффективной деятельности правительства  и дает возможность полностью обеспечивать расходы на оборону и безопасность, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами кабмина, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Состояние государственных финансов позволяет в полном объеме обеспечивать расходы на оборону и безопасность».

    Кроме обеспечения защиты и обороноспособности, Путин добавил, что такое положение дел дает возможность задавать более высокую динамику по ключевым направлениям развития. В частности, он отметил важность новых национальных проектов и призвал ориентироваться на продолжающиеся реформы для устойчивого роста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин заявил, что государственная политика должна строиться вокруг семей с детьми.

    В ходе встречи с членами правительства глава государства подчеркнул, что в России выполняются все социальные обязательства, включая меры поддержки семей с детьми, а финансовая система страны остается устойчивой благодаря сбалансированному бюджету.

    Путин также отметил, что сейчас российская армия является самой боеспособной в мире.


    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников над Москвой

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы ПВО уничтожили еще два беспилотника, направлявшихся к Москве, общее количество сбитых над столицей БПЛА достигло восьми.

    Система противовоздушной обороны Министерства обороны России сбила еще два беспилотника, которые направлялись к столице, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин.

    Он также подчеркнул, что все профильные службы ведут работу на месте происшествия для оценки последствий и обеспечения безопасности.

    По данным мэра, всего с прошлой ночи было сбито уже восемь беспилотников, которые направлялись к российской столице.

    Ранее сообщалось о нескольких попытках атак дронов, которые были предотвращены силами ПВО. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры на данный момент не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система противовоздушной обороны Министерства обороны России сбила два беспилотника, летевших в сторону Москвы.

    Российская система ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника в различных регионах страны, включая Крым, Оренбургскую и Московскую области.

    Над пятью регионами России силами ПВО сбиты 17 украинских беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    Критические повреждения остановили работу «Укрнафты»
    Российские войска освободили Заречное в Запорожской области
    Стало известно о подготовке ВВС Финляндии к боям с Россией
    Америка возобновила военную помощь Грузии после долгого перерыва
    Медведев призвал потребовать от Украины компенсацию за действия нацистов
    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией