Путин прибыл на завершающее осеннюю сессию заседание Совета Федерации

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин прибыл на Большую Дмитровку в здание Совета Федерации, чтобы принять участие в пленарном заседании верхней палаты парламента, завершившем осеннюю сессию, передает ТАСС.

В этом году отмечается 25 лет с момента, когда Путин инициировал реформу порядка формирования Совета Федерации. Реформа предусматривала переход от включения губернаторов и глав местных парламентов к назначению сенаторов отдельными региональными властями. Сейчас в Совет Федерации входят два представителя от каждого региона – один от исполнительной, другой от законодательной власти, и сенаторы больше не совмещают должности губернаторов или спикеров региональных парламентов.

На заседании председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила благодарность Владимиру Путину за постоянную поддержку: «Несмотря на крайне напряженный президентский график, вы нашли возможность напрямую обратиться к Совету Федерации – палате регионов. Мы постоянно чувствуем ваше внимание к нашей деятельности, вашу поддержку», – обратилась Матвиенко к Путину.

Пленарное заседание посвятили подведению итогов парламентской осенней сессии и обсуждению дальнейших перспектив работы Совета Федерации.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин примет участие в заседании Совета Федерации.