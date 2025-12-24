  • Новость часаСуд вынес приговор диверсанту СБУ на Донбассе
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Атака на Венесуэлу грозит США непредсказуемыми последствиями
    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы
    Глава МИД Эстонии пригрозил расстрелять «зеленых человечков» на границе
    Макрон обвинил США в запугивании Европы
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    Эксперт: «Мирный план» Зеленского совершенно неприемлем
    ФСБ ликвидировала готовившего теракт на нефтепроводе в Тюменской области
    Лавров поздравил Захарову с юбилеем
    Авиаэксперт объяснил значение отечественного двигателя для самолета «Байкал»
    24 декабря 2025, 14:09 • Новости дня

    Главный диетолог Москвы рассказала о сроках хранения салата оливье

    Диетолог Стародубова: Заправленный салат оливье хранится не более трех часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Салат оливье без заправки может быть безопасно сохранен в холодильнике максимум двое суток, при этом заправленный салат лучше съедать сразу, отмечают диетологи.

    О правилах хранения салата оливье рассказала РИА «Новости» главный диетолог Москвы Антонина Стародубова. Она отметила, что по санитарным нормам срок хранения оливье может быть увеличен, однако безопасным сроком является не более двух суток.

    При этом важно, чтобы все было приготовлено из свежих продуктов и не использовались старые заготовки. Если ингредиенты уже простояли день, это время суммируется к общему сроку хранения.

    Главным правилом Стародубова назвала необходимость заправлять оливье майонезом или сметаной только перед подачей на стол и исключительно в том объеме, который будет съеден за ближайшее время. По словам врача, после заправки салат не стоит держать на столе более трех часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опрос назвал главный ингредиент салата оливье в России. По его результатам, 72% россиян выбирают традиционный салат с вареной колбасой, альтернативу выбирает меньшинство.

    Сейчас приготовление салата оливье на Новый год стоит 363 рубля при покупке ингредиентов в крупных торговых сетях, подсчитали в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли.

    При этом Росстандарт отказался разрабатывать ГОСТы на окрошку и салат оливье.


    24 декабря 2025, 09:03 • Новости дня
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на среду сотрудники ДПС на улице Елецкой в столице увидели подозрительного человека у служебного автомобиля полиции, когда они подошли ближе, сдетонировало взрывное устройство, сообщили в Следственном комитете России.

    Подозрительное лицо у служебного полицейского автомобиля заметили двое сотрудников ДПС, они подошли ближе для его задержания, и в этот момент взрывное устройство сдетонировало, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Оба сотрудника получили ранения и погибли, также погиб человек, находившийся в этот момент рядом с ними.

    Уголовное дело завели по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

    Проводится осмотр места происшествия, назначены экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая.

    Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства, проводится допрос свидетелей, изучаются видеозаписи.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил опытным криминалистам центрального аппарата СК подключиться к расследованию.

    Ранее Следственный комитет России сообщал, что двое сотрудников ДПС пострадали из-за происшествия на юге столицы, была назначена взрывотехническая экспертиза.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    Комментарии (15)
    24 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы и стоящие за ними спецслужбы Британии и США, которые, вероятно, организовали подрыв бомбы, убивший двух сотрудников ДПС в Москве, пытаются открыть второй фронт внутри России, заявил военкор Александр Сладков.

    «Я считаю, что спецслужбы Украины (Англии и США) пытаются открыть свой второй (диверсионный) фронт внутри России», – пояснил Сладков в своем Telegram-канале.

    В связи с этим нападением необходимо ответить на два главных вопроса: способны ли российские силовые структуры быстро и масштабно этому противодействовать и сработает ли система «Безопасный город» Москвы.

    «Росгвардия, я думаю, готова. МВД при дефиците сотрудников, особенно работающих на земле – не готово, такое на пике возможностей полиции давно было на виду, и никто особо этим взволнован не был», – продолжил рассуждения журналист.

    Сладков выразил уверенность, что спецслужбы смогут применить большой опыт борьбы с бандподпольем и использовать его по всей России.

    Также необходимо понять, как быстро найдут убивших сотрудников ДПС и генерала Генштаба ВС России Сарварова.

    «Мы увидим: система «Безопасный город» – это миф или реальность. Результаты должны быть объявлены на этой неделе. Любая затяжка – демонстрация слабости», – заключил Сладков.

    В ночь на среду в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека у служебной машины полиции. Когда они подошли к нему, сдетонировало взрывное устройство. Все трое погибли.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    Комментарии (12)
    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 04:26 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны уничтожили дрон при приближении к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Специалисты экстренных служб ведут работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Домодедово в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 05:31 • Новости дня
    ПВО уничтожила атаковавший Москву беспилотник
    ПВО уничтожила атаковавший Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО ликвидировали беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожен еще один БПЛА, атаковавший Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли к месту падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны уничтожили дрон при приближении к столице. Росавиация ввела ограничения на рейсы в Домодедово.


    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Сани Санта-Клауса вылетели с Северного полюса

    Flightradar24 сообщил о старте полета саней Санта-Клауса с Северного полюса

    Tекст: Денис Тельманов

    Волшебные сани с упряжкой оленей отправились с Северного полюса и уже достигли воздушного пространства Швеции вечером во вторник, сообщил портал отслеживания воздушных судов Flightradar24.

    Сани Санта-Клауса с упряжкой оленей вылетели с Северного полюса, сообщил портал Flightradar24, специализирующийся на визуализации движения воздушных судов.

    По данным сервиса, вылет Санты состоялся во вторник, 23 декабря. К 18.49 мск Санта-Клаус пролетел над территорией Швеции.

    Передвижение саней отслеживается в реальном времени, что позволяет наблюдать за маршрутом волшебника по всему миру. Традиционно в преддверии католического Рождества сервис отслеживания публикует маршрут Санта-Клауса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство задействовало радары и истребители для отслеживания рождественского путешествия Санта-Клауса над Северной Америкой.

    В Харькове сотрудники территориального центра комплектования задержали человека в костюме Санта-Клауса.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 09:25 • Новости дня
    В МВД обещали помочь семьям погибших сотрудников ДПС в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Семьям двух сотрудников полиции, погибших при взрыве в столице, окажут всестороннюю поддержку, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Руководство и личный состав ведомства выразили искренние соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ГУ МВД.

    Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь.

    Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

    В ночь на среду сотрудники ДПС на улице Елецкой в столице увидели подозрительного человека у служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе, сдетонировало взрывное устройство. Погибли оба сотрудника и еще один человек.

    Ранее СК России сообщал, что двое сотрудников ДПС пострадали из-за происшествия на юге столицы.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 09:05 • Новости дня
    В ОП рассказали о штрафах за принуждение к работе в Новый год

    Член ОП Машаров заявил о штрафах за принуждение к работе в Новый год

    Tекст: Вера Басилая

    Работодатели рискуют получить до 70 тыс. рублей штрафа за привлечение персонала к работе в новогодние праздники без письменного согласия, зявил член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

    По словам Машарова, организации, которые будут привлекать сотрудников к работе на Новый год без их письменного согласия, ждут значительные штрафы, передает ТАСС.

    Он отметил, что к административной ответственности будут привлекать как юридические лица, так и индивидуальных предпринимателей и руководителей компаний.

    Машаров отметил, что за работу в праздники без соблюдения норм действующего законодательства организацию могут оштрафовать от 30 до 50 тыс. рублей, а ИП или должностное лицо организации – от 1 до 5 тыс. рублей.

    В случае повторного нарушения суммы вырастут: организациям грозит от 50 до 70 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям или должностным лицам – от 10 до 20 тыс. рублей. Руководителей могут дисквалифицировать на срок до трех лет.

    Эксперт подчеркнул, что работодатель не вправе наказывать сотрудника за отказ выйти в новогодние праздники.

    «Невыход на работу в такой ситуации не является дисциплинарным проступком», – пояснил Машаров.

    Без согласия сотрудника можно привлечь к работе только в исключительных случаях – например, если речь идет о ликвидации катастроф, чрезвычайных ситуациях, обслуживании населения или неотложном ремонте. Также для работников творческих профессий могут действовать особые условия.

    Новогодние праздники в 2025-2026 годах продлятся рекордные 12 дней – с 31 декабря до 11 января включительно.

    Минтруд России опубликовал график выходных и праздничных дней на 2026 год.

    Юрист Филипп Честных заявил, что размер оплаты труда за смену в новогодние каникулы должен оплачиваться не меньше, чем в двойном тарифе, а отдельные договоры могут предусматривать еще более высокие выплаты.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 14:14 • Новости дня
    Суд признал, что Блиновская лично выдавала займы «Рыбной истории» мужа

    Арбитраж установил, что Блиновская лично выдавала займы «Рыбной истории»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд столицы определил, что Елена Блиновская финансировала рыбный ресторан мужа напрямую, а не через подставные компании.

    Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской Марии Ознобихиной признал, что мошенничества с займовыми договорами между ООО «Рыбная история» и несколькими фирмами не было, передает РИА «Новости».

    Заимодавцем по этим сделкам была сама «королева марафонов», а заемщиком названа компания ее мужа. Суд пришел к выводу, что займы, оформленные на фирмы из схемы дробления бизнеса, были притворными сделками только в части субъектов, а реальные деньги шли напрямую от Блиновской.

    Суд признал ничтожность таких сделок по отношению ко всем соответствующим договорам займа и фактическим перечислениям денег, установив, что Блиновская является заимодавцем, а «Рыбная история» заемщиком. Это решение открывает возможность включить требования по возврату займов и процентов в конкурсную массу банкрота.

    Ранее выяснилось, что 80% компании «Рыбная история» принадлежало супругу Блиновской, а ресторан Seabass & Sauvignon в Красноярске, которым владела компания, уже прекратил работу.

    В ноябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом по ее заявлению и начал реализацию имущества. В марте 2025 года Савеловский суд приговорил ее к пяти годам общего режима, штрафу и запрету на коммерческую деятельность, взыскав крупную сумму в пользу государства.

    Позже адвокат Блиновской опровергла слухи о ее привилегированном отбывании срока во Владимирской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Арбитражный суд Москвы установил, что Елена Блиновская предоставила компании «Оливия групп» в виде займов 96 млн рублей.

    Суд также арестовал всю недвижимость, которую Блиновская ранее передала своим родственникам, из-за требований включить это имущество в конкурсную массу для расчетов с кредиторами.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 08:57 • Новости дня
    Потомок рода Чайковских заявил о росте интереса к русскому миру через «Щелкунчика»

    Tекст: Вера Басилая

    Балет Петра Чайковского «Щелкунчик» часто звучит на американских праздниках, способствуя положительному интересу к русской культуре и традициям среди жителей США, заявил пра-пра-правнучатый племянник композитора Денис фон Мекк.

    Балет Петра Чайковского «Щелкунчик» остается одной из ключевых рождественских традиций в США, и именно через этот балет американцы знакомятся с русским культурным наследием, передает РИА «Новости». Об этом рассказал пра-пра-правнучатый племянник композитора Денис фон Мекк.

    По его словам, «Щелкунчик» прочно ассоциируется у большинства американцев с главным семейным праздником – Рождеством.

    Фон Мекк отметил, что музыка из «Щелкунчика» звучит не только на сцене, но и по радио, телевидению и даже в рекламе, что способствует формированию позитивного образа русской культуры в США.

    «Эта музыка показывает сердце и душу русского композитора слушателям разных национальностей и формирует хорошее отношение к той стране, выходцем из которой и патриотом которой был Петр Ильич», – заявил потомок Чайковского.

    Он также поделился мнением, что музыка – это культурный код, который, год за годом повторяясь и становясь любимым, неизбежно формирует у людей положительные эмоции и привычки. По его словам, именно эти эмоции являются основой для хорошего восприятия «русского мира» за рубежом.

    Максимальная стоимость комплекта билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 800 тыс. рублей при стартовой цене в 200 тыс. рублей.

    До этого комплект билетов на этот же спектакль продали за 510 тыс. рублей.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 16:59 • Новости дня
    Собянин заявил о втором месте Москвы по экономике среди мегаполисов мира

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва укрепила свои позиции по уровню экономики среди самых крупных мегаполисов планеты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед депутатами Мосгордумы.

    По его словам, город находится на второй строчке по размеру экономики среди мегаполисов всего мира, передает РИА «Новости».

    В минувшую среду Собянин анонсировал строительство пяти новых станций метро в Москве.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул успехи мэра Сергея Собянина и его команды в развитии транспортной инфраструктуры. «Ну что говорить, Москвой мы все гордимся по праву. У мэра Москвы Сергея Собянина многое получается», – заявил Путин.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 17:54 • Новости дня
    Собянин объявил о планах построить станции метро на Ярославском шоссе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на Ярославском шоссе планируют возвести две новые станции метро, одна из которых появится рядом с МГСУ.

    В Москве планируется строительство двух новых станций метро на Ярославском шоссе, передает РИА «Новости». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании Мосгордумы, где он представил свой ежегодный отчет.

    Собянин подчеркнул, что некоторые районы, в том числе Ярославка, до сих пор испытывают нехватку рельсового транспорта.

    «Ряд районов еще недостаточно обеспечены рельсовым транспортом. В частности, в районе Ярославки действительно есть такая проблема, поэтому мы наметили строительство двух станций в районе МГСУ и на Ярославском шоссе», – заявил мэр.

    Планы по развитию метро на востоке Москвы, по словам градоначальника, нацелены на улучшение транспортной доступности для жителей районов, испытывающих перегруженность и транспортные заторы. Сроки начала строительства новых станций пока не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о строительстве пяти новых станций Филевской линии метро для инновационного центра «Сколково».

    В столице начались работы по прокладке Бирюлевской линии метро длиной 22,2 км, которая соединит десять станций и повысит транспортную доступность для миллиона москвичей.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 15:54 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    Система противовоздушной обороны Министерства обороны России сбила два беспилотника, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин в мессенджере Max отметил, что «силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    За ночь, как уточнил Собянин, всего было сбито пять беспилотных аппаратов, направлявшихся к городу.

    В среду утром Собянин сообщил, что системы ПВО ликвидировали беспилотник, атаковавший Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны уничтожили дрон при приближении к столице. Росавиация ввела ограничения на рейсы в Домодедово.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 18:37 • Новости дня
    Пенсионер из Москвы предстанет перед судом за попытку убийства

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело 91-летнего мужчины направлено в суд после попытки убийства трех человек с применением автомата.

    Пенсионер из Москвы предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство трех человек и незаконном обороте оружия, пишет ТАСС.

    По информации прокуратуры Зеленоградского административного округа, обвиняемый, которому 91 год, намеревался совершить убийство своей бывшей сожительницы и ее родителей. Его 49-летний друг также будет судим за соучастие.

    Следствие установило, что утром 24 марта 2023 года обвиняемый прибыл к дому бывшей сожительницы в Зеленограде вместе с другом, у которого был автомобиль. При себе у мужчины находился автомат, с помощью которого он планировал осуществить преступление. На месте он отключил электроэнергию в квартире женщины, чтобы выманить ее и ее отца на улицу.

    Когда бывшая сожительница с отцом вышли из квартиры, обвиняемый достал оружие, прицелился и нажал на спусковой крючок. Однако выстрел не прогремел, и потенциальные жертвы успели скрыться в квартире. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд отправил жителя Красноярска, страдающего хроническим психическим заболеванием, на принудительное лечение после убийства 29-летней внучки и двухлетней правнучки из-за конфликта о дачном участке.

    Житель Колпино в состоянии алкогольного опьянения нанес жене не менее 14 ножевых ранений на глазах у сына и спрятал тело в диване.

    В Москве суд арестовал пенсионерку, которая толкнула 13-летнюю девочку на рельсы в метро.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 16:36 • Новости дня
    Собянин спрогнозировал объем инвестиций в Москву

    Собянин спрогнозировал рост объема инвестиций в Москве выше 9 трлн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр столицы ожидает, что в 2025 году совокупный объем инвестиций в Москве окажется в четыре раза больше результата 2010 года.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что итоговый объем инвестиций всех источников финансирования в Москве по итогам 2025 года может превысить 9 трлн рублей, передает ТАСС. Это заявление он сделал, выступая с отчетом о работе столичного правительства в Московской городской думе.

    Собянин заявил: «По итогам 2025 года объем инвестиций всех источников финансирования, скорее всего, превысит огромную сумму в 9 трлн рублей. Это в четыре раза больше показателей 2010 года».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Собянин отмечал рост объемов производства высокотехнологичной продукции на столичных предприятиях благодаря возвращению производств и импортозамещению.

    Доля Москвы в экономике России составляет более 20%, а за минувший год экономика города выросла на 5,5%, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Собяниным.

    Кроме того, Москва является лидером страны по развитию государственно-частного партнерства, а открытость органов власти для инвесторов подтверждается федеральными оценками.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 16:25 • Новости дня
    Собянин заявил о вкладе тысяч москвичей в СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Многие жители Москвы принимают участие в спецоперации на Украине, поддерживают армию и помогают пострадавшим регионам, продолжая работать на развитие столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Тысячи москвичей сейчас находятся на передовой в зоне спецоперации на Украине, помогают бойцам и охраняют небо над столицей, передает ТАСС. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления в Мосгордуме, подводя итоги работы правительства города.

    В своей речи мэр подчеркнул: «Наш сегодняшний разговор проходит в сложное время. Без малого четыре года Россия ведет борьбу за свою безопасность и суверенитет. Эта борьба требует от нас предельной собранности и мобилизации всех сил и ресурсов. Тысячи москвичей находятся на линии боевого соприкосновения, охраняют небо над столицей, помогают жителям Донецка, Луганска и других пострадавших регионов, производят продукцию, необходимую для армии России, трудятся в госпиталях для раненых бойцов и оказывают огромную добровольную помощь. От всей души хочу поблагодарить каждого из них за мужество, стойкость и готовность внести свой вклад в общее дело».

    Собянин отметил, что несмотря на непростые условия, задачи развития мегаполиса продолжают реализовываться. По его словам, городские власти «ни на шаг не отступают от стратегических целей, ставят перед собой новые амбициозные задачи, стремятся к конкурентоспособности с крупнейшими мегаполисами мира и созданию в Москве комфортных, современных и безопасных условий жизни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. Он отметил значительный вклад жителей столицы в успешное проведение спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    Критические повреждения остановили работу «Укрнафты»
    Российские войска освободили Заречное в Запорожской области
    Стало известно о подготовке ВВС Финляндии к боям с Россией
    Америка возобновила военную помощь Грузии после долгого перерыва
    Медведев призвал потребовать от Украины компенсацию за действия нацистов
    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией