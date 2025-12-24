Главный диетолог Москвы рассказала о сроках хранения салата оливье

Диетолог Стародубова: Заправленный салат оливье хранится не более трех часов

Tекст: Тимур Шайдуллин

О правилах хранения салата оливье рассказала РИА «Новости» главный диетолог Москвы Антонина Стародубова. Она отметила, что по санитарным нормам срок хранения оливье может быть увеличен, однако безопасным сроком является не более двух суток.

При этом важно, чтобы все было приготовлено из свежих продуктов и не использовались старые заготовки. Если ингредиенты уже простояли день, это время суммируется к общему сроку хранения.

Главным правилом Стародубова назвала необходимость заправлять оливье майонезом или сметаной только перед подачей на стол и исключительно в том объеме, который будет съеден за ближайшее время. По словам врача, после заправки салат не стоит держать на столе более трех часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, опрос назвал главный ингредиент салата оливье в России. По его результатам, 72% россиян выбирают традиционный салат с вареной колбасой, альтернативу выбирает меньшинство.

Сейчас приготовление салата оливье на Новый год стоит 363 рубля при покупке ингредиентов в крупных торговых сетях, подсчитали в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли.

При этом Росстандарт отказался разрабатывать ГОСТы на окрошку и салат оливье.



