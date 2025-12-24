Песков сообщил о вечерней встрече Путина с Балицким в Кремле

Президент России Владимир Путин во вторник поздно вечером провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, передает ТАСС. О состоявшейся беседе сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков отметил: «Вчера поздно вечером Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с главой Запорожской области Балицким. Были обсуждены текущие вопросы, связанные с развитием этого российского региона».
В прошлый раз Путин встречался с Балицким в сентябре. Глава региона заявил, что в Запорожской области завершили строительство и ремонт дорог протяженностью больше тысячи километров. Также он сообщил, что число учеников школ региона достигло 55 139 человек.