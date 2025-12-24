Кремль пообещал сообщить о поступлении предложений по диалогу Путина и Макрона

Песков пообещал сообщить о поступлении предложений по диалогу Путина и Макрона

Tекст: Елизавета Шишкова

Если Кремль получит предложения о возобновлении диалога между президентом России Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном, информация об этом будет доведена до общественности, передает ТАСС.

«Когда это произойдет, мы вас проинформируем», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Макрон заявил, что европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России Владимиром Путиным.

Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации. Песков также сообщил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.