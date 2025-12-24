Путин телеграммой поздравил Захарову с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем официального представителя МИД России Марию Захарову, направив ей специальную телеграмму, передает ТАСС.
«Президент Путин отправил ей поздравительную телеграмму. Мы, конечно же, присоединяемся к поздравлению нашего президента», – сказал представитель Кремля.
Песков, оценивая деятельность Захаровой, заявил: «Блестяще».
24 декабря Мария Захарова отмечает 50-летие. Она рассказала, что начала праздновать юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души».
Глава МИД России Сергей Лавров поздравил Марию Захарову с юбилеем. Лавров отметил ее вклад в развенчание западной пропаганды.