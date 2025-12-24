  • Новость часаСуд вынес приговор диверсанту СБУ на Донбассе
    Атака на Венесуэлу грозит США непредсказуемыми последствиями
    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы
    Глава МИД Эстонии пригрозил расстрелять «зеленых человечков» на границе
    Макрон обвинил США в запугивании Европы
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    Эксперт: «Мирный план» Зеленского совершенно неприемлем
    ФСБ ликвидировала готовившего теракт на нефтепроводе в Тюменской области
    Лавров поздравил Захарову с юбилеем
    Авиаэксперт объяснил значение отечественного двигателя для самолета «Байкал»
    24 декабря 2025, 12:55 • Новости дня

    Патрушев: НАТО проводит политику сдерживания России в Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    Рост политической напряженности, санкции и увеличение военной активности НАТО в Арктике осложняют реализацию российских проектов и требуют создания новых стандартов качества жизни в регионе, заявил глава Морской коллегии России Николай Патрушев.

    По словам Николая Патрушева, западные страны продолжают реализовывать политику сдерживания России в Арктическом регионе. Он отметил, что этот курс проявляется, в частности, во введении антироссийских санкций, которые затрудняют реализацию отечественных арктических проектов, передает ТАСС.

    Патрушев подчеркнул, что политическое напряжение и соперничество в Арктике возрастают, во многом из-за роста военной активности НАТО. Это, по словам Патрушева, только усиливает конфликтный потенциал в регионе. Особенно обеспокоенность вызывает наращивание присутствия альянса в северных широтах, что создает дополнительные риски для стабильности.

    Глава Морской коллегии также отметил, что главным приоритетом для России остается создание достойных условий жизни на арктических территориях, а также развитие комфортной городской среды и современной системы здравоохранения.

    Патрушев сообщил, что работа по улучшению качества жизни в первую очередь должна вестись в опорных населенных пунктах, поддерживаемых государственной комиссией «Северный морской путь и Арктика» и корпорацией «ВЭБ.РФ».

    По его словам, комплексный проект развития Арктики должен предусматривать внедрение арктического стандарта качества жизни, сбалансированной модели расселения с учетом работы новых производств, а также определение критических технологий, необходимых для освоения региона. Патрушев добавил, что для эффективного решения задач требуется создать целевую модель развития Арктической зоны на основе анализа потенциала инфраструктуры, расселения, экономики и транспорта.

    Особое место в стратегии развития занимает Трансарктический коридор – крупная транспортная система, интегрирующая Северный морской путь, внутренние водные пути и объекты инфраструктуры.

    По мнению Патрушева, эта система позволит обеспечить транспортную связанность и устойчивое развитие Арктической зоны России, Сибири и Дальнего Востока.

    Он подчеркнул, что для достижения поставленных целей потребуется привлечение частных инвестиций, а также расширение механизмов государственно-частного партнерства и использование инструментов фондового рынка для увеличения доходной базы регионов и всей страны.

    Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев заявил, что за последние пять лет число военных учений НАТО в Арктике выросло. Ежегодное количество разведывательных полетов стран альянса в этом регионе увеличилось на 37%.

    Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Северный флот России является угрозой для НАТО.

    Москва предупредила о рисках для стабильности региона при попытках сдерживания России в Арктике.

    23 декабря 2025, 18:41 • Новости дня
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на недавние заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса и президента Финляндии Александра Стубба.

    Оба политика ранее выразили сомнение в разжигаемой Брюсселем «российской угрозе», что противоречит основной риторике Евросоюза, передает ТАСС.

    «Удивили «европейские миротворцы». Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса», – написал Медведев в своем аккаунте в Max. Он также поинтересовался: «Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?».

    В западных странах вскоре будут отмечать Рождество по григорианскому календарю. В Германии праздник традиционно сопровождается глинтвейном и пуншем, а в Финляндии – крепким шведским глегом.

    Ранее Стубб сообщил о приближении сторон к заключению мирного соглашения по Украине, а Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    22 декабря 2025, 15:43 • Новости дня
    В НАТО заподозрили Россию в разработке оружии против спутников Starlink

    Associated Press: В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против Starlink

    В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против спутников Starlink
    @ Wikideas1/wikipeadia.org

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разведслужбы НАТО выразили опасения, что Россия создает оружие, способное разрушать спутниковую группировку Starlink Илона Маска и создавать угрозу космическим системам, об этом пишет Associated Press.

    Россия якобы разрабатывает новое противоспутниковое оружие, способное угрожать спутниковой системе Starlink Илона Маска, передает Ura.ru со ссылкой на Associated Press. В публикации говорится, что две разведывательные службы стран НАТО опасаются появления у России такого вооружения.

    По данным Associated Press, речь идет о средствах «зонального действия», которые могут создавать на орбите облака осколков. Такое оружие, по мнению собеседников агентства, призвано ограничить преимущества Запада в космосе. Разведка считает, что если эта информация подтвердится, речь может идти о серьезном изменении баланса сил в космосе и повышении риска для всех аппаратов на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным The Sun, российский спутник якобы был замечен вблизи американского спутника-шпиона на орбите.

    Между тем глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман заявлял, что Россия якобы предпринимала попытки глушить британские военные спутники с помощью наземных систем.

    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    22 декабря 2025, 22:17 • Новости дня
    Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО

    Министр обороны ФРГ Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО

    Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО
    @ IMAGO/Mike Schmidt/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Германии Борис Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус отверг возможность «нападения» России на НАТО. Одновременно Писториус считает, что Москва может стремиться к ослаблению НАТО через разобщение его стран-участников и попытки вынудить США уйти из Европы. Он добавил, что Россия заинтересована в подрыве единства альянса изнутри, передает РИА «Новости».

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее призывал европейские государства наращивать оборонные бюджеты и готовиться «сражаться с русскими», называя альянс «следующей целью» России. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 11 декабря заявил, что Россия не планирует агрессии против НАТО и готова подтвердить это письменно.

    При этом еще в ноябре Писториус заявлял, что война НАТО с Россией может состояться до 2029 года.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить войска на Украину для защиты в случае нарушения мирных договоренностей.

    Президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США на фоне его заявлений о якобы готовности России напасть на Европу.

    22 декабря 2025, 22:34 • Новости дня
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    США готовы предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности, однако часть положений этих договоренностей останется недоступной для широкой публики, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, США предоставят Украине гарантии безопасности, причем часть деталей этих договоренностей не будет обнародована, передает РИА «Новости».

    Зеленский заявил, что есть некий рамочный договор между Украиной, Европой и США по гарнтиям безопасности.

    «Именно их, как мы видим, должны рассмотреть в конгрессе США с некоторыми закрытыми деталями и дополнениями», – считает глава киевского режима.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что Москва и Вашингтон пришли к пониманию необходимости возвращения Украины к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу. Именно на таких условиях Россия признала независимость Украины в 1991 году.

    Тем временем в Берлине прошли переговоры по урегулированию конфликта с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также представителей Украины и Евросоюза. Итогом встречи стало заявление стран ЕС о мерах по поддержке Украины, среди которых – направление многонациональных сил и сохранение численности Вооруженных сил Украины на уровне не ниже 800 тыс. человек.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО рассматривается как угроза для безопасности России.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Евросоюза и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, аналогичных пятой статье НАТО.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для ее защиты в случае нарушения Россией мирных соглашений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что власти России настаивают на юридически закрепленном отказе Киева от вступления в НАТО.

    22 декабря 2025, 15:20 • Новости дня
    Рябков сообщил о готовности России зафиксировать отказ нападать на НАТО

    Рябков: Россия готова юридически зафиксировать отказ нападать на НАТО

    Рябков сообщил о готовности России зафиксировать отказ нападать на НАТО
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не планирует нападать на страны Евросоюза и НАТО и готова закрепить это юридически, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, Россия не преследует завоевательных целей, а также открыта к оформлению соответствующих гарантий, передает РИА «Новости».

    Рябков подчеркнул, что Россия демонстрирует максимальную сдержанность в ответ на провокационные действия НАТО. «Реагируя на авантюрные и провокационные шаги со стороны стран НАТО, мы (Россия) проявили, с одной стороны, изрядную сдержанность, а с другой – последовательно направляли оппонентам важные предостерегающие сигналы о создаваемых ими стратегических рисках, в сочетании с нашим неизменным настроем твердо отстаивать национальные интересы безопасности», – заявил он.

    Дипломат обратил внимание на состояние отношений между Россией и США. Рябков указал, что успех текущего диалога между Москвой и Вашингтоном не гарантирован, нормализация связей займет значительное время из-за политики администрации экс-президента США Джо Байдена. Он добавил, что для постепенного восстановления отношений потребуется подлинная заинтересованность обеих сторон и «колоссальный труд».

    Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о том, что Россия может напасть на НАТО.

    22 декабря 2025, 22:57 • Новости дня
    Каллас напомнила США о суверенитете Гренландии

    Глава евродипломатии Каллас напомнила США о суверенитете Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила на фоне назначения президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по Гренландии, что любые изменения статуса страны возможны исключительно при волеизъявлении самих жителей острова и датчан.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила, что только гренландцы и датчане могут определять статус Гренландии, передает РИА «Новости».

    Ее заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным представителем по Гренландии. Решение Трампа вызвало обеспокоенность среди европейских политиков.

    Каллас подчеркнула, что Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания.

    По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз полностью поддерживает неприкосновенность границ Дании и Гренландии. Она уточнила, что ЕС ожидает от партнеров уважения суверенитета, территориальной целостности и выполнения международных обязательств.

    Назначенный спецпредставителем Лэндри публично заявил об интересе США сделать остров своим, что также привлекло внимание европейских политиков. На фоне этих заявлений звучит призыв соблюдать нормы, отраженные в Уставе ООН и Североатлантическом договоре.

    Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил крайнюю обеспокоенность заявлениями нового спецпосланника США по Гренландии.

    Президент США Дональд Трамп в марте пообещал принять Гренландию в состав США «так или иначе».

    22 декабря 2025, 05:10 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте заявил о готовности стран ЕС направить войска на Украину
    Генсек НАТО Рютте заявил о готовности стран ЕС направить войска на Украину
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для обеспечения защиты страны в случае нарушения Россией мирных договоренностей, когда они будут достигнуты.

    «Конечно, в настоящее время мы не обсуждаем публично в деталях, как именно это будет выглядеть. Но могу сказать: некоторые европейские страны дали понять, что они были бы готовы принять участие и с войсками. В настоящее время ведется работа над тем, как именно должна быть реализована эта «коалиция желающих» и как будет выглядеть развертывание, что должно происходить на суше, в море, в воздухе. Все эти элементы находятся в стадии разработки», – заявил Рютте в интервью Bild.

    Генсек НАТО в очередной раз заявил о необходимости увеличивать оборонные бюджеты и только это способно защитить Европу, только это является гарантией безопасности.

    По его словам, необходимо добиться того, чтобы Украина «никогда больше не подвергалась нападениям после прекращения огня или мирного соглашения».

    «Для этого есть три уровня. Первый – Вооруженные силы Украины, они должны быть в отличной форме. <...> Второй уровень – это «коалиция желающих» во главе с Францией и Великобританией, Германией и другими странами. Эта коалиция предоставит все необходимое, чтобы [президент России Владимир] Путин больше не осмеливался на это. И третий уровень – это США, в августе американский президент заявил, что хочет принять в этом участие. Сейчас мы работаем над тем, чтобы объединить эти три элемента», – сказал Рютте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу и предложил ему ознакомиться со стратегией нацбезопасности США.

    Директор Нацразведки США Тулси Габбард публично выступила с опровержением сведений, распространенных агентством Reuters, о том, что Россия якобы хочет «захватить всю Украину».

    24 декабря 2025, 10:45 • Новости дня
    В МИД сообщили о сигналах США по совместному освоению Арктики

    Глава отдела МИД Гусаров: США посылают сигналы об интересе к освоению Арктики

    В МИД сообщили о сигналах США по совместному освоению Арктики
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия получает сигналы от США о возможном обсуждении сотрудничества в Арктике, а также есть надежда на восстановление прямого авиасообщения между странами, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД Александр Гусаров.

    По словам Гусарова, американская сторона проявляет интерес к совместному освоению Арктики, однако до реализации реальных проектов сторонам предстоит пройти значительный путь, пишут «Известия».

    Гусаров отметил, что сейчас, после курса на конфронтацию, в Вашингтоне начал формироваться более прагматичный подход, что повышает шансы на прямой диалог по взаимовыгодным темам. Он подчеркнул: «Есть осторожная надежда, что мы сможем начать разматывать клубок накопившихся проблем».

    При этом Гусаров обратил внимание, что западу свойственно наращивать военное присутствие НАТО у российских границ, что мешает конструктивному сотрудничеству в Арктике.

    Кроме того, Москва рассчитывает на запуск без предварительных условий диалога по восстановлению прямого авиасообщения между Россией и США. Российская сторона не видит смысла в продолжающейся «авиаблокаде» и подчеркивает заинтересованность американских авиакомпаний в возобновлении маршрутов.

    Гусаров также сообщил о продолжающейся работе с США по возврату дипломатической собственности, однако в Госдепартаменте этот вопрос пока не рассматривается из-за односторонних санкций. Российская сторона настаивает на приоритете восстановления прав собственности и рассчитывает на прогресс в этом направлении.

    В числе актуальных барьеров упоминается отсутствие межправительственных экономических контактов и действия американских санкций против ключевых секторов российской экономики. Несмотря на интерес к возвращению на российский рынок со стороны США, Москва подчеркивает, что без отмены ограничительных мер невозможно реализовать крупные совместные проекты.

    Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что американские фармкомпании проявляют интерес к проведению исследований в России, но пока не получили официального разрешения.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике, отметив значимые инвестиционные и инфраструктурные возможности.

    До этого Дмитриев сообщил о возобновлении обсуждения идеи строительства тоннеля между Россией и Аляской.

    Американские эксперты отметили выгоду от реализации проекта подводного тоннеля под Беринговым проливом.

    24 декабря 2025, 13:49 • Новости дня
    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией

    Орбан: ЕС мог предотвратить конфликт с Россией в 2022 году

    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз мог бы предотвратить конфликт на Украине еще в 2022 году, если бы сделал ставку на дипломатические усилия, а не последовал за политикой администрации Байдена, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По словам Орбана, лидеры Европейского союза пошли по пути военной конфронтации с Россией под давлением администрации Джо Байдена, передает ТАСС.

    Виктор Орбан отметил, что в феврале 2022 года Европа могла направить миротворческую миссию в Москву и Киев и не объявлять этот конфликт своей войной. Он подчеркнул, что, если бы такой шаг был предпринят, над Европой сегодня не нависала бы угроза войны.

    По словам Орбана, вмешательство американской стороны стало определяющим фактором перехода Европы к позиции сторонников военного конфликта. Он напомнил, что нынешний президент США Дональд Трамп, напротив, выступает за мир.

    Премьер-министр Венгрии считает, что страны ЕС должны извлечь урок из этого опыта и не принимать стратегические решения, исходя из внутренних политических обстоятельств в Америке. Он добавил, что отношения с США важны, однако интересы Европы должны оставаться приоритетными для ее решений.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года»  призвал добиться устранения первопричин конфликта на Украине.

    Путин заявил, что Москва готова и стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами.

    24 декабря 2025, 00:58 • Новости дня
    США захотели узнать, «на что готова» Россия для урегулирования на Украине

    Постпред США Уитакер: На переговорах по Украине обсуждают четыре документа

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются определить, «на что максимально готова пойти Россия» ради урегулирования конфликта на Украине, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    «Мы пытаемся выяснить, на что максимально готова пойти Россия», – приводит слова Уитакера РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Он заявил, что американская сторона имеет «достаточно хорошее представление о том, чего хочет добиться Украина»

    «Мяч в настоящее время находится на российском поле», – сказал он.

    Также Уитакер сообщил, что в ходе текущих переговоров по урегулированию обсуждаются четыре ключевых документа. Речь идет о 20-пунктном мирном плане, многосторонних гарантиях безопасности, отдельных гарантиях безопасности от США, а также «плане экономического роста и процветания после достижения мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что параметры американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, скорректированные после консультаций в Женеве, поступили в Москву. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США реалистично смотрят на сложность процесса переговоров по Украине.

    23 декабря 2025, 19:13 • Новости дня
    В Германии заявили об угрозе НАТО со стороны России из-за успехов на Украине

    Глава МИД ФРГ Вадефуль предупредил о риске для НАТО из-за успеха России на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль считает, что военные успехи России на Украине могут поставить под угрозу безопасность НАТО и Европы.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что устойчивые успехи российской армии на Украине могут стать серьезной угрозой для безопасности стран НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

    В интервью немецкому агентству DPA он отметил: «Если российская армия добьется устойчивых военных успехов на Украине, это будет серьезной угрозой для НАТО».

    По словам Вадефуля, поддержка Украины остается приоритетной задачей для европейской политики безопасности. Министр подчеркнул, что стабильная ситуация и способность Украины защищать собственные интересы важны для всей Европы. Он напомнил, что Европа не может позволить себе успокаиваться, даже если будут достигнуты успехи в переговорах о прекращении огня.

    Глава МИД Германии сообщил, что не видит оснований для снижения поддержки Украины. Более того, он рекомендовал не ослаблять планы и меры помощи, заявив, что именно позиция силы способна обеспечить большую безопасность для НАТО и самой Германии.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО. При этом в ноябре Писториус заявлял, что война НАТО с Россией может начаться до 2029 года.

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее призывал европейские государства наращивать оборонные бюджеты и готовиться «сражаться с русскими», называя альянс «следующей целью» России.

    Президент России Владимир Путин на «Итогах года» предложил Рютте на фоне его высказываний о готовности России напасть на Европу сначала ознакомиться со стратегией нацбезопасности США.

    24 декабря 2025, 02:59 • Новости дня
    Путин в 2008 году предостерег Буша против попыток включить Украину в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в 2008 году прямо предупредил американского коллегу Джорджа Буша-младшего, что планы Вашингтона включить Украину в НАТО приведут к долгосрочной конфронтации, свидетельствуют рассекреченные документы правительства США.

    Документы обнародованы общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» при Университете имени Джорджа Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны, как Украина, создаст для вас и для нас долгосрочную зону противостояния, долгосрочную конфронтацию», – заявил Путин.

    Он отметил, что ранее уже говорил об этом занимавшим в то время посты госсекретаря и министра обороны США Кондолизе Райс и Роберту Гейтсу. Также Путин отметил: «Для вас это не будет новостью, и я не жду ответа. Просто хочу сказать это начистоту».

    На вопрос Буша о причинах такой позиции Путин указал, что расширение НАТО и возможное размещение военных объектов альянса у российских границ создают прямую угрозу для России. Он добавил, что далеко не все жители Украины поддерживают вступление страны в НАТО, а треть населения – примерно 17 млн человек – являются русскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью, прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа.

    Путин указывал, что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО. Путин подчеркнул, что оба раза Москва фактически получила отказ с порога.

    22 декабря 2025, 06:58 • Новости дня
    Посол Гармонин заявил об утрате Швейцарией нейтрального статуса из-за НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Швейцария окончательно лишилась нейтралитета из-за участия в европейских военных инициативах и совместных учениях с НАТО, сообщил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «За последнее время официальный Берн сделал ряд примечательных шагов по интеграции в различные военные инициативы Европы: это и присоединение к проекту так называемого «военного шенгена» под эгидой ЕС, и инициативе Sky Shield, аккредитация офиса НАТО в Женеве, регулярные совместные военные учения с натовскими странами и так далее», – заявил дипломат РИА «Новости».

    По словам Гармонина, Россия для себя давно сделала выводы в отношении псевдонейтральности Конфедерации, так как нейтралитета Швейцарии больше нет.

    Швейцария не входит в ЕС и НАТО, но почти полностью поддержала европейские санкции против России после 24 февраля 2022 года. В том же году швейцарские военные приняли участие в 20 зарубежных и четырех национальных учениях со странами НАТО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе парламент Швейцарии готовился рассмотреть на осенней сессии идею отправки военных на Украину «в рамках миротворческой миссии». Бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль указала на утрату нейтралитета Швейцарией и Австрией де-факто.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника.

    22 декабря 2025, 11:59 • Новости дня
    Кремль опроверг сообщения Reuters о планах «захвата Восточной Европы»

    Песков отверг сообщения Reuters о планах«захвата Восточной Европы»

    Кремль опроверг сообщения Reuters о планах «захвата Восточной Европы»
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления о том, что Россия якобы намерена распространить свою территорию на европейскую часть бывшего СССР, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что сведения агентства Reuters не подтверждаются никакими достоверными источниками. В публикации Reuters сообщалось со ссылкой на якобы американские разведывательные доклады, что Россия якобы претендует на Украину и страны Прибалтики, передает ТАСС.

    «Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет. Даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуаций, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы», – сообщил Песков.

    Директор Нацразведки США Тулси Габбард опровергла информацию агентства Reuters о планах России «захватить всю Украину».

    Президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Рютте и предложил ознакомиться с американской стратегией нацбезопасности в ответ на его заявления о готовности России напасть на Европу.

    23 декабря 2025, 13:14 • Новости дня
    Володин заявил о будущем России без западных «коврижек» и оваций

    Володин: Россия может быть только сильной без коврижек Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Россия может быть только сильной и суверенной, любые «коврижки» и аплодисменты Запада ведут к проблемам, как это было с Украиной, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Россия может быть только сильной и суверенной страной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании, передает ТАСС.

    По его словам, любые «коврижки» и аплодисменты Запада приводят только к проблемам, что, по мнению Володина, наглядно показал пример Украины.

    Володин напомнил о девяностых годах, когда Запад хвалил демократические перемены в России. Тогда, по его словам, у Государственной думы почти не было реальных полномочий, а разговоры о демократии не сопровождались укреплением независимости страны.

    Спикер отметил, что Россия выстраивает свои отношения с другими странами на принципах взаимного уважения и равенства, а граждане России должны сами решать свою судьбу.

    В завершение Володин напомнил, что Россия никогда не была врагом для Европы, а наоборот, способствовала ее развитию, поставляя дешевые энергоресурсы и помогая сделать европейскую экономику более конкурентоспособной.

    Он добавил, что нынешние заявления о российской угрозе в Европе – попытка некоторых европейских политиков удержаться у власти, и, по его мнению, если таких политиков сменят, ситуация улучшится.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия обрела суверенитет во всех смыслах этого слова благодаря спецоперации.

    По словам Путина, Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию в качестве оправдания собственных ошибок.

