Патрушев: НАТО проводит политику сдерживания России в Арктике

Tекст: Вера Басилая

По словам Николая Патрушева, западные страны продолжают реализовывать политику сдерживания России в Арктическом регионе. Он отметил, что этот курс проявляется, в частности, во введении антироссийских санкций, которые затрудняют реализацию отечественных арктических проектов, передает ТАСС.

Патрушев подчеркнул, что политическое напряжение и соперничество в Арктике возрастают, во многом из-за роста военной активности НАТО. Это, по словам Патрушева, только усиливает конфликтный потенциал в регионе. Особенно обеспокоенность вызывает наращивание присутствия альянса в северных широтах, что создает дополнительные риски для стабильности.

Глава Морской коллегии также отметил, что главным приоритетом для России остается создание достойных условий жизни на арктических территориях, а также развитие комфортной городской среды и современной системы здравоохранения.

Патрушев сообщил, что работа по улучшению качества жизни в первую очередь должна вестись в опорных населенных пунктах, поддерживаемых государственной комиссией «Северный морской путь и Арктика» и корпорацией «ВЭБ.РФ».

По его словам, комплексный проект развития Арктики должен предусматривать внедрение арктического стандарта качества жизни, сбалансированной модели расселения с учетом работы новых производств, а также определение критических технологий, необходимых для освоения региона. Патрушев добавил, что для эффективного решения задач требуется создать целевую модель развития Арктической зоны на основе анализа потенциала инфраструктуры, расселения, экономики и транспорта.

Особое место в стратегии развития занимает Трансарктический коридор – крупная транспортная система, интегрирующая Северный морской путь, внутренние водные пути и объекты инфраструктуры.

По мнению Патрушева, эта система позволит обеспечить транспортную связанность и устойчивое развитие Арктической зоны России, Сибири и Дальнего Востока.

Он подчеркнул, что для достижения поставленных целей потребуется привлечение частных инвестиций, а также расширение механизмов государственно-частного партнерства и использование инструментов фондового рынка для увеличения доходной базы регионов и всей страны.

Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев заявил, что за последние пять лет число военных учений НАТО в Арктике выросло. Ежегодное количество разведывательных полетов стран альянса в этом регионе увеличилось на 37%.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Северный флот России является угрозой для НАТО.

Москва предупредила о рисках для стабильности региона при попытках сдерживания России в Арктике.