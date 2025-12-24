Путин и Алиев поддержали укрепление союзнических отношений России и Азербайджана

Tекст: Дарья Григоренко

«Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-азербайджанских союзнических отношений и условлено о дальнейших личных контактах», – говорится в Telegram-канале Кремля.

К разговору, который носил теплый и дружеский характер, также присоединилась первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева. Отмечается, что «были высказаны самые добрые взаимные пожелания по случаю предстоящих новогодних праздников».

В среду Путин поздравил Алиева с днем рождения и выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства между двумя странами.

Ранее Алиев отказался приехать на неформальный саммит СНГ в Петербурге, сославшись на сильную занятость. Кремль выразил понимание по поводу решения Алиева не посещать мероприятие.