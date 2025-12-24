В МИД сообщили о сигналах США по совместному освоению Арктики

Глава отдела МИД Гусаров: США посылают сигналы об интересе к освоению Арктики

Tекст: Вера Басилая

По словам Гусарова, американская сторона проявляет интерес к совместному освоению Арктики, однако до реализации реальных проектов сторонам предстоит пройти значительный путь, пишут «Известия».

Гусаров отметил, что сейчас, после курса на конфронтацию, в Вашингтоне начал формироваться более прагматичный подход, что повышает шансы на прямой диалог по взаимовыгодным темам. Он подчеркнул: «Есть осторожная надежда, что мы сможем начать разматывать клубок накопившихся проблем».

При этом Гусаров обратил внимание, что западу свойственно наращивать военное присутствие НАТО у российских границ, что мешает конструктивному сотрудничеству в Арктике.

Кроме того, Москва рассчитывает на запуск без предварительных условий диалога по восстановлению прямого авиасообщения между Россией и США. Российская сторона не видит смысла в продолжающейся «авиаблокаде» и подчеркивает заинтересованность американских авиакомпаний в возобновлении маршрутов.

Гусаров также сообщил о продолжающейся работе с США по возврату дипломатической собственности, однако в Госдепартаменте этот вопрос пока не рассматривается из-за односторонних санкций. Российская сторона настаивает на приоритете восстановления прав собственности и рассчитывает на прогресс в этом направлении.

В числе актуальных барьеров упоминается отсутствие межправительственных экономических контактов и действия американских санкций против ключевых секторов российской экономики. Несмотря на интерес к возвращению на российский рынок со стороны США, Москва подчеркивает, что без отмены ограничительных мер невозможно реализовать крупные совместные проекты.

Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что американские фармкомпании проявляют интерес к проведению исследований в России, но пока не получили официального разрешения.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике, отметив значимые инвестиционные и инфраструктурные возможности.

До этого Дмитриев сообщил о возобновлении обсуждения идеи строительства тоннеля между Россией и Аляской.

Американские эксперты отметили выгоду от реализации проекта подводного тоннеля под Беринговым проливом.