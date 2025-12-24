  • Новость часаСуд вынес приговор диверсанту СБУ на Донбассе
    24 декабря 2025, 10:23 • Новости дня

    Путин наградил Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин наградил председателя Верховного суда Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

    В пояснении к документу отмечается: «За заслуги перед государством, большой вклад в укрепление законности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Краснова Игоря Викторовича».

    Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что в среду в Екатерининском зале Кремля пройдет церемония вручения государственных наград деятелям науки, культуры, спорта и других важных отраслей. Награды вручит президент России Владимир Путин.

    24 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность более регулярного участия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в заседаниях кабмина, обратившись к ней во время встречи с правительством.

    Президент России Владимир Путин обратился к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной с просьбой чаще принимать участие в заседаниях правительства, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление прозвучало в ходе рабочей встречи с членами кабинета министров.

    Путин подчеркнул важность присутствия руководителя Центробанка на таких мероприятиях. Глава государства заявил: «Руководитель Центрального банка здесь. Я бы вас попросил почаще бывать на заседаниях правительства».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил успешную работу Государственной думы и Совета Федерации за осеннюю сессию.

    23 декабря 2025, 23:47 • Новости дня
    SANA сообщило о встрече Путина с главами МИД и минобороны Сирии в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и министром обороны генерал-лейтенантом Мурхефом Абу Касром, сообщило сирийское государственное новостной агентство SANA.

    В ходе переговоров рассматривались «различные политические, военные и экономические вопросы». При этом особое внимание было уделено вопросам стратегического партнерства в оборонной промышленности. Обсуждалось также укрепление военно-технического сотрудничества, передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA.

    В политической части обсуждения участники встречи обменялись мнениями о последних событиях на Ближнем Востоке и в мире, подтвердив необходимость плотной политической и дипломатической координации между Москвой и Дамаском. Также говорили об уважении норм международного права и отказе от вмешательства во внутренние дела государств.

    В ходе экономического блока переговоров стороны рассмотрели пути расширения торговли, поддержку проектов восстановления Сирии, развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД переходного правительства Сирии Асаад аш-Шейбани прибыл в Москву. В Москве 15 октября проходили переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    24 декабря 2025, 09:15 • Новости дня
    Путин поздравил Алиева с днем рождения

    Путин поздравил президента Азербайджана Алиева с днем рождения

    Путин поздравил Алиева с днем рождения
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения и выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства между двумя странами, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил достижения Азербайджана под руководством Алиева в социальной и экономической сферах, а также укрепление позиций страны на международной арене.

    Глава государства подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном строятся на прочных традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. По мнению Путина, дальнейшее развитие стратегического партнерства и союзничества между двумя странами отвечает интересам народов России и Азербайджана.

    В завершение обращения Владимир Путин пожелал Ильхаму Алиеву здоровья, благополучия и успехов, а также попросил передать теплые слова семье президента Азербайджана.

    Ранее Алиев отказался приехать на неформальный саммит СНГ в Петербурге, сославшись на сильную занятость. Кремль выразил понимание по поводу решения Алиева не посещать мероприятие.

    24 декабря 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Екатерининском зале Кремля проходит торжественная церемония награждения, на которой президент Владимир Путин вручает высшие государственные награды заслуженным деятелям культуры, науки и других сфер.

    Среди награждаемых – музыканты, артисты, ученые, деятели образования, спорта, медицины, промышленности и сельского хозяйства, передает ТАСС.

    Высшую государственную награду – орден Святого апостола Андрея Первозванного – получил режиссер Никита Михалков. Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени президент вручил народному артисту Юрию Антонову и ректору МГИМО МИД России, академику РАН Анатолию Торкунову.

    Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени отмечен журналист и телеведущий Владимир Соловьев, а IV степени – директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова и пианист Денис Мацуев.

    Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ, удостоена ордена Александра Невского. Почетное звание «Заслуженный врач РФ» получил руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а певец и худрук Севастопольского театра оперы и балета Ильдар Абдразаков – почетное звание «Народный артист РФ».

    Ранее Владимир Путин наградил участников спецоперации на Украине, отличившихся при освобождении города Северск, медалями «Золотая Звезда» Героя России.

    Президент Путин вручил медали «Золотая звезда» военнослужащим, проявившим героизм в зоне спецоперации на Украине.

    24 декабря 2025, 02:59 • Новости дня
    Путин в 2008 году предостерег Буша против попыток включить Украину в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в 2008 году прямо предупредил американского коллегу Джорджа Буша-младшего, что планы Вашингтона включить Украину в НАТО приведут к долгосрочной конфронтации, свидетельствуют рассекреченные документы правительства США.

    Документы обнародованы общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» при Университете имени Джорджа Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны, как Украина, создаст для вас и для нас долгосрочную зону противостояния, долгосрочную конфронтацию», – заявил Путин.

    Он отметил, что ранее уже говорил об этом занимавшим в то время посты госсекретаря и министра обороны США Кондолизе Райс и Роберту Гейтсу. Также Путин отметил: «Для вас это не будет новостью, и я не жду ответа. Просто хочу сказать это начистоту».

    На вопрос Буша о причинах такой позиции Путин указал, что расширение НАТО и возможное размещение военных объектов альянса у российских границ создают прямую угрозу для России. Он добавил, что далеко не все жители Украины поддерживают вступление страны в НАТО, а треть населения – примерно 17 млн человек – являются русскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью, прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа.

    Путин указывал, что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО. Путин подчеркнул, что оба раза Москва фактически получила отказ с порога.

    24 декабря 2025, 13:21 • Новости дня
    Путин телеграммой поздравил Захарову с юбилеем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму официальному представителю МИД Марии Захаровой по случаю ее юбилея, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем официального представителя МИД России Марию Захарову, направив ей специальную телеграмму, передает ТАСС.

    «Президент Путин отправил ей поздравительную телеграмму. Мы, конечно же, присоединяемся к поздравлению нашего президента», – сказал представитель Кремля.

    Песков, оценивая деятельность Захаровой, заявил: «Блестяще».

    24 декабря Мария Захарова отмечает 50-летие. Она рассказала, что начала праздновать юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души».

    Глава МИД России Сергей Лавров поздравил Марию Захарову с юбилеем. Лавров отметил ее вклад в развенчание западной пропаганды.

    24 декабря 2025, 10:39 • Новости дня
    Лавров рассказал о встрече Путина с главой МИД Сирии

    Лавров: Между Путиным и главой МИД Сирии состоялся хороший разговор

    Tекст: Дарья Григоренко

    На встрече президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация на Ближнем Востоке, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что основные темы обсуждения касались «ключевого вопроса суверенитета, территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и практических задач по его обеспечению». Он подчеркнул, что разговор прошел в конструктивном ключе, передает ТАСС.

    Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани в свою очередь заявил, что отношения между Сирией и Россией входят в «новый этап». Он отметил, что новая Сирия нацелена на формирование сбалансированных отношений со всеми государствами, что стало одним из приоритетов внешней политики Дамаска.

    Накануне в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и министром обороны генерал-лейтенантом Мурхефом Абу Касром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД переходного правительства Сирии Асаад аш-Шибани прибыл в Москву. В Москве 15 октября проходили переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

    24 декабря 2025, 12:27 • Новости дня
    Путин и Алиев поддержали укрепление союзнических отношений России и Азербайджана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подтвердили в телефонном разговоре стремление к всестороннему укреплению союзнических отношений между Россией и Азербайджаном.

    «Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-азербайджанских союзнических отношений и условлено о дальнейших личных контактах», – говорится в Telegram-канале Кремля.

    К разговору, который носил теплый и дружеский характер, также присоединилась первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева. Отмечается, что «были высказаны самые добрые взаимные пожелания по случаю предстоящих новогодних праздников».

    В среду Путин поздравил Алиева с днем рождения и выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства между двумя странами.

    Ранее Алиев отказался приехать на неформальный саммит СНГ в Петербурге, сославшись на сильную занятость. Кремль выразил понимание по поводу решения Алиева не посещать мероприятие.

    24 декабря 2025, 13:09 • Новости дня
    Песков сообщил о докладе Дмитриева Путину по итогам поездки в Майами

    Песков: Дмитриев уже доложил Путину об итогах визита в Майами

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предоставил президенту России Владимиру Путину отчет о своей деловой поездке в Майами и встречах с представителями США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Дмитриев уже подробно проинформировал Владимира Путина о своей поездке в Майами, доклад содержал все нюансы переговоров с представителями США, передает ТАСС.

    Песков также заявил, что Кремль не считает целесообразным разглашать через СМИ сведения о документах и договоренности, которые Дмитриев привез из США. По его словам, власти России сохраняют прежнюю позицию и не намерены обсуждать детали ни на этой стадии, ни в дальнейшем в публичном пространстве.

    Отвечая на вопрос о якобы четырех проектах документов, привезенных Дмитриевым, Песков подчеркнул, что не собирается комментировать содержание данных бумаг, особенно через прессу.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал «нормальным» ход переговоров по украинскому конфликту.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами.

    Напомним, в Майами 20 и 21 декабря прошли переговоры между представителями России и США по ситуации на Украине.

    24 декабря 2025, 13:00 • Новости дня
    Песков назвал разговора Путина и Алиева очень теплым и нужным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев провели конструктивный телефонный разговор, отметив особую важность диалога для текущих двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Был очень-очень теплый и нужный разговор», – сказал он на брифинге, передает ТАСС.

    В среду Путин поздравил Алиева с днем рождения и выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства между двумя странами. В пресс-службе Кремля уточнили, что к разговору, который носил теплый и дружеский характер, также присоединилась жена азербайджанского лидера, первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

    24 декабря 2025, 09:52 • Новости дня
    Путин назвал работу Госдумы в осеннюю сессию «боевой» и весьма результативной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин отметил результативность и напряженный темп работы Госдумы в осеннюю сессию, выделив вклад парламентариев на фоне завершения очередного созыва.

    Путин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным накануне вечером в Кремле, говорится на сайте Кремля.

    На встрече глава государства поздравил Володина с завершением парламентской сессии и поблагодарил всех депутатов нижней палаты за проделанную работу. «Хочу поблагодарить за совместную работу… Передайте, пожалуйста, слова благодарности всем депутатам Государственной думы», – сказал Путин.

    «Она была боевой, можно сказать, если использовать терминологию сегодняшнего дня, и весьма результативной», – сказал Путин.

    Накануне Володин на пленарном заседании напомнил депутатам о необходимости личной ответственности, сравнив их роль с Дедом Морозом, который не должен приходить без подарков.

    «Единая Россия» подвела итоги работы в осеннюю сессию.

    Ранее в думской фракции «Единой России» отреагировали на «Итоги года с Владимиром Путиным». Депутаты «Единой России» пообещали и дальше делать все для того, чтобы участники СВО получали любую необходимую поддержку, суверенитет России продолжал крепнуть, а социальная политика отвечать на насущные потребности людей.

    24 декабря 2025, 14:01 • Новости дня
    Песков сообщил о вечерней встрече Путина с Балицким в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Запорожской области Евгением Балицким и обсудил актуальные вопросы, касающиеся развития региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин во вторник поздно вечером провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, передает ТАСС. О состоявшейся беседе сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков отметил: «Вчера поздно вечером Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с главой Запорожской области Балицким. Были обсуждены текущие вопросы, связанные с развитием этого российского региона».

    В прошлый раз Путин встречался с Балицким в сентябре. Глава региона заявил, что в Запорожской области завершили строительство и ремонт дорог протяженностью больше тысячи километров. Также он сообщил, что число учеников школ региона достигло 55 139 человек.

    24 декабря 2025, 13:47 • Новости дня
    Кремль пообещал сообщить о поступлении предложений по диалогу Путина и Макрона

    Песков пообещал сообщить о поступлении предложений по диалогу Путина и Макрона

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о намерении информировать о поступлении предложений по восстановлению диалога между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Если Кремль получит предложения о возобновлении диалога между президентом России Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном, информация об этом будет доведена до общественности, передает ТАСС.

    «Когда это произойдет, мы вас проинформируем», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее Макрон заявил, что европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России Владимиром Путиным.

    Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации. Песков также сообщил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    24 декабря 2025, 13:05 • Новости дня
    Песков анонсировал вручение Путиным госнаград в Кремле

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в среду проведет в Кремле церемонию вручения государственных наград, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков на брифинге заявил: «В Кремле Путин имеет в виду вручить госнаграды. В Кремле традиционная, предновогодняя церемония вручения государственных наград», передает ТАСС.

    Ранее Путин наградил председателя Верховного суда Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Накануне в Кремле сообщили, что в среду в Екатерининском зале Кремля пройдет церемония вручения государственных наград деятелям науки, культуры, спорта и других важных отраслей. Награды вручит президент России Владимир Путин.

    24 декабря 2025, 14:41 • Новости дня
    Путин назвал хорошими результаты осенней сессии Госдумы и Совфеда

    Tекст: Вера Басилая

    Государственная дума и Совет Федерации показали хороший результат за осеннюю сессию работы, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Совета Федерации.

    Государственная дума и Совет Федерации завершили осеннюю сессию с хорошими результатами, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации отметил, что принят целый ряд важных законодательных решений в интересах страны и наших граждан.

    По его словам, за время сессии была проведена значительная работа, и миссия парламента остается неизменной – ключевая роль в законодательном процессе.

    «Работы действительно было много. Принят целый ряд важных законодательных решений в интересах страны и наших граждан», – заявил Путин.

    Как уточнил президент, в ходе осенней сессии Федеральное собрание приняло ряд ключевых законов в сферах национальной безопасности, экономики и социальной отрасли, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что данная работа способствовала укреплению нацбезопасности и поддержке развития экономики.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл на завершающее заседание осенней сессии Совета Федерации.

