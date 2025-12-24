Путин назвал работу Госдумы в осеннюю сессию «боевой» и весьма результативной

Tекст: Дарья Григоренко

Путин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным накануне вечером в Кремле, говорится на сайте Кремля.

На встрече глава государства поздравил Володина с завершением парламентской сессии и поблагодарил всех депутатов нижней палаты за проделанную работу. «Хочу поблагодарить за совместную работу… Передайте, пожалуйста, слова благодарности всем депутатам Государственной думы», – сказал Путин.

«Она была боевой, можно сказать, если использовать терминологию сегодняшнего дня, и весьма результативной», – сказал Путин.

Накануне Володин на пленарном заседании напомнил депутатам о необходимости личной ответственности, сравнив их роль с Дедом Морозом, который не должен приходить без подарков.

«Единая Россия» подвела итоги работы в осеннюю сессию.

Ранее в думской фракции «Единой России» отреагировали на «Итоги года с Владимиром Путиным». Депутаты «Единой России» пообещали и дальше делать все для того, чтобы участники СВО получали любую необходимую поддержку, суверенитет России продолжал крепнуть, а социальная политика отвечать на насущные потребности людей.