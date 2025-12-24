В МВД обещали помочь семьям погибших сотрудников ДПС в Москве

В результате взрыва бомбы в Москве погиб генерал Генштаба Сарваров

В результате взрыва бомбы в Москве погиб глава оперподготовки Генштаба ВС России Сарваров

Tекст: Алексей Дегтярёв

Утром 22 декабря на Ясеневой улице в Москве в действие привели бомбу под днищем машины, в результате травм погиб Сарваров, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Дело завели по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил на расследование опытных следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства.

Проводится осмотр места преступления, планируется назначить несколько экспертиз, включая судебно-медицинскую и взрывотехническую. Ведутся допросы свидетелей и очевидцев, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Сейчас есть несколько версий убийства, в том числе версия о том, что убийство организовали украинские спецслужбы.

Ранее СК сообщал, что на улице Ясеневой в Москве произошел инцидент, повреждения получил автомобиль, также пострадал один человек. По данным прессы, под днищем автомобиля взорвалась самодельная бомба.