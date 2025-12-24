  • Новость часаСуд вынес приговор диверсанту СБУ на Донбассе
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Атака на Венесуэлу грозит США непредсказуемыми последствиями
    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы
    Глава МИД Эстонии пригрозил расстрелять «зеленых человечков» на границе
    Макрон обвинил США в запугивании Европы
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    Эксперт: «Мирный план» Зеленского совершенно неприемлем
    ФСБ ликвидировала готовившего теракт на нефтепроводе в Тюменской области
    Лавров поздравил Захарову с юбилеем
    Самолет «Байкал» совершил первый полет с двигателем ВК-800
    24 декабря 2025, 09:25 • Новости дня

    В МВД обещали помочь семьям погибших сотрудников ДПС в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Семьям двух сотрудников полиции, погибших при взрыве в столице, окажут всестороннюю поддержку, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Руководство и личный состав ведомства выразили искренние соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ГУ МВД.

    Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь.

    Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

    В ночь на среду сотрудники ДПС на улице Елецкой в столице увидели подозрительного человека у служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе, сдетонировало взрывное устройство. Погибли оба сотрудника и еще один человек.

    Ранее СК России сообщал, что двое сотрудников ДПС пострадали из-за происшествия на юге столицы.

    22 декабря 2025, 09:59 • Новости дня
    В результате взрыва бомбы в Москве погиб генерал Генштаба Сарваров

    В результате взрыва бомбы в Москве погиб глава оперподготовки Генштаба ВС России Сарваров

    В результате взрыва бомбы в Москве погиб генерал Генштаба Сарваров
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров скончался при взрыве бомбы на автомобиле в столице, сообщил Следственный комитет.

    Утром 22 декабря на Ясеневой улице в Москве в действие привели бомбу под днищем машины, в результате травм погиб Сарваров, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Дело завели по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ».

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил на расследование опытных следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства.

    Проводится осмотр места преступления, планируется назначить несколько экспертиз, включая судебно-медицинскую и взрывотехническую. Ведутся допросы свидетелей и очевидцев, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

    Сейчас есть несколько версий убийства, в том числе версия о том, что убийство организовали украинские спецслужбы.

    Ранее СК сообщал, что на улице Ясеневой в Москве произошел инцидент, повреждения получил автомобиль, также пострадал один человек. По данным прессы, под днищем автомобиля взорвалась самодельная бомба.

    Комментарии (65)
    24 декабря 2025, 09:03 • Новости дня
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь на среду сотрудники ДПС на улице Елецкой в столице увидели подозрительного человека у служебного автомобиля полиции, когда они подошли ближе, сдетонировало взрывное устройство, сообщили в Следственном комитете России.

    Подозрительное лицо у служебного полицейского автомобиля заметили двое сотрудников ДПС, они подошли ближе для его задержания, и в этот момент взрывное устройство сдетонировало, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Оба сотрудника получили ранения и погибли, также погиб человек, находившийся в этот момент рядом с ними.

    Уголовное дело завели по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

    Проводится осмотр места происшествия, назначены экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая.

    Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства, проводится допрос свидетелей, изучаются видеозаписи.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил опытным криминалистам центрального аппарата СК подключиться к расследованию.

    Ранее Следственный комитет России сообщал, что двое сотрудников ДПС пострадали из-за происшествия на юге столицы, была назначена взрывотехническая экспертиза.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    Комментарии (15)
    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы и стоящие за ними спецслужбы Британии и США, которые, вероятно, организовали подрыв бомбы, убивший двух сотрудников ДПС в Москве, пытаются открыть второй фронт внутри России, заявил военкор Александр Сладков.

    «Я считаю, что спецслужбы Украины (Англии и США) пытаются открыть свой второй (диверсионный) фронт внутри России», – пояснил Сладков в своем Telegram-канале.

    В связи с этим нападением необходимо ответить на два главных вопроса: способны ли российские силовые структуры быстро и масштабно этому противодействовать и сработает ли система «Безопасный город» Москвы.

    «Росгвардия, я думаю, готова. МВД при дефиците сотрудников, особенно работающих на земле – не готово, такое на пике возможностей полиции давно было на виду, и никто особо этим взволнован не был», – продолжил рассуждения журналист.

    Сладков выразил уверенность, что спецслужбы смогут применить большой опыт борьбы с бандподпольем и использовать его по всей России.

    Также необходимо понять, как быстро найдут убивших сотрудников ДПС и генерала Генштаба ВС России Сарварова.

    «Мы увидим: система «Безопасный город» – это миф или реальность. Результаты должны быть объявлены на этой неделе. Любая затяжка – демонстрация слабости», – заключил Сладков.

    В ночь на среду в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека у служебной машины полиции. Когда они подошли к нему, сдетонировало взрывное устройство. Все трое погибли.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    Комментарии (12)
    23 декабря 2025, 08:32 • Новости дня
    В Москве задержали избившего пассажира в метро человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчина несколько раз ударил молодого человека в столичном метрополитене, нападавшего задержали, сообщили в Главном управлении МВД по Москве.

    Инцидент произошел в вагоне поезда на станции «Рижская» Калужско-Рижской линии, конфликт разгорелся между 48-летним нападавшим и 19-летним молодым человеком, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Нападавший нанес несколько ударов рукой в лицо сопернику, после этого пострадавший обратился за медпомощью, у него диагностировали травму носа, добавили в МВД.

    Камеры видеонаблюдения позволили сотрудникам полиции найти и задержать подозреваемого.

    Уголовное дело завели по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», нападавшему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

    Ранее жительницу Москвы оштрафовали за нападение на другую пассажирку в московском метро.

    Осенью трое мужчин устроили массовую драку и напали с ножом на контролеров пригородного поезда Волоколамск – Серпухов в Подмосковье.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 08:08 • Новости дня
    На юге Москвы взорвался автомобиль, пострадал человек
    На юге Москвы взорвался автомобиль, пострадал человек
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На улице Ясеневой в российской столице произошел инцидент, повреждения получил автомобиль, также пострадал один человек, сообщили в Следственном комитете.

    По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Место осматривают криминалисты, оперативные службы, в скором времени назначат несколько экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.

    В начале декабря во дворе жилого комплекса на Радужной улице в Москве автомобиль сгорел после взрыва, внутри машины людей не оказалось.

    Позднее в Твери из-за сильного взрыва во дворе жилого дома в Твери повреждены оказались сразу несколько зданий и автомобили.

    Комментарии (2)
    22 декабря 2025, 09:31 • Новости дня
    Под автомобилем на юге Москвы взорвалась бомба

    Shot: Взрыв машины в Москве произошел из-за самодельной бомбы

    Под автомобилем на юге Москвы взорвалась бомба
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Детонация автомобиля Kia Sorento в столице утром в понедельник произошла из-за самодельного взрывного устройства, сообщают Telegram-каналы.

    Самодельную бомбу заложили под днище автомобиля, передает «Лента.ру» со ссылкой на Shot.

    Отмечается, что пострадавшим стал 56-летний мужчина, у него выявили множество осколочных ранений, закрытые переломы, ранения ног и перелом лицевой кости.

    Между тем очевидец происшествия Евгений в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что инцидент случился в 6.55 мск, звук был очень громким.

    Он добавил, что водитель сидел за рулем в момент взрыва, его смогли реанимировать, на его теле есть ожоги. По мнению собеседника, взрыва газового баллона не было.

    По данным Baza, водитель успел проехать несколько метров, прежде чем произошел взрыв. Осколки от взрыва повредили минимум семь автомобилей. Самого водителя изначально зажало внутри машины.

    Ранее СК сообщал, что на улице Ясеневой в Москве произошел инцидент, повреждения получил автомобиль, также пострадал один человек.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 16:00 • Новости дня
    Орешкин отметил неэффективность переноса столицы в Сибирь

    Орешкин заявил о неэффективности переноса столицы в Сибирь

    Орешкин отметил неэффективность переноса столицы в Сибирь
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин подчеркнул, что для развития Сибири главным остается создание экономических центров и улучшение инфраструктуры, а не изменение местоположения столицы.

    Необходимость инвестировать в инфраструктуру и создавать новые центры экономической активности в Сибири важнее, чем перенос столицы из Москвы. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин на Всероссийской научно-практической конференции «II Тобольские чтения», передает РИА «Новости».

    По словам Орешкина, приоритетной задачей является создание привлекательных условий для жизни и появления новых рабочих мест, а не перемещение федеральных органов управления.

    Орешкин также отметил, что крупные компании уже переносят свои штаб-квартиры в Сибирь, приводя в пример «Русгидро». Он добавил, что если уделять внимание инфраструктуре и развитию городов, экономическая активность в регионе будет расти естественным образом. Перенос столицы, по его мнению, не обеспечит тех изменений, которые ожидаются.

    Профессор НИУ ВШЭ Сергей Караганов согласился с тем, что комплексное развитие Сибири требует именно экономических и социальных мер, а не исключительно административных решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предлагал перенести столицу России во Владивосток к 2050 году.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что перенос столицы в Иркутск невозможен. Так он прокомментировал письмо кандидата исторических наук Афанасия Николаева в якутском издании SakhaLife, где ученый предложил российским властям перенести столицу России в Иркутск, чтобы «обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России».

    Президент Владимир Путин отмечал, что проблемы излишней централизации существуют, но столица исторически и ментально связана с Москвой и необходимости в ее переносе нет.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 04:26 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны уничтожили дрон при приближении к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Специалисты экстренных служб ведут работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Домодедово в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 05:31 • Новости дня
    ПВО уничтожила атаковавший Москву беспилотник
    ПВО уничтожила атаковавший Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО ликвидировали беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожен еще один БПЛА, атаковавший Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли к месту падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны уничтожили дрон при приближении к столице. Росавиация ввела ограничения на рейсы в Домодедово.


    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 00:15 • Новости дня
    В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании после полудня в Москве
    В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании после полудня в Москве
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Специалисты Гидрометцентра предупредили о начале значительного понижения температуры в Москве и Подмосковье 22 декабря, которое будет сопровождаться снегом, мокрым снегом и сильным ветром.

    Ожидание резкого похолодания в Москве и области подтвердили в Гидрометцентре, передает ТАСС. По последним данным, понижение температуры начнется после полудня: к вечеру в Москве ожидается –4 градуса, в Подмосковье – до –8 градусов.

    Прогнозируется снег, мокрый снег и усиление ветра до 15 м/с. Представители службы отметили, что вечером в отдельных районах города возможна метель и сильная гололедица.

    Перед изменением погоды температура в мегаполисе будет достигать от нуля до +2 градусов, а в области –3 +2 градуса.

    В ночь на вторник, 23 декабря, ожидается облачность, небольшой снег и понижение температуры до –10 ... –8 градусов в Москве и до –12... –7 градусов в Подмосковье.

    Днем во вторник в городе возможны –10 градусов, в области до –12, а к вечеру столбики термометров могут опуститься до –15 ... –17 соответственно.

    Об этом же предупреждают специалисты столичного управления МЧС России в Telegram-канале со штормовыми и экстренными предупреждениями.

    «По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением холодного фронта волнами, в период с 23 часов 21 декабря до 18 часов 22 декабря на территории Москвы ожидается мокрый снег, снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра порывами до 15 м/с», – сообщили они.

    Специалисты подчеркнули, что к вечеру 22 декабря ожидается понижение температуры воздуха до -3…-5 градусов, на дорогах сильная гололедица.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МГУ назвали причину отсутствия снега в Москве. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об отсутствии снега в Москве до середины декабря. Синоптик Тишковец обнадежил возвращением зимы в центр России к Новому году.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 16:15 • Новости дня
    При столкновении скорой помощи с «Газелью» в Москве пострадали пять человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На пересечении улиц Перовской и Лазо в столице в результате столкновения скорой помощи и «Газели» травмы получили пять человек, среди них женщина-фельдшер.

    Пять человек пострадали при аварии с участием машины скорой помощи и автомобиля Газель, передает РИА «Новости». ДТП произошло на пересечении улиц Перовской и Лазо в Москве.

    Представитель экстренных служб уточнил, что женщина-фельдшер и двое мужчин были госпитализированы после инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Удмуртии после аварии со школьным автобусом госпитализировали десять человек.

    В Омской области в результате крупного ДТП погибли шесть человек.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 14:58 • Новости дня
    В полицию Москвы после рейда доставили более 80 мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В полицейское отделение после рейда правоохранителей в один из столичных хостелов доставили более 80 мигрантов, сообщили в московском главном управлении Росгвардии.

    Правоохранители в ходе рейда проверили более 1,5 тыс. человек, более 80 доставили в отделы полиции для привлечения к административной ответственности за нарушения миграционных правил, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что силовую поддержку операции оказывали сотрудники ОМОН «Авангард» главного управления Росгвардии по Москве.

    В ноябре сообщалось, что с начала года российские правоохранительные органы ограничили въезд более чем 160 тыс. иностранцев.

    В Петербурге после рейда на стройках полиция доставила около 100 мигрантов в отделение.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 14:26 • Новости дня
    Мошенники выманили у пенсионерки в Москве почти 45 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве задержали 26-летнюю жительницу Подольска, которую подозревают в участии в крупном мошенничестве против пенсионерки, сообщили в ГУ МВД по столице.

    Жертва несколько раз встречалась с курьерами, передавая им деньги на улице Маршала Тухачевского, пояснил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимир Васенин, передает РИА «Новости».

    Общая сумма ущерба составила более 44,8 млн рублей.

    Васенин сообщил, что мошенники более месяца представлялись работниками силового ведомства, угрожали женщине уголовной ответственностью и убеждали ее перевести сбережения на так называемый безопасный счет. В течение 10 дней пенсионерка четыре раза отдавала курьерам крупные суммы денег.

    По данным следствия, задержанная курьер передала часть похищенных средств своим соучастникам за денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, ей может грозить до десяти лет лишения свободы.

    Полиция продолжает устанавливать все эпизоды преступления, а также личности организатора и других соучастников, отметили в МВД.

    Ранее сообщалось, что пенсионерка из Москвы и ее супруг лишились более 42,5 млн рублей после того, как им начали названивать мошенники под предлогом замены ключей от домофона.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 14:14 • Новости дня
    Суд признал, что Блиновская лично выдавала займы «Рыбной истории» мужа

    Арбитраж установил, что Блиновская лично выдавала займы «Рыбной истории»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд столицы определил, что Елена Блиновская финансировала рыбный ресторан мужа напрямую, а не через подставные компании.

    Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской Марии Ознобихиной признал, что мошенничества с займовыми договорами между ООО «Рыбная история» и несколькими фирмами не было, передает РИА «Новости».

    Заимодавцем по этим сделкам была сама «королева марафонов», а заемщиком названа компания ее мужа. Суд пришел к выводу, что займы, оформленные на фирмы из схемы дробления бизнеса, были притворными сделками только в части субъектов, а реальные деньги шли напрямую от Блиновской.

    Суд признал ничтожность таких сделок по отношению ко всем соответствующим договорам займа и фактическим перечислениям денег, установив, что Блиновская является заимодавцем, а «Рыбная история» заемщиком. Это решение открывает возможность включить требования по возврату займов и процентов в конкурсную массу банкрота.

    Ранее выяснилось, что 80% компании «Рыбная история» принадлежало супругу Блиновской, а ресторан Seabass & Sauvignon в Красноярске, которым владела компания, уже прекратил работу.

    В ноябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом по ее заявлению и начал реализацию имущества. В марте 2025 года Савеловский суд приговорил ее к пяти годам общего режима, штрафу и запрету на коммерческую деятельность, взыскав крупную сумму в пользу государства.

    Позже адвокат Блиновской опровергла слухи о ее привилегированном отбывании срока во Владимирской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Арбитражный суд Москвы установил, что Елена Блиновская предоставила компании «Оливия групп» в виде займов 96 млн рублей.

    Суд также арестовал всю недвижимость, которую Блиновская ранее передала своим родственникам, из-за требований включить это имущество в конкурсную массу для расчетов с кредиторами.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 16:59 • Новости дня
    Собянин заявил о втором месте Москвы по экономике среди мегаполисов мира

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва укрепила свои позиции по уровню экономики среди самых крупных мегаполисов планеты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая с отчетом перед депутатами Мосгордумы.

    По его словам, город находится на второй строчке по размеру экономики среди мегаполисов всего мира, передает РИА «Новости».

    В минувшую среду Собянин анонсировал строительство пяти новых станций метро в Москве.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул успехи мэра Сергея Собянина и его команды в развитии транспортной инфраструктуры. «Ну что говорить, Москвой мы все гордимся по праву. У мэра Москвы Сергея Собянина многое получается», – заявил Путин.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    Критические повреждения остановили работу «Укрнафты»
    Российские войска освободили Заречное в Запорожской области
    Стало известно о подготовке ВВС Финляндии к боям с Россией
    Америка возобновила военную помощь Грузии после долгого перерыва
    Медведев призвал потребовать от Украины компенсацию за действия нацистов
    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией