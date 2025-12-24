Путин поздравил Алиева с днем рождения

Путин поздравил президента Азербайджана Алиева с днем рождения

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил достижения Азербайджана под руководством Алиева в социальной и экономической сферах, а также укрепление позиций страны на международной арене.

Глава государства подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном строятся на прочных традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. По мнению Путина, дальнейшее развитие стратегического партнерства и союзничества между двумя странами отвечает интересам народов России и Азербайджана.

В завершение обращения Владимир Путин пожелал Ильхаму Алиеву здоровья, благополучия и успехов, а также попросил передать теплые слова семье президента Азербайджана.

Ранее Алиев отказался приехать на неформальный саммит СНГ в Петербурге, сославшись на сильную занятость. Кремль выразил понимание по поводу решения Алиева не посещать мероприятие.

