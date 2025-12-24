  • Новость часаСуд вынес приговор диверсанту СБУ на Донбассе
    24 декабря 2025, 03:56 • Новости дня

    Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен

    Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен
    @ Алексей Алексеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал новые визовые ограничения США против ряда иностранных активистов из-за цензуры американских платформ.

    Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов, обвиняя их в попытках ограничить свободу слова на американских платформах. Фамилии этих лиц не называются, передает РИА «Новости».

    «Вау, значит, Урсула «Pfizer» фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список из цензоров, которым запрещен въезд в США?» – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть Илона Маска на 140 млн долларов нападением «иностранных правительств» на американские цифровые ресурсы и народ США. Соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии.

    Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса. По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

    24 декабря 2025, 10:57 • Новости дня
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех европейских активистов, обвиняя их в попытках вынудить американские платформы ограничивать точки зрения из США, сообщает Axios.

    Администрация Дональда Трампа ввела визовые ограничения для пяти граждан Европы, которых Госдепартамент США обвинил в «принуждении американских платформ к цензуре» неугодных им взглядов, передает Axios.

    Среди тех, кому теперь запрещен въезд в США, оказался экс-комиссар Евросоюза Тьерри Бретон, которого в Госдепе назвали «главным вдохновителем» закона о цифровых услугах (DSA). Этот акт обязывает соцсети ужесточать модерацию контента.

    На платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Бретон назвал действия американских властей «охотой на ведьм». Он с 2019 по 2024 год руководил цифровым регулированием ЕС и неоднократно спорил с союзником Трампа Илоном Маском по поводу выполнения требований DSA. Сам Маск ранее подвергался критике со стороны Евросоюза за распространение дезинформации.

    Госдепартамент также ввел ограничения для главы Центра противодействия цифровой ненависти Имрана Ахмеда (с которым Мaск судился из-за разоблачения языка вражды на X), исполнительного директора Global Disinformation Index Клэр Мелфорд, а также Жозефины Баллон и Анны-Лены фон Ходенберг из немецкой HateAid. По заявлению госсекретаря Марко Рубио, все эти деятели целенаправленно пытались «принудительно подавлять» американские компании и спикеров.

    Рубио отметил, что «подобные проявления экстерриториальной цензуры больше не будут терпеться», и подчеркнул: внешнеполитический курс Трампа с приоритетом национального суверенитета предполагает реагирование на попытки зарубежных структур ограничивать свободу слова для американских граждан. Он добавил, что Госдеп готов расширять этот ограничительный список, если «курс не будет пересмотрен».

    Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж «решительно осуждает» американские ограничения. По его словам, DSA был одобрен демократическим путем и «никак не распространяется на США». В свою очередь представители HateAid назвали меры администрации Трампа «проявлением репрессий» и подчеркнули, что не поддадутся запугиванию.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал новые визовые ограничения, введенные США против ряда иностранных активистов из-за цензуры американских платформ.

    Дмитриев иронично отметил, что Урсула «Pfizer» фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список лиц, которым запрещен въезд в США.

    24 декабря 2025, 14:39 • Новости дня
    Макрон обвинил США в запугивании Европы

    Макрон осудил визовые ограничения США против экс-еврокомиссара ЕС Бретона

    Макрон обвинил США в запугивании Европы
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство санкциями Вашингтона против ряда европейских политиков, подчеркнув угрозу цифровому суверенитету Европы.

    Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался по поводу решения США ограничить въезд ряду европейских чиновников, включая экс-еврокомиссара Тьерри Бретона, передает ТАСС.

    Макрон написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Франция осуждает решения США об ограничении виз для Тьерри Бретона и четырех других европейских деятелей. Эти меры являются актом запугивания и принуждения в отношении европейского цифрового суверенитета».

    Французский лидер подчеркнул, что поводом для санкций стал Закон ЕС о цифровых услугах, который, по его мнению, вводится для обеспечения честной конкуренции между цифровыми платформами в Европе и не затрагивает интересы третьих стран. Макрон отметил, что правила, регулирующие цифровое пространство в Евросоюзе, должны приниматься исключительно на территории Европы.

    Глава Франции пообещал и дальше защищать цифровой суверенитет и право Евросоюза самостоятельно вырабатывать регуляторные нормы без давления извне.

    Ранее США обвинили бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона в попытках ввести цензуру против граждан Соединенных Штатов. Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Госдепартамент США ввел визовые ограничения против Бретона и еще четырех европейских активистов.

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал это решение с иронией. Он отметил, что Урсула фон дер Ляйен теперь оказалась в черном списке лиц, которым нельзя въезжать в США.

    Сам Тьерри Бретон на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) назвал действия США «охотой на ведьм».

    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    24 декабря 2025, 01:25 • Новости дня
    Небензя обвинил США в «ковбойском» акте агрессии против Венесуэлы
    Небензя обвинил США в «ковбойском» акте агрессии против Венесуэлы
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Незаконно введенная США морская блокада побережья Венесуэлы представляет собой акт агрессии и противоречит основным нормам международного права, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Незаконно введенная США блокада побережья Венесуэлы является самым настоящим актом агрессии», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, «полноформатный вооруженный конфликт в Латинской Америке, все еще остающейся зоной мира, – это последнее, что нужно сегодня человечеству».

    На заседании Совбеза ООН по Венесуэле он заявил, что Вашингтон продолжает дестабилизировать обстановку в Западном полушарии. Российский дипломат отметил, что подобная политика США ставит под сомнение мотивы Белого дома «в глобальном контексте».

    «Очевидна и ответственность Вашингтона за катастрофические последствия подобного ковбойского поведения для жителей заблокированной страны», – сказал он.

    Небензя отметил, что действия США нельзя расценивать как разовую акцию, а сам подход может стать основой для последующих силовых вмешательств против других государств региона.

    Также постпред России подчеркнул, что Вашингтон готов уважать суверенитет латиноамериканских стран только в случае их политической лояльности к США. По его мнению, попытки объявить легитимное правительство Венесуэлы «иностранной террористической организацией» служат инструментом давления и попыткой оправдать дальнейшие силовые действия против страны.

    «Нам всем пытаются навязать ущербную логику о том, что одного решения американских властей достаточно, чтобы превратить суверенное государство в криминальное предприятие», – сказал Небензя.

    Он добавил, что заявление президента США от 16 декабря прямо указывает на стремление завладеть природными ресурсами Венесуэлы. Небензя, комментируя захват танкеров и введение морской блокады, назвал эти действия противоречащими международному праву, включая Конвенцию ООН по морскому праву и Устав ООН.

    Российская делегация выразила решительное осуждение захвата американцами гражданских судов в Карибском море под предлогом борьбы с наркотиками и терроризмом. Небензя подчеркнул, что Россия подтверждает солидарность с народом Венесуэлы, который, по его словам, продолжает защищать свои национальные интересы и суверенитет на фоне нарастающего внешнего давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или из нее. Вашингтон обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли. Президент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы террористической организацией.

    24 декабря 2025, 10:45 • Новости дня
    В МИД сообщили о сигналах США по совместному освоению Арктики

    Глава отдела МИД Гусаров: США посылают сигналы об интересе к освоению Арктики

    В МИД сообщили о сигналах США по совместному освоению Арктики
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия получает сигналы от США о возможном обсуждении сотрудничества в Арктике, а также есть надежда на восстановление прямого авиасообщения между странами, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД Александр Гусаров.

    По словам Гусарова, американская сторона проявляет интерес к совместному освоению Арктики, однако до реализации реальных проектов сторонам предстоит пройти значительный путь, пишут «Известия».

    Гусаров отметил, что сейчас, после курса на конфронтацию, в Вашингтоне начал формироваться более прагматичный подход, что повышает шансы на прямой диалог по взаимовыгодным темам. Он подчеркнул: «Есть осторожная надежда, что мы сможем начать разматывать клубок накопившихся проблем».

    При этом Гусаров обратил внимание, что западу свойственно наращивать военное присутствие НАТО у российских границ, что мешает конструктивному сотрудничеству в Арктике.

    Кроме того, Москва рассчитывает на запуск без предварительных условий диалога по восстановлению прямого авиасообщения между Россией и США. Российская сторона не видит смысла в продолжающейся «авиаблокаде» и подчеркивает заинтересованность американских авиакомпаний в возобновлении маршрутов.

    Гусаров также сообщил о продолжающейся работе с США по возврату дипломатической собственности, однако в Госдепартаменте этот вопрос пока не рассматривается из-за односторонних санкций. Российская сторона настаивает на приоритете восстановления прав собственности и рассчитывает на прогресс в этом направлении.

    В числе актуальных барьеров упоминается отсутствие межправительственных экономических контактов и действия американских санкций против ключевых секторов российской экономики. Несмотря на интерес к возвращению на российский рынок со стороны США, Москва подчеркивает, что без отмены ограничительных мер невозможно реализовать крупные совместные проекты.

    Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что американские фармкомпании проявляют интерес к проведению исследований в России, но пока не получили официального разрешения.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике, отметив значимые инвестиционные и инфраструктурные возможности.

    До этого Дмитриев сообщил о возобновлении обсуждения идеи строительства тоннеля между Россией и Аляской.

    Американские эксперты отметили выгоду от реализации проекта подводного тоннеля под Беринговым проливом.

    24 декабря 2025, 13:49 • Новости дня
    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией

    Орбан: ЕС мог предотвратить конфликт с Россией в 2022 году

    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз мог бы предотвратить конфликт на Украине еще в 2022 году, если бы сделал ставку на дипломатические усилия, а не последовал за политикой администрации Байдена, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По словам Орбана, лидеры Европейского союза пошли по пути военной конфронтации с Россией под давлением администрации Джо Байдена, передает ТАСС.

    Виктор Орбан отметил, что в феврале 2022 года Европа могла направить миротворческую миссию в Москву и Киев и не объявлять этот конфликт своей войной. Он подчеркнул, что, если бы такой шаг был предпринят, над Европой сегодня не нависала бы угроза войны.

    По словам Орбана, вмешательство американской стороны стало определяющим фактором перехода Европы к позиции сторонников военного конфликта. Он напомнил, что нынешний президент США Дональд Трамп, напротив, выступает за мир.

    Премьер-министр Венгрии считает, что страны ЕС должны извлечь урок из этого опыта и не принимать стратегические решения, исходя из внутренних политических обстоятельств в Америке. Он добавил, что отношения с США важны, однако интересы Европы должны оставаться приоритетными для ее решений.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года»  призвал добиться устранения первопричин конфликта на Украине.

    Путин заявил, что Москва готова и стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами.

    24 декабря 2025, 12:38 • Новости дня
    Таможня ЕС сочла новогодние посылки из России роскошью и вернула отправителям

    SHOT: Таможня ЕС сочла новогодние посылки из России роскошью и вернула назад

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские таможенники задерживают новогодние посылки из России, признавая подарки роскошью и требуя предъявления чеков даже на продукты.

    Европейские таможенные службы блокируют новогодние посылки из России, считая их предметами роскоши, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Особенно массовые сложности фиксируются при пересечении границы через Германию и Австрию.

    Таможенники обосновывают такие меры положениями договора о функционировании Европейского союза, который позволяет странам-членам вводить ограничения на ввоз определенных товаров. Под запретом оказались не только дорогие подарки, но и, по мнению контролеров, потенциально угрожающие Европе новогодние игрушки, украшения и даже обычный шоколад.

    Одна из москвичек рассказала SHOT: «Я отправила родственникам в Австрию елочную игрушку в виде машинки, но посылка вернулась в Россию спустя несколько недель с наклейкой о запрете ввоза». В ряде случаев таможня требует предоставить документы и чеки на все предметы в отправлении – без этого доказать, что вещи разрешены к ввозу, практически невозможно.

    Дополнительно каждый отправитель должен оплатить сбор от 18 евро за каждую посылку. В случае отказа в пропуске возврата средств получить не удается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе указали на высокие риски при заказах новогодних подарков на китайских сайтах. Власти Евросоюза отметили, что 80% подобных посылок не соответствуют стандартам безопасности ЕС.

    24 декабря 2025, 00:58 • Новости дня
    США захотели узнать, «на что готова» Россия для урегулирования на Украине

    Постпред США Уитакер: На переговорах по Украине обсуждают четыре документа

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются определить, «на что максимально готова пойти Россия» ради урегулирования конфликта на Украине, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    «Мы пытаемся выяснить, на что максимально готова пойти Россия», – приводит слова Уитакера РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Он заявил, что американская сторона имеет «достаточно хорошее представление о том, чего хочет добиться Украина»

    «Мяч в настоящее время находится на российском поле», – сказал он.

    Также Уитакер сообщил, что в ходе текущих переговоров по урегулированию обсуждаются четыре ключевых документа. Речь идет о 20-пунктном мирном плане, многосторонних гарантиях безопасности, отдельных гарантиях безопасности от США, а также «плане экономического роста и процветания после достижения мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что параметры американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, скорректированные после консультаций в Женеве, поступили в Москву. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США реалистично смотрят на сложность процесса переговоров по Украине.

    24 декабря 2025, 05:16 • Новости дня
    Импорт морепродуктов из России в ЕС вырос после начала СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Импорт рыбы и аквакультуры из России в ЕС в 2022-2024 годах превышает показатели, которые были до начала специальной военной операции на Украине, следует из опубликованного доклада Европейской комиссии об итогах торговли рыбой и морепродуктами между ЕС и Россией.

    В 2020 году страны ЕС закупили российской рыбы и морепродуктов на 583 млн евро, в 2021 году – на 613 млн евро. В 2022 году поставки составили 955 млн евро, в 2023 году – 861 млн. В 2024 году объем импорта рыбы и продукции аквакультуры из России составил 709 млн евро и 179 тыс. тонн. Россия заняла 13-е место среди поставщиков подобной продукции на рынок ЕС, передает РИА «Новости».

    Ключевым направлением экспорта стали белые виды рыбы. На треску пришлось 73 тыс. тонн продукции на сумму 411 млн евро, что составляет более половины стоимости российского импорта в ЕС. Минтай занял второе место по популярности – 80 тыс. тонн на сумму 186 млн евро.

    Крупнейшими импортерами российской рыбы в 2024 году остаются Нидерланды, Германия, Франция и Польша.

    Торговля рыбной и аквакультурной продукцией между Россией и Евросоюзом сохраняет высокие показатели, несмотря на пакеты санкций . Еврокомиссия отдельно отметила, что значительная часть продукта поступает в ЕС через третьи страны, где происходит дополнительная переработка и реэкспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия стала лидером по экспорту морепродуктов в Южную Корею осенью. Рынок креветок недавно пережил кризис перепроизводства. Производители семги столкнулись с неблагоприятными климатическими явлениями в Тихом океане и лососевыми вшами.

    24 декабря 2025, 09:32 • Новости дня
    FT: Затраты Евросоюза на импорт американских нефти и газа упали на 7%

    Tекст: Вера Басилая

    Расходы стран Евросоюза на поставки нефти и сжиженного газа из США за четыре месяца оказались ниже прежних показателей, несмотря на обещания закупить американские энергоносители на 750 млрд долларов за три года, сообщает газета Financial Times.

    По данным FT, затраты Евросоюза на нефть и газ из США за последние четыре месяца снизились на 7%, несмотря на обязательство закупить американские энергоносители на 750 млрд долларов за три года, передает РИА «Новости».

    С сентября по декабрь импорт нефти и сжиженного природного газа из США в ЕС составил 29,6 млрд долларов, сообщает энергетическая консалтинговая компания Kpler. Хотя европейские страны увеличили объемы закупок американского СПГ после торгового соглашения, общее снижение цен на мировом рынке привело к уменьшению затрат на импорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Старший директор Kpler Джиллиан Боккара отметила, что решения о покупке энергоресурсов принимаются на двусторонней основе и зависят от экономических факторов, а не от политической договоренности. По мнению эксперта, заявленные в соглашении объемы закупок невозможны к реализации.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп достигли торгового соглашения, по которому почти ко всему экспорту из Евросоюза в Соединенные Штаты теперь будут применяться пошлины в 15%.

    В ответ Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ.

    24 декабря 2025, 02:59 • Новости дня
    Путин в 2008 году предостерег Буша против попыток включить Украину в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в 2008 году прямо предупредил американского коллегу Джорджа Буша-младшего, что планы Вашингтона включить Украину в НАТО приведут к долгосрочной конфронтации, свидетельствуют рассекреченные документы правительства США.

    Документы обнародованы общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» при Университете имени Джорджа Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны, как Украина, создаст для вас и для нас долгосрочную зону противостояния, долгосрочную конфронтацию», – заявил Путин.

    Он отметил, что ранее уже говорил об этом занимавшим в то время посты госсекретаря и министра обороны США Кондолизе Райс и Роберту Гейтсу. Также Путин отметил: «Для вас это не будет новостью, и я не жду ответа. Просто хочу сказать это начистоту».

    На вопрос Буша о причинах такой позиции Путин указал, что расширение НАТО и возможное размещение военных объектов альянса у российских границ создают прямую угрозу для России. Он добавил, что далеко не все жители Украины поддерживают вступление страны в НАТО, а треть населения – примерно 17 млн человек – являются русскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью, прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа.

    Путин указывал, что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО. Путин подчеркнул, что оба раза Москва фактически получила отказ с порога.

    24 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    Politico: Провал саммита ЕС погрузил штаб-квартиру Еврокомиссии в уныние

    Tекст: Вера Басилая

    В офисе Еврокомиссии в Брюсселе наблюдаются упаднические настроения после того, как лидеры ЕС не смогли согласовать изъятие российских активов, сообщает европейское издание Politico.

    Издание Politico пишет, что атмосфера в штабе Еврокомиссии далека от праздничной после завершения неудавшегося саммита Евросоюза, передает ТАСС.

    Источник отмечает, что после нескольких месяцев переговоров главы государств и правительств ЕС поставили Еврокомиссию перед «суровой реальностью», вынудив отказаться от амбициозных планов из-за политических разногласий и национальных интересов.

    Газета со ссылкой на сотрудников учреждения сообщила, что ощущение пустоты в здании ЕК стало особенно острым после того, как не удалось договориться о репарационном кредите Киеву и был перенесен срок подписания соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР на январь.

    Завершившийся рано утром 19 декабря саммит длился 17 часов, но согласовать экспроприацию замороженных российских активов не удалось из-за противодействия Бельгии. Участники встречи подтвердили бессрочную заморозку этих средств, а о добровольном возврате в ближайшее время вопрос даже не рассматривался.

    Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной, из-за чего кредиты предоставлять невозможно, а грантовая поддержка становится вынужденной мерой.

    Страны Евросоюза отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза.

    Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал личным поражением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен исход ключевого саммита ЕС.

    Германский политолог Александр Рар заявил, что предоставление займа Киеву создаст общую задолженность европейских стран и еще больше ослабит бюджетную политику Евросоюза.

    23 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Сани Санта-Клауса вылетели с Северного полюса

    Flightradar24 сообщил о старте полета саней Санта-Клауса с Северного полюса

    Tекст: Денис Тельманов

    Волшебные сани с упряжкой оленей отправились с Северного полюса и уже достигли воздушного пространства Швеции вечером во вторник, сообщил портал отслеживания воздушных судов Flightradar24.

    Сани Санта-Клауса с упряжкой оленей вылетели с Северного полюса, сообщил портал Flightradar24, специализирующийся на визуализации движения воздушных судов.

    По данным сервиса, вылет Санты состоялся во вторник, 23 декабря. К 18.49 мск Санта-Клаус пролетел над территорией Швеции.

    Передвижение саней отслеживается в реальном времени, что позволяет наблюдать за маршрутом волшебника по всему миру. Традиционно в преддверии католического Рождества сервис отслеживания публикует маршрут Санта-Клауса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство задействовало радары и истребители для отслеживания рождественского путешествия Санта-Клауса над Северной Америкой.

    В Харькове сотрудники территориального центра комплектования задержали человека в костюме Санта-Клауса.

    24 декабря 2025, 12:02 • Новости дня
    СМИ: Глава Евросовета Кошта предложил выдать кредит Киеву без активов России

    Euronews: Глава Евросовета Кошта предложил выдать кредит Киеву без активов России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Евросовета Антониу Кошта выступил инициатором предложения о выделении Киеву кредита без изъятия замороженных российских активов на саммите в Брюсселе, сообщили СМИ.

    Как пишет Euronews со ссылкой на неназванного дипломата, Кошта осознал, что идея с репарационным кредитом оказалась в тупике, и лично предпринял попытку продвинуть альтернативный вариант, поскольку глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не могла это сделать, «чтобы активировать план Б», передает РИА «Новости».

    По данным источника, в ходе ночных переговоров Кошта вышел на первый план, а главу Еврокомиссии фактически отстранили от ключевой роли.

    Отмечается, что часть европейских лидеров, которые искали альтернативу изъятию российских активов, сочли Кошту более честным переговорщиком. Отмечается, что к фон дер Ляйен возникло недоверие из-за ее тесных связей с властями Германии.

    Ранее бельгийский депозитарий Euroclear поддержал решение ЕС не использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Украине.

    Напомним, на саммите в Брюсселе страны ЕС отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза. Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

    24 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    Орбан предрек скорый распад ЕС

    Орбан спрогнозировал скорый распад Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз находится на грани распада из-за ошибок нынешнего руководства и отсутствия реформ.

    Евросоюз рискует прекратить существование, если не проведет глубокую реорганизацию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что ЕС сейчас переживает процесс дезинтеграции, а брюссельская бюрократия стремится к созданию империи, несмотря на сопротивление отдельных государств.

    По словам Орбана, Брюссель принимает решения, которые постепенно перестают выполняться: «Сначала их не выполняет одна страна, потом две, потом три», – отметил он.

    Он раскритиковал решения Еврокомиссии, которая вопреки воле государств объявляет программы, наносящие ущерб промышленности.

    В частности, Орбан напомнил о планах запретить выпуск автомобилей с бензиновыми двигателями с 2035 года, но заявил, что, когда реализовать это оказалось невозможно, власти ЕС «отступили».

    В качестве другого примера премьер привел миграционную политику, отметив, что Венгрия и Польша игнорируют соответствующие решения, однако к ним применяются разные меры: «Венгрия не выполняет миграционный пакт, поэтому нас штрафуют на 1 млн евро в день. Поляки делают то же самое, что и мы, но их вознаграждают», – заявил Орбан.

    Премьер-министр также указал на тенденцию к сужению национального суверенитета в ЕС и подчеркнул, что существующий в Брюсселе хаос приведет к распаду союза, если не будут предприняты срочные изменения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Орбан заявил, что Евросоюз мог бы предотвратить конфликт на Украине, если бы сделал ставку на дипломатию, а не следовал политике администрации Байдена.

    Кроме того, венгерский премьер назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине, комментируя финансирование Киева Евросоюзом.

    Орбан также опубликовал видеоролик с европейскими политиками, сопроводив его узнаваемым саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    24 декабря 2025, 13:09 • Новости дня
    Песков сообщил о докладе Дмитриева Путину по итогам поездки в Майами

    Песков: Дмитриев уже доложил Путину об итогах визита в Майами

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предоставил президенту России Владимиру Путину отчет о своей деловой поездке в Майами и встречах с представителями США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Дмитриев уже подробно проинформировал Владимира Путина о своей поездке в Майами, доклад содержал все нюансы переговоров с представителями США, передает ТАСС.

    Песков также заявил, что Кремль не считает целесообразным разглашать через СМИ сведения о документах и договоренности, которые Дмитриев привез из США. По его словам, власти России сохраняют прежнюю позицию и не намерены обсуждать детали ни на этой стадии, ни в дальнейшем в публичном пространстве.

    Отвечая на вопрос о якобы четырех проектах документов, привезенных Дмитриевым, Песков подчеркнул, что не собирается комментировать содержание данных бумаг, особенно через прессу.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал «нормальным» ход переговоров по украинскому конфликту.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами.

    Напомним, в Майами 20 и 21 декабря прошли переговоры между представителями России и США по ситуации на Украине.

