Tекст: Антон Антонов

Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов, обвиняя их в попытках ограничить свободу слова на американских платформах. Фамилии этих лиц не называются, передает РИА «Новости».

«Вау, значит, Урсула «Pfizer» фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список из цензоров, которым запрещен въезд в США?» – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть Илона Маска на 140 млн долларов нападением «иностранных правительств» на американские цифровые ресурсы и народ США. Соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса. По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.