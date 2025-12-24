Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Волгограда

Росавиация указывает в Telegram, что решение о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов связано с требованиями безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения на выполнение рейсов в аэропорту Домодедово.
Российские удары по югу Украины препятствуют работе портов и отрезают страну от Черного моря, сообщил Коц в Telegram-канале.
«Украину начали отрезать от Черного моря», – написал он.
По словам военного корреспондента, удары наносятся практически ежедневно по транспортной и портовой инфраструктуре, а также по энергетике региона. В результате логистика из дунайских портов была нарушена после поражения моста в Маяках, что привело к временной остановке движения на трассе Одесса – Рени и необходимости устанавливать понтонные переправы.
Коц отмечает, что мощные удары по энергетическим объектам в Одесской области затруднили работу портов из-за постоянных перебоев с электроэнергией. После обстрела терминалов, перевозка и отправка грузов через порт Южный была временно приостановлена.
Журналист подчеркивает, что российские удары нанесли ущерб экспортному потенциалу Украины: морская логистика через черноморские и дунайские порты обеспечивала до 70% экспорта агропродукции и 60% всех объемов экспорта. По данным Американской торговой палаты, атаки снизили эффективность работы терминалов на 50%: часть остановлена, остальные запитаны от генераторов. Значительная часть экспортеров сельхозпродукции несет ежемесячные убытки в сотни миллионов долларов.
Украинская зерновая биржа сообщает, что в декабре реальный экспорт зерна составил всего 1,2 млн тонн при плане 3,8 млн тонн. В результате атак на порты выросли расходы на перевалку и стоимость перевозки, а цены на экспорт снизились. Эксперты считают, что такие последствия ударов лишают Украину основного источника дохода, заставляя Киев в дальнейшем полагаться исключительно на внешнюю финансовую поддержку.
Ранее Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия отрезает Украину от Дуная.
Подозрительное лицо у служебного полицейского автомобиля заметили двое сотрудников ДПС, они подошли ближе для его задержания, и в этот момент взрывное устройство сдетонировало, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Оба сотрудника получили ранения и погибли, также погиб человек, находившийся в этот момент рядом с ними.
Уголовное дело завели по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывных устройств».
Проводится осмотр места происшествия, назначены экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая.
Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства, проводится допрос свидетелей, изучаются видеозаписи.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил опытным криминалистам центрального аппарата СК подключиться к расследованию.
Ранее Следственный комитет России сообщал, что двое сотрудников ДПС пострадали из-за происшествия на юге столицы, была назначена взрывотехническая экспертиза.
Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
В определении суда отмечается, что при рассмотрении иска певицы нижестоящие инстанции допустили ошибку, передает РИА «Новости».
«Поскольку все необходимые юридически значимые обстоятельства дела по иску Долиной Л.А. установлены, а судами допущена ошибка в толковании и применении норм материального права, Судебная коллегия полагает возможным принять новое решение об отказе в удовлетворении требований», – говорится в документе.
Напомним, изначально Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру, сообщив, что продала ее под влиянием мошенников. Позднее Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.
Украинские СМИ опубликовали «мирный план» Киева из 20 пунктов
Украинские СМИ опубликовали текст мирного плана Киева из 20 пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский передал американской стороне на недавних переговорах.
В план вошли подтверждение суверенитета, соглашение о ненападении между Россией и Украиной с международным мониторингом на линии соприкосновения и гарантии безопасности от США, НАТО и Европы по аналогии с 5-й статьей Устава НАТО, передает ТАСС.
В отдельном пункте предусмотрена фиксация численности ВСУ на уровне 800 тыс. человек. Шестой пункт касается закрепления Россией обязательств о ненападении на Украину и страны Европы.
Предусматривается вступление Украины в ЕС в будущем, предоставление Киеву так называемого глобального пакета помощи, а также создание фонда восстановления на сумму 800 млрд долларов.
Украина также берет на себя обязательства зафиксировать безъядерный статус, ускорить соглашение о свободной торговле с США и внедрить образовательные программы по толерантности. Документ предусматривает попытку достигнуть соглашения по статусу ЗАЭС, свободу судоходства по Днепру, демилитаризацию Кинбурнской косы и обмен пленными по формуле «всех на всех».
Соглашение предполагается сделать юридически обязывающим под контролем Совета мира под председательством президента США Дональда Трампа. После одобрения всеми сторонами режим прекращения огня должен вступить в силу немедленно. Вопросы относительно территориальных претензий и присутствия ВСУ в Донбассе не нашли консенсуса между Украиной и США – Украина не согласилась выводить войска.
Кроме того, Украина обязуется провести выборы «как можно скорее после подписания соглашения».
Российские власти уже отмечали, что ряд пунктов плана, включая требования о выводе украинских войск из Донбасса и ограничения численности армии, противоречат позициям Москвы.
Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США пытаются определить пределы компромисса России ради урегулирования конфликта на Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что новые предложения Европы и Киева мешают достижению долгосрочного мирного соглашения.
Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам и напомнил, что условия для выхода из кризиса были озвучены в июне 2024 года.
Путин также отметил, что главный барьер для диалога – позиция Киева, который отказывается обсуждать ключевые вопросы мирного плана.
Ветеран ФСБ назвал подрыв полицейских на юге Москвы диверсией спецслужб Украины
«Взрыв на улице Елецкой на юге Москвы – диверсионный акт, а заказчиками, скорее всего, являются украинские спецслужбы», – считает Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа». Собеседник напомнил о методах противника: обмануть человека, а потом его шантажировать.
«Чаще всего «на крючок» попадаются несовершеннолетние, потому что они более доверчивы. Но иногда в капкан мошенников, действующих с территории Украины, попадают и взрослые люди. Сначала их просят под разными предлогами назвать код из СМС и личные данные, а затем начинают оказывать давление на них, упоминая, например, якобы донаты в пользу ВСУ или потерю гражданами России своих средств», – детализировал спикер.
«В результате человек, желая, чтобы от него отстали и он вернулся к прежней жизни, готов оказать им «услугу», – добавил Филатов. Он допускает, что подозрительный человек, которого в ночь на среду пытались задержать сотрудники ДПС, мог быть жертвой такой мошеннической схемы.
«Возможно, его попросили отнести «посылку», о содержании которой он не знал, в дежурную часть, но его перехватили инспекторы. Или его задачей было подложить взрывное устройство под служебную машину полиции. Кстати, непонятно, сам он взорвался или его СВУ привели в действие дистанционно. Следствие, уверен, во всем разберется», – рассуждает ветеран ФСБ.
Если подтвердится версия с закладкой взрывчатки, то возникает вопрос, почему целью стал автомобиль полиции. Прежде украинские спецслужбы нацеливались на высокопоставленных чиновников, политических деятелей и генералов Генштаба. «Это диверсии разного уровня как по затратам, так и по эффекту», – указал Филатов.
«Чтобы подложить СВУ под машину, скажем, чиновника, необходимо провести разведывательную деятельность. Я думаю, что к убийству генерала Сарварова причастны люди, прошедшие подготовку, а не кто-то, обманутый мошенниками, с испугу согласившийся на преступление. Для Украины последние – расходный материал, и цели для них подбираются более доступные, как, например, машина ДПС», – уточнил собеседник.
«Кроме того, противник не оставляет попыток повлиять на российское гражданское общество: вызвать некую тревогу, неуверенность в завтрашнем дне, страх, что взрыв может произойти не с машиной ДПС, а в месте большого скопления людей», – добавил спикер. На этом фоне он призвал государственные структуры России проводить более активные профилактические действия с гражданами.
«На мой взгляд, важно также, чтобы человек, который оказался перед выбором: совершить под давлением украинских спецслужб диверсию или прийти в полицию с проблемой шантажа, с повинной – выбирал второе. Люди этого не делают, потому что боятся преследования. Если была бы практика, что попавший в такие «ножницы» и обратившийся в правоохранительные органы освобождается от ответственности, то, может быть, взрывов и поджогов стало бы меньше», – полагает Филатов.
«Более того, в такой ситуации у силовиков появилась бы возможность вести оперативную игру и выявлять тех, кто передает взрывные устройства, а также оперативно раскрывать преступные сети, которые представляют большую опасность, чем исполнитель», – считает он.
Военный журналист Роман Сапоньков, в свою очередь, призывает серьезнее взяться за деятельность кол-центров. «Это серьезная диверсионная разведдеятельность врага. И они годами оттачивали умение по вербовке, просто делали это через подбор скриптов через кражу денег, таким образом еще и находясь на полной самоокупаемости», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в результате взрыва на Елецкой улице в Москве погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС, сообщил СКР. По данным следствия, в ночь на 24 декабря инспекторы увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство.
«В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», – говорится в заявлении. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств).
Столичное управление Госавтоинспекции сообщило, что погибшие – 24-летний лейтенант Илья Климанов и 25-летний лейтенант Максим Горбунов. Климанов пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, у него остались супруга и девятимесячная дочь.
Следователи рассматривают несколько версий подрыва полицейских в Москве, среди них – случайная детонация взрывного устройства; ошибка мужчины, у которого была бомба, в результате чего произошел подрыв; полицейские могли спугнуть подрывника, когда он закладывал взрывное устройство, поэтому он решил привести его в действие, передает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Также изучается версия о том, что подрывник действовал по указанию мошенников. По данным Telegram-канала «112», мужчину обманули под предлогом взлома аккаунта «Госуслуг» и убедили приехать в Москву из Ивановской области. Мошенники поручили мужчине заложить взрывное устройство под автомобиль сотрудников полиции.
22 декабря в этом же районе, на соседней улице Ясеневой, произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника Управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России. По одной из версий, к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы.
Волк сообщила в Telegram, что сотрудники МУ МВД «Люберецкое» выяснили личности мужчин. Правонарушителей доставили в территориальный отдел полиции. Оба оказались гражданами одного из государств Средней Азии, 1964 и 1994 годов рождения.
Уточняется, что двое мужчин перевозили двухлетних мальчика и девочку в сумках, прикрепленных к багажникам электровелосипедов. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье КоАП о нарушении правил дорожного движения, в отношении одного из них – также по статье о нарушении правил въезда в Россию либо режима проживания в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейские начали проверку после публикации в интернете видео, на котором двое курьеров перевозят детей в сумках на электровелосипедах.
Сотни автомобилей выстроились на въезд в Калининградскую область, а многие водители и пассажиры вынуждены оставаться в машинах на ночь, ожидая досмотра, передает Ura.ru со ссылкой на Shot.
По данным источника, постоянно в заторе находится более 200 автомобилей, часть из которых ожидает пересечения границы уже более суток.
Причиной сложившейся ситуации стали усиленные проверки со стороны Польши. При этом на российской стороне границы серьезных очередей и скоплений транспорта нет.
В основном в очереди стоят жители стран ЕС, в частности Польши и Германии. Многие из них направляются в Калининградскую область для празднования католического Рождества и Нового года, отмечая заметно более низкие цены в регионе по сравнению с польскими и немецкими городами. Кроме того, в пробке находится существенное число россиян, проживающих в Европе и возвращающихся к своим семьям на время праздников.
В октябре тысячи фур застряли в пробках на границе Казахстана.
Министерство опубликовало в своем Telegram-канале фотографии первого полета самолета с полностью российской силовой установкой.
«На аэродроме Уральского завода гражданской авиации начались летные испытания нового отечественного двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 в составе самолета «Байкал», – говорится в сообщении.
Ранее в Минпромторге сообщили, что в ближайшее время состоится первый полет легкомоторного самолета «Байкал» с российским двигателем ВК-800.
В ноябре Росавиация сообщала, что испытательный полет прототипа «Байкала» с двигателем ВК-800 и винтом АВ-901 запланирован на последние месяцы 2025 года.
Администрация Дональда Трампа ввела визовые ограничения для пяти граждан Европы, которых Госдепартамент США обвинил в «принуждении американских платформ к цензуре» неугодных им взглядов, передает Axios.
Среди тех, кому теперь запрещен въезд в США, оказался экс-комиссар Евросоюза Тьерри Бретон, которого в Госдепе назвали «главным вдохновителем» закона о цифровых услугах (DSA). Этот акт обязывает соцсети ужесточать модерацию контента.
На платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Бретон назвал действия американских властей «охотой на ведьм». Он с 2019 по 2024 год руководил цифровым регулированием ЕС и неоднократно спорил с союзником Трампа Илоном Маском по поводу выполнения требований DSA. Сам Маск ранее подвергался критике со стороны Евросоюза за распространение дезинформации.
Госдепартамент также ввел ограничения для главы Центра противодействия цифровой ненависти Имрана Ахмеда (с которым Мaск судился из-за разоблачения языка вражды на X), исполнительного директора Global Disinformation Index Клэр Мелфорд, а также Жозефины Баллон и Анны-Лены фон Ходенберг из немецкой HateAid. По заявлению госсекретаря Марко Рубио, все эти деятели целенаправленно пытались «принудительно подавлять» американские компании и спикеров.
Рубио отметил, что «подобные проявления экстерриториальной цензуры больше не будут терпеться», и подчеркнул: внешнеполитический курс Трампа с приоритетом национального суверенитета предполагает реагирование на попытки зарубежных структур ограничивать свободу слова для американских граждан. Он добавил, что Госдеп готов расширять этот ограничительный список, если «курс не будет пересмотрен».
Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж «решительно осуждает» американские ограничения. По его словам, DSA был одобрен демократическим путем и «никак не распространяется на США». В свою очередь представители HateAid назвали меры администрации Трампа «проявлением репрессий» и подчеркнули, что не поддадутся запугиванию.
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал новые визовые ограничения, введенные США против ряда иностранных активистов из-за цензуры американских платформ.
Дмитриев иронично отметил, что Урсула «Pfizer» фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список лиц, которым запрещен въезд в США.
Политолог Скачко: Зеленский озвучил заведомо неприемлемый для Москвы «мирный план»
«Опубликованный Киевом «мирный план» – это проект документа, совершенно неприемлемого для российской стороны. Начнем с фундаментального. В пункте № 14 предлагается зафиксировать границу по нынешней линии соприкосновения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Скорее всего, Москва не будет это даже обсуждать, ведь люди в 2022 году на референдумах высказались за возвращение в состав России», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».
«Более того, одна лишь дискуссия на эту тему вполне может подпасть под уголовную статью: «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России». Ни о каком делении исторических регионов речи быть просто не может. Поэтому предложение Зеленского «стоим там, где стоим» – бессмысленное и пустое», – детализировал эксперт.
«Кроме того, российские военные сейчас находятся в том числе на территории Харьковской и Сумской областей. Но, судя по проекту документа, Зеленский не хочет принимать реалии «на земле». Москва же неоднократно призывала Киев к этому и указывала, что мирный трек должен вестись безусловно с учетом ситуации на фронте», – напомнил собеседник.
«Помимо этого, в плане не указаны меры защиты русского языка и русскоязычного населения на подконтрольной Киеву территории, а также отказ от их притеснения. Вызывает большие вопросы и пункт о намерении Зеленского содержать 800-тысячную армию. Не берусь судить, где он собрался искать миллиарды долларов на эту инициативу. Но даже саму идею я считаю неприемлемой для Москвы. В общем среди 20 пунктов нет ничего, касающегося демилитаризации и денацификации Украины. А ведь это одни из главных целей СВО», – напомнил он.
Аналитик указал, что ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Киев и Евросоюз на всем протяжении процесса урегулирования вносят в проекты мирных договоров заведомо неприемлемые для Москвы правки. В Кремле отмечали, что такие действия лишь затягивают переговорный процесс и отдаляют подписание соглашения.
«Глава Белого дома Дональд Трамп тоже пенял Киеву на выдвижение требований, не соответствующих реальности на фронте. Впрочем, думаю, украинская сторона специально сделала проект документа неприемлемым для Москвы, чтобы обвинить ее в отказе от урегулирования и обосновать свою агрессию», – пояснил эксперт.
Ранее Владимир Зеленский озвучил 20 пунктов «мирного плана», который, по его словам, обсуждается на переговорах в США. Исходя из его информации, по ряду пунктов компромисса до сих пор нет, в том числе и по вопросу территорий, пишет Telegram-канал «Политика страны».
Среди опубликованных пунктов: численность ВСУ остается 800 тыс. в мирное время, США, НАТО и европейские государства предоставляют гарантии безопасности, отражающие 5-ю статью устава НАТО. Россия же закрепляет политику ненападения во всех необходимых законах и документах.
Что касается территорий, Киев предлагает российским силам «выйти» из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. «В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях – «стоим там, где стоим», – говорится в документе. «Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Черного моря для коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована», – также указывается в тексте.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам и напомнил, что условия для выхода из кризиса были озвучены в июне 2024 года. Он также отметил, что главный барьер для диалога – позиция Киева, который отказывается обсуждать ключевые вопросы мирного плана. В свою очередь постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американская сторона пытается определить пределы компромисса ради урегулирования конфликта на Украине.
Ранее Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что они могут собой представлять.
Арбитражный суд Москвы принял решение об обеспечительном аресте счетов Чубайса на общую сумму 11 896 910 244 рубля 90 копеек, передает ТАСС.
Согласно материалам дела, аналогичные меры коснулись еще 12 ответчиков, среди которых экс-министр экономики Яков Уринсон и исполнительный директор УК «Роснано» Борис Подольский.
На счетах Уринсона арестовано свыше 8 млрд рублей, а у Подольского – почти 6 млрд рублей. Все 13 фигурантов дела так или иначе связаны с деятельностью «Роснано».
В документах суда отмечается, что у «Роснано» имеются основания опасаться вывода активов фигурантами дела за границу после получения иска, а сложность и объем материалов могут затянуть процесс.
«Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории Российской Федерации», – сказано в решении суда об аресте счетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группа «Роснано» потребовала взыскать почти 12 млрд рублей убытков с бывшего руководства, включая Анатолия Чубайса. Претензии связаны с провалом проекта Crocus, одобренного в 2011 году, целью которого было создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России. «Роснано» указала, что средства были потрачены не по назначению и ушли на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием, из-за чего вернуть инвестиции стало невозможно.
«Я считаю, что спецслужбы Украины (Англии и США) пытаются открыть свой второй (диверсионный) фронт внутри России», – пояснил Сладков в своем Telegram-канале.
В связи с этим нападением необходимо ответить на два главных вопроса: способны ли российские силовые структуры быстро и масштабно этому противодействовать и сработает ли система «Безопасный город» Москвы.
«Росгвардия, я думаю, готова. МВД при дефиците сотрудников, особенно работающих на земле – не готово, такое на пике возможностей полиции давно было на виду, и никто особо этим взволнован не был», – продолжил рассуждения журналист.
Сладков выразил уверенность, что спецслужбы смогут применить большой опыт борьбы с бандподпольем и использовать его по всей России.
Также необходимо понять, как быстро найдут убивших сотрудников ДПС и генерала Генштаба ВС России Сарварова.
«Мы увидим: система «Безопасный город» – это миф или реальность. Результаты должны быть объявлены на этой неделе. Любая затяжка – демонстрация слабости», – заключил Сладков.
В ночь на среду в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека у служебной машины полиции. Когда они подошли к нему, сдетонировало взрывное устройство. Все трое погибли.
Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
По данным Al Hadath, именно проблемы с электросистемой вынудили экипаж запросить экстренную посадку вскоре после взлета из аэропорта в Анкаре, передает ТАСС.
Правительство национального единства Ливии, находящееся в Триполи, объявило о введении трехдневного траура, сообщает Libya al-Ahrar.
Глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран рассказал, что всего на борту находились семь человек, включая начальника генштаба ВС Ливии, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад погиб в авиакатастрофе после вылета его самолета из Анкары.
Климанов пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года, Горбунов поступил на службу в органы в феврале 2022 года, указало ведомство в своем Telegram-канале.
У Горбунова дома остались жена и девятимесячная дочь.
Напомним, согласно данным СК, в ночь на среду на улице Елецкой в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека у служебной машины полиции. Когда они подошли к нему, сдетонировало взрывное устройство. Все трое погибли.
В ГУ МВД по Москве сообщили, что окажут семьям погибших сотрудников всестороннюю поддержку.
Министр культуры Любимова посетила премьеру фильма «Буратино» в Москве
Премьеру фильма «Буратино» режиссера Игоря Волошина посетила министр культуры России Ольга Любимова, передает ТАСС.
На мероприятии в кинотеатре «Октябрь» картину презентовали продюсеры Федор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, сам режиссер Игорь Волошин, а также исполнители главных ролей.
Выступая на сцене, Бондарчук выразил благодарность Министерству культуры и лично Ольге Любимовой, а также поблагодарил Фонд кино и мэра Москвы Сергея Собянина за поддержку фильма.
«Чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня. В нашем случае – целый город. Город, который мы построили на площадке кинопарка «Москино». Он до сих пор существует: там есть улицы, магазины, лавочки и целый театр Карабаса. Это ли не чудо? За это чудо я хочу поблагодарить мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина», – отметил Бондарчук.
Константин Эрнст отметил мистические совпадения: премьера фильма совпала с наступающим 2026 годом и юбилеями выхода книги Алексея Толстого и экранизации Леонида Нечаева. Он подчеркнул, что композитор Алексей Рыбников вновь поработал над музыкой к картине и получил долгожданный творческий результат.
«Я хотел напомнить вам о том, что мы боимся часто признаваться людям в том, кем они являются. Так вот, наш современник Алексей Рыбников – гений. И в нашей картине композитор – гений», – заявил Эрнст.
Любимова отметила, что основная часть съемок прошла в кинопарке «Москино», где был построен итальянский городок рубежа XIX-XX веков – с ратушной площадью, фонтанами, булочной и аптекой, лавками торговцев и тратторией. В хореографии финальной сцены было задействовано более 200 человек.
«Уверена, новая кинолента про Буратино соберет на новогодних каникулах множество зрителей в кинотеатрах по всей нашей стране. Желаю получить удовольствие от просмотра!» – написала в Telegram-канале Любимова.
Премьеру посетили номинант на премию «Оскар» Юра Борисов, народный артист России Сергей Гармаш, актрисы Анна и Надежда Михалковы, режиссеры, продюсеры и актеры, игравшие главные роли. Производством картины занимались кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio при поддержке Фонда кино.
Главные роли исполнили Виталия Корниенко, Александр Яценко, Анастасия Талызина, Александр Петров, Виктория Исакова, Федор Бондарчук, Марк Эйдельштейн и другие.
Фильм снят по мотивам книги Алексея Толстого и выйдет в прокат первого января 2026 года.
Ранее в московском офисе VK прошла предпремьерная встреча с героями и создателями новой экранизации сказки «Буратино».