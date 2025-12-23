  • Новость часаСуд вынес приговор диверсанту СБУ на Донбассе
    Атака на Венесуэлу грозит США непредсказуемыми последствиями
    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы
    Глава МИД Эстонии пригрозил расстрелять «зеленых человечков» на границе
    Макрон обвинил США в запугивании Европы
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    Эксперт: «Мирный план» Зеленского совершенно неприемлем
    ФСБ ликвидировала готовившего теракт на нефтепроводе в Тюменской области
    Лавров поздравил Захарову с юбилеем
    Самолет «Байкал» совершил первый полет с двигателем ВК-800
    23 декабря 2025, 23:47 • Новости дня

    SANA сообщило о встрече Путина с главами МИД и минобороны Сирии в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и министром обороны генерал-лейтенантом Мурхефом Абу Касром, сообщило сирийское государственное новостной агентство SANA.

    В ходе переговоров рассматривались «различные политические, военные и экономические вопросы». При этом особое внимание было уделено вопросам стратегического партнерства в оборонной промышленности. Обсуждалось также укрепление военно-технического сотрудничества, передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA.

    В политической части обсуждения участники встречи обменялись мнениями о последних событиях на Ближнем Востоке и в мире, подтвердив необходимость плотной политической и дипломатической координации между Москвой и Дамаском. Также говорили об уважении норм международного права и отказе от вмешательства во внутренние дела государств.

    В ходе экономического блока переговоров стороны рассмотрели пути расширения торговли, поддержку проектов восстановления Сирии, развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД переходного правительства Сирии Асаад аш-Шейбани прибыл в Москву. В Москве 15 октября проходили переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

    24 декабря 2025, 01:57 • Новости дня
    Названа возможная причина крушения самолета с начальником генштаба Ливии

    Tекст: Антон Антонов

    Причиной крушения самолета Falcon 50, на борту которого был начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад, могли стать перебои в работе электросистемы, сообщает Al Hadath.

    По данным Al Hadath, именно проблемы с электросистемой вынудили экипаж запросить экстренную посадку вскоре после взлета из аэропорта в Анкаре, передает ТАСС.

    Правительство национального единства Ливии, находящееся в Триполи, объявило о введении трехдневного траура, сообщает Libya al-Ahrar.

    Глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран рассказал, что всего на борту находились семь человек, включая начальника генштаба ВС Ливии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад погиб в авиакатастрофе после вылета его самолета из Анкары.

    24 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность более регулярного участия главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной в заседаниях кабмина, обратившись к ней во время встречи с правительством.

    Президент России Владимир Путин обратился к главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной с просьбой чаще принимать участие в заседаниях правительства, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление прозвучало в ходе рабочей встречи с членами кабинета министров.

    Путин подчеркнул важность присутствия руководителя Центробанка на таких мероприятиях. Глава государства заявил: «Руководитель Центрального банка здесь. Я бы вас попросил почаще бывать на заседаниях правительства».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил успешную работу Государственной думы и Совета Федерации за осеннюю сессию.

    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    23 декабря 2025, 23:38 • Новости дня
    Начальник генштаба армии Ливии погиб в результате крушения самолета в Турции

    @ Yury Kirsanov/Transport Photo Images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и сопровождающие его лица погибли в результате крушения самолета, который исчез с радаров вскоре после вылета из Анкары, сообщил глава базирующегося в Триполи Правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба.

    «Мы получили известие о гибели начальника генштаба армии Ливии Мухаммеда аль-Хаддада и его сопровождающих», – приводит слова Дбейбы РИА «Новости».

    Причиной крушения могла стать техническая неисправность, заявил госминистр ПНЕ Валид аль-Ляфи.

    Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил, что обломки самолета были обнаружены в провинции Анкара к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана. Самолет направлялся из Анкары в Триполи и принадлежал делегации ливийской армии.

    Ливийский правительственный источник Al Jazeera сообщил, что турецкие власти официально уведомили ливийскую сторону, что все находившиеся на борту, включая членов делегации, погибли.

    В районе катастрофы продолжают работать подразделения вооруженных сил Турции, жандармерия, сотрудники управления по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, а также специалисты министерств транспорта, инфраструктуры и внутренних дел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что в Турции упал самолет Falcon 50, вылетевший из Анкары в направлении Триполи, на борту которого находился начальник генштаба ливийской армии Мухаммад Али Аль-Хаддад. Указывалось, что поисково-спасательные отряды обнаружили обломки самолета. Ерликая подтвердил нахождение Аль-Хаддада на борту пропавшего самолета.

    23 декабря 2025, 22:20 • Новости дня
    NTV: Самолет с начальником генштаба армии Ливии разбился в Турции
    @ Fatih Kurt/Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Вылетевший из Анкары в направлении Триполи частный самолет Falcon 50 упал в Турции, на борту находился начальник генштаба ливийской армии Мухаммед Али Аль-Хаддад, сообщает турецкий канал NTV.

    Самолет разбился в районе Хаймана вскоре после вылета в направлении Триполи, передает ТАСС со ссылкой на NTV.

    Ранее NTV сообщал, что «связь с частным самолетом, вылетевшим из Анкары, была потеряна», передает РИА «Новости».

    После инцидента воздушное пространство над Анкарой закрыто для полетов, международный аэропорт Анкары Эсенбога прекратил прием и отправку рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое – поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдель Хамидом Дбейбой – находится в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палаты представителей – базировалось в Бенгази, а затем перебралось в Сирт. Им руководит Усама Хаммад.

    Власти Турции ввели дополнительные меры по защите критически важных объектов в Черном море на фоне угроз со стороны беспилотников.

    24 декабря 2025, 09:15 • Новости дня
    Путин поздравил Алиева с днем рождения

    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения и выразил уверенность в укреплении стратегического партнерства между двумя странами, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил достижения Азербайджана под руководством Алиева в социальной и экономической сферах, а также укрепление позиций страны на международной арене.

    Глава государства подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном строятся на прочных традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. По мнению Путина, дальнейшее развитие стратегического партнерства и союзничества между двумя странами отвечает интересам народов России и Азербайджана.

    В завершение обращения Владимир Путин пожелал Ильхаму Алиеву здоровья, благополучия и успехов, а также попросил передать теплые слова семье президента Азербайджана.

    Ранее Алиев отказался приехать на неформальный саммит СНГ в Петербурге, сославшись на сильную занятость. Кремль выразил понимание по поводу решения Алиева не посещать мероприятие.

    24 декабря 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Екатерининском зале Кремля проходит торжественная церемония награждения, на которой президент Владимир Путин вручает высшие государственные награды заслуженным деятелям культуры, науки и других сфер.

    Среди награждаемых – музыканты, артисты, ученые, деятели образования, спорта, медицины, промышленности и сельского хозяйства, передает ТАСС.

    Высшую государственную награду – орден Святого апостола Андрея Первозванного – получил режиссер Никита Михалков. Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени президент вручил народному артисту Юрию Антонову и ректору МГИМО МИД России, академику РАН Анатолию Торкунову.

    Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени отмечен журналист и телеведущий Владимир Соловьев, а IV степени – директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова и пианист Денис Мацуев.

    Тина Канделаки, директор телеканала ТНТ, удостоена ордена Александра Невского. Почетное звание «Заслуженный врач РФ» получил руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а певец и худрук Севастопольского театра оперы и балета Ильдар Абдразаков – почетное звание «Народный артист РФ».

    Ранее Владимир Путин наградил участников спецоперации на Украине, отличившихся при освобождении города Северск, медалями «Золотая Звезда» Героя России.

    Президент Путин вручил медали «Золотая звезда» военнослужащим, проявившим героизм в зоне спецоперации на Украине.

    24 декабря 2025, 02:59 • Новости дня
    Путин в 2008 году предостерег Буша против попыток включить Украину в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в 2008 году прямо предупредил американского коллегу Джорджа Буша-младшего, что планы Вашингтона включить Украину в НАТО приведут к долгосрочной конфронтации, свидетельствуют рассекреченные документы правительства США.

    Документы обнародованы общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» при Университете имени Джорджа Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны, как Украина, создаст для вас и для нас долгосрочную зону противостояния, долгосрочную конфронтацию», – заявил Путин.

    Он отметил, что ранее уже говорил об этом занимавшим в то время посты госсекретаря и министра обороны США Кондолизе Райс и Роберту Гейтсу. Также Путин отметил: «Для вас это не будет новостью, и я не жду ответа. Просто хочу сказать это начистоту».

    На вопрос Буша о причинах такой позиции Путин указал, что расширение НАТО и возможное размещение военных объектов альянса у российских границ создают прямую угрозу для России. Он добавил, что далеко не все жители Украины поддерживают вступление страны в НАТО, а треть населения – примерно 17 млн человек – являются русскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью, прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа.

    Путин указывал, что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО. Путин подчеркнул, что оба раза Москва фактически получила отказ с порога.

    23 декабря 2025, 20:45 • Новости дня
    Власти Турции назвали Израиль катастрофой для региона

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация президента Турции назвала Израиль катастрофой для Ближнего Востока. Начальник управления по коммуникациям Бурханеттин Дуран заявил, что правительство Биньямина Нетаньяху стало катастрофой не только для всего региона, но и для самого израильского народа.

    «За последние два года Израиль напал на семь стран Ближнего Востока. Теперь это же руководство хочет отвлечь внимание от своих преступлений, совершая нападки на нашу страну», – написал Дуран, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что израильские лидеры заявляют об империалистических амбициях других государств, хотя сами причастны к одному из самых ужасающих геноцидов. Дуран также охарактеризовал Израиль как дестабилизирующую силу, подчеркнув, что высказывания страны о силе и влиянии Турции считает «смешными».

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган многократно критиковал Биньямина Нетаньяху за удары по Ирану и по представителям ХАМАС, подчеркивая поддержку стран, страдающих от действий Израиля.

    Сейчас торговые отношения между Турцией и Израилем приостановлены. Контакты между сторонами поддерживаются, согласно источникам, преимущественно по каналам спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого прокуратура Стамбула выдала ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и израильских министров.

    Премьер-министр Канады Марк Карни также заявил о готовности арестовать Нетаньяху при въезде в страну согласно ордеру Международного уголовного суда.

    В то же время в Израиле усиливаются опасения относительно возможной поддержки ХАМАС со стороны Турции с целью восстановления позиций движения в секторе Газа.

    23 декабря 2025, 22:56 • Новости дня
    Обнаружены обломки разбившегося у Анкары самолета главы генштаба армии Ливии

    Tекст: Антон Антонов

    Обломки самолета, на котором был начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад и который пропал с радаров в районе Анкары, обнаружены поисково-спасательными отрядами, сообщают NTV и AirportHaber.

    «В результате поисково-спасательных работ, проводившихся вблизи района Хаймана, было сообщено об обнаружении обломков самолета, пропавшего с радаров с начальником генштаба Ливии на борту», – приводит РИА «Новости» текст сообщения AirportHaber.

    По данным NTV, самолет разбился, предварительно, из-за технической неисправности. Его обломки разбросаны на большой территории.

    Работа аэропорта Эсенбога в Анкаре будет возобновлена к 23.00 мск, сообщили в воздушной гавани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что в Турции разбился частный самолет Falcon 50, вылетевший из Анкары в сторону Триполи. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил, что аль-Хаддад находился на борту пропавшего после вылета из Анкары самолета.

    23 декабря 2025, 20:33 • Новости дня
    ХАМАС потребовало ограничить роль миротворцев в Газе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель ХАМАС Гази Хамад настаивает, чтобы иностранный миротворческий контингент занимался только разграничением сторон конфликта и не вмешивался в дела сектора Газа.

    Миротворческий контингент в секторе Газа должен строго придерживаться своей задачи по разделению палестинской и израильской сторон, сообщил представитель ХАМАС Гази Хамад, передает РИА «Новости». По его словам, присутствие международных сил можно считать положительным шагом, однако необходимо создать четкие механизмы регулирования их деятельности.

    Хамад подчеркнул, что основная задача этих сил заключается в обеспечении разграничения сторон и в наблюдении за соблюдением соглашения о прекращении огня. При этом стабилизационные силы, по его мнению, должны располагаться исключительно на границах анклава. Он не уточнил, что имеет в виду под границами в условиях, когда Израиль контролирует примерно половину сектора.

    Кроме того, представитель ХАМАС заявил, что международный контингент не должен вмешиваться во внутренние дела сектора Газа, а временные рамки его нахождения необходимо четко определить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее представители ХАМАС заявили о гибели примерно 400 человек из-за нарушений перемирия Израилем.

    В свою очередь власти Израиля подчеркнули, что исключают возможность создания палестинского государства и требуют полного разоружения сектора Газа.

    На этом фоне Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Газе из-за постоянных нарушений перемирия.


    23 декабря 2025, 22:40 • Новости дня
    Турция подтвердила, что связь с самолетом главы генштаба армии Ливии потеряна

    Tекст: Антон Антонов

    Начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад находился на борту самолета, который пропал после вылета из Анкары, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

    Ерликая уточнил, что самолет Falcon 50 вылетел в 20.10 (совпадает с мск), а связь с ним была потеряна в 20.52 . «От самолета был получен сигнал об экстренной посадке у района Хаймана, но затем не удалось вновь связаться с лайнером», – приводит его слова РИА «Новости».

    На борту воздушного судна находились пять пассажиров, включая аль-Хаддада. Очевидцы, по данным IHA, сообщили о сильном взрыве вблизи аэропорта Эсенбога. Власти приостановили все операции в аэропорту из соображений безопасности. На взлетно-посадочной полосе и в прилегающих районах продолжают работать следственные органы и спасательные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что в Турции разбился частный самолет Falcon 50, следовавший из Анкары в Триполи. На борту находился начальник генштаба ливийской армии Мухаммед Али Аль-Хаддад.

    Власти Турции ввели дополнительные меры по защите критически важных объектов в Черном море на фоне угроз со стороны беспилотников.

    24 декабря 2025, 13:21 • Новости дня
    Путин телеграммой поздравил Захарову с юбилеем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму официальному представителю МИД Марии Захаровой по случаю ее юбилея, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем официального представителя МИД России Марию Захарову, направив ей специальную телеграмму, передает ТАСС.

    «Президент Путин отправил ей поздравительную телеграмму. Мы, конечно же, присоединяемся к поздравлению нашего президента», – сказал представитель Кремля.

    Песков, оценивая деятельность Захаровой, заявил: «Блестяще».

    24 декабря Мария Захарова отмечает 50-летие. Она рассказала, что начала праздновать юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души».

    Глава МИД России Сергей Лавров поздравил Марию Захарову с юбилеем. Лавров отметил ее вклад в развенчание западной пропаганды.

    24 декабря 2025, 10:39 • Новости дня
    Лавров рассказал о встрече Путина с главой МИД Сирии

    Tекст: Дарья Григоренко

    На встрече президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация на Ближнем Востоке, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что основные темы обсуждения касались «ключевого вопроса суверенитета, территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и практических задач по его обеспечению». Он подчеркнул, что разговор прошел в конструктивном ключе, передает ТАСС.

    Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани в свою очередь заявил, что отношения между Сирией и Россией входят в «новый этап». Он отметил, что новая Сирия нацелена на формирование сбалансированных отношений со всеми государствами, что стало одним из приоритетов внешней политики Дамаска.

    Накануне в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и министром обороны генерал-лейтенантом Мурхефом Абу Касром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД переходного правительства Сирии Асаад аш-Шибани прибыл в Москву. В Москве 15 октября проходили переговоры президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

    24 декабря 2025, 10:23 • Новости дня
    Путин наградил Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин наградил председателя Верховного суда Игоря Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

    В пояснении к документу отмечается: «За заслуги перед государством, большой вклад в укрепление законности и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Краснова Игоря Викторовича».

    Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что в среду в Екатерининском зале Кремля пройдет церемония вручения государственных наград деятелям науки, культуры, спорта и других важных отраслей. Награды вручит президент России Владимир Путин.

    24 декабря 2025, 13:09 • Новости дня
    Песков сообщил о докладе Дмитриева Путину по итогам поездки в Майами

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предоставил президенту России Владимиру Путину отчет о своей деловой поездке в Майами и встречах с представителями США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Дмитриев уже подробно проинформировал Владимира Путина о своей поездке в Майами, доклад содержал все нюансы переговоров с представителями США, передает ТАСС.

    Песков также заявил, что Кремль не считает целесообразным разглашать через СМИ сведения о документах и договоренности, которые Дмитриев привез из США. По его словам, власти России сохраняют прежнюю позицию и не намерены обсуждать детали ни на этой стадии, ни в дальнейшем в публичном пространстве.

    Отвечая на вопрос о якобы четырех проектах документов, привезенных Дмитриевым, Песков подчеркнул, что не собирается комментировать содержание данных бумаг, особенно через прессу.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал «нормальным» ход переговоров по украинскому конфликту.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами.

    Напомним, в Майами 20 и 21 декабря прошли переговоры между представителями России и США по ситуации на Украине.

