  • Новость часаСуд вынес приговор диверсанту СБУ на Донбассе
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Атака на Венесуэлу грозит США непредсказуемыми последствиями
    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы
    Глава МИД Эстонии пригрозил расстрелять «зеленых человечков» на границе
    Макрон обвинил США в запугивании Европы
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    Эксперт: «Мирный план» Зеленского совершенно неприемлем
    ФСБ ликвидировала готовившего теракт на нефтепроводе в Тюменской области
    Лавров поздравил Захарову с юбилеем
    Самолет «Байкал» совершил первый полет с двигателем ВК-800
    23 декабря 2025, 21:08 • Новости дня

    Сани Санта-Клауса вылетели с Северного полюса

    Flightradar24 сообщил о старте полета саней Санта-Клауса с Северного полюса

    Tекст: Денис Тельманов

    Волшебные сани с упряжкой оленей отправились с Северного полюса и уже достигли воздушного пространства Швеции вечером во вторник, сообщил портал отслеживания воздушных судов Flightradar24.

    Сани Санта-Клауса с упряжкой оленей вылетели с Северного полюса, сообщил портал Flightradar24, специализирующийся на визуализации движения воздушных судов.

    По данным сервиса, вылет Санты состоялся во вторник, 23 декабря. К 18.49 мск Санта-Клаус пролетел над территорией Швеции.

    Передвижение саней отслеживается в реальном времени, что позволяет наблюдать за маршрутом волшебника по всему миру. Традиционно в преддверии католического Рождества сервис отслеживания публикует маршрут Санта-Клауса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство задействовало радары и истребители для отслеживания рождественского путешествия Санта-Клауса над Северной Америкой.

    В Харькове сотрудники территориального центра комплектования задержали человека в костюме Санта-Клауса.

    23 декабря 2025, 10:43 • Новости дня
    Названы лидеры по гонорарам среди артистов на новогодних корпоративах

    «Ленинград» и Киркоров возглавили список самых дорогих артистов на Новый год

    Названы лидеры по гонорарам среди артистов на новогодних корпоративах
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Самыми высокооплачиваемыми артистами на новогодних корпоративах в этом году стали группа «Ленинград» и Филипп Киркоров, чьи гонорары начинаются от 20 млн и 12 млн рублей соответственно.

    Группа «Ленинград» и Филипп Киркоров стали самыми дорогими артистами, которых приглашают для выступлений на новогодних корпоративах в России, передает ТАСС.

    Как рассказали представители ведущих ивент-агентств, гонорар группы «Ленинград» на таких мероприятиях начинается от 20 млн рублей, а Филиппа Киркорова – от 12 млн рублей. Григорий Лепс выступает за сумму от 10 млн рублей, Леонид Агутин – от 8 млн рублей, а Любовь Успенская – от 5 млн рублей.

    Среди других востребованных артистов на праздничный сезон оказались Татьяна Буланова, «Дискотека авария», Полина Гагарина, Юлия Зиверт, Сергей Лазарев и Дима Билан. По словам экспертов, гонорары звезд в декабре могут вырастать в два-три раза по сравнению с обычными месяцами. Например, выступление Полины Гагариной или Зиверт обойдется минимум в 8 млн рублей, а Димы Билана – от 6 млн рублей.

    Ивент-агентства отмечают, что окончательная стоимость выступления зависит не только от рейтинга артиста, но и от даты, формата мероприятия и города проведения. Цена меняется, если выступление проходит не в Москве, а в других городах, среди которых Новосибирск, Владивосток и Краснодар. «Топовых ведущих и артистов часто бронируют за полгода, а иногда даже за год», – добавил представитель агентства.

    Дополнительно заказчикам необходимо учитывать расходы на бытовой и технический райдер: перелеты, размещение артистов и их команд, транспорт, количество VIP-проходов и аренду технического оборудования для площадки. Кроме того, эксперты обратили внимание на высокий спрос на стендап-комиков, звезд с популярных ТВ-шоу и соцсетей, таких как Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд.

    Помимо выступлений исполнителей, актуальны необычные форматы: иллюзионисты, шоу с эффектными тортами и альтернативные концепции вечеринок. Как отмечают участники рынка, крупные компании по-прежнему устраивают масштабные корпоративы, а небольшие организации отдают предпочтение камерным праздникам в офисах. Ключевым запросом для заказчиков остается создание уникальной атмосферы и эмоций, когда гости ждут не просто концерта, а по-настоящему запоминающегося и живого опыта.

    Ранее продюсер Табриз Шахиди назвал самых дорогих артистов для корпоративных мероприятий в 2025 году.

    Между тем сообщалось, что солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева увеличила гонорар до 4 млн рублей за одно выступление.

    Комментарии (21)
    21 декабря 2025, 21:03 • Новости дня
    Ушаков назвал предложения Киева и ЕС неконструктивными
    Ушаков назвал предложения Киева и ЕС неконструктивными
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена выработать дальнейшую позицию по переговорам с США на Украине после возвращения спецпредставителя Кирилла Дмитриева из Майами и его доклада президенту, считает помощник президента России Юрий Ушаков.

    Предложения Киева и Евросоюза, сделанные в ходе обсуждения плана США по урегулированию ситуации на Украине, оказались неконструктивными, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». «Ну да, то, что было предложено, мне кажется, это достаточно неконструктивно», – отметил Ушаков в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

    Помощник российского президента подчеркнул, что Россия внимательно рассмотрит предложения от Вашингтона, которые спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев привезет из США. «Он привезет какие-то сигналы, которые американцы получили от европейцев и от украинцев. И мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять», – подчеркнул Ушаков.

    Дмитриев находится в Майами, где в субботу встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в гольф-клубе. По данным Ушакова, Дмитриев частично информирует Москву о деталях переговоров уже в ходе их проведения.

    В Кремле ожидают возвращения Дмитриева в понедельник. Как отметил Ушаков, по итогам поездки спецпредставитель первым делом доложит результаты переговоров президенту Владимиру Путину. После этого Россия определит свою дальнейшую позицию в контактах с США по украинскому урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день консультаций по вопросам урегулирования ситуации на Украине с представителями США в Майами. Дмитрий Песков заявил, что Кирилл Дмитриев проведет переговоры в Майами для выяснения деталей контактов Вашингтона с украинцами и европейцами по вопросу украинского урегулирования.

    Комментарии (5)
    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 03:56 • Новости дня
    Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен
    Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен
    @ Алексей Алексеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал новые визовые ограничения США против ряда иностранных активистов из-за цензуры американских платформ.

    Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов, обвиняя их в попытках ограничить свободу слова на американских платформах. Фамилии этих лиц не называются, передает РИА «Новости».

    «Вау, значит, Урсула «Pfizer» фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список из цензоров, которым запрещен въезд в США?» – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть Илона Маска на 140 млн долларов нападением «иностранных правительств» на американские цифровые ресурсы и народ США. Соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии.

    Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса. По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

    Комментарии (7)
    22 декабря 2025, 13:51 • Новости дня
    Вэнс назвал основной «тормоз» в переговорном процессе по Украине
    Вэнс назвал основной «тормоз» в переговорном процессе по Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/

    Tекст: Ольга Иванова

    Главным камнем преткновения при обсуждении урегулирования украинского конфликта вновь стал вопрос территорий Донбасса и будущего русскоязычных жителей, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Процесс урегулирования конфликта на Украине существенно тормозится из-за вопроса территориальных уступок Донбасса, передает ТАСС, ссылаясь на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    В интервью британскому порталу UnHeard он подчеркнул, что Россия настаивает на контроле над Донецком, а Украина видит в этом утрату безопасности. Вэнс отметил: «Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, признавая в частном порядке даже, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донецк: это может произойти через 12 месяцев, а может и позже».

    По словам вице-президента США, эта территориальная уступка становится ключевым препятствием для продвижения переговорного процесса. Он добавил, что перспектива потерять Донецк воспринимается на Украине как неизбежная, но сроки этого разнятся.

    «Эта территориальная уступка является существенной задержкой в переговорах», – сказал Вэнс.

    Кроме того, Вэнс сообщил, что на переговорах по урегулированию обсуждается и вопрос статуса русскоязычных граждан на Украине. Он задался открытым вопросом: «Что в конечном итоге произойдет с этническими русскими, которые все еще находятся на Украине? Что произойдет с этническими украинцами, которые все еще находятся в России?»

    Владимир Зеленский ранее заявил, что возможный отвод войск в Донбассе должен быть зеркальным – с обеих сторон.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    Комментарии (3)
    22 декабря 2025, 07:35 • Новости дня
    Уиткофф и Умеров опубликовали одинаковые посты по переговорам в Майами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров разместили одинаковые посты после переговоров в Майами.

    Уиткофф и Умеров в соцсети X (бывш. Twitter) опубликовали идентичные посты, разница в них только в языке, передает РИА «Новости».

    В них говорится, что представители США, Украины и Европы в Майами поговорили об общем стратегическом подходе, плане американского президента Дональда Трампа, гарантиях безопасности Вашингтона для киевского режима.

    Также в них идет речь о восстановлении Украины.

    Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявлял, что украинское урегулирование «свелось к финальным деликатным переговорам».

    Уиткофф называл сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог в Майами.

    Комментарии (2)
    24 декабря 2025, 01:25 • Новости дня
    Небензя обвинил США в «ковбойском» акте агрессии против Венесуэлы
    Небензя обвинил США в «ковбойском» акте агрессии против Венесуэлы
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Незаконно введенная США морская блокада побережья Венесуэлы представляет собой акт агрессии и противоречит основным нормам международного права, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Незаконно введенная США блокада побережья Венесуэлы является самым настоящим актом агрессии», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, «полноформатный вооруженный конфликт в Латинской Америке, все еще остающейся зоной мира, – это последнее, что нужно сегодня человечеству».

    На заседании Совбеза ООН по Венесуэле он заявил, что Вашингтон продолжает дестабилизировать обстановку в Западном полушарии. Российский дипломат отметил, что подобная политика США ставит под сомнение мотивы Белого дома «в глобальном контексте».

    «Очевидна и ответственность Вашингтона за катастрофические последствия подобного ковбойского поведения для жителей заблокированной страны», – сказал он.

    Небензя отметил, что действия США нельзя расценивать как разовую акцию, а сам подход может стать основой для последующих силовых вмешательств против других государств региона.

    Также постпред России подчеркнул, что Вашингтон готов уважать суверенитет латиноамериканских стран только в случае их политической лояльности к США. По его мнению, попытки объявить легитимное правительство Венесуэлы «иностранной террористической организацией» служат инструментом давления и попыткой оправдать дальнейшие силовые действия против страны.

    «Нам всем пытаются навязать ущербную логику о том, что одного решения американских властей достаточно, чтобы превратить суверенное государство в криминальное предприятие», – сказал Небензя.

    Он добавил, что заявление президента США от 16 декабря прямо указывает на стремление завладеть природными ресурсами Венесуэлы. Небензя, комментируя захват танкеров и введение морской блокады, назвал эти действия противоречащими международному праву, включая Конвенцию ООН по морскому праву и Устав ООН.

    Российская делегация выразила решительное осуждение захвата американцами гражданских судов в Карибском море под предлогом борьбы с наркотиками и терроризмом. Небензя подчеркнул, что Россия подтверждает солидарность с народом Венесуэлы, который, по его словам, продолжает защищать свои национальные интересы и суверенитет на фоне нарастающего внешнего давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели полную блокаду всех попавших под санкции нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или из нее. Вашингтон обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли. Президент США Дональд Трамп объявил власти Венесуэлы террористической организацией.

    На ваш взгляд
    К чему приведет американская блокада Венесуэлы?




    Результаты


    Комментарии (6)
    24 декабря 2025, 10:45 • Новости дня
    В МИД сообщили о сигналах США по совместному освоению Арктики

    Глава отдела МИД Гусаров: США посылают сигналы об интересе к освоению Арктики

    В МИД сообщили о сигналах США по совместному освоению Арктики
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия получает сигналы от США о возможном обсуждении сотрудничества в Арктике, а также есть надежда на восстановление прямого авиасообщения между странами, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД Александр Гусаров.

    По словам Гусарова, американская сторона проявляет интерес к совместному освоению Арктики, однако до реализации реальных проектов сторонам предстоит пройти значительный путь, пишут «Известия».

    Гусаров отметил, что сейчас, после курса на конфронтацию, в Вашингтоне начал формироваться более прагматичный подход, что повышает шансы на прямой диалог по взаимовыгодным темам. Он подчеркнул: «Есть осторожная надежда, что мы сможем начать разматывать клубок накопившихся проблем».

    При этом Гусаров обратил внимание, что западу свойственно наращивать военное присутствие НАТО у российских границ, что мешает конструктивному сотрудничеству в Арктике.

    Кроме того, Москва рассчитывает на запуск без предварительных условий диалога по восстановлению прямого авиасообщения между Россией и США. Российская сторона не видит смысла в продолжающейся «авиаблокаде» и подчеркивает заинтересованность американских авиакомпаний в возобновлении маршрутов.

    Гусаров также сообщил о продолжающейся работе с США по возврату дипломатической собственности, однако в Госдепартаменте этот вопрос пока не рассматривается из-за односторонних санкций. Российская сторона настаивает на приоритете восстановления прав собственности и рассчитывает на прогресс в этом направлении.

    В числе актуальных барьеров упоминается отсутствие межправительственных экономических контактов и действия американских санкций против ключевых секторов российской экономики. Несмотря на интерес к возвращению на российский рынок со стороны США, Москва подчеркивает, что без отмены ограничительных мер невозможно реализовать крупные совместные проекты.

    Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что американские фармкомпании проявляют интерес к проведению исследований в России, но пока не получили официального разрешения.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике, отметив значимые инвестиционные и инфраструктурные возможности.

    До этого Дмитриев сообщил о возобновлении обсуждения идеи строительства тоннеля между Россией и Аляской.

    Американские эксперты отметили выгоду от реализации проекта подводного тоннеля под Беринговым проливом.

    Комментарии (9)
    24 декабря 2025, 00:58 • Новости дня
    США захотели узнать, «на что готова» Россия для урегулирования на Украине

    Постпред США Уитакер: На переговорах по Украине обсуждают четыре документа

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются определить, «на что максимально готова пойти Россия» ради урегулирования конфликта на Украине, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    «Мы пытаемся выяснить, на что максимально готова пойти Россия», – приводит слова Уитакера РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Он заявил, что американская сторона имеет «достаточно хорошее представление о том, чего хочет добиться Украина»

    «Мяч в настоящее время находится на российском поле», – сказал он.

    Также Уитакер сообщил, что в ходе текущих переговоров по урегулированию обсуждаются четыре ключевых документа. Речь идет о 20-пунктном мирном плане, многосторонних гарантиях безопасности, отдельных гарантиях безопасности от США, а также «плане экономического роста и процветания после достижения мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что параметры американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, скорректированные после консультаций в Женеве, поступили в Москву. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США реалистично смотрят на сложность процесса переговоров по Украине.

    Комментарии (2)
    21 декабря 2025, 18:55 • Новости дня
    Песков: Дмитриев должен получить информацию о контактах Вашингтона с Киевом
    Песков: Дмитриев должен получить информацию о контактах Вашингтона с Киевом
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев проведёт переговоры в Майами, чтобы узнать детали контактов Вашингтона с украинцами и европейцами по вопросу украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев должен получить в США информацию о контактах Вашингтона с представителями Украины и Европы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». По словам Пескова, Дмитриев «должен сработать на прием, он должен получить информацию о том, что наработано американцами и европейцами».

    Песков также уточнил, что президент России Владимир Путин ничего не передавал американской стороне через Дмитриева. Пресс-секретарь подчеркнул, что основной задачей спецпредставителя является исключительно получение сведений о содержании консультаций США с украинцами и европейцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день консультаций по вопросам урегулирования ситуации на Украине с представителями США в Майами.

    Комментарии (2)
    23 декабря 2025, 14:43 • Новости дня
    Москва и Вашингтон провели новый раунд переговоров по «раздражителям»

    Рябков: Москва и Вашингтон провели новый раунд переговоров по «раздражителям»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Вашингтон провели очередной раунд консультаций, посвященный так называемым «раздражителям» в двусторонних отношениях.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил факт встречи, отметив, что в ходе переговоров стороны рассмотрели наиболее острые вопросы, передает ТАСС.

    Рябков подчеркнул, что Москва сохраняет настрой на дальнейшую работу с Вашингтоном по снижению напряженности.

    В июне США отменили встречу с Россией по устранению раздражителей.

    Ранее Кремль заявил о перспективах восстановления отношений России и США.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 02:59 • Новости дня
    Путин в 2008 году предостерег Буша против попыток включить Украину в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в 2008 году прямо предупредил американского коллегу Джорджа Буша-младшего, что планы Вашингтона включить Украину в НАТО приведут к долгосрочной конфронтации, свидетельствуют рассекреченные документы правительства США.

    Документы обнародованы общественной исследовательской организацией «Архив по национальной безопасности» при Университете имени Джорджа Вашингтона, передает РИА «Новости».

    «Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны, как Украина, создаст для вас и для нас долгосрочную зону противостояния, долгосрочную конфронтацию», – заявил Путин.

    Он отметил, что ранее уже говорил об этом занимавшим в то время посты госсекретаря и министра обороны США Кондолизе Райс и Роберту Гейтсу. Также Путин отметил: «Для вас это не будет новостью, и я не жду ответа. Просто хочу сказать это начистоту».

    На вопрос Буша о причинах такой позиции Путин указал, что расширение НАТО и возможное размещение военных объектов альянса у российских границ создают прямую угрозу для России. Он добавил, что далеко не все жители Украины поддерживают вступление страны в НАТО, а треть населения – примерно 17 млн человек – являются русскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью, прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа.

    Путин указывал, что СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в НАТО. Путин подчеркнул, что оба раза Москва фактически получила отказ с порога.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 18:52 • Новости дня
    Токаев заявил Трампу о готовности Казахстана провести переговоры по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Казахстан выразил готовность принять переговоры по урегулированию ситуации на Украине, при этом подчеркнув сложность поиска компромиссов между сторонами конфликта. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев американскому коллеге Дональду Трампу.

    Токаев провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, обсудив ситуацию вокруг Украины, передает РИА «Новости». В сообщении пресс-службы казахстанского лидера отмечается, что стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня и международной ситуации, уделив отдельное внимание украинской тематике.

    Во время беседы Токаев обратил внимание на сложность урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув при этом ключевую роль территориального вопроса.

    «Глава нашего государства подчеркнул сложность урегулирования украинского конфликта, где территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации на поле», – говорится в заявлении пресс-службы главы Казахстана.

    По информации пресс-службы, президент Казахстана выразил готовность предоставить площадку для переговоров в случае необходимости.

    Токаев призвал все заинтересованные стороны проявить терпение, гибкость и продолжить поиск формулы мира, добавив, что республика не является посредником, однако открыта для содействия диалогу в духе доброй воли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после саммита в Анкоридже между Россией и США появилась реальная возможность добиться мира на Украине.

    Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что выносное причальное устройство Каспийского трубопроводного консорциума в конце ноября было атаковано украинским дроном и получило значительные повреждения.

    Министерство энергетики Казахстана проинформировало, что поставки нефти с месторождения Кашаган частично направят в Китай из-за атак на объекты КТК.

    Комментарии (2)
    22 декабря 2025, 14:37 • Новости дня
    Стало известно о гибели двух американских наемников на Украине

    Newsweek: На Украине ликвидировали двух американских наемников

    Tекст: Ольга Иванова

    Два американских бойца международного легиона, принимавших участие в боевых действиях на Украине, погибли в начале декабря, одному из них было 29 лет, следует из публикации издания Newsweek.

    Два американских наемника были ликвидированы на Украине, передает РИА «Новости». Речь идет о Тайе Уингейте Джонсе и Брайане Закерле – оба добровольно вступили в так называемый международный легион и погибли в начале декабря, отмечает издание.

    Издание уточняет, что дядя Брайана Закерла, Майкл Закерл, 5 декабря написал в Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), что его 29-летний племянник погиб, «оставив вдову и двоих детей». Этот пост подтверждает сообщенную информацию, вдова и дети Брайана в момент публикации находились в Киеве. Смерть второго американца, Тайа Уингейта Джонса, журналу подтвердил его родственница – сестра Эмбер Джонс, подробности ее комментария не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили чернокожего наемника в Донецкой народной республике. В результате российского удара погибли наемники ВСУ из США, Дании, Колумбии и Тайваня. От военных ВСУ начали требовать знание английского языка.

    Комментарии (0)
    22 декабря 2025, 18:39 • Новости дня
    Стали известны предпочтения россиян при выборе игрушек для подарка ребенку
    Стали известны предпочтения россиян при выборе игрушек для подарка ребенку
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Почти половина россиян при выборе новогоднего подарка для ребёнка обращает особое внимание на то, чтобы игрушка была произведена в России.

    Почти каждый четвёртый россиянин считает важным подарить ребёнку новогоднюю игрушку, победившую в конкурсе «Родная игрушка», сообщают аналитики ВЦИОМ по итогам совместного исследования с Российским обществом «Знание». В опросе участвовали 1600 совершеннолетних жителей 79 регионов в декабре 2025 года.

    Большинство опрошенных намерены делать подарки на Новый год, но ожидания детей и взрослых заметно различаются. По словам россиян, дети больше всего хотят получить гаджеты – такой вариант выбрали 59% взрослых, 31% назвали деньги, а 19% – сладкие подарки. Однако сами родители чаще планируют дарить сладости (34%), деньги (27%) и творческие наборы (17%), а книги выбирают в четыре раза чаще, чем, по их мнению, этого хотят дети.

    За последний год заметно выросла доля россиян, планирующих дарить деньги: в 2025 году их стало 27% против 17% годом ранее. Женщины чаще приобретают сладкие подарки и творческие наборы, а москвичи и петербуржцы – наоборот, реже других выбирают сладости. Россияне с высоким уровнем дохода предпочтут деньги, при этом граждане с ограниченным бюджетом тяготеют к мягким игрушкам.

    При выборе новогоднего подарка большинство россиян думает прежде всего о том, чтобы игрушка нравилась самому ребёнку – этот фактор указали 41% респондентов. Не менее важны развивающие свойства игрушки (29%), безопасность (26%) и качество материалов (25%). Почти половина опрошенных – 47% – считают важным, чтобы подарок был сделан в России.

    О конкурсе «Родная игрушка» знают 16% россиян, и для почти трети (28%) из них важно, чтобы игрушка была победителем этого конкурса. Подобный подход свойственен, в первую очередь, пожилым людям и сельским жителям. Исследование также показало, что 47% респондентов считают недостаточным выбор российских игрушек, основанных на национальных традициях и истории, особенно среди семей с детьми школьного возраста.

    Конкурс «Родная игрушка» поддерживается Российским обществом «Знание» и Движением Первых как часть просветительской работы. Организаторы надеются через конкурс продвигать отечественные товары для детей, поддерживать семейные ценности и формировать осознанный подход к воспитанию детей на основе культурных традиций.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 04:35 • Новости дня
    Врач Устинова предупредила об опасности опохмеляться после застолий

    Tекст: Катерина Туманова

    Отказ от опохмеления 1 января – это не вопрос силы воли, а условие для безопасного и быстрого выхода из алкогольной интоксикации, заявила рассказала врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Устинова.

    По словам специалиста, главная причина тяжелого самочувствия после алкоголя – накопление ацетальдегида, который и вызывает неприятные симптомы похмелья.

    «Новая порция спиртного не решает проблему, а временно маскирует недомогание, усиливая интоксикацию», – пояснила Устинова «Газета.Ru».

    Повторное употребление алкоголя приводит к реакции ацетальдегида с дофамином, вследствие чего образуются соединения с морфиноподобным эффектом. Это создает иллюзию облегчения и способствует быстрой зависимости.

    Устинова подчеркивает, что опохмеление увеличивает нагрузку на перегруженную печень, на сердечно-сосудистую систему, что проявляется более высокими рисками аритмий, перепадов давления и обезвоживания.

    Вместо того чтобы пить алкоголь, доктор рекомендует употреблять больше чистой воды, восполнять солевой баланс, отдыхать и дать организму время на восстановление.

    Если состояние быстро ухудшается или появляются настораживающие симптомы, специалист советует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, диетолог Белоусова рассказала, возможно ли похудеть за месяц без вреда. Диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    Критические повреждения остановили работу «Укрнафты»
    Российские войска освободили Заречное в Запорожской области
    Стало известно о подготовке ВВС Финляндии к боям с Россией
    Америка возобновила военную помощь Грузии после долгого перерыва
    Медведев призвал потребовать от Украины компенсацию за действия нацистов
    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией