    23 декабря 2025, 20:53 • Новости дня

    Медведев проинспектировал эксперимент с биометрией в Шереметьево

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил пункт пропуска в аэропорту Шереметьево и проверил работу по апробации новых правил въезда.

    В ходе визита он проверил, как в Московском авиационном узле реализуется эксперимент по апробации новых правил въезда в Россию, предусматривающих обязательный сбор биометрических персональных данных всех мигрантов на границе.

    «Посетил пункт пропуска в аэропорту Шереметьево. Проверил, как в Московском авиационном узле идет эксперимент по апробации новых правил въезда в Россию. Он предусматривает сбор биометрических персональных данных всех мигрантов на границе», – написал Медведев в соцсети «ВКонтакте».

    Он также уточнил, что правительство России и московские власти занимаются оснащением других пунктов пропуска на границе биометрическим оборудованием.

    Медведев подчеркнул, что нахождение каждого мигранта в России должно быть абсолютно прозрачным, а каждый его шаг – виден административным и правоохранительным органам.

    В декабре прошлого года в Московском авиационном узле и пункте пропуска «Маштаково» стартовал эксперимент по сдаче биометрии иностранными гражданами, который направлен на укрепление миграционной безопасности и контроль за въездом в Россию.

    Ранее сообщалось, что МВД благодаря биометрии выявило 43 тыс. мигрантов с запретом на въезд.

    24 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы

    Ветеран ФСБ назвал подрыв полицейских на юге Москвы диверсией спецслужб Украины

    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Подозрительный человек, которого в ночь на среду пытались задержать сотрудники ДПС, изначально мог быть жертвой мошеннической схемы. Возможно, его попросили отнести «посылку», о содержании которой он не знал, в дежурную часть, но его перехватили инспекторы, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Алексей Филатов.

    «Взрыв на улице Елецкой на юге Москвы – диверсионный акт, а заказчиками, скорее всего, являются украинские спецслужбы», – считает Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа». Собеседник напомнил о методах противника: обмануть человека, а потом его шантажировать.

    «Чаще всего «на крючок» попадаются несовершеннолетние, потому что они более доверчивы. Но иногда в капкан мошенников, действующих с территории Украины, попадают и взрослые люди. Сначала их просят под разными предлогами назвать код из СМС и личные данные, а затем начинают оказывать давление на них, упоминая, например, якобы донаты в пользу ВСУ или потерю гражданами России своих средств», – детализировал спикер.

    «В результате человек, желая, чтобы от него отстали и он вернулся к прежней жизни, готов оказать им «услугу», – добавил Филатов. Он допускает, что подозрительный человек, которого в ночь на среду пытались задержать сотрудники ДПС, мог быть жертвой такой мошеннической схемы.

    «Возможно, его попросили отнести «посылку», о содержании которой он не знал, в дежурную часть, но его перехватили инспекторы. Или его задачей было подложить взрывное устройство под служебную машину полиции. Кстати, непонятно, сам он взорвался или его СВУ привели в действие дистанционно. Следствие, уверен, во всем разберется», – рассуждает ветеран ФСБ.

    Если подтвердится версия с закладкой взрывчатки, то возникает вопрос, почему целью стал автомобиль полиции. Прежде украинские спецслужбы нацеливались на высокопоставленных чиновников, политических деятелей и генералов Генштаба. «Это диверсии разного уровня как по затратам, так и по эффекту», – указал Филатов.

    «Чтобы подложить СВУ под машину, скажем, чиновника, необходимо провести разведывательную деятельность. Я думаю, что к убийству генерала Сарварова причастны люди, прошедшие подготовку, а не кто-то, обманутый мошенниками, с испугу согласившийся на преступление. Для Украины последние – расходный материал, и цели для них подбираются более доступные, как, например, машина ДПС», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, противник не оставляет попыток повлиять на российское гражданское общество: вызвать некую тревогу, неуверенность в завтрашнем дне, страх, что взрыв может произойти не с машиной ДПС, а в месте большого скопления людей», – добавил спикер. На этом фоне он призвал государственные структуры России проводить более активные профилактические действия с гражданами.

    «На мой взгляд, важно также, чтобы человек, который оказался перед выбором: совершить под давлением украинских спецслужб диверсию или прийти в полицию с проблемой шантажа, с повинной – выбирал второе. Люди этого не делают, потому что боятся преследования. Если была бы практика, что попавший в такие «ножницы» и обратившийся в правоохранительные органы освобождается от ответственности, то, может быть, взрывов и поджогов стало бы меньше», – полагает Филатов.

    «Более того, в такой ситуации у силовиков появилась бы возможность вести оперативную игру и выявлять тех, кто передает взрывные устройства, а также оперативно раскрывать преступные сети, которые представляют большую опасность, чем исполнитель», – считает он.

    Военный журналист Роман Сапоньков, в свою очередь, призывает серьезнее взяться за деятельность кол-центров. «Это серьезная диверсионная разведдеятельность врага. И они годами оттачивали умение по вербовке, просто делали это через подбор скриптов через кражу денег, таким образом еще и находясь на полной самоокупаемости», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, в результате взрыва на Елецкой улице в Москве погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС, сообщил СКР. По данным следствия, в ночь на 24 декабря инспекторы увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство.

    «В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», – говорится в заявлении. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств).

    Столичное управление Госавтоинспекции сообщило, что погибшие – 24-летний лейтенант Илья Климанов и 25-летний лейтенант Максим Горбунов. Климанов пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, у него остались супруга и девятимесячная дочь.

    Следователи рассматривают несколько версий подрыва полицейских в Москве, среди них – случайная детонация взрывного устройства; ошибка мужчины, у которого была бомба, в результате чего произошел подрыв; полицейские могли спугнуть подрывника, когда он закладывал взрывное устройство, поэтому он решил привести его в действие, передает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Также изучается версия о том, что подрывник действовал по указанию мошенников. По данным Telegram-канала «112», мужчину обманули под предлогом взлома аккаунта «Госуслуг» и убедили приехать в Москву из Ивановской области. Мошенники поручили мужчине заложить взрывное устройство под автомобиль сотрудников полиции.

    22 декабря в этом же районе, на соседней улице Ясеневой, произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника Управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России. По одной из версий, к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы.

    24 декабря 2025, 10:27 • Новости дня
    Медведев призвал потребовать от Украины компенсацию за действия нацистов в 1940–1950-е годы
    Медведев призвал потребовать от Украины компенсацию за действия нацистов в 1940–1950-е годы
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Возможность включения пункта о компенсации ущерба России за действия украинских националистов в 1940-х годах может войти в будущий документ по итогам СВО на Украине, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев написал в журнале «Родина», что пункт о возмещении ущерба России, как правопреемнице СССР, может войти в будущий мирный документ по итогам спецоперации на Украине, передает ТАСС.

    По словам политика, если украинские власти продолжат считать себя наследниками деятелей националистического подполья, именно возмещение ущерба может стать одним из итогов спецоперации.

    Медведев отмечает, что Советский Союз понес тяжелые потери в борьбе с националистическим бандподпольем на Западной Украине в 1940–1950-е годы, получавшем прямую поддержку США и Британии. Он подчеркнул, что необходимо подсчитать ущерб, нанесенный тогда СССР, а Россия, выплатившая все долги СССР, должна получить соответствующие компенсации. Политик также считает обоснованным обсуждение требований компенсаций и к Вашингтону с Лондоном.

    В своей статье Медведев призвал международное сообщество признать украинский национализм одной из самых кровавых и деструктивных идеологий, наравне с нацизмом и фашизмом.

    По его мнению, украинский национализм стал рукотворным проектом США и Британии, чтобы использовать его в борьбе с СССР после разгрома Третьего рейха. Медведев предупреждает, что поддержка подобных политических конструкций, включая «так называемый голодомор», является враждебным актом против России и несет риски для всех, кто участвует в подобной политике.

    Медведев также подчеркнул историческую связанность Киева с Москвой и отметил, что многие элементы украинской культуры и фольклора до середины ХХ века не существовали или были крайне ограничены. Он считает, что сохранение единства на обоих берегах Днепра возможно только при тесной геостратегической связи Москвы и Киева. Политик уверен: в противном случае распространение национализма приведет к новым кровавым конфликтам и может поставить под угрозу само существование Малороссии.

    Ранее Медведев заявил, что современное руководство Украины продолжает использовать те же подходы, что и бандеровский режим. По его словам, украинские власти сохраняют преемственность методов и взглядов.

    Медведев отметил, что преемственность проявляется и в политике, и в идеологии действующего режима на Украине.

    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    24 декабря 2025, 08:24 • Новости дня
    Медведев назвал власти Украины духовными потомками бандеровского режима
    Медведев назвал власти Украины духовными потомками бандеровского режима
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Современное руководство Украины продолжает придерживаться тех же подходов, что и бандеровский режим, сохраняя преемственность методов и взглядов, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своей статье для журнала «Родина» заявил, что нынешние власти Украины являются духовными потомками бандеровского режима, передает РИА «Новости».

    По словам Медведева, англичане в 1940–1950 годы активно привлекали на свою сторону украинских нацистских преступников, поддерживая развитие украинского национализма с террористическим уклоном.

    Он отметил, что в 1951 году американцы обратились в Организацию украинских националистов с целью забросить 200 боевиков в СССР для диверсий во время вероятного конфликта между США, Великобританией и Советским Союзом.

    Медведев подчеркнул, что сегодняшнее руководство Украины продолжает использовать методы, свойственные бандеровскому режиму, «иллюстрируют его террористическую сущность».

    Дмитрий Медведев заявил, что Вооруженные силы России являются лучшим катализатором гибели киевского режима.

    23 декабря 2025, 21:15 • Новости дня
    Эксперт объяснил падение спроса на пиво в России

    Эксперт Небольсин объяснил падение спроса на пиво в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спрос на пиво в России в 2025 году заметно снизился после рекордного роста на фоне прошлогодней жары, отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин.

    Небольсин связывает падение с подорожанием напитка из-за повышения акцизов, роста производственных и логистических расходов, а также удорожания упаковки, передает Ura.ru. Россияне стали покупать меньше пива, а ситуация осложняется тем, что на рынке усиливается конкуренция со стороны европейских производителей, которым помогает дешевый евро.

    В этом году цены на пиво выросли на фоне увеличения акцизов примерно на 3-4 рубля в год, хотя раньше они повышались по одному рублю. В следующие годы ситуация может усугубиться: в 2026 году планируется внедрение базовой ставки НДС в 22%, а порог упрощенной системы налогообложения для поставщиков снизится с 60 до 20 млн рублей, что вынудит их поднимать стоимость продукции. Небольсин убежден, что падение спроса продолжится: уже сейчас продажи просели на 17%, при том что официальные объемы производства пока снижаются не так быстро – всего на 0,5%, но статистика искажена системой маркировки «Честный знак».

    Эксперт добавил, что в 2023–2024 годах рост потребления пива был связан с аномальной жарой и переводом ряда слабоалкогольных напитков в категорию пива или сидра, что дало прирост в сотни миллионов литров. Однако как только регуляторы наведут порядок с маркировкой и акцизами, эти объемы могут резко упасть. Он также раскритиковал миф об «обелении» рынка благодаря маркировке, отмечая, что данные «Честного знака» и ЕГАИС значительно расходятся.

    Число производителей пива в России снижается: условия работы становятся все жестче, а мерам поддержки отрасль практически не подвергалась. Многие пивовары либо закрывают бизнес, либо пытаются его продать. Импорт продукции также меняется: в октябре 2024 года поставки европейского пива упали из-за повышения пошлин, однако в ноябре–декабре ситуация развернулась обратно благодаря ослаблению евро и доллара, и объемы начинают расти, включая импорт из Мексики и Южной Америки.

    Потребители традиционно отдают предпочтение нефильтрованному, непастеризованному пиву в стиле жигулевского, хотя европейские бренды по-прежнему воспринимаются как знак качества. Пиво из Азии востребовано в основном для расширения ассортимента, но массово не приживается. На рынке наблюдается бум крафтовых сортов с различными добавками и вкусами.

    Безалкогольное пиво сохраняет низкую долю: продажи растут за счет эффекта низкой базы и интереса молодежи, но серьезного тренда пока нет. Настоящее безалкогольное пиво производят только крупные игроки с дорогим оборудованием; малыми производителями чаще выпускается лишь имитация продукта.

    Среди предпочтений россиян уверенно лидирует классическое «живое» пиво, а также мартовское имбирное, бархатное и пшеничное виды. Крафтовое пиво бурно развивается, но определённые сорта, например, крепкое английское барливайн, могут пропасть с рынка при запрете продажи напитков крепче 12%.

    Вновь обсуждается вопрос разрешения пива на стадионах – Небольсин считает запрет не вполне логичным. «Почему в театре можно купить коньяк или вино, а на стадионе нельзя пива попить?», – сказал эксперт. Он напомнил, что большинство стран практикует продажу пива на спортивных аренах, даже во время чемпионатов мира, и считает это частью болельщицкой культуры.

    Ранее сообщалось, что поставки пива из ЕС в Россию сократились до десятилетнего минимума.

    23 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 20 украинских беспилотников над регионами

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером во вторник, 23 декабря, средствами российской ПВО были успешно ликвидированы многочисленные украинские дроны в нескольких регионах страны, включая Брянскую область, сообщило Минобороны России.

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа с 17.00 до 20.00 мск, передает Минобороны России.

    Десять дронов были обезврежены над Брянской областью, шесть зафиксированы и уничтожены над Белгородской областью. Два беспилотника удалось ликвидировать над Калужской областью, еще по одному – в Курской и Смоленской областях.

    Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО за пять часов сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа в разных регионах страны, включая Крым и Белгородскую область. Также системы противовоздушной обороны уничтожили за три часа 21 украинский беспилотник самолетного типа над четырьмя областями.

    23 декабря 2025, 21:34 • Новости дня
    Житель Казани убил жену и ранил маленького сына

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В одной из квартир Казани 37-летний мужчина убил жену во время ссоры, а их маленький сын получил травму головы и был госпитализирован.

    В Казани 37-летний мужчина зарезал свою жену на глазах у малолетнего сына, передает ТАСС.

    Трагедия произошла в одном из жилых комплексов города, когда мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители сообщили, что между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес жене множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте.

    В квартире также находился ребенок 2022 года рождения. Мальчик был госпитализирован с травмой головного мозга, уточнил источник агентства.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он задержан, следственные действия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Казани иностранец убил бывшую супругу в день рождения сына. Позже Кировский районный суд Казани арестовал на два месяца 49-летнего гражданина Турции и Германии Мете Эцфела, подозреваемого в совершении убийства.

    А годом ранее Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному заключению Радика Тагирова за убийство 31 пожилой женщины в Казани.

    23 декабря 2025, 19:33 • Новости дня
    Газпром сообщил о мировом росте потребления газа

    Газпром сообщил о росте потребления газа в мире на 25 млрд кубометров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировой спрос на газ увеличился за год на фоне пересмотра энергетических приоритетов и снижения интереса к возобновляемым источникам энергии, отметили в Газпроме.

    Мировое потребление газа увеличилось в 2025 году на 25 млрд кубометров по сравнению с предыдущим годом. В сообщении Газпрома отмечается, что это стало заметно, несмотря на усиление политических факторов в энергетике.

    Значимым фактором было также снижение внимания к проектам в сфере возобновляемых источников энергии и пересмотр стратегических приоритетов в пользу углеводородов как в отдельных странах, так и со стороны крупных международных энергетических компаний, сообщает пресс-служба компании.

    В компании подчеркнули, что природный газ продолжит играть ключевую роль в мировой энергетике. По прогнозу Газпрома, к 2050 году глобальное потребление этого ресурса увеличится более чем на треть и превысит 5,7 трлн кубометров. Главным драйвером станут нужды электроэнергетики, в частности развитие центров обработки данных, которые, ожидаемо, обеспечат более 10% прироста спроса на газ.

    В долгосрочной перспективе лидером по темпам увеличения спроса станет Китай, а страны Глобального Юга к 2050 году обеспечат около 70% мирового потребления газа, спрогнозировали в Газпроме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на природный газ в США растут быстрыми темпами. Индекс цен на коммунальный газ для американского населения за год увеличился на 11,7%, а на электроэнергию – на 5,1%.

    При этом Россия остается стабильным экспортером газа и продолжает наращивать внутреннее потребление. В частности, «Газпром межрегионгаз» ожидает рекордного потребления газа в 2025 году из-за активной газификации и роста спроса на электроэнергию.

    К зиме Газпром завершил закачку газа в хранилища России, доведя оперативный резерв до рекордных 73,17 млрд кубометров.

    24 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    Politico: Провал саммита ЕС погрузил штаб-квартиру Еврокомиссии в уныние

    Tекст: Вера Басилая

    В офисе Еврокомиссии в Брюсселе наблюдаются упаднические настроения после того, как лидеры ЕС не смогли согласовать изъятие российских активов, сообщает европейское издание Politico.

    Издание Politico пишет, что атмосфера в штабе Еврокомиссии далека от праздничной после завершения неудавшегося саммита Евросоюза, передает ТАСС.

    Источник отмечает, что после нескольких месяцев переговоров главы государств и правительств ЕС поставили Еврокомиссию перед «суровой реальностью», вынудив отказаться от амбициозных планов из-за политических разногласий и национальных интересов.

    Газета со ссылкой на сотрудников учреждения сообщила, что ощущение пустоты в здании ЕК стало особенно острым после того, как не удалось договориться о репарационном кредите Киеву и был перенесен срок подписания соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР на январь.

    Завершившийся рано утром 19 декабря саммит длился 17 часов, но согласовать экспроприацию замороженных российских активов не удалось из-за противодействия Бельгии. Участники встречи подтвердили бессрочную заморозку этих средств, а о добровольном возврате в ближайшее время вопрос даже не рассматривался.

    Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной, из-за чего кредиты предоставлять невозможно, а грантовая поддержка становится вынужденной мерой.

    Страны Евросоюза отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза.

    Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал личным поражением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен исход ключевого саммита ЕС.

    Германский политолог Александр Рар заявил, что предоставление займа Киеву создаст общую задолженность европейских стран и еще больше ослабит бюджетную политику Евросоюза.

    23 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    СК завершил расследование дела о подготовке теракта в Подмосковье 9 мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Андрея Бызова (внесен в реестр экстремистов и террористов), планировавшего совершить теракт в Московской области 9 мая.

    По данным следствия, Бызов по указанию кураторов с Украины планировал совершить теракт 9 мая рядом с военным объектом в Подмосковье, передает ТАСС.

    Бызову предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса, связанным с публичным оправданием терроризма через интернет, участием в деятельности признанной в России террористической организации, а также приготовлением к совершению теракта.

    В мае ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на параде Победы в Калининграде.

    23 декабря 2025, 20:17 • Новости дня
    Проект «Скажи по-русски» объединил более 200 тыс. игроков по всей России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В интеллектуальной игре «Скажи по-русски» приняли участие более 200 тыс. человек из разных регионов России.

    «На сегодняшний день игра «Скажи по-русски» уже объединила более 200 тысяч человек из разных регионов страны. И я бы хотел отметить, что этот интерес продолжает расти. Отрадно, что проект развивается, и все большее количество людей начинают внимательнее относиться к своей речи, осознавать ценность, выразительность и богатство родного языка», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Самой активной аудиторией стали женщины в возрасте от 35 до 44 лет, их доля составляет 25,49%. За ними следуют игроки старше 45 лет – 21,62%. Однако молодежь до 34 лет по-прежнему лидирует: по итогам 2025 года этот сегмент составляет 53% всех участников.

    Игроки соревновались за места в едином всероссийском рейтинге, подбирали русские замены англицизмам и сленгу и таким образом обогащали знания и навыки родного языка. Лидерами по количеству участников стали Москва (34,42%), Петербург (14,72%) и Краснодар, который за три месяца 2025 года поднялся с девятого на третье место. В топ-10 также вошли Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону и Казань.

    «Скажи по-русски» – это мини-приложение во «ВКонтакте», разработанное Обществом «Знание» совместно с Институтом русского языка им. А.С. Пушкина. Игроки наращивают баллы и повышают уровень своего персонажа от сказочных героев, что мотивирует участников совершенствовать свои речевые навыки в цифровой среде.

    24 декабря 2025, 10:11 • Новости дня
    Посольство России в Дании отвергло претензии к Русском дому

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России в Копенгагене опровергло сообщения о якобы проведении Русским домом кампаний влияния, отметив просветительскую направленность работы учреждения.

    Посольство России в Копенгагене в комментарии для телерадиокомпании DR, размещенном в официальном Telegram-канале дипмиссии, заявило, что заявления о якобы организации Русским домом кампаний влияния в Дании основаны на сознательной дезинформации или незнании реального положения дел, передает РИА «Новости».

    В дипмиссии отметили, что главная задача Русского дома – знакомить датскую общественность с российской наукой и культурой, а также помогать в изучении русского языка.

    В посольстве уточнили, что выполнение этих функций осложнено, так как датские власти ввели лимит на количество сотрудников российской дипмиссии. Сейчас деятельность Русского дома в Копенгагене ведется в ограниченном формате.

    Дипмиссия рассказала, что площадка Русского дома переодически используется российскими соотечественниками для организации мероприятий, включая работу детской театральной студии, проведение театральных, музыкальных и поэтических вечеров Для детей регулярно организуются занятия по русскому языку, а недавно прошла Новогодняя елка с участием российского Деда Мороза. Представители посольства подчеркнули, что Русский дом больше никакой другой деятельностью не занимается.

    Ранее депутаты Бундестага потребовали закрыть Русский дом в Берлине.

    Президент Молдавии Майя Санду утвердила прекращение деятельности Русского дома в Кишиневе.

    24 декабря 2025, 11:37 • Новости дня
    Посол России заявил о риске новой зависимости Австрии от поставщиков СПГ

    Посол России заявил о риске Австрии попасть в зависимость от СПГ США и Норвегии

    Tекст: Вера Басилая

    Австрия может столкнуться с новой энергетической зависимостью из-за увеличения поставок СПГ из Норвегии и США на фоне отказа от российских ресурсов, заявил новый посол России в Вене Андрей Грозов.

    Посол России в Вене Андрей Грозов заявил, что Австрия может оказаться в зависимости от поставщиков сжиженного природного газа, главным образом из Норвегии и США. Он отметил, что выпавшие объемы газа, превышающие 80%, приходится приобретать по куда более высокой и непредсказуемой цене, передает РИА «Новости».

    Российский дипломат подчеркнул, что власти Австрии, делая ставку на самостоятельность и стремясь снизить роль российских энергоресурсов, попадают в новую зависимость от западных компаний. Руководство страны, по его словам, сознательно избегает анализа причин энергетического кризиса, чтобы не признавать просчеты собственной политики.

    Грозов также констатировал, что предпринимаемые меры по стабилизации цен носят декларативный характер и не приносят ощутимых результатов для населения. Он указал, что рядовые австрийцы регулярно сталкиваются с ростом расходов на газ и электричество, а промышленные предприятия вынуждены переносить производство за границу из-за высоких издержек на энергоресурсы. За три года этот путь избрали более 40% компаний.

    В Москве ранее неоднократно подчеркивали, что Запад, отказавшись от закупок российских энергоресурсов, оказался в более глубокой зависимости из-за роста цен. По данным российских властей, несмотря на официальный отказ, европейские страны продолжают приобретать нефть, уголь и газ из России через посредников по более высоким ценам.

    Ранее Россия в октябре заняла третье место по доле в общей стоимости импорта газа ЕС.

    В октябре страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа.

    24 декабря 2025, 17:42 • Новости дня
    Почти 900 погибших баранов вытащили из озера в Башкирии

    Почти 900 погибших баранов подняли из озера Узеть в Башкирии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Почти 900 утонувших баранов были извлечены спасателями из озера Узеть в Башкирии, в операции задействовано 11 человек, сообщили в республиканском госкомитете по ЧС.

    Почти 900 погибших баранов извлекли спасатели из озера Узеть в Башкирии, где накануне под лед провалилось стадо, сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС. Начальник аварийно-спасательной службы Руслан Насртдинов в эфире республиканского телеканала БСТ отметил, что работа осложняется погодными условиями и низкими температурами.

    По его словам, спасатели продолжают работы на месте происшествия, несмотря на погодные трудности. Сейчас в ликвидации последствий ЧП задействованы 11 специалистов и 3 машины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фермерское хозяйство в Бирском районе Башкирии потеряло около 20 млн рублей из-за гибели овец, которые утонули в озере.

    Ранее сообщалось, что на озере Узеть затонули свыше 1 тыс. животных из-за того, что бараны направлялись через неокрепший лед в условиях непогоды.

    24 декабря 2025, 14:05 • Новости дня
    Кремль оставил без комментариев тему российских баз в Сирии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вопрос о том, обсуждал ли президент России Владимир Путин с главой МИД в переходном правительстве Сирии Асаадом аш-Шибани тему российских военных баз в Сирии, Кремль оставил без комментариев.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил: «Этот вопрос оставляю без комментария», передает ТАСС.

    Накануне в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и министром обороны генерал-лейтенантом Мурхефом Абу Касром.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на встрече Владимира Путина с Асаадом аш-Шибани в Москве были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация на Ближнем Востоке.

    24 декабря 2025, 17:36 • Новости дня
    Грузовик протаранил терминал аэропорта Пулково

    Грузовик протаранил терминал аэропорта Пулково в Петербурге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Водитель поставщика питания повредил обшивку здания терминала Пулково, въехав в него на полном ходу, но на работе аэропорта это не отразилось.

    Грузовик поставщика бортового питания повредил часть обшивки здания терминала аэропорта Пулково, однако на работе аэропорта это не отразилось. Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя спецавтомобиля, передает ТАСС.

    В сообщении пресс-службы компании «Воздушные ворота Северной столицы» отмечается, что водитель не рассчитал габариты и допустил наезд на часть обшивки здания терминала.

    В компании также подчеркнули, что происшествие не повлияло на операционную деятельность аэропорта. Сообщается, что никто не пострадал, рейсы выполнялись по расписанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее аэропорт Пулково временно приостановил выпуск самолетов, но продолжал принимать воздушные суда. Позднее работа аэропорта возобновилась в обычном режиме.

    До этого сообщалось, что зарубежную технику для обслуживания самолетов в Пулково удалось запустить после двух лет простоя.

