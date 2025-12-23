В Донецке наградили победителей премии «Гордость Донбасса»

Tекст: Валерия Городецкая

Особенность премии в том, что участников выдвигали сами жители – соседи, коллеги, родственники, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Она стала по-настоящему народной инициативой, способствовавшей единению общества.

В ходе церемонии наградили 272 победителя в пяти номинациях: «Волонтер года», «НКО-лидер», «Сердце города», «Социально ответственный бизнес» и «Социальный партнер». Отмечены были как крупные общественные организации, так и простые жители Республики, помогающие в решении насущных проблем, прежде всего с водоснабжением. Среди лауреатов – волонтеры, представители епархий, коммунальных служб, благотворительных фондов и малого бизнеса.

Особой частью форума стала концертная программа артистов Донецкой филармонии и слова благодарности от почетных гостей: чиновников, общественников и представителей бизнеса. «Мне было очень приятно присутствовать на этом мероприятии, потому что люди, которые присутствуют в зале, являются гордостью не только Донбасса, но и всей страны», – сказал статс-секретарь-заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов. Он подчеркнул, что среди награжденных – самые сильные организации некоммерческого сектора, оказывающие реальную помощь жителям.

Премьер-министр ДНР Андрей Чертков заметил, что почти 300 человек получили премии как те, кто бескорыстно помогает республике, особенно в вопросах с водой, среди них аварийные бригады, учителя, молодежные активисты и волонтеры. Зампред правительства ДНР Кирилл Макаров подчеркнул, что премия призвана показать значимость вклада каждого волонтера, энергетика, работника коммунальных служб.

В церемонии участвовали представители региональных и городских властей, коммунальных предприятий, молодежных организаций и бизнеса. Исполнительный директор РОО «РУССКИЙ ЦЕНТР» Елена Евсеева рассказала, что премия прошла при поддержке главы ДНР Дениса Пушилина, а объединение организаторов позволило отметить тех, кто помогает по зову сердца.

Победители премии делились эмоциями о значимости награды и собственной работе: российский актер Иван Охлобыстин вспоминал о помощи детским домам, а руководитель фонда «Мы рядом» Лариса Денисенко призналась, что высоко ценит коллективный труд своей команды. Отметили также вклад Нижегородской области по развитию инфраструктуры на подшефных территориях и волонтерские проекты, связанные с оказанием адресной помощи и поддержкой жителей.

Обладатели премии рассказали о конкретных инициативах: бурение скважин для обеспечения воды, восстановление социальных объектов и многоквартирных домов, адресная помощь детям и взрослым. «Мы не только помогаем восстанавливать Донбасс, но и решаем вопросы водоснабжения», – сообщил Карен Мартиросян, руководитель подрядной организации из Якутии. Молодежные организации отметили важность вовлечения новых ребят в общественную деятельность, а волонтеры рассказали о постоянной адресной поддержке граждан и доставке воды в разные районы республики.

Премия «Гордость Донбасса» стала символом общественного признания для тысяч людей, организаций и регионов-шефов, проявивших инициативу, солидарность и готовность действовать на благо других. Организаторами форума выступили РОО «Русский Центр», Министерство молодежной политики ДНР, Донецкий ресурсный центр поддержки добровольчества при поддержке руководства республики.