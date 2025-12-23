В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp

Во время пресс-конференции на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» Боярский подчеркнул: «Мы никого не запрещали. Мы требуем от всех, вне зависимости от страны происхождения, функционала, выполнения одинакового исполнения, выполнения требований законов Российской Федерации», передает РИА «Новости».
Депутат добавил, что у WhatsApp было достаточно времени на многочисленные призывы от России «приземлиться» – открыть официальное представительство и локализовать пользовательские данные. По его словам, компания не реагировала на обращения, а вместо этого ограничилась политизированными заявлениями, что, по мнению Боярского, негативно сказывается на ее репутации.
Во вторник WhatsApp, принадлежащий компании Meta* (признана экстремистской в РФ), раскритиковал ограничения в России и обвинил власти страны в попытке лишить более 100 млн россиян доступа к личной переписке, передает Газета.ru.
Также представитель мессенджера в комментарии Reuters заявил: «WhatsApp глубоко укоренился в каждом сообществе страны – от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных государством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан».
Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 декабря Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp на территории России.
В тот же день в работе WhatsApp в России зафиксировали сбои. В конце ноября Роскомнадзор уже заявлял о риске полной блокировки мессенджера, принадлежащего корпорации Meta (признанной в РФ экстремистской), на территории страны.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ