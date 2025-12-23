  • Новость часаМедведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    23 декабря 2025, 17:14 • Новости дня

    Шохин сообщил о готовности фармкомпаний США инвестировать в исследования в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РСПП Александр Шохин заявил, что американские фармкомпании проявляют интерес к проведению исследований в России, но пока не получили официальное разрешение.

    Американские фармацевтические компании готовы вкладывать средства в исследования и испытания новых лекарств в России, передает ТАСС. Об этом сообщил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

    По его словам, представители американских фармгигантов уже обратились к регулирующим органам США с просьбой разрешить инвестировать в исследовательские проекты и клинические испытания на российском рынке, однако пока не получили соответствующего согласия.

    «Это просто напрашивается как первоочередной шаг, который, наверное, и легко оправдать американским политическим деятелям как шаг с каким-то гуманитарным компонентом, а не просто попыткой решить чисто экономические, финансовые и прочие задачи», – считает Шохин.

    Глава РСПП также отметил, что присутствие американских компаний на фармацевтическом рынке России сохраняется. На его взгляд, одобрение подобных инвестиций может быть обусловлено гуманитарным аспектом и облегчить принятие решения

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой для зарубежных инвестиций и заинтересована в них. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике, подчеркнув перспективы для инвестиций и инфраструктурных проектов.

    21 декабря 2025, 12:45 • Новости дня
    Эксперт объяснил заявление главы нацразведки США о лжи по поводу планов России

    Политолог Ткаченко: Заявление Габбард говорит о координации между Москвой и Вашингтоном

    Эксперт объяснил заявление главы нацразведки США о лжи по поводу планов России
    @ Kent Nishimura/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    За публикациями в СМИ о якобы планах России захватить Украину и европейскую часть бывшего СССР стоят Берлин и Лондон. Они намерены помешать Москве и Вашингтону сформировать атмосферу взаимопонимания в европейском регионе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее глава нацразведки США Тулси Габбард обвинила во лжи публикации о якобы планах России захватить всю территорию Украины и напасть на Европу.

    «Судя по всему, обвинение Reuters со стороны главы нацразведки США Тулси Габбард – это эхо саммита в Анкоридже. Публикации о якобы планах России захватить Украину и европейскую часть бывшего СССР мешают усилиям Москвы и Вашингтон перевернуть прежнюю страницу конфликтов и попыткам искать баланс интересов», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Вероятно, по итогам встречи на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились выстраивать стратегию взаимоотношений таким образом, чтобы не навредить друг другу. Образно говоря, Москва и Вашингтон решили «расходиться бортами» по основным трекам, и при этом конкурировать там, где возможно играть по правилам, устраивающим обе стороны», – продолжил собеседник.

    «России и США необходимо разобрать предыдущие кризисы, выравнивать атмосферу доверия и сделать так, чтобы на обоюдное сближение не оказывали негативного влияния третьи стороны. Очевидно, что публикации, подобные той, что сделало Reuters, как раз работают против планов Москвы и Вашингтона о формировании атмосферы взаимопонимания на европейском театре», – детализировал аналитик.

    «Примечательно, что заявление Габбард было сделано почти синхронно с похожими сообщениями Службы внешней разведки России о деструктивной роли Европы в современной международной архитектуре безопасности. Это говорит о некоторой координации между Москвой и Вашингтоном. Это пока еще не диалог, но взаимные монологи с очень обнадеживающим фоном», – подчеркнул политолог.

    «Европа исторически играла против России, а в последнее время стала активно работать и против США. Очевидно, в авангарде этого движения стоят Британия и Германия. В 2022 году на тот момент глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о невозможности вести с Москвой политический диалог до окончания СВО. В этой ситуации Reuters – это наконечник пера, которым водят Берлин и Лондон», – указал аналитик.

    «Триггером же для соответствующих публикаций и ответных заявлений Габбард стали, очевидно, движения в рамках украинского сюжета. Главным образом здесь нужно упомянуть новый миллиардный кредит Украине, согласованный в Брюсселе, военную помощь, украино-европейские планы по усилению ВСУ и предоставление новых пакетов вооружений», – пояснил спикер.

    «К тому же, для Белого дома очевидны намерения Европы дождаться выборов в Конгресс в следующем году и получать еще большую поддержку внутри США от проатлантической оппозиции. Поэтому нацразведка, а также Госдеп и ряд других ведомств, поддерживающих линию Трампа, активизировались в борьбе с мифами относительно якобы агрессивных планов России в Европе», – уточнил эксперт.

    Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард на своей странице в соцсети X назвала пропагандистской и лживой статью Reuters о якобы планах России захватить всю территорию Украины и европейскую часть бывшего СССР. «Вы охотно продвигаете эту ложную информацию в интересах поджигателей войны, которые хотят подорвать усилия Трампа по прекращению этого кровавого конфликта, унесшего жизни более миллиона человек с обеих сторон», – обратилась она к агентству.

    «Вы продвигаете ложные нарративы, чтобы заблокировать мирные усилия Трампа и разжечь истерию и страх среди населения. Вы намерены заставить общественность поддержать эскалацию боевых действий. Этого хотят НАТО и ЕС, чтобы в итоге втянуть вооруженные силы США непосредственно в войну с Россией», – продолжила она.

    «Правда заключается в том, что разведывательное сообщество США проинформировало политиков, включая члена Постоянного специального комитета Палаты представителей по разведке от Демократической партии, которого цитирует Reuters, о том, что, по нашей оценке, Москва стремится избежать более масштабной войны с НАТО. Также, как показали последние несколько лет, боевые действия России свидетельствуют о том, что в настоящее время она не обладает возможностью завоевать и оккупировать всю Украину, не говоря уже о Европе», – резюмировала Габбард.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поблагодарил Габбард за «разоблачение военной машины глубинного государства, стремящуюся разжечь третью мировую войну, подпитывая антироссийскую паранойю по всей Великобритании и ЕС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    21 декабря 2025, 21:03 • Новости дня
    Ушаков назвал предложения Киева и ЕС неконструктивными
    Ушаков назвал предложения Киева и ЕС неконструктивными
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена выработать дальнейшую позицию по переговорам с США на Украине после возвращения спецпредставителя Кирилла Дмитриева из Майами и его доклада президенту, считает помощник президента России Юрий Ушаков.

    Предложения Киева и Евросоюза, сделанные в ходе обсуждения плана США по урегулированию ситуации на Украине, оказались неконструктивными, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». «Ну да, то, что было предложено, мне кажется, это достаточно неконструктивно», – отметил Ушаков в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

    Помощник российского президента подчеркнул, что Россия внимательно рассмотрит предложения от Вашингтона, которые спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев привезет из США. «Он привезет какие-то сигналы, которые американцы получили от европейцев и от украинцев. И мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять», – подчеркнул Ушаков.

    Дмитриев находится в Майами, где в субботу встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в гольф-клубе. По данным Ушакова, Дмитриев частично информирует Москву о деталях переговоров уже в ходе их проведения.

    В Кремле ожидают возвращения Дмитриева в понедельник. Как отметил Ушаков, по итогам поездки спецпредставитель первым делом доложит результаты переговоров президенту Владимиру Путину. После этого Россия определит свою дальнейшую позицию в контактах с США по украинскому урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день консультаций по вопросам урегулирования ситуации на Украине с представителями США в Майами. Дмитрий Песков заявил, что Кирилл Дмитриев проведет переговоры в Майами для выяснения деталей контактов Вашингтона с украинцами и европейцами по вопросу украинского урегулирования.

    23 декабря 2025, 08:46 • Видео
    Макрон опять всех предал

    Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    21 декабря 2025, 11:23 • Новости дня
    Ушаков: Поправки Европы и Украины в мирный план мешают урегулированию
    Ушаков: Поправки Европы и Украины в мирный план мешают урегулированию
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что новые предложения Европы и Киева в мирный план создают препятствия для установления долгосрочного соглашения.

    Положения, которые Европа и Украина предлагают внести в мирный план, мешают достижению долгосрочного мира, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил: «Я более чем уверен, что те положения, которые внесли и пытаются вносить европейцы вместе с украинцами, они точно нарушают документы и нарушают возможности достичь долгосрочного мира». По его словам, эти условия не способствуют прекращению конфликта и не ведут к стабильному урегулированию.

    Параллельно Ушаков прокомментировал возможность организации трехсторонней встречи между США, Россией и Украиной. По его словам, вопрос такой встречи сейчас серьезно не обсуждается. «Пока никто серьезно об этой инициативе не говорил, и она не находится в проработке», – отметил представитель Кремля.

    Кроме того, Ушаков сообщил, что пока не ознакомлен с какими-либо официальными документами, которые бы передали США по вопросам мирного урегулирования. Он пояснил, что соответствующая информация поступала только через прессу, но сам он никаких официальных бумаг не видел и не получал для рассмотрения.

    Также помощник президента России сообщил подробности о зарубежной командировке главы РФПИ Кирилла Дмитриева. По его словам, Дмитриев находится в Майами, где проводит деловые встречи с рядом коллег. В частности, в день прибытия в США он сразу направился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ушаков подчеркнул, что визит Дмитриева связан исключительно с рабочими вопросами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Переговоры в Майами проходят конструктивно, по словам Дмитриева.

    22 декабря 2025, 13:51 • Новости дня
    Вэнс назвал основной «тормоз» в переговорном процессе по Украине
    Вэнс назвал основной «тормоз» в переговорном процессе по Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/

    Tекст: Ольга Иванова

    Главным камнем преткновения при обсуждении урегулирования украинского конфликта вновь стал вопрос территорий Донбасса и будущего русскоязычных жителей, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Процесс урегулирования конфликта на Украине существенно тормозится из-за вопроса территориальных уступок Донбасса, передает ТАСС, ссылаясь на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    В интервью британскому порталу UnHeard он подчеркнул, что Россия настаивает на контроле над Донецком, а Украина видит в этом утрату безопасности. Вэнс отметил: «Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, признавая в частном порядке даже, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донецк: это может произойти через 12 месяцев, а может и позже».

    По словам вице-президента США, эта территориальная уступка становится ключевым препятствием для продвижения переговорного процесса. Он добавил, что перспектива потерять Донецк воспринимается на Украине как неизбежная, но сроки этого разнятся.

    «Эта территориальная уступка является существенной задержкой в переговорах», – сказал Вэнс.

    Кроме того, Вэнс сообщил, что на переговорах по урегулированию обсуждается и вопрос статуса русскоязычных граждан на Украине. Он задался открытым вопросом: «Что в конечном итоге произойдет с этническими русскими, которые все еще находятся на Украине? Что произойдет с этническими украинцами, которые все еще находятся в России?»

    Владимир Зеленский ранее заявил, что возможный отвод войск в Донбассе должен быть зеркальным – с обеих сторон.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    21 декабря 2025, 02:16 • Новости дня
    Разведка США опровергла заявления Reuters о планах России «захватить Украину»

    Габбард: Россия стремится избежать более масштабного конфликта с НАТО

    Разведка США опровергла заявления Reuters о планах России «захватить Украину»
    @ кадр из видео Fox News

    Tекст: Антон Антонов

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард публично выступила с опровержением сведений, распространенных агентством Reuters, о том, что Россия, по мнению разведки США, якобы хочет «захватить всю Украину».

    По версии Reuters, которое ссылается на шесть источников, якобы знакомых с разведданными, американская разведка считает, что Россия хочет «захватить всю Украину» и сделать европейскую часть бывшего СССР российской территорией, передает РБК.

    Габбард назвала заявления Reuters «ложью и пропагандой», специально публикуемой «от лица разжигателей войны». По ее словам, такие публикации подрывают усилия США по урегулированию ситуации, передает ТАСС.

    По мнению Габбард, Reuters публикует «ложный нарратив», рассчитанный на создание страха и истерии среди граждан, чтобы склонить их к поддержке эскалации конфликта, на которую, как заявила Габбард, рассчитывают НАТО и Евросоюз.

    Габбард указала, что на самом деле разведывательное сообщество США информировало законодателей о том, что Россия, напротив, стремится избежать более масштабного военного столкновения с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    21 декабря 2025, 18:22 • Новости дня
    Дмитриев начал второй день дискуссий с Уиткоффом и Кушнером о ситуации на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день консультаций по вопросам урегулирования ситуации на Украине с представителями США, вновь прибыв на переговорную площадку в Майами.

    Дмитриев начал второй день переговоров о возможном урегулировании ситуации на Украине совместно со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, передает РИА «Новости». Встреча проходит в Майами на той же площадке, где велись обсуждения накануне.

    Ожидается, что Дмитриев покинет Майами в воскресенье, 21 декабря, после завершения очередной встречи. Подробности о достигнутых договоренностях пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Переговоры в Майами проходят конструктивно, по словам Дмитриева.

    22 декабря 2025, 07:35 • Новости дня
    Уиткофф и Умеров опубликовали одинаковые посты по переговорам в Майами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и секретарь украинского совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров разместили одинаковые посты после переговоров в Майами.

    Уиткофф и Умеров в соцсети X (бывш. Twitter) опубликовали идентичные посты, разница в них только в языке, передает РИА «Новости».

    В них говорится, что представители США, Украины и Европы в Майами поговорили об общем стратегическом подходе, плане американского президента Дональда Трампа, гарантиях безопасности Вашингтона для киевского режима.

    Также в них идет речь о восстановлении Украины.

    Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявлял, что украинское урегулирование «свелось к финальным деликатным переговорам».

    Уиткофф называл сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог в Майами.

    21 декабря 2025, 01:33 • Новости дня
    Дмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
    Дмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры в Майами проходят конструктивно, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев в США встречается со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

    «Дискуссии проходят конструктивно», – приводит слова Дмитриева РИА «Новости».

    Дмитриев отметил, что дискуссии «продолжатся сегодня, также продолжатся завтра».

    Переговоры проходят в Майами, где восточное время и все еще суббота, 20 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию. Дмитриев заявил о готовности России к совместной работе с США в Арктике.

    21 декабря 2025, 03:41 • Новости дня
    Российская делегация на встрече G20 в США подняла вопрос о заморозке активов

    Шерпа в G20 Лукаш назвала заморозку активов России на Западе воровством

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе встречи представителей G20 в Вашингтоне российская делегация подняла вопрос о заморозке активов, сообщила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

    «Мы как российская делегация поднимали этот вопрос», – приводит слова Лукаш РИА «Новости».

    По словам представителя России, блокировка активов является не чем иным, как «воровством чистой воды».

    Первая встреча представителей стран G20 прошла в Вашингтоне 15-16 декабря в рамках американского председательства. Ожидается, что саммит лидеров G20 состоится в декабре 2026 года в Майами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Евросовет ввел бессрочную заморозку российских суверенных активов, благодаря чему Брюссель больше не обязан продлевать санкции каждые полгода.

    21 декабря 2025, 03:34 • Новости дня
    Дмитриев выразил восхищение Габбард за разоблачение «глубинного государства»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поблагодарил директора Нацразведки США Тулси Габбард за опровержение сообщений, согласно которым разведка США якобы верит в стремление России захватить часть Европы.

    «Тулси Габбард великолепна не только в документировании «российской аферы» при Обаме и Байдене, но и в разоблачении военной машины «глубинного государства», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Дмитриев подчеркнул, что «глубинное государство» хочет спровоцировать Третью мировую войну, «разжигая антироссийскую паранойю в Великобритании и ЕС». Он призвал к восстановлению здравого смысла, мира и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Габбард публично выступила с опровержением сведений, распространенных агентством Reuters, о том, что Россия, по мнению разведки США, якобы хочет захватить часть Европы.

    20 декабря 2025, 21:09 • Новости дня
    Дмитриев прибыл в Майами для переговоров по Украине

    Дмитриев прибыл в Майами для встречи с Кушнером и Уиткоффом

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прилетел в Майами, где встретится с американскими представителями для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине.

    Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в Майами. Согласно информации агентства, визит связан с переговорами по урегулированию украинского кризиса, передает ТАСС.

    С американской стороны на переговорах ожидается участие специального представителя президента Стивена Уиткоффа, а также предпринимателя Джареда Кушнера, который является зятем президента США.

    Организаторы встречи планируют, что кортеж с Дмитриевым из аэропорта сразу проследует к площадке проведения переговоров.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике.

    Постпред США при НАТО Уитакер сообщил о проведении «окончательных переговоров» по Украине в Майами.

    21 декабря 2025, 03:59 • Новости дня
    Габбард заявила о желании ЕС и НАТО втянуть США в прямой конфликт с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Представители так называемого глубинного государства (deep state, «дипстейт») пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией, чего хотят также ЕС и НАТО, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

    Габбард, выступая на конференции Turning Point USA в Аризоне, заявила, что Белый дом добивается заключения «мирной сделки» по Украине, передает ТАСС.

    «Но на протяжении месяцев я вижу, что каждый раз, когда они достигают прогресса и становятся все ближе к надежде заключить мир, поджигатели войны в «дипстейте» пытаются сделать все возможное, чтобы остановить их <...>, чтобы втянуть военных США в прямой конфликт с Россией, чего в конечном итоге хотят ЕС и НАТО», – сказала она.

    По ее словам, «дипстейт» в разведсообществе превращает разведданные в свое оружие, сливает информацию пропагандистским медиа и распространяет «ложные нарративы». Это делается ради нагнетания страха и истерии для оправдания продолжения боевых действий и срыва попыток договориться о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters заявило, что разведка США придерживается мнения о желании России «захватить всю Украину» и сделать европейскую часть бывшего СССР российской территорией. Габбард назвала заявления Reuters «ложью и пропагандой». На самом деле разведывательное сообщество США, по ее словам, информировало законодателей о том, что Россия, напротив, стремится избежать более масштабного военного столкновения с НАТО.

    21 декабря 2025, 18:55 • Новости дня
    Песков: Дмитриев должен получить информацию о контактах Вашингтона с Киевом
    Песков: Дмитриев должен получить информацию о контактах Вашингтона с Киевом
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев проведёт переговоры в Майами, чтобы узнать детали контактов Вашингтона с украинцами и европейцами по вопросу украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев должен получить в США информацию о контактах Вашингтона с представителями Украины и Европы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». По словам Пескова, Дмитриев «должен сработать на прием, он должен получить информацию о том, что наработано американцами и европейцами».

    Песков также уточнил, что президент России Владимир Путин ничего не передавал американской стороне через Дмитриева. Пресс-секретарь подчеркнул, что основной задачей спецпредставителя является исключительно получение сведений о содержании консультаций США с украинцами и европейцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день консультаций по вопросам урегулирования ситуации на Украине с представителями США в Майами.

    21 декабря 2025, 13:42 • Новости дня
    Российская делегация высоко оценила итоги встречи G20 в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская делегация отметила положительный результат первой встречи представителей G20 в рамках председательства США, заявила шерпа России в «двадцатке» Светлана Лукаш.

    Делегация России высоко оценивает результаты первой встречи стран G20, которая прошла в Вашингтоне 15-16 декабря, передает РИА «Новости». Шерпа России Светлана Лукаш заявила: «Мы высоко оцениваем результаты первой встречи шерп в Вашингтоне».

    Встреча проходила в рамках стартовавшего председательства США в «Группе двадцати».

    Итоговый саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация подняла вопрос о заморозке российских активов на встрече G20 в Вашингтоне.

    Соединенные Штаты приступили к подготовке к возможному участию президента России Владимира Путина в саммите G20 в декабре 2026 года в Майами.

    21 декабря 2025, 11:38 • Новости дня
    Песков: В графике Путина нет разговора с Трампом до Нового года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ближайшие недели у президента России Владимира Путина не запланировано телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, однако подобный контакт может быть организован при необходимости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    До конца нынешнего года в графике президента России Владимира Путина не запланирован телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Песков уточнил: «Пока нет в графике, но при необходимости он может быть быстро организован».

    Кроме того, пресс-секретарь Кремля заявил, что вопрос о праздничных поздравлениях Владимира Путина в адрес Дональда Трампа пока открыт – о том, будет ли такое поздравление на Новый год и Рождество, будет объявлено отдельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последняя телефонная беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась 16 октября, новых контактов не фиксировали.

    Телефонный контакт между лидерами могут организовать быстро при необходимости.

    Дональд Трамп отметил, что стороны, занимающиеся мирным соглашением по Украине, уже близки к какому-то результату.

