  • Новость часаМедведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Гренландия становится приоритетной целью для США
    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp
    Эксперт объяснил увеличение количества волков в России
    Политолог объяснила желание Зеленского поменять даты праздников на Украине
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    Украина запросила у Польши экстрадицию задержанного археолога Бутягина
    Госдума увеличила штрафы за навязывание дополнительных услуг
    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России
    Эксперты представили политические итоги 2025 года
    23 декабря 2025, 15:22 • Новости дня

    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России

    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в угрозе от волков из России

    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Рост численности волков отмечен не только в европейской части России, но и в других странах Европы, а обвинения в миграции хищников названы Росприроднадзором необоснованными. Об этом заявил советник руководителя ведомства Амирхан Амирханов.

    Амирханов заявил в беседе с ТАСС, что рост популяции волков произошел не только в России, но и по всей Европе, поэтому бессмысленно обвинять именно российских хищников в угрозе популяции оленей в Финляндии.

    По его словам, проблемы с волками в Финляндии зависят от внутренней ситуации в этой стране, и нет оснований предполагать, что российские животные участвуют в этом процессе.

    Амирханов отметил: «Популяция волка в последние годы выросла в европейской части России и в Европе в целом. Но если в Финляндии такая проблема есть, то ее причина от них и зависит. Почему они решили, что наши волки ушли туда? Это бессмысленный, странный разговор. Численность оленей у нас примерно та же, что и была, нет данных, что она уменьшилась настолько, чтобы волки пошли куда-то искать себе пропитание».

    Кроме того, эксперт подчеркнул, что волки питаются не только оленями, но и другими животными, а такого количества оленей, чтобы быть главным источником пропитания хищников, ни в России, ни в скандинавских странах не было.

    Амирханов также напомнил, что на численность волков существенно влияет охотничье хозяйство, добавив, что в СССР охотникам платили 60 рублей за каждую добытую шкуру, что позволяло держать популяцию под контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее финские ученые обвинили волков из России в сокращении поголовья оленей.

    А в прошлом году большинство европейских стран понизили охранный статус волков из-за их роста и влияния на сельское хозяйство.

    Напомним, что Финляндия по итогам ноября занимает пятое место в «Рейтинге недружественных правительств» от газеты ВЗГЛЯД с 65 баллами.

    22 декабря 2025, 21:03 • Новости дня
    Песков прокомментировал заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
    Песков прокомментировал заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря о «прорыве» США в вопросе переговоров по Украине.

    «Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду», – сказал Песков. По его словам, сам процесс урегулирования вряд ли может идти в публичном режиме, говорится в Telegram-канал «Вестей».

    Он предположил, что, возможно, позже появятся дополнительные разъяснения от американской стороны по поводу заявления Вэнса.

    В понедельник президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стороны находятся на самой близкой стадии к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс сообщил, что главным камнем преткновения при обсуждении урегулирования конфликта на Украине снова стал вопрос территорий Донбасса и будущего русскоязычных жителей. Вэнс также высказал мнение, что власти Украины понимают неизбежную утрату контроля над Донецкой народной республикой.

    Комментарии (6)
    22 декабря 2025, 23:05 • Новости дня
    Финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей
    Финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Юкка Куяала – финский специалист по постпродакшну и визуальным эффектам, пожаловался CNN на сокращение числа оленей на его ферме «Мир северных оленей» в Лапландии, заподозрив российских волков в причастности к проблеме.

    Недавно у Куялы волки погубили самку северного оленя. Животному требуется около двух лет, чтобы достичь половой зрелости, и каждая самка обычно производит на свет одного детеныша в год.

    «Баланс нарушен. Волков так много, что они угрожают всей системе. Они просто убивают, убивают, убивают. Если мы ничего не предпримем, то через несколько лет в целых районах не останется северных оленей. Это печально, потому что оленеводство – старейшее занятие во всей Финляндии», – рассказал Куяла CNN.

    По данным Института природных ресурсов Финляндии, за последние несколько лет популяция волков в Финляндии резко возросла – с 295 особей весной 2024 года до примерно 430 в 2025 году, что является самым высоким показателем за последние десятилетия.

    Ассоциация оленеводов Финляндии, которая ведет постоянный учет, сообщает, что только в 2025 году волки убили около 1950 северных оленей, что почти на 70% больше, чем в 2024 году.

    «В то время как популяция волков по всей Европе возросла, в Финляндии рекордное количество нападений волков на северные оленеводческие районы объяснили тем, что хищники находятся в сотнях миль отсюда: глубоко в российских окопах на Украине. Теория заключается в том, что российские волки в большом количестве убивают северных оленей Финляндии, пересекая границу протяженностью более 800 миль (1287 км), которая проходит между двумя странами», – говорится в материале.

    При этом одни специалисты винят в ситуации лесозаготовительную  промышленность, которая влияет на среду обитания диких животных в этой части страны. Другие считают, что Россия якобы привлекает мужское население из региона, в том числе охотников, к спецоперации на Украине и контролировать численность волков некому.

    Старший научный сотрудник Института природных ресурсов Финляндии, которая изучает популяции волков, Катя Холмала допустила реалистичность теории с увеличением численности волков из-за отсутствия контроля за популяцией. По ее словам, до СВО в регионе активно охотились на волков, теперь такого нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила итоги расследования финской полицией дела о влиянии России.

    Как следует из ноябрьского выпуска «Рейтинга недружественных правительств» газета ВЗГЛЯД, Финляндия закрывает пятерку лидеров с 65 русофобскими баллами. Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как прибалты и скандинавы стали главным источником лжи о России.

    Комментарии (39)
    23 декабря 2025, 08:46 • Видео
    Макрон опять всех предал

    Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 02:40 • Новости дня
    Путин удивил Пашиняна особенностями Александровской колонны в Петербурге
    Путин удивил Пашиняна особенностями Александровской колонны в Петербурге
    @ Sergey Smirnov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время экскурсии по Эрмитажу премьер-министр Армении Никол Пашинян с интересом обсуждал уникальную конструкцию Александровской колонны на Дворцовой площади Петербурга.

    В ходе визита в Государственный Эрмитаж премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным и директором музея Михаилом Пиотровским, передает ТАСС.

    Внимание армянского политика привлекла Александровская колонна на Дворцовой площади, вид на которую открывается из зала дворца. Пашинян спросил, снимался ли крест с рук ангела на колонне в советское время.

    «Ни на день», – ответил Пиотровский.

    Владимир Путин подчеркнул уникальность конструкции: «Стоит под собственным весом. Никак не закреплена».

    Пиотровский пояснил, что в прошлом на площади старались избегать проведения механизированных парадов, чтобы не создавать вибрации и не повредить устойчивость колонны.

    Позднее для участия танков на Дворцовой площади разрешили использовать резиновые накладки на гусеницы.

    Напомним, в понедельник, 22 декабря, президент России Владимир Путин провел экскурсию для лидеров стран СНГ по Эрмитажу, рассказав историю Октябрьской лестницы. Президент на саммите в Петербурге поздравил коллег из СНГ и выразил надежду на процветание их государств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и лидеры СНГ увидели работу легендарных часов «Павлин» в Эрмитаже. Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер UMA2RMAN на песню Газманова. Путин поинтересовался, как Эрмитажу удалось сохранить коллекцию в 1917 году.

    Комментарии (8)
    23 декабря 2025, 15:45 • Новости дня
    Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель

    Bloomberg: Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель

    Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость российской экспортной нефти марки Urals резко снизилась до около 34 долларов за баррель, что стало прямым сигналом влияния американских санкций на энергорынок России, пишет Bloomberg.

    По данным Argus Media, в Балтийском море цена Urals опустилась до 34,82 доллара за баррель, а в Черном – до 33,17 доллара, пишет Bloomberg. Для сравнения, международный бенчмарк Dated Brent в этот же день стоил примерно 61 доллар.

    Агентство напоминает, что санкции против крупнейших российских производителей нефти были введены администрацией президента США Дональда Трампа в октябре. Эти ограничения не остановили экспорт, но заметно усложнили его. Особо отмечается возможное сокращение поставок в Индию в ближайшем месяце.

    Согласно расчетам Argus, средний дисконт на Urals при экспортных отгрузках составляет 27 долларов, а при поставке в Индию разрыв с ценой Brent сокращается до 7,5 доллара.

    Падающие цены повышают интерес нефтеперерабатывающих заводов к российской нефти, несмотря на санкционные риски, за счет чего ранее котировки Urals могли восстанавливаться после первоначальных падений, говорится в материале.

    Во вторник мировые цены на нефть начали снижаться на фоне избытка предложения на рынке.

    В октябре минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    Комментарии (7)
    22 декабря 2025, 20:18 • Новости дня
    «Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка
    «Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ритейлер «Ашан» опроверг слухи о возможном уходе с российского рынка и объявил о планах открытия новых магазинов.

    «На фоне вновь появившихся новостей об уходе компании в очередной раз сообщаем, что «Ашан Ритейл Россия» продолжает работу на российском рынке и не планирует изменений в организации работы», – сообщили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе подчеркнули, что российское подразделение ритейлера функционирует автономно, не привлекая инвестиций от материнской структуры. Также представители «Ашан» сообщили о планах по дальнейшему развитию торговой сети в России и инвестированию в открытие новых супермаркетов.

    В марте прошлого года агентство Reuters сообщало, что убытки покинувших российский рынок после февраля 2022 года иностранных фирм превысили 107 млрд долларов.

    Комментарии (4)
    23 декабря 2025, 17:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил увеличение количества волков в России

    Эксперт Гуляев: Россия и весь мир столкнулись с массовым ростом численности хищников

    Эксперт объяснил увеличение количества волков в России
    @ Олег Ласточкин/РИА Новости

    Tекст: Никита Миронов

    Число волков и других хищников в России значительно выросло, особенно в северных регионах, сообщил в беседе с газетой ВЗГЛЯД почетный член ассоциации «Росохотрыболовсоюз», член Центрального совета Московского городского общества охотников и рыболовов Сергей Гуляев, комментируя обвинения Финляндии в адрес России в массовой гибели северных оленей.

    Жители Финляндии обвинили Россию в массовой гибели северных оленей. Телеканал CNN, ссылаясь на финскую ассоциацию оленеводов, сообщает, что за этот год были убиты около 1950 северных оленей – примерно на 70 процентов больше, чем в прошлом. По мнению финнов, в этом виноваты российские волки, которые пересекают границу между странами и убивают животных. Утверждается, что якобы российские охотники ушли на СВО и перестали отстреливать хищников.

    «Число волков и хищников в целом в России растет. В северных регионах – особенно. Но дело не в том, что «охотники ушли на фронт», – рассказал газете ВЗГЛЯД Гуляев.

    По его словам, охота на хищников становится все менее выгодной. За голову волка, например, в регионах местные власти платят от 5 до 20 тыс. рублей. Но эта сумма не покрывает расходов на ведение охоты. Ведь нужны дорогие автомобили с высокой проходимостью и большим расходом горючего, оружие, боеприпасы и целая бригада охотников – ведь на тех же волков редко охотятся в одиночку.

    Как рассказал эксперт, больше стало даже медведей. В том числе – в центральной части России. Так, в начале апреля в Подмосковье медведь не просто вышел к людям, но и напал на человека. К счастью, мужчина сумел вырваться и по телефону вызвать помощь. Пострадавшего нашли с помощью егерей и МЧС, а потом эвакуировали вертолетом санитарной авиации в Красногорскую больницу.

    «Следы медведей охотники встречают в Клинском и Дмитровском районах Московской области. А волк – он более гибкий зверь, и его можно встретить в самых неожиданных местах», – говорит Сергей Гуляев.

    Что касается Карелии, то, как пояснил эксперт, этот край традиционно малонаселенный, там мало охотников и много диких животных. «А в последнее время волков там стало особенно много: заходят в деревни, режут собак», – рассказал Сергей Гуляев.

    Впрочем, сообщения о росте числа хищников поступают со всего мира. Так, в Индии люди столкнулись с активностью редких хищников – волков-людоедов и азиатских львов. В штате Уттар-Прадеш с сентября 2025 года стая волков убила девять человек, в основном детей. Ученые отмечают, что звери стали охотиться днем, чего раньше не наблюдалось. Причина – сокращение лесов и скрещивание диких волков с собаками, из-за чего хищники теряют страх перед человеком.

    В Японии с 2020 года резко выросла популяция бурых и гималайских медведей. В октябре 2025 года хищники ранили 88 человек, что стало самым большим числом раненых за всю историю наблюдений с 2006 года.

    «И в России, и в других странах рост числа хищников обусловлен и природными причинами – например, благоприятными условиями для размножения, и ослаблением внимания к проблеме местных властей. Там, где принимают меры – в частности, находят людей и технику для регулирования численности хищников, проблема решается. Там, где процессы пущены на самотек, хищники появляются чаще», – пояснил Гуляев.

    Напомним, финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей.

    Директор трансграничного заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова отметила, что миграция волков между Мурманской областью и Финляндией – природное явление, не связанное с политикой, заявление о «русских волках» – это профанация.

    В Росприроднадзоре назвали обвинения финнов необоснованными. Там отметили, что рост численности волков произошел не только в европейской части России, но и по всей Европе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила возможность введения санкций против российских хищников за гибель оленей в Финляндии.

    Комментарии (4)
    23 декабря 2025, 00:30 • Новости дня
    МИД назвал фейком сообщение AP об эвакуации посольства из Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    Распространяемая агентством Associated Press информация о якобы начавшейся эвакуации сотрудников российского посольства в Венесуэле не соответствует действительности, сообщило российское дипведомство в Telegram-канале.

    «Информация, распространяемая агентством Associated Press о якобы эвакуации российского посольства из Венесуэлы – ложь. Будьте бдительны. Не поддавайтесь на западные провокации!» – призвали в МИД России.

    Чуть ранее AP сообщило о начале Россией эвакуации семей дипломатов из Венесуэлы.Сообщения появились на фоне информации о том, что президент США Дональд Трамп собирает команду безопасности в связи с продолжающимися задержаниями танкеров, чтобы огласить некое «важное  объявление», а представитель Белого дома заявил, что Трамп планирует обсудить инициативу в области судостроения.

    На ваш взгляд
    К чему приведет американская блокада Венесуэлы?




    Результаты

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Рубио объяснил грядущую эскалацию с Венесуэлой интересами США. Небензя заметил проявление неоколониальных подходов в отношении США к Венесуэле.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел телефонные переговоры с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.

    Комментарии (19)
    23 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp

    В Госдуме назвали жалобы WhatsApp неконструктивными и политическими

    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Реакция WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) на замедление его работы в России представляет собой неконструктивное политическое заявление, сообщил глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский.

    Во время пресс-конференции на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» Боярский подчеркнул: «Мы никого не запрещали. Мы требуем от всех, вне зависимости от страны происхождения, функционала, выполнения одинакового исполнения, выполнения требований законов Российской Федерации», передает РИА «Новости».

    Депутат добавил, что у WhatsApp было достаточно времени на многочисленные призывы от России «приземлиться» – открыть официальное представительство и локализовать пользовательские данные. По его словам, компания не реагировала на обращения, а вместо этого ограничилась политизированными заявлениями, что, по мнению Боярского, негативно сказывается на ее репутации.

    Во вторник WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана экстремистской в РФ), раскритиковал ограничения в России и обвинил власти страны в попытке лишить более 100 млн россиян доступа к личной переписке, передает Газета.ru.

    Также представитель мессенджера в комментарии Reuters заявил: «WhatsApp глубоко укоренился в каждом сообществе страны – от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных государством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 декабря Роскомнадзор предупредил о возможности полной блокировки WhatsApp на территории России.

    В тот же день в работе WhatsApp в России зафиксировали сбои. В конце ноября Роскомнадзор уже заявлял о риске полной блокировки мессенджера, принадлежащего корпорации Meta (признанной в РФ экстремистской), на территории страны.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 17:34 • Новости дня
    ЗАЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока на 10 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) получила лицензию Ростехнадзора для эксплуатации первого энергоблока на десятилетний срок.

    Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) лицензию на эксплуатацию первого энергоблока сроком на 10 лет, передает ТАСС. Документ оформлен с соблюдением всех требований российского законодательства по использованию атомной энергии.

    Отмечается, что получение лицензии стало ключевым этапом для обеспечения долгосрочной и безопасной работы блока в сверхпроектный срок. Это решение подчеркивает необходимость интеграции станции в российское правовое поле и подтверждает стратегический подход к развитию объекта, отметили в ведомстве.

    В Росэнергоатоме сообщили, что ЗАЭС планирует в 2026-2027 годах получить лицензии на эксплуатацию энергоблоков № 2-6.

    Напомним, в октябре Ростехнадзор уже выдавал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию хранилища отработавшего ядерного топлива сроком на 25 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что обстрелы атомной станции могут привести к катастрофе, сопоставимой с авариями на Чернобыльской и Фукусимской АЭС.

    До этого глава МАГАТЭ Гросси указал причины, по которым не называет ответственных за удары по Запорожской АЭС.

    Сейчас проведение ремонта на Запорожской АЭС необходимо для подготовки энергоблоков станции к работе в режиме генерации, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 18:41 • Новости дня
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на недавние заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса и президента Финляндии Александра Стубба.

    Оба политика ранее выразили сомнение в разжигаемой Брюсселем «российской угрозе», что противоречит основной риторике Евросоюза, передает ТАСС.

    «Удивили «европейские миротворцы». Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса», – написал Медведев в своем аккаунте в Max. Он также поинтересовался: «Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?».

    В западных странах вскоре будут отмечать Рождество по григорианскому календарю. В Германии праздник традиционно сопровождается глинтвейном и пуншем, а в Финляндии – крепким шведским глегом.

    Ранее Стубб сообщил о приближении сторон к заключению мирного соглашения по Украине, а Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Эксперты представили политические итоги 2025 года

    Политологи назвали социальную архитектуру термином года

    Эксперты представили политические итоги 2025 года
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Социальная архитектура стала символом 2025 года и ключевым инструментом развития государства. Самыми заметными событиями года можно назвать переговорный процесс России и США, а также празднование 80-летия Победы. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований и ВЦИОМ на тему: «Политические итоги 2025 года».

    «Уходящий год стал для России временем укрепления суверенного курса развития. Результат измеряется не только способностью выдерживать долгий внешний прессинг, но и внутренней прочностью: опорой общества на президента, эффективную социальную политику государства и решительность на внешнем контуре», – подчеркнул Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Социальная архитектура в 2025 году стала ключевым инструментом развития государства, формирования образа будущего. России важно иметь сформулированное гражданами видение завтрашнего дня – сильной, современной, удобной для жизни страны, с равными возможностями для каждого», – добавил он.

    «Социальная архитектура, безусловно, и политическое событие, и термин года. Она решает задачи долгосрочного доверия к государству, отвечает на общественный запрос о формировании образа будущего и базируется на новых подходах к работе с соцматерией», – согласилась Мария Сергеева, член Российской ассоциации политических консультантов.

    «Наше государство, как и любое другое, ограничено в инструментах. И для формирования новых общественных институтов, ответа на угрозы или трансляции ценностей только лишь этих ресурсов недостаточно. А вот социальные архитекторы, работающие на стыке интересов человека, общества и государства, как раз могут решать подобные задачи», – детализировала эксперт.

    Самыми заметными событиями года россияне считают переговорный процесс России и США, встречу на Аляске президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, привел результаты опроса Михаил Мамонов, директор департамента политических исследований ВЦИОМ. Также, по его словам, респонденты отмечали значимость празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

    «Политическим событием, которое могло бы стать определяющим для России в следующем году, 55% россиян считают достижение целей СВО», – добавил социолог. «Героем года 22% опрошенных назвали главу российского государства. При этом доверие ему выразили 79%, а уровень одобрения его деятельности стабильно превышает 74%», – указал спикер.

    «Главное ощущение уходящего года: уверенность в правоте России. На фоне идеологического кризиса в Европе наша политическая система продемонстрировала в 2025 году устойчивость и стабильность. Доверие к президенту характеризует, в том числе, интерес к «Итогам года» с Владимиром Путины, куда пришло около трех млн обращений», – отметил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    По словам экспертов, такие показатели демонстрируют, что россияне доверяют главе государства, воспринимают его, как защитника и лидера, компетентного во внешнеполитических и макроэкономических вопросах, а также во внутренней повестке.

    Событием года вполне можно назвать 80-летие Победы – это главная историческая гордость и консолидирующая дата, считает Екатерина Соколова, замгендиректора ЭИСИ по стратегии и прогнозированию, кандидат политических наук. «Внешний политический прорыв – саммит России и США на Аляске. Встреча позволила продвинуться в донесении до всех сторон первопричин конфликта», – указала она.

    «Среди ресурсов знаний и смыслов, которые появились и завоевали доверие в этом году, можно отметить «Блокнот гражданского просвещения», журнал «Государство» и расширяющий повестку аналитический Telegram-канал «Огонь», – заключила аналитик.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 01:27 • Новости дня
    Депутат Стенякина сообщила о двух индексациях выплат работающих пенсионеров

    Tекст: Катерина Туманова

    Пенсии россиян, не прекращающих трудовую деятельность, увеличат в январе 2026 года на 7,6%, а в августе дополнительная прибавка составит до трех пенсионных баллов, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

    Новое повышение коснется более 7 млн работающих граждан пенсионного возраста. Процедура будет проходить автоматически, без необходимости подачи заявлений, передает ТАСС.

    «С 1 августа пенсия работающих пенсионеров еще немного подрастет: небольшое летнее увеличение связано со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год. Прибавка составит до трех пенсионных баллов», – отметила она.

    В 2026 году один пенсионный балл будет стоить 156,76 рубля, а максимальная прибавка за три балла в августе достигнет 470,28 рубля в месяц.

    Индексацию пенсий для работающих пенсионеров возобновили с 1 января 2025 года по инициативе президента России. До этого времени, с 2016 по 2024 годы, эта мера была заморожена. В неработающем статусе пенсионерам полностью включат индексации прошедших лет.

    Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил планы по дальнейшему увеличению пенсий на совещании с вице-премьерами. В России работает более 7,3 млн пенсионеров, а наиболее значительное их число зафиксировано в Москве, Подмосковье, Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, аналитик Киселева напомнила о росте пенсий и МРОТ с января 2026 года. Депутат Стенякина напомнила части пенсионеров о двойных выплатах в декабре. Мишустин объявил о планах повышения пенсий по старости.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 15:02 • Новости дня
    В Ленинградской области мужчина застрелил сына и покончил с собой

    В Ленинградской области мужчина застрелил сына и совершил суицид

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тела двух мужчин обнаружили в доме в деревне Большое Кикерино в Ленобласти, погибшими оказались отец и сын, сообщили в региональном управлении СК.

    Утром 22 декабря в деревне Большое Кикерино Волховского района Ленинградской области были найдены тела мужчин 33 и 64 лет, передает областное СУ СК. По данным ведомства, погибшие оказались отцом и сыном.

    Следователи полагают, что утром между мужчинами произошел конфликт. Отец выстрелил сыну в голову из ружья, после чего совершил самоубийство.

    По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Сотрудники Следственного комитета продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

    До этого в апреле в Ленинградской области пьяный местный житель застрелил трех человек и ранил еще одного в деревне Липная Горка Тихвинского района.

    Комментарии (2)
    22 декабря 2025, 21:01 • Новости дня
    Политолог: Россия – гарант борьбы с терроризмом в Центральной Азии

    Политолог Козюлин: Россия и страны Центральной Азии едины в борьбе с терроризмом

    Политолог: Россия – гарант борьбы с терроризмом в Центральной Азии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В силу логистического, культурного и исторического единства борьба с терроризмом и экстремизмом является общей задачей для России и стран Центральной Азии. Безопасность одного государства в регионе становится залогом безопасности всех постсоветских республик, сказал политолог Вадим Козюлин. Ранее в Санкт-Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ.

    «Тема совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом всегда занимала особое место в отношениях России и стран Центральной Азии – как в рамках СНГ, так и на двустороннем уровне. К сожалению, некоторые социокультурные особенности региона создают почву для радикализации отдельных групп, что представляет угрозу для всего евразийского пространства», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «В то же время Россия и государства Центральной Азии связаны прочными узами общей истории, что обуславливает тесную взаимозависимость наших обществ. Соответственно, вспышка терроризма в одной стране становится проблемой для всех. Поэтому Москва считает своим долгом помогать ближайшим соседям в противодействии экстремизму», – продолжил он.

    «Вспомним теракт в «Крокусе». Эта трагедия наглядно показывает неделимость вопросов безопасности России и Центральной Азии. Даже с прагматической точки зрения: предотвращение подобных случаев у нас должно включать плотную работу по поддержанию стабильности в постсоветских республиках, в том числе через укрепление их спецслужб», – отметил эксперт.

    «Кроме того, государства региона – наши ближайшие союзники. Мы ценим их стремление к мирному и поступательному развитию. Если же на их территории вспыхнет «экстремистский пожар», о многих совместных планах на будущее можно будет забыть, а пострадают от этого все региональные игроки», – подчеркнул собеседник.

    «Отмечу, что Владимир Путин известен как последовательный и непримиримый борец с террористическими и экстремистскими движениями. Россия внесла огромный вклад в сдерживание распространения экстремизма в ряде регионов. Эту миссию мы продолжаем выполнять и будем делать это дальше – во благо России и наших партнеров», – заключил Козюлин.

    Ранее в Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит глав государств-участников СНГ, на котором присутствовали лидеры Армении, Белоруссии Казахстана, Киргизии, Таджикистана Туркменистана и Узбекистана.

    В рамках своего выступления президент России Владимир Путин подчеркнул, что борьба с терроризмом и экстремизмом до сих пор остается важным направлением взаимодействия стран Содружества. «В этих целях налажены плотные оперативные контакты по линии силовых структур и компетентных органов. Реализуется программа действий на антитеррористическом направлении до 2028 года и план охраны внешних границ стран СНГ до 2030 года», – напомнил Путин.

    Глава государства отметил, что дальнейшее наращивание партнерства в рамках СНГ «в самых разных областях» отвечает коренным интересам народов стран-участниц объединения. «Будем и далее сообща работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и нашей общей безопасности», – подытожил российский лидер.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 06:10 • Новости дня
    Премьер Грузии Кобахидзе обозначил позицию Тбилиси по отношению к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что у Москвы и Тбилиси нет дипломатических отношений, но есть торгово-экономические, и это позволяет сторонам осуществлять прагматичную политику.

    По словам Кобахидзе, Грузия к России относится четко и понятно, со своими красными линиями и с прагматичной политикой.

    «Что касается нашей политики в отношении России, то она очень четкая: с одной стороны, у нас есть красные линии, которые связаны с темой оккупации – и пока оккупированы 20% наших территорий, два исторических региона, до этого, естественно, невозможно существенно сменить статус-кво, в том числе подразумеваю восстановление дипломатических отношений», – приводит РИА «Новости» его слова в эфире «Рустави 2».

    Кобахидзе подчеркнул, что у вышесказанной позиции есть свои правовые и политические основания.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Грузия высказалась за нормализацию отношений с Россией при одном предусловии. В Тбилиси назвали требование Евросоюза о санкциях против России «постыдными двойными стандартами».

    Комментарии (0)
    Главное
    Освобождены днепропетровская Андреевка и харьковская Прилипка
    В Кремле сообщили о возвращении 167 тыс. ветеранов из зоны СВО
    Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель
    Российских юных фехтовальщиков допустили к турнирам с государственной символикой
    Миндич отказался возвращаться на Украину и покидать Израиль
    Названы лидеры по гонорарам среди артистов на новогодних корпоративах
    Поддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо