Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России

Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в угрозе от волков из России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Амирханов заявил в беседе с ТАСС, что рост популяции волков произошел не только в России, но и по всей Европе, поэтому бессмысленно обвинять именно российских хищников в угрозе популяции оленей в Финляндии.

По его словам, проблемы с волками в Финляндии зависят от внутренней ситуации в этой стране, и нет оснований предполагать, что российские животные участвуют в этом процессе.

Амирханов отметил: «Популяция волка в последние годы выросла в европейской части России и в Европе в целом. Но если в Финляндии такая проблема есть, то ее причина от них и зависит. Почему они решили, что наши волки ушли туда? Это бессмысленный, странный разговор. Численность оленей у нас примерно та же, что и была, нет данных, что она уменьшилась настолько, чтобы волки пошли куда-то искать себе пропитание».

Кроме того, эксперт подчеркнул, что волки питаются не только оленями, но и другими животными, а такого количества оленей, чтобы быть главным источником пропитания хищников, ни в России, ни в скандинавских странах не было.

Амирханов также напомнил, что на численность волков существенно влияет охотничье хозяйство, добавив, что в СССР охотникам платили 60 рублей за каждую добытую шкуру, что позволяло держать популяцию под контролем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее финские ученые обвинили волков из России в сокращении поголовья оленей.

А в прошлом году большинство европейских стран понизили охранный статус волков из-за их роста и влияния на сельское хозяйство.

Напомним, что Финляндия по итогам ноября занимает пятое место в «Рейтинге недружественных правительств» от газеты ВЗГЛЯД с 65 баллами.