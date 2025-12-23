ЦБ подготовил концепцию регулирования криптовалют

Tекст: Валерия Городецкая

В соответствии с документом, покупать криптовалюту смогут не только квалифицированные, но и неквалифицированные инвесторы, для каждой из этих категорий будут действовать отдельные правила, сообщается на сайте ЦБ. Все предложения по изменению законодательства направлены правительству для рассмотрения.

Концепция предполагает, что цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, однако расплатиться ими внутри страны будет нельзя.

Согласно концепции, с 1 июля 2027 года вводится ответственность за нелегальную деятельность посредников, работающих на рынке криптовалют. Эта мера будет аналогичной наказанию за нелегальную банковскую деятельность.

ЦБ подчеркивает, что криптовалюты остаются высокорискованным инструментом. «Банк России по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом. Они не эмитируются и не гарантируются ни одной из юрисдикций, подвержены повышенной волатильности и санкционным рискам. Принимая решение о вложении в криптоактивы, инвесторы должны осознавать, что берут на себя риски потенциальной потери своих средств», – отметили в регуляторе.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что криптовалюты никогда не станут деньгами в России.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщала о разработке изменений в закон для легализации инвестиций в криптоактивы для квалифицированных инвесторов при запрете расчетов криптовалютой.

Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин заявил, что вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой в России уже создана.