    Почему Гренландия становится приоритетной целью для США
    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp
    Эксперт объяснил увеличение количества волков в России
    Политолог объяснила желание Зеленского поменять даты праздников на Украине
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    Украина запросила у Польши экстрадицию задержанного археолога Бутягина
    Госдума увеличила штрафы за навязывание дополнительных услуг
    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России
    Эксперты представили политические итоги 2025 года
    23 декабря 2025, 14:35 • Новости дня

    «Народный фронт» сообщил о более 3 млн обращений на прямую линию Путина

    Tекст: Вера Басилая

    В 2025 году на прямую линию президента России Владимира Путина поступило 3,03 млн обращений, в них было поднято 3,45 млн тем и вопросов, сообщили в «Народном фронте».

    На заседании центрального штаба «Народного фронта» была представлена презентация по итогам работы прямой линии президента в 2025 году, передает РИА «Новости». Всего поступило 3,03 млн обращений, в которых затронуто 3,45 млн различных тем и вопросов.

    В «Народном фронте» отдельно отметили, что из новых регионов России в этом году поступило 102,8 тыс. обращений. По данным, наибольшее количество обращений пришло из ДНР – 49,7 тыс. сообщений, из ЛНР поступило 39,8 тыс., из Запорожской области – 10,1 тыс., из Херсонской области – 3,28 тыс.

    Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов заявил: «Как всегда у нас женщин больше, чем мужчин». Согласно статистике организации, 67% всех обращений в этом году отправили женщины.

    Ранее президент России Владимир Путин 19 декабря  провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией.Программа вышла под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Штаб Народного фронта зарегистрировал почти 3 млн 50 тыс. обращений к президенту, что стало рекордом за последние пять лет.

    Президент ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут.

    21 декабря 2025, 18:06 • Новости дня
    На сайте Кремля появился официальный перевод термина «подсвинки» на английский
    На сайте Кремля появился официальный перевод термина «подсвинки» на английский
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Фраза президента России Владимира Путина о европейских «подсвинках» в официальной англоязычной стенограмме на сайте Кремля была переведена как «swine underlings».

    Официальный перевод слов президента России Владимира Путина про европейских «подсвинков» на английском языке был опубликован в виде «swine underlings», передает ТАСС. Такой вариант перевода выбран на англоязычной версии сайта Кремля и присутствует сразу в двух ключевых документах.

    Решение о единообразном переводе «подсвинки» как «swine underlings» устранило интригу, как будет дано официальное объяснение термину в международных публикациях Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные журналисты столкнулись с трудностями перевода слова «подсвинки» на дипломатической арене.

    На расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывали получить выгоду от ожидаемого ими развала России. В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин уточнил, что под этим выражением «имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы».

    21 декабря 2025, 00:53 • Новости дня
    National Interest: На Западе обиделись на слова Путина о подсвинках

    Tекст: Антон Антонов

    Высказывание президента России Владимира Путина о «подсвинках» обидело представителей стран Запада, пишет National Interest.

    Как пишет National Interest, «Путин в очередной раз поиздевался над европейскими союзниками Украины». В материале подчеркнули, что такие слова российского лидера стали унизительными для ряда стран, оказывающих поддержку Киеву, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывали получить выгоду от ожидаемого ими развала России. В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин уточнил, что под этим выражением «имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы».


    23 декабря 2025, 08:46 • Видео
    Макрон опять всех предал

    Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    21 декабря 2025, 11:46 • Новости дня
    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»

    Песков: Путин был очень польщен подарком из пекарни «Машенька»

    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин остался очень доволен подарком из пекарни «Машенька», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин был польщен корзинкой с выпечкой и в знак благодарности отправил собственный подарок в ответ, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что президент выразил признательность за такой жест. Песков признался, что не попробовал пирожки из присланной корзинки.

    Накануне владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал, что получил в подарок от президента России Владимира Путина серебряный складень с иконами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в эфире «Итогов года» предприниматель Максимов рассказал Путину о развитии своего семейного бизнеса и попросил прокомментировать налоговые изменения.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    21 декабря 2025, 07:58 • Новости дня
    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможный диалог между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном, подчеркнул, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации.

    «Конечно, если говорить о диалоге, это не должен быть диалог с тем, чтобы пытаться друг другу читать нотации», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Возможный диалог должен строиться на взаимном стремлении понять позиции друг друга, сказал он. По словам Пескова, российский лидер открыт к последовательному и искреннему разъяснению собственных взглядов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Песков заявил, что Путин готов к возобновлению диалога с Макроном.

    22 декабря 2025, 12:13 • Новости дня
    Путину моментально доложили об убийстве генерала Сарварова

    Путину моментально доложили об убийстве генерала Генштаба Сарварова в Москве

    Путину моментально доложили об убийстве генерала Сарварова
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецслужбы сразу же доложили президенту Владимиру Путину об убийстве главы управления оперативной подготовки Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «По линии спецслужб [президенту] докладывают моментально», – сказал Песков, передает ТАСС.

    СК России сообщал, что глава управления оперативной подготовки Генштаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров скончался при взрыве бомбы в автомобиле в Москве.

    ЧП произошло на улице Ясеневой в Москве.

    Ветеран спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что подрывы автомобилей и убийства российских высокопоставленных военных стали серьезной проблемой, которая требует жесткого ответа.

    22 декабря 2025, 10:29 • Новости дня
    Politico: Гарантии безопасности Украины определит Путин
    Politico: Гарантии безопасности Украины определит Путин
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дальнейшие перспективы безопасности Украины во многом будут зависеть от решений, которые примет президент России Владимир Путин, несмотря на все усилия западных союзников и США, пишет Politico.

    Гарантии безопасности Украины в значительной степени зависят от позиции президента России Владимира Путина, сообщает Politico.

    Издание отмечает, что несмотря на активные усилия Европы, в решении вопроса о долгосрочной безопасности Украины ключевую роль продолжают играть Вашингтон и Москва.

    После дипломатического конфликта между Владимиром Зеленским и американским руководством в начале 2025 года Европа увеличила поддержку Киева, создав 34-странную «коалицию желающих» и обсудив отправку войск, но без логистической помощи Соединенных Штатов эти планы реализовать невозможно. Эксперт Эд Арнольд подчеркивает: «Как бы ни старалась Европа, гарантии США – единственный реальный путь к миру для Украины».

    По информации издания, Зеленский претендует на юридически обязывающие соглашения с США, возможно даже отказавшись от претензий на членство в НАТО ради твердых гарантий. Среди гарантий обсуждается поставка Украине крылатых ракет Tomahawk с радиусом до тысячи километров, что даст возможность наносить удары по политическим и военным центрам России.

    Тем не менее даже с формальной ратификацией обязательств США, их интерпретация остается спорной – в том числе по принципу аналогии с пресловутой пятой статьей НАТО. Дональд Трамп указывает на многозначность формулировок, что может поставить под вопрос автоматизм американской поддержки.

    В финале материала подчеркивается: несмотря на значимость американских гарантий, окончательная судьба украинской безопасности, вероятнее всего, будет зависеть от того, как именно Владимир Путин воспримет новые договоренности между Киевом, Вашингтоном и европейскими странами.

    Напомним, ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для защиты страны при нарушении Россией мирных договоренностей.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам, указав, что условия выхода из кризиса были обозначены еще в июне 2024 года.

    Путин отметил, что главный барьер для диалога – позиция официального Киева, который не готов к обсуждению ключевых вопросов мирного плана.

    Президент также заявил о необходимости легитимной власти на Украине и выразил готовность рассмотреть меры безопасности для выборов, а также дать возможность украинцам в России проголосовать.

    Кроме того, обсуждается возможность введения международного управления на Украине с участием европейцев, американцев и России.

    23 декабря 2025, 02:40 • Новости дня
    Путин удивил Пашиняна особенностями Александровской колонны в Петербурге
    Путин удивил Пашиняна особенностями Александровской колонны в Петербурге
    @ Sergey Smirnov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время экскурсии по Эрмитажу премьер-министр Армении Никол Пашинян с интересом обсуждал уникальную конструкцию Александровской колонны на Дворцовой площади Петербурга.

    В ходе визита в Государственный Эрмитаж премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным и директором музея Михаилом Пиотровским, передает ТАСС.

    Внимание армянского политика привлекла Александровская колонна на Дворцовой площади, вид на которую открывается из зала дворца. Пашинян спросил, снимался ли крест с рук ангела на колонне в советское время.

    «Ни на день», – ответил Пиотровский.

    Владимир Путин подчеркнул уникальность конструкции: «Стоит под собственным весом. Никак не закреплена».

    Пиотровский пояснил, что в прошлом на площади старались избегать проведения механизированных парадов, чтобы не создавать вибрации и не повредить устойчивость колонны.

    Позднее для участия танков на Дворцовой площади разрешили использовать резиновые накладки на гусеницы.

    Напомним, в понедельник, 22 декабря, президент России Владимир Путин провел экскурсию для лидеров стран СНГ по Эрмитажу, рассказав историю Октябрьской лестницы. Президент на саммите в Петербурге поздравил коллег из СНГ и выразил надежду на процветание их государств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и лидеры СНГ увидели работу легендарных часов «Павлин» в Эрмитаже. Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер UMA2RMAN на песню Газманова. Путин поинтересовался, как Эрмитажу удалось сохранить коллекцию в 1917 году.

    21 декабря 2025, 13:01 • Новости дня
    Песков признался, что ему понравились не все вопросы на пресс-конференции Путина
    Песков признался, что ему понравились не все вопросы на пресс-конференции Путина
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему понравились не все вопросы, которые прозвучали на программе «Итоги года с Владимиром Путиным». При этом, по словам представителя Кремля, журналисты были абсолютно свободны в их формулировании.

    «Какие-то понравились, какие-то нет. Это нормально совершенно. Главное – журналист имеет возможность спросить то, что хочет журналист, или то, что его просит задать редакция. Все в абсолютно свободном режиме. В этом тоже уникальность этого формата», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что глава государства не любит заниматься оценкой итогов подобных мероприятий. По словам Пескова, этим должны заниматься слушатели: мероприятие проводится прежде всего для зрителей и людей, добавил он, отвечая на вопрос журналистов о реакции Путина на прошедшую прямую линию.

    Программа «Итоги года с Путиным» продлилась 4,5 часа. Число обращений к президенту превысило 3 млн, из них глава государства успел ответить на 77 вопросов.

    21 декабря 2025, 05:19 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина вести диалог с Макроном
    Песков заявил о готовности Путина вести диалог с Макроном
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя заявление Макрона о готовности побеседовать с Путиным, заявил: «Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном».

    По словам Пескова, если имеется обоюдная политическая воля для переговоров, то такие намерения заслуживают исключительно положительной оценки, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что европейским странам пригодилось бы возобновление контактов с президентом России.

    Путин выразил уверенность в возможности налаживания конструктивного диалога с Европой, однако отметил, что с сегодняшними политическими элитами этого трудно ожидать.

    22 декабря 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин спросил, как Эрмитажу удалось сохранить коллекцию в 1917 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время экскурсии по Государственному Эрмитажу вместе с главами стран СНГ поинтересовался у директора музея Михаила Пиотровского, как удалось сохранить коллекцию в революционные дни 1917 года.

    Во время осмотра Золотой кладовой Путин спросил: «А вот, когда здесь после событий в 1917 году, здесь же стояли части, после захвата Зимнего дворца грабили все подряд. Как это не разграбили?», передает ТАСС.

    Пиотровский объяснил, что руководство Эрмитажа опасалось штурма и заранее капитулировало перед Красной гвардией. Этому способствовал и опыт после пожара 1837 года, когда были предусмотрительно заблокированы переходы между императорской резиденцией и залами с экспозицией, чтобы предотвратить проникновение.

    Путин уточнил: «То есть Красная гвардия защищала?» – и Пиотровский подтвердил, что именно бойцы Красной гвардии в тот момент спасли музей от разграбления.

    Ранее в ходе посещения Эрмитажа лидеры стран СНГ вместе с Путиным лично наблюдали сложную работу уникальных часов «Павлин» XVIII века.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел экскурсию для лидеров стран СНГ по Эрмитажу, рассказав историю Октябрьской лестницы.

    20 декабря 2025, 22:59 • Новости дня
    Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» серебряный складень с иконами

    Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» Максимову складень с иконами

    Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» серебряный складень с иконами
    @ кадр из видео РЕН ТВ

    Tекст: Антон Антонов

    Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал, что получил в подарок от президента России Владимира Путина серебряный складень с иконами.

    «Владелец люберецкой пекарни «Машенька» получил в ответный подарок от президента России Владимира Путина икону Георгия Победоносца в серебряном окладе», – передает РЕН ТВ.

    Максимов рассказал, что в субботу получил в подарок от президента Путина корзину с российскими продуктами и напитками. «Ну и плюс, конечно, самый главный подарок, который мы получили от президента – это серебряный складень с иконами», – приводит его слова РИА «Новости».

    Речь идет о серебряном складне с иконами равноапостольного князя Владимира, Георгия Победоносца, а также ликами Николая Чудотворца и Божьей Матери. Максимов отметил, что для него и его семьи это станет семейной реликвией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в эфире «Итогов года» предприниматель Максимов рассказал Путину о развитии своего семейного бизнеса и попросил прокомментировать налоговые изменения.

    Президент ответил на вопросы Максима и заметил интересное название пекарни, попросив прислать выпечку на пробу. Путин получил корзину с выпечкой от владельца пекарни «Машенька» из Люберец, попробовал с чаем пирожки и отправил в ответ подарки к Новому году. В ответ пекарня «Машенька» из Люберец получила в подарок от Путина корзину с вареньем, шоколадом и сладостями.

    22 декабря 2025, 17:45 • Новости дня
    Путин установил возрастной предел для службы в Росгвардии Донбасса и Новороссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил понятие предельного возраста для поступающих на службу в войсках Росгвардии в Донбассе и Новороссии до 1 января 2028 года.

    Документ опубликован на официальном ресурсе и уже вступил в силу, передает ТАСС.

    Ранее предельного возраста для поступающих на службу в Росгвардию на этих территориях не было.

    Сейчас в России возрастной предел для поступления на службу в войска Росгвардии составляет от 50 до 60 лет в зависимости от категории должности.

    В 2023 году Госдума повысила предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных.

    22 декабря 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин и лидеры СНГ увидели работу легендарных часов «Павлин» в Эрмитаже

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе посещения Эрмитажа лидеры стран СНГ вместе с президентом России Владимиром Путиным лично наблюдали сложную работу уникальных часов «Павлин» XVIII века.

    Президент России Владимир Путин вместе с лидерами стран СНГ, которые прибыли на неформальный саммит в Петербург, посетили Эрмитаж, где ознакомились с работой знаменитых часов «Павлин», передает РИА «Новости».

    Уникальный механизм был запущен заведующим лабораторией реставрации Михаилом Гурьевым, который также является хранителем этих часов.

    Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский давал пояснения для гостей, а лидеры наблюдали за работой исторических часов с заметным интересом. Когда механизм завершил цикл кукареканьем петуха, это вызвало живую реакцию у собравшихся глав государств.

    Часы «Павлин» создал английский ювелир и механик Джеймс Кокс в конце XVIII века. Этот механизм был заказан князем Потемкиным для императрицы Екатерины II, а в Россию привезен в разобранном виде, после чего собран и запущен русским механиком Иваном Кулибиным. Сегодня «Павлин» остается единственным крупным автоматом XVIII века, сохранившимся в неизменном и полностью рабочем состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел экскурсию для лидеров стран СНГ по Эрмитажу, рассказав историю Октябрьской лестницы.

    Президент на саммите в Петербурге поздравил коллег из СНГ и выразил надежду на процветание их государств.

    21 декабря 2025, 01:20 • Новости дня
    Стало известно название картины на стене у Путина

    Картиной на стене у Путина оказалось «Хлебное поле» художника Путнина

    Стало известно название картины на стене у Путина
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Антон Антонов

    Картина на стене у президента России Владимира Путина, которая попала на видео, опубликованное Кремлем, называется «Хлебное поле», художник – Олег Путнин, сообщают информационные агентства.

    На видео президент России в домашней обстановке поблагодарил хозяина пекарни «Машенька» Дениса Максимова за подаренную корзину с выпечкой. В кадре за спиной президента видно полотно с полем и проселочной дорогой, передает РИА «Новости».

    На стене висит картина «Хлебное поле», автором работы является российский художник Олег Путнин. Путнин входит в число академиков Российской академии художеств, также состоит в Союзе художников России. В его активе более 40 персональных выставок в России и других странах Европы. Его произведения входят в собрания Государственного Русского музея и Музея славы ФСО России.

    В сюжете картины показан момент, когда солнце на мгновение осветило зрелое поле после дождей, а на дальнем плане осталась тень от облаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька». Путин в ответ подарил владельцу пекарни серебряный складень с иконами, а также корзину с российскими продуктами и напитками.

    22 декабря 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин пообещал Рахмону наказать виновных в гибели мальчика из Таджикистана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с трагедией в одной из российских школ, в которой погиб мальчик из Таджикистана.

    «Начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад», – отметил Путин в начале встречи с Рахмоном, передает ТАСС.

    «Совершение терактов в отношении детей – это особенно отвратительное преступление», – подчеркнул Путин и заверил, что следствие по этому делу доведут до конца, а виновные обязательно понесут наказание.

    Путин отметил, что правоохранительные органы России и Таджикистана взаимодействуют очень тесно и с высоким уровнем доверия, поэтому расследование будет полноценным, а республика будет информироваться о его ходе.

    «Как уже сказал, преступление подобного рода вообще выходит за грань понимания, но если совершаются вот такие теракты, совершаются еще в отношении детей, то это вызывает особые чувства», – добавил Путин.

    Рахмон поблагодарил Путина за внимание к расследованию и указал на необходимость строгого наказания виновных.

    Встреча лидеров прошла в Двадцатиколонном зале Эрмитажа после завершения неформального саммита Содружества Независимых Государств. Переговоры президентов прошли в формате тет-а-тет.

    Ранее МИД выразил соболезнования Таджикистану после трагедии в подмосковной школе.

    Напомним, 16 декабря в результате нападения 15-летнего подростка в Успенской средней школе был убит один ребенок, и несколько человек получили ранения.

