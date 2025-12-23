Эксперты представили политические итоги 2025 года

Политологи назвали социальную архитектуру термином года

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Уходящий год стал для России временем укрепления суверенного курса развития. Результат измеряется не только способностью выдерживать долгий внешний прессинг, но и внутренней прочностью: опорой общества на президента, эффективную социальную политику государства и решительность на внешнем контуре», – подчеркнул Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«Социальная архитектура в 2025 году стала ключевым инструментом развития государства, формирования образа будущего. России важно иметь сформулированное гражданами видение завтрашнего дня – сильной, современной, удобной для жизни страны, с равными возможностями для каждого», – добавил он.

«Социальная архитектура, безусловно, и политическое событие, и термин года. Она решает задачи долгосрочного доверия к государству, отвечает на общественный запрос о формировании образа будущего и базируется на новых подходах к работе с соцматерией», – согласилась Мария Сергеева, член Российской ассоциации политических консультантов.

«Наше государство, как и любое другое, ограничено в инструментах. И для формирования новых общественных институтов, ответа на угрозы или трансляции ценностей только лишь этих ресурсов недостаточно. А вот социальные архитекторы, работающие на стыке интересов человека, общества и государства, как раз могут решать подобные задачи», – детализировала эксперт.

Самыми заметными событиями года россияне считают переговорный процесс России и США, встречу на Аляске президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, привел результаты опроса Михаил Мамонов, директор департамента политических исследований ВЦИОМ. Также, по его словам, респонденты отмечали значимость празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Политическим событием, которое могло бы стать определяющим для России в следующем году, 55% россиян считают достижение целей СВО», – добавил социолог. «Героем года 22% опрошенных назвали главу российского государства. При этом доверие ему выразили 79%, а уровень одобрения его деятельности стабильно превышает 74%», – указал спикер.

«Главное ощущение уходящего года: уверенность в правоте России. На фоне идеологического кризиса в Европе наша политическая система продемонстрировала в 2025 году устойчивость и стабильность. Доверие к президенту характеризует, в том числе, интерес к «Итогам года» с Владимиром Путины, куда пришло около трех млн обращений», – отметил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

По словам экспертов, такие показатели демонстрируют, что россияне доверяют главе государства, воспринимают его, как защитника и лидера, компетентного во внешнеполитических и макроэкономических вопросах, а также во внутренней повестке.

Событием года вполне можно назвать 80-летие Победы – это главная историческая гордость и консолидирующая дата, считает Екатерина Соколова, замгендиректора ЭИСИ по стратегии и прогнозированию, кандидат политических наук. «Внешний политический прорыв – саммит России и США на Аляске. Встреча позволила продвинуться в донесении до всех сторон первопричин конфликта», – указала она.

«Среди ресурсов знаний и смыслов, которые появились и завоевали доверие в этом году, можно отметить «Блокнот гражданского просвещения», журнал «Государство» и расширяющий повестку аналитический Telegram-канал «Огонь», – заключила аналитик.