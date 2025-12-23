  • Новость часаМедведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    Почему Гренландия становится приоритетной целью для США
    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp
    Эксперт объяснил увеличение количества волков в России
    Политолог объяснила желание Зеленского поменять даты праздников на Украине
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    Украина запросила у Польши экстрадицию задержанного археолога Бутягина
    Госдума увеличила штрафы за навязывание дополнительных услуг
    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России
    Эксперты представили политические итоги 2025 года
    23 декабря 2025, 09:57 • Новости дня

    RT посвятил сатирическую песню оправданиям лидеров Европы к Рождеству

    RT посвятил сатирическую песню оправданиям лидеров Европы к Рождеству
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA Press/Global Look Press

    В преддверии Рождества RT выпустил музыкальное видео, высмеивающее поведение европейских политиков и призывающее верить только в Санта-Клауса.

    RT опубликовал сатирическую музыкальную композицию по случаю наступающего Рождества. В клипе звучит обращение с советом европейским гражданам безоговорочно доверять Санта-Клаусу, а не политическим лидерам.

    В тексте сатиры лидеры европейских стран изображаются как оправдывающие все возникающие в странах проблемы. Как отмечено в Telegram-канале RT, «нет, мы не ошиблись: RT поздравляет жителей западных стран и призывает слепо верить только в Санту». Кроме того, в материале RT рассказывается о том, как к празднику традиционно готовятся в западных христианских странах и раскрываются особенности периода Адвента.

    22 декабря 2025, 14:40 • Новости дня
    Евросоюз перевез на Украину ТЭС из Литвы
    Евросоюз перевез на Украину ТЭС из Литвы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия завершила крупнейшую европейскую логистическую операцию по транспортировке тепловой электростанции из Литвы на Украину.

    «Еврокомиссия успешно перевезла на Украину целую тепловую электростанцию из Литвы, завершив самую крупную европейскую логистическую операцию», – заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    По его словам, это оборудование уже прибыло и предназначено для восстановления электрогенерации на Украине. Предполагается, что данная ТЭС сможет обеспечить электричеством около 1 млн человек.

    Кроме того, Евросоюз по линии Механизма гражданской обороны ЕС направил на Украину 9500 электрогенераторов и 7200 трансформаторов.

    Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что энергетические мощности Украины снизились более чем вдвое.

    Сообщалось, что Украина практически исчерпала резервы для ремонта энергообъектов.

    20 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя финансирование Киева со стороны Евросоюза, назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине.

    Виктор Орбан заявил, что в украинском конфликте неясно, кто на кого напал.

    Он отметил, что европейцы обсуждают моральность помощи стране, которой приписывается роль пострадавшей, хотя она не является маленькой и уточнил, что даже неясно, кто начал конфликт, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что существует миф о том, что Западная Европа не ощутит расходов на войну, потому что впоследствии Россию обяжут выплатить «репарации». По его словам, эта версия ошибочна, поскольку финансирование Киева ложится на плечи налогоплательщиков в странах Евросоюза.

    Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС. Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Орбан разместил видеоролик с европейскими политиками и саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Президент России Владимир Путин назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и пообещал ЕС возможные тяжелые последствия.

    Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    23 декабря 2025, 08:46 • Видео
    Макрон опять всех предал

    Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    22 декабря 2025, 00:00 • Новости дня
    Макрона назвали предателем Мерца
    Макрона назвали предателем Мерца
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    За несколько недель до саммита в четверг в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон публично не высказывал возражений против немецкого предложения по активам, но в частном порядке его команда выразила сомнения в законности сделки и предупредила, что Франции будет сложно выдать национальную гарантию на случай, если активы придется срочно возвращать Москве.

    «Он предал нас, [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца, и он знает, что ему придется заплатить за это. И он был так слаб, что у него не было другого выбора, кроме как спрятаться за спиной Джорджии Мелони», – приводит Financial Times (FT) комментарий высокопоставленного дипломата ЕС, который был напрямую проинформирован о ходе переговоров 18 декабря.

    Оппозиция стала отмечать новую динамику в отношениях Франции и Германии, а также факт отсутствия надежды на крупномасштабную перезагрузку франко-германского механизма, который когда-то обеспечивал одни из крупнейших политических прорывов ЕС.

    «В Брюсселе есть четкое ощущение, что Берлин играет важную роль, а влияния Франции недостаточно», – отметила Джорджина Райт, старший научный сотрудник американского аналитического центра German Marshall Fund of the U.S.

    Муджтаба Рахман, глава европейского подразделения Eurasia Group, отметил, что в последние четыре-пять лет в Елисейском дворце действовал тезис о том, что слабость Германии подрывает способность Европы действовать.

    «Теперь у нас есть канцлер, который разбирается в геополитике и хочет активно вмешиваться в дела Европы»... Но именно Париж сейчас не в состоянии выполнить свою часть соглашения», – сказал он FT.

    Напомним, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по вопросу замороженных российских активов, о чем писала Berliner Zeitung. Журнал Bild также заявил, что Мерц потерял лидерство в Европе из-за ситуации вокруг активов России

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД писала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии

    23 декабря 2025, 10:59 • Новости дня
    Европейцев призвали не заказывать подарки на Рождество в Китае
    Европейцев призвали не заказывать подарки на Рождество в Китае
    @ Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Европейским покупателям напомнили о рисках заказов новогодних подарков на китайских сайтах: по оценке властей, 80% таких посылок не соответствуют требованиям безопасности Евросоюза.

    Европейцам советуют отказаться от покупки рождественских подарков на китайских онлайн-платформах из-за риска получить некачественные или небезопасные товары, пишет Politico.

    По оценкам одного из чиновников ЕС, на некоторых аэропортах до 80% входящих посылок из Китая не соответствуют европейским стандартам безопасности. Проблема усугубилась ростом объёма мелких почтовых отправлений: к 2024 году их число достигло 4,6 млрд, что стало рекордом.

    Рост онлайн-покупок из Китая приводит к перегрузке таможенных служб, ухудшает качество товаров на европейском рынке и создает неравные условия для производителей ЕС, отмечает издание.

    Среди выявленных нарушений – опасные игрушки, некачественные кухонные принадлежности и продукция без маркировки, что особенно тревожно для детей и потребителей. По словам европейского депутата Анны Кавадзини, необходимо ускорить реформу таможенной системы и создать единый контроль вместо разрозненных национальных правил.

    С июля следующего года ЕС вводит фиксированный сбор в размере трех евро на каждую мелкую посылку, фактически отменяя прежнюю налоговую льготу для товаров стоимостью до 150 евро. Однако этот временный шаг не решает вопроса контроля реальной стоимости товаров, так как ИТ-системы таможни пока не позволяют проверять каждую единицу импортируемой продукции.

    Кавадзини подчеркивает, что «нам нужна фундаментальная дискуссия о европеизации таможни». Европейский парламент и государства-члены обсуждают создание централизованного таможенного агентства и единой базы данных, но реформа будет реализована не раньше 2026 года, а полноценная система контроля – только в следующем десятилетии.

    В отдельных странах, таких как Франция, уже обсуждается введение дополнительной пошлины сверх общеевропейского сбора, а Бельгия и Нидерланды, вероятно, последуют примеру. В то же время европейские депутаты настаивают, что разрозненные сборы неспособны решить проблему – необходима комплексная реформа. Кипр, который с января 2025 года возьмёт на себя председательство в Совете ЕС, заявил, что намерен сделать этот вопрос приоритетом.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз признал свое бессилие перед нарастающей торговой экспансией Китая.

    Франция ранее призвала страны ЕС ввести санкции против китайского онлайн-ретейлера Shein.

    Европейские власти выразили тревогу из-за резкого роста количества недорогих покупок через Shein и Temu.

    22 декабря 2025, 12:57 • Новости дня
    Euroclear похвалил решение ЕС отказаться от изъятия активов России
    Euroclear похвалил решение ЕС отказаться от изъятия активов России
    @ Werner LEROOY/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear поддержал решение ЕС не использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Украине, сообщили в депозитарии.

    Бельгийский депозитарий Euroclear положительно оценивает решение Европейского союза не использовать российские активы для кредитования Украины, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе Euroclear отметили, что поддерживают инициативу Европейского совета по новым вариантам финансирования для Украины.

    В компании также заявили, что намерены и дальше содействовать реализации мер ЕС, а взаимодействие с законодателями по вопросам санкций продолжится в конструктивном ключе. Euroclear подчеркивает, что действия компании будут соответствовать целям финансовой стабильности и принципам верховенства права.

    Ранее на саммите в Брюсселе страны ЕС отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза.

    Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

    Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с ходатайством рассматривать дело против европейского депозитария Euroclear в закрытом режиме.

    Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по требованию Банка России взыскать с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей убытков.

    Президент России Владимир Путин назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что такие действия могут привести к прямым потерям для международной финансовой системы.

    22 декабря 2025, 22:57 • Новости дня
    Каллас напомнила США о суверенитете Гренландии

    Глава евродипломатии Каллас напомнила США о суверенитете Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила на фоне назначения президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по Гренландии, что любые изменения статуса страны возможны исключительно при волеизъявлении самих жителей острова и датчан.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила, что только гренландцы и датчане могут определять статус Гренландии, передает РИА «Новости».

    Ее заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным представителем по Гренландии. Решение Трампа вызвало обеспокоенность среди европейских политиков.

    Каллас подчеркнула, что Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания.

    По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз полностью поддерживает неприкосновенность границ Дании и Гренландии. Она уточнила, что ЕС ожидает от партнеров уважения суверенитета, территориальной целостности и выполнения международных обязательств.

    Назначенный спецпредставителем Лэндри публично заявил об интересе США сделать остров своим, что также привлекло внимание европейских политиков. На фоне этих заявлений звучит призыв соблюдать нормы, отраженные в Уставе ООН и Североатлантическом договоре.

    Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил крайнюю обеспокоенность заявлениями нового спецпосланника США по Гренландии.

    Президент США Дональд Трамп в марте пообещал принять Гренландию в состав США «так или иначе».

    22 декабря 2025, 01:15 • Новости дня
    Орбан напомнил, кто всерьез заинтересован в постоянном конфликте на Украине

    Орбан напомнил, кто всерьез заинтересован в войне на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз напомнил, кто заинтересован в продолжении украинского конфликта и кому не нужен мир в Европе.

    «Кто хочет продолжения этой войны? Политики, которые думают, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия наживаются на бесконечных конфликтах. Банкиры, которые сделали ставку на военное поражение России. Народы Европы заслуживают лучшего. Европе нужен мир», – написал он в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан заявил, что его страна отказывается участвовать в финансировании дальнейшего конфликта на Украине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал на попытку лидеров ЕС втянуть Европу в войну с Россией. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о готовности ЕС и НАТО втянуть США в прямой конфликт с Россией.


    22 декабря 2025, 04:40 • Новости дня
    План фон дер Ляйен с кражей активов России сравнили с «Титаником»
    План фон дер Ляйен с кражей активов России сравнили с «Титаником»
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Результатом оголтелого стремления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заполучить замороженные активы России и отдать Украине стал «впечатляющий и глубоко унизительный публичный разворот», хотя брюссельской элите это все равно, отметил European Conservative.

    «Фиаско, наблюдавшееся на последнем заседании Совета, является кульминацией давней и устойчивой тенденции: эта Комиссия путает морализаторский пыл и эмоциональные манипуляции с юридической властью, а политический театр, изобилующий лозунгами, – с реальной властью. Стиль руководства фон дер Ляйен – высокомерный, показной, нетерпеливый к инакомыслию и неуклюжий – плохо работает в Союзе, который по-прежнему неказисто функционирует на основе договоров, единогласия и национальных балансов», – пишет венгерское издание European Conservative.

    Издание отмечает, что события разворачивались на фоне институционального упадка, который слишком очевиден, чтобы его игнорировать, при этом политическая слабость фон дер Ляйен проявилась во всей красе.

    Брюссель понимал, что, как бы лояльны ни оставались многие европейские столицы к официальной, провоенной партийной линии, немногие готовы подтвердить свои слова делом, не желая финансировать войну на Украине вечно. Финансирование конфликта российскими деньгами было для Брюсселя панацеей, но и это провалилось.

    «Три месяца спустя, когда настал момент подписания, в зале воцарилась тишина. Поддержка сменилась нерешительностью; лозунги испарились при соприкосновении с реальностью. Как прямо заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, возглавлявший сопротивление планам фон дер Ляйен, этот план был подобен «Титанику» и он затонул», – сказано в статье.

    Автор также замечает, что попытки импичмента главе ЕК, хоть и неудачные, оставляют о себе токсичные следы, чего не может не замечать фон дер Ляйен.

    «Самый показательный момент саммита произошел не в зале переговоров, а после него. На пресс-конференции в 3.30 утра, когда фон дер Ляйен прямо спросили, можно ли считать провал репарационного кредита политическим поражением, потрясенная фон дер Ляйен безутешно пробормотала: «Хорошо», после чего ушла», – говорится в материале.

    Эта Комиссия, по мнению автора материала, переоценила свои возможности, и  оказалась в стесненном положении перед теми государствами-членами, которых она пыталась дисциплинировать.

    «В конце концов, дело было не только в «репарационном займе» фон дер Ляйен, который, по сути, тонул. Настоящий «Титаник» – это Европейская комиссия. Ради Европы, пусть она затонет сейчас, прежде чем будет нанесен еще больший ущерб», – призвал автор статьи Рафаэль Пинто Борхес.

    Напомним, на саммите ЕС на высшем уровне участники не смогли согласовать  экспроприацию этих активов под видом «репарационного кредита» Киеву. Евросоюз договорился о помощи Украине в размере 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета, освободив от обязательств Венгрию, Чехию и Словакию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по итогам саммита ЕС венгерский премьер Виктор Орбан публиковал видеоролик с европейскими политиками, в том числе с де Вевером, ролик сопровождался саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Неспособность Евросоюза достичь соглашения по замороженным российским активам может стать для США доказательством слабости европейского объединении, сообщал британский Economist. Деловая газета Handelsblatt писала, что саммит Евросоюза стал серьезным испытанием для позиции канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД писала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.

    22 декабря 2025, 03:10 • Новости дня
    Орбан: Антироссийские санкции сокрушили Европу
    Орбан: Антироссийские санкции сокрушили Европу
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает призывать евроколлег к диалогу и миру, напомнив, что антироссийские санкции ударили по Европе, поэтому в череде неправильных решений верным может стать стремление к переговорам.

    «Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию. Вместо этого они сокрушили Европу. Цены на энергоносители резко выросли, конкурентоспособность упала, Европа отстает. Такова цена неверных решений. Нужны переговоры, а не эскалация», – отметил Орбан в соцсети Х.

    Напомним, ранее Орбан заявил об отказе Венгрии участвовать в финансировании Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан заявлял, что решение предоставить Украине беспроцентный кредит на 90 млрд евро приближает Европу к войне. Он добавил, что  кредиты ЕС бесполезны для Украины, так как их хватит только на продолжение отступления. Венгерский премьер напомнил, кто всерьез заинтересован в постоянном конфликте на Украине.


    20 декабря 2025, 21:19 • Новости дня
    Орбан заявил о бесполезности кредитов ЕС для победы Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Украине не помогут кредиты Евросоюза размером 90 млрд евро, их хватит только на продолжение отступления, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выделенный Евросоюзом кредит в размере 90 млрд евро не способен изменить реальное положение Киева, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнул, что Украина находится в состоянии стратегического поражения, и, по его словам, этот процесс будет лишь усугубляться с течением времени.

    «Чем дольше продолжается конфликт, тем слабее их переговорная позиция», – считает Орбан.

    Он отметил, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева, а выделенные финансовые ресурсы позволят лишь поддерживать дальнейшее отступление украинских войск, не меняя баланса сил в пользу ВСУ. Венгерский лидер считает, что без прямого военного вмешательства Евросоюза Украина не сможет победить в противостоянии с Россией.

    Орбан заявил, что решение предоставить Украине беспроцентный кредит на 90 млрд евро приближает Европу к войне.

    Евросоюз согласовал выделение этих средств на 2026-2027 годы за счет выпуска облигаций. Чехия, Венгрия и Словакия отказались брать на себя финансовые обязательства по данному кредиту.

    Президент России Владимир Путин назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.


    22 декабря 2025, 17:04 • Новости дня
    Фицо отказался поддержать «безумные планы» ЕС по финансированию Украины

    Фицо: Словакия не поддерживает «безумные планы» ЕС по финансированию Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не собирается участвовать в безумных планах Европейского союза по финансированию Украины.

    По словам Фицо, при обсуждении в Европейском совете он намерен голосовать против предоставления военных кредитов Украине и участия Словакии в подобных инициативах, передает РИА «Новости».

    «Я вам гарантирую что если поеду на Европейский совет, то не буду голосовать за то, чтобы мы посылали военные кредиты Украине и чтобы Словакия была частью этих безумных планов», – сказал он.

    Глава правительства подчеркнул, что республика должна направлять финансовые ресурсы на внутренние нужды и развитие собственной инфраструктуры.

    Фицо сделал это заявление в ходе торжественного открытия тоннеля Вишньове – самого длинного автомобильного тоннеля Словакии, строительство которого продолжалось почти 30 лет. Трансляция церемонии велась в прямом эфире телеканалом ТА3.

    Ранее Фицо заявил, что Словакия не поддержит выделение средств на военные цели Украины на предстоящем заседании Евросовета.

    Также Фицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы, которая поддерживает убийства русских и украинцев.

    23 декабря 2025, 16:54 • Новости дня
    Захарова высмеяла обвинения финнов в адрес волков из России

    Захарова с сарказмом ответила на обвинения финнов в адрес волков из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию западных СМИ о волках из России, с иронией упомянув возможность введения санкций против российских хищников за гибель оленей в Финляндии.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на материал американского телеканала CNN, где российских волков обвинили в гибели северных оленей в Финляндии.

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Поздравляю с новым дном! Теперь под санкции, видимо, попадут российские волки, которые кошмарят, как полагают журналисты CNN и финские эксперты, лапландских оленей».

    Она также объяснила, что по аналогичной логике в любой проблеме теперь будут винить представителей России, даже если речь идет об обычных животных. Захарова добавила ироничное замечание, предположив, что это может быть местью Запада за подсвинков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жители Финляндии обвинили Россию в гибели северных оленей из-за российских волков.

    В ответ директор трансграничного заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова заявила, что миграция волков между Мурманской областью и Финляндией является естественным процессом и не зависит от политики. А заявление о «русских волках» – это профанация.

    Росприроднадзор также не оставил без внимания обвинения финнов в миграции волков из России. Советник главы ведомства Амирхан Амирханов отметил, что увеличение численности волков наблюдается во всей Европе, а не только в России, и поэтому винить в угрозе для оленей исключительно российских хищников нельзя.

    22 декабря 2025, 14:55 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против российских судьи и прокурора

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совет Евросоюза ввел санкции против российского судьи Дмитрия Гордеева и прокурора Людмилы Баландиной, обвинив их в нарушении прав человека.

    В заявлении Совета ЕС говорится, что теперь Гордеев и Баландина внесены во все черные списки ЕС. В отношении этих лиц вводится запрет на въезд на территорию Евросоюза. Кроме того, их потенциальные активы в странах ЕС подлежат немедленной заморозке, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что санкционные списки Евросоюза пополнились 17 физическими лицами и четырьмя организациями из России.

    В минувший понедельник ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

    22 декабря 2025, 14:42 • Новости дня
    Вэнс заявил о культурном застое и недовольстве в Европе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс усмотрел истоки европейского недовольства в сочетании неудачных экономических решений и миграционных подходов.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью порталу UnHerd заявил, что из-за ошибочной экономической и миграционной политики европейских стран континент столкнулся с культурным и экономическим застоем, передает ТАСС.

    Вэнс отметил: «Экономическая политика [стран Европы] вызвала глубокий застой на континенте. Их миграционная политика вызвала крайне негативную реакцию со стороны коренного населения».

    По его словам, утрата чувства собственной идентичности привела Европу к экономическому и культурному застою. Вэнс подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы Европа стала более сильной и самодостаточной, поскольку американская культура имеет европейские корни.

    Он также выразил мнение, что для выхода из нынешнего кризиса европейским странам предстоит сделать многое самостоятельно. Вэнс отдельно остановился на роли христианства, заявив: «Я думаю, что христианство находится в самом сердце этой культурной [общности]. За исключением [третьего президента США Томаса] Джефферсона и пары других, большинство наших отцов-основателей были набожными христианами».

    Ранее германский политолог Александр Рарзаявил, что Европа погрузилась в конфликт на Украине, что мешает ей своевременно переосмысливать свою роль на мировой арене.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал европейские страны готовиться к серьезным изменениям в отношениях с США.

    В новой стратегии национальной безопасности США подчеркивается, что Европа оказалась под угрозой утраты собственной идентичности и демократических стандартов из-за нерегулируемой миграции и давления на правые партии.

    23 декабря 2025, 14:45 • Новости дня
    Euroclear разблокировал средства ЕАБР на казахстанские проекты

    Tекст: Вера Басилая

    Euroclear разблокировал более 600 млн долларов средств Евразийского банка развития, прежде заблокированных как российские счета, сообщил заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил.

    Euroclear разблокировал более 600 млн долларов Евразийского банка развития, ранее замороженных на счетах, отнесённых к российским, передает РИА «Новости».

    Заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил сообщил, что эти средства уже направлены на казахстанские проекты. Он также подчеркнул, что разблокировка происходила при условии, что деньги будут использованы только для Казахстана, и за этим следит сама Euroclear.

    Средства ЕАБР оказались заблокированы в 2022 году вместе с активами Национального расчетного депозитария России после введения Евросоюзом санкций. Тогда в Euroclear оказались заморожены 733 млн долларов, принадлежащие Казахстану, но с 2023 года более 600 млн были поэтапно разблокированы с контролем целевого использования.

    Евразийский банк развития учрежден в 2006 году, его штаб-квартира находится в Алма-Ате. В число участников входят Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Россия. Основная задача банка – содействие экономическому росту и углублению интеграционных процессов в регионе.

    Euroclear приветствовал решение Евросоюза не изымать российские активы.

    Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по делу о взыскании с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей по иску Банка России.

    Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank в Арбитражный суд Москвы на сумму 18,1 трлн рублей.

