Всемирный день сноубординга и День дальней авиации ВВС отмечается 23 декабря

Tекст: Катерина Туманова

Всемирный день сноубординга празднуют снежные экстремалы по всему миру. Впервые его 23 декабря отметили в 2006 году, а через шесть лет к энтузиастам присоединились еще 40 стран с поклонниками скольжения по снежной волне.

Есть версия, что сноуборд в 1926 году изобрел австриец Джек Буртшеет, прикрепив ноги к доске конскими вожжами. Но и Шерман Поппен из Мичигана преуспел в 1964, когда придумал для детей скользящую по снегу доску, которая управлялась прикрепленной к носу веревкой.

В этот вторник, 23 декабря, отмечается День Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (День Ростехнадзора). Праздник установила Коллегия этой службы 4 августа 2006 года.

Также 23 декабря празднуют День дальней авиации ВВС России, который учрежден в 1999 году по приказу главкома ВВС РФ Анатолия Корнукова. В этот день в 1913 году состоялся первый испытательный полет четырёхмоторного тяжелого бомбардировщика «Илья Муромец» – крупнейшего на тот момент. Эта разработка авиаконструктора Игоря Сикорского была предком стратегических бомбардировщиков России.

Свое День рождения также отмечает сегодня транзистор. В 1947 году 23 декабря Джон Бардин и Уолтер Браттейн из Bell Labs впервые показали работающий транзистор, который фактически собрали 16 декабря. Это изобретение сделало Бардина, Браттейна и Уильяма Шокли лауреатами Нобелевской премии в 1956 года.

При этом в Судане 23 декабря – День детей, в Индии – День фермера, в США – День семейных корней, в Мексике – Ночь редиса.

Именинников сегодня много, пирог придется испечь побольше: Анна, Ермоген, Степан, Евграф, Ангелина, Алексей, Евгения, Яков, Иоанн, Стефан, Константин, Александра, Сергей, Татьяна, Петр, Михаил, Григорий и Анатолий.