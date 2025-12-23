Кинолог напомнил о защите питомцев от стресса новогодней ночи

Кинолог Голубев напомнил о защите питомцев от стресса новогодней ночи

Tекст: Катерина Туманова

«Основная опасность праздника для собак – резкое изменение привычного ритма жизни. Животные привыкают к определённому режиму и предпочитают стабильность. Новый год – это новые запахи, звуки, часто весьма пугающие вроде салютов, суета и шумы от соседей», – отметил он в беседе с RT.

Питомец может воспринимать подобные тревожные ситуации как угрозу, от которой необходимо спасаться.

Кинолог поясняет, что оставляя собаку одну в новогоднюю ночь, хозяева подвергают ее сильному стрессу. Хозяин для собаки – гарант защиты, и питомец часто ориентируется на его поведение.

Если человек сохраняет спокойствие во время грозы или салюта, собака считывает его эмоции и может расслабиться. Однако отсутствие хозяина приводит к самостоятельной оценке ситуации животным, что может вызвать страх, лай, вой или порчу имущества.

Наибольшую опасность новогодней ночи представляют фейерверки: громкие звуки не только пугают собак, но и причиняют им боль из-за высокой чувствительности слуха.

Питомцам для снижения стресса рекомендуется обустроить безопасное укрытие, где они смогут спрятаться. Перед пиком празднований Голубев советует выгуливать собаку и заниматься с ней активными играми, чтобы она устала и была менее восприимчива к стрессу ночью.

В отдельных случаях допустимо использовать седативные препараты, но только после назначения ветеринарного врача.

