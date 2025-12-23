  • Новость часаМедведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    23 декабря 2025, 00:15 • Новости дня

    AP сообщило о начале Россией эвакуации семей дипломатов из Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство иностранных дел России начало эвакуацию семей дипломатов из Венесуэлы, сообщил AP в понедельник представитель европейской разведки.

    «Эвакуация, которая началась в пятницу и включает выезд женщин и детей, началась в связи с тем, что российские официальные лица оценивают ситуацию в Венесуэле в «очень мрачных тонах», по словам источника Associated Press в разведке. Вывод дипкорпуса свидетельствует о возросших опасениях по поводу стабильности в южноамериканской стране», – пишет со ссылкой на AP Turkiye Today.

    В понедельник утром у здания посольства России в Каракасе стояло более 10 автомобилей с дипломатическими номерами, однако не было видно, чтобы кто-либо из персонала входил на территорию или выходил из нее. К полудню автомобили уехали, говорится в материале.

    Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил в понедельник, что он разговаривал по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который выразил поддержку Москвы в отношении объявленной Трампом блокады.

    Хиль обвинил Вашингтон в совершении «нападений на суда и внесудебных казней, а также незаконных актов пиратства» в Карибском бассейне.

    Президент США Дональд Трамп собирает команду безопасности в связи с продолжающимися задержаниями танкеров, чтобы огласить некое «важное  объявление», а представитель Белого дома заявил, что Трамп планирует обсудить инициативу в области судостроения.

    На ваш взгляд
    К чему приведет американская блокада Венесуэлы?




    Результаты

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми и приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Рубио объяснил грядущую эскалацию с Венесуэлой интересами США. Небензя заметил проявление неоколониальных подходов в отношении США к Венесуэле.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел телефонные переговоры с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.

    22 декабря 2025, 21:03 • Новости дня
    Песков прокомментировал заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
    Песков прокомментировал заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря о «прорыве» США в вопросе переговоров по Украине.

    «Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду», – сказал Песков. По его словам, сам процесс урегулирования вряд ли может идти в публичном режиме, говорится в Telegram-канал «Вестей».

    Он предположил, что, возможно, позже появятся дополнительные разъяснения от американской стороны по поводу заявления Вэнса.

    В понедельник президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стороны находятся на самой близкой стадии к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс сообщил, что главным камнем преткновения при обсуждении урегулирования конфликта на Украине снова стал вопрос территорий Донбасса и будущего русскоязычных жителей. Вэнс также высказал мнение, что власти Украины понимают неизбежную утрату контроля над Донецкой народной республикой.

    Комментарии (6)
    22 декабря 2025, 23:05 • Новости дня
    Финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей
    Финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Юкка Куяала – финский специалист по постпродакшну и визуальным эффектам, пожаловался CNN на сокращение числа оленей на его ферме «Мир северных оленей» в Лапландии, заподозрив российских волков в причастности к проблеме.

    Недавно у Куялы волки погубили самку северного оленя. Животному требуется около двух лет, чтобы достичь половой зрелости, и каждая самка обычно производит на свет одного детеныша в год.

    «Баланс нарушен. Волков так много, что они угрожают всей системе. Они просто убивают, убивают, убивают. Если мы ничего не предпримем, то через несколько лет в целых районах не останется северных оленей. Это печально, потому что оленеводство – старейшее занятие во всей Финляндии», – рассказал Куяла CNN.

    По данным Института природных ресурсов Финляндии, за последние несколько лет популяция волков в Финляндии резко возросла – с 295 особей весной 2024 года до примерно 430 в 2025 году, что является самым высоким показателем за последние десятилетия.

    Ассоциация оленеводов Финляндии, которая ведет постоянный учет, сообщает, что только в 2025 году волки убили около 1950 северных оленей, что почти на 70% больше, чем в 2024 году.

    «В то время как популяция волков по всей Европе возросла, в Финляндии рекордное количество нападений волков на северные оленеводческие районы объяснили тем, что хищники находятся в сотнях миль отсюда: глубоко в российских окопах на Украине. Теория заключается в том, что российские волки в большом количестве убивают северных оленей Финляндии, пересекая границу протяженностью более 800 миль (1287 км), которая проходит между двумя странами», – говорится в материале.

    При этом одни специалисты винят в ситуации лесозаготовительную  промышленность, которая влияет на среду обитания диких животных в этой части страны. Другие считают, что Россия якобы привлекает мужское население из региона, в том числе охотников, к спецоперации на Украине и контролировать численность волков некому.

    Старший научный сотрудник Института природных ресурсов Финляндии, которая изучает популяции волков, Катя Холмала допустила реалистичность теории с увеличением численности волков из-за отсутствия контроля за популяцией. По ее словам, до СВО в регионе активно охотились на волков, теперь такого нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила итоги расследования финской полицией дела о влиянии России.

    Как следует из ноябрьского выпуска «Рейтинга недружественных правительств» газета ВЗГЛЯД, Финляндия закрывает пятерку лидеров с 65 русофобскими баллами. Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как прибалты и скандинавы стали главным источником лжи о России.

    Комментарии (39)
    23 декабря 2025, 08:46 • Видео
    Макрон опять всех предал

    Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 15:22 • Новости дня
    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России

    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в угрозе от волков из России

    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Рост численности волков отмечен не только в европейской части России, но и в других странах Европы, а обвинения в миграции хищников названы Росприроднадзором необоснованными. Об этом заявил советник руководителя ведомства Амирхан Амирханов.

    Амирханов заявил в беседе с ТАСС, что рост популяции волков произошел не только в России, но и по всей Европе, поэтому бессмысленно обвинять именно российских хищников в угрозе популяции оленей в Финляндии.

    По его словам, проблемы с волками в Финляндии зависят от внутренней ситуации в этой стране, и нет оснований предполагать, что российские животные участвуют в этом процессе.

    Амирханов отметил: «Популяция волка в последние годы выросла в европейской части России и в Европе в целом. Но если в Финляндии такая проблема есть, то ее причина от них и зависит. Почему они решили, что наши волки ушли туда? Это бессмысленный, странный разговор. Численность оленей у нас примерно та же, что и была, нет данных, что она уменьшилась настолько, чтобы волки пошли куда-то искать себе пропитание».

    Кроме того, эксперт подчеркнул, что волки питаются не только оленями, но и другими животными, а такого количества оленей, чтобы быть главным источником пропитания хищников, ни в России, ни в скандинавских странах не было.

    Амирханов также напомнил, что на численность волков существенно влияет охотничье хозяйство, добавив, что в СССР охотникам платили 60 рублей за каждую добытую шкуру, что позволяло держать популяцию под контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее финские ученые обвинили волков из России в сокращении поголовья оленей.

    А в прошлом году большинство европейских стран понизили охранный статус волков из-за их роста и влияния на сельское хозяйство.

    Напомним, что Финляндия по итогам ноября занимает пятое место в «Рейтинге недружественных правительств» от газеты ВЗГЛЯД с 65 баллами.

    Комментарии (8)
    23 декабря 2025, 13:04 • Новости дня
    Эксперты: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой

    Военный эксперт Дандыкин: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой

    Эксперты: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой
    @ The White House

    Tекст: Анастасия Куликова

    Век американского судостроения, когда США создавали десятками эсминцы и крейсера, позади. Планы главы Белого дома Дональда Трампа по строительству боевых кораблей нового класса выйдут за сроки минимум в два года, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее американский президент анонсировал создание «золотого флота» с линкорами класса «Трамп».

    «Америка испытывает особые чувства ко всему, что называется, «супер-дупер» большому и золотому. До этого говорили о системе ПРО «Золотой купол», теперь «золотой флот». Есть еще золотые унитазы, но это у бывших подопечных США», – иронично отметил военный эксперт Василий Дандыкин, подчеркнув: «не все то золото, что блестит».

    По его оценкам, реализация плана Дональда Трампа по кораблестроению столкнется с принципиальной проблемой: не столько с финансовой – американцы умеют печатать доллары, сколько с возможностями промышленности. «Век американского судостроения, когда Штаты создавали десятками эсминцы и крейсера, на мой взгляд, позади. Все изменилось с тех пор, как на первое место в экономике страны вышли услуги», – рассуждает собеседник.

    Изменения коснулись и ВМС США. Как полагает эксперт, корабли класса «Трамп» в целом можно назвать линкорами, но есть нюанс. В качестве примера Дандыкин привел USS Missouri (BB-63) («Миссури»), водоизмещение которого составляет 57 тыс. тонн, у нового корабля заявлено 30-40 тыс. тонн. «В результате, вероятно, выйдет атомный крейсер, какие у американцев уже были и есть», – допустил спикер.

    Он не исключил, что на этих кораблях разместят и беспилотники – надводные, подводные и воздушные. Впрочем, прогнозировать сроки строительства линкоров сложно. Вряд ли американской стороне удастся уложиться в анонсированные два – три года, добавил аналитик. «Сначала корабль нужно сконструировать, а это долгий процесс. Затем строится головное судно, и когда начнется серийное производство – большой вопрос», – уточнил Дандыкин.

    «Но глава Белого дома – человек, который не стесняет себя в эпитетах, особенно если речь о «величии» Америки. Его выступление, я думаю, связано с успехами России и Китая в кораблестроении и не только», – считает собеседник. Он напомнил, что ранее российские вооруженные силы провели испытания подводного аппарата «Посейдон».

    На этом фоне президент США попытался подсластить пилюлю и заявил о якобы превосходстве подлодок. «Россия – единственная страна, которая имеет подводные крейсера стратегического назначения. Это «Борей» и «Борей-А». Для примера: американские «Огайо» третьего поколения», – уточнил специалист.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Илья Крамник. Он согласен, что корабли класса «Трамп» – не линкор/battleship, несмотря на намерение так его классифицировать. «Его задача – явно не побивание противника в артиллерийском бою кораблей первого ранга в составе battle line. Это линейный крейсер, battlecruiser, в том смысле, который США придали этому термину, классифицировав так проект 1144: тяжелый неавианесущий корабль – боевое ядро соединения, способный решать разнообразные задачи как самостоятельно, так и в составе соединения», – написал аналитик в своем Telegram-канале.

    «Впрочем, это придирка пуриста, и в термин «линкор/battleship» тоже можно внести новый смысл, ЭМ/destroyer сейчас тоже уже совсем не то, что вкладывалось в этот термин сто, тем более сто двадцать лет тому», – добавил Крамник. По его мнению, с одной стороны, идея построить 30-килотонный боевой надводный корабль – благодарная.

    «Это может быть хороший, крепкий корабль, с конструктивной защитой, позволяющей пережить попадания большей части дронов, и требующей для поражения полноценной БЧ крылатой ракеты или нормальной тяжелой торпеды, взрывающейся под килем. С хорошим вооружением последнего рубежа, включая лазеры, которое эту же большую часть дронов не допустит до попадания, да и крылатые ракеты, уцелевшие после работы ЗРК средней и малой дальности, добьет», – описал он.

    «Но есть проблема. Его еще надо разработать, а это не быстро, и построить. А пока, глядя на историю с LCS и «Констеллейшн» у США не очень получается создать корвет/фрегат. Сейчас снова будут пытаться, на сей раз на основе сторожевика береговой охраны, который вроде как не забыли как строить, и надо его просто дооборудовать под задачи флота. Умение проектировать новые корабли и ставить их в серию капитально подутрачено, и это видно в целом на всех без исключения ныне реализуемых в интересах ВМС США проектах обитаемых кораблей», – уточнил эксперт.

    По его прогнозам, идея не переживет текущую администрацию, даже если преемником Трампа станет республиканец. «Максимум, что США смогут осилить в текущем состоянии, это DDG(X), если решат его строить, с техническим лицом которого все более-менее понятно. И да, при цене Берка третьего флайта в 2,5 млрд и прогнозной цене DDG(X) до 3,4 млрд, такой корабль будет стоить от пяти млрд по самым скромным предположениям, а скорее, с учетом новизны, и все восемь», – считает Крамник.

    Американист Малек Дудаков, в свою очередь, обратил внимание на обещание Белого дома стахановскими темпами построить новые корабли за 2-3 года. «Даже на сборку первых Zumwalt ушло более шести лет. Уж очень хочется проецировать силу в конкуренции с Китаем, строящим десятки новых эсминцев. Хотя бы только на рендерах», – сыронизировал он.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал создание «золотого флота» США. Он будет насчитывать десять судов, а со временем, как ожидается, вырастет до 25. Основой же станут линкоры нового класса – «Трамп», которые «в 100 раз мощнее» любых аналогов и предшественников, заявил американский лидер. На их строительство планируют потратить 26 млрд долларов.

    Первым в начале 2030-х годов построят линкор USS Defiant («Дерзкий», так же назывался вымышленный звездолет в двух проектах вселенной «Звездного пути»). «Боевые корабли будут вооружены пушками и ракетами самого высокого уровня. У них также будет гиперзвуковое оружие, современные электрические рельсотроны и даже мощные лазеры», – сообщил глава Белого дома.

    По его словам, линкоры также будут «нести ядерное вооружение, крылатые ракеты морского базирования, которые сейчас разрабатываются». Кроме того, новые суда оснастят ИИ-компонентом. Корабли класса «Трамп» смогут действовать в режиме интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны в составе авианосной ударной группы, а также руководить операциями флота в качестве центрального узла управления, отметили в ВМС США.

    «Они помогут сохранить американское военное превосходство, возродят американскую судостроительную промышленность и вселят страх во врагов Америки по всему миру», – заявил Трамп. Он сообщил, что США в настоящее время строят три новых крупных авианосца дополнительно к уже существующим. По его словам, в частности, речь может идти об «авианосцах другого класса», нежели Gerald R. Ford.

    Также Штаты планируют построить до 15 новых подводных лодок для усиления национальных ВМС. «Мы как минимум на 15 лет впереди любых конкурентов. Китай, Россия, никто не может с нами сравниться. Кроме того, в настоящее время мы строим три больших авианосца в дополнение к тем, которые у нас уже есть. И, что интересно, у нас есть много подводных лодок», – сказал Трамп.

    Комментарии (13)
    23 декабря 2025, 02:40 • Новости дня
    Путин удивил Пашиняна особенностями Александровской колонны в Петербурге
    Путин удивил Пашиняна особенностями Александровской колонны в Петербурге
    @ Sergey Smirnov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время экскурсии по Эрмитажу премьер-министр Армении Никол Пашинян с интересом обсуждал уникальную конструкцию Александровской колонны на Дворцовой площади Петербурга.

    В ходе визита в Государственный Эрмитаж премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным и директором музея Михаилом Пиотровским, передает ТАСС.

    Внимание армянского политика привлекла Александровская колонна на Дворцовой площади, вид на которую открывается из зала дворца. Пашинян спросил, снимался ли крест с рук ангела на колонне в советское время.

    «Ни на день», – ответил Пиотровский.

    Владимир Путин подчеркнул уникальность конструкции: «Стоит под собственным весом. Никак не закреплена».

    Пиотровский пояснил, что в прошлом на площади старались избегать проведения механизированных парадов, чтобы не создавать вибрации и не повредить устойчивость колонны.

    Позднее для участия танков на Дворцовой площади разрешили использовать резиновые накладки на гусеницы.

    Напомним, в понедельник, 22 декабря, президент России Владимир Путин провел экскурсию для лидеров стран СНГ по Эрмитажу, рассказав историю Октябрьской лестницы. Президент на саммите в Петербурге поздравил коллег из СНГ и выразил надежду на процветание их государств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и лидеры СНГ увидели работу легендарных часов «Павлин» в Эрмитаже. Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер UMA2RMAN на песню Газманова. Путин поинтересовался, как Эрмитажу удалось сохранить коллекцию в 1917 году.

    Комментарии (8)
    23 декабря 2025, 03:35 • Новости дня
    Трамп сообщил, что сделает с захваченными танкерами и нефтью
    Трамп сообщил, что сделает с захваченными танкерами и нефтью
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Нефть с перехваченных в международных водах танкеров Венесуэлы, как и суда США намерены оставить себе, сообщил в понедельник американский президент Дональд Трамп, выступая во Флориде с обращением.

    «Мы оставим ее себе. Возможно, будем использовать для стратегических резервов. Мы ее оставим. Также как и суда. Их тоже оставим себе», – сказал Трамп в ходе трансляции на YouTube-канале Белого дома.

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми. Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

    На ваш взгляд
    К чему приведет американская блокада Венесуэлы?




    Результаты

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США задержали третий нефтяной танкер Bella1 у побережья Венесуэлы, который шел под панамским флагом для загрузки энергоресурсов. Власти США перехватили этот танкер, несмотря на то что он не находился под санкциями. Венесуэла обвинила США в пиратстве за постоянные захваты танкеров.

    Комментарии (10)
    23 декабря 2025, 15:45 • Новости дня
    Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель

    Bloomberg: Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель

    Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость российской экспортной нефти марки Urals резко снизилась до около 34 долларов за баррель, что стало прямым сигналом влияния американских санкций на энергорынок России, пишет Bloomberg.

    По данным Argus Media, в Балтийском море цена Urals опустилась до 34,82 доллара за баррель, а в Черном – до 33,17 доллара, пишет Bloomberg. Для сравнения, международный бенчмарк Dated Brent в этот же день стоил примерно 61 доллар.

    Агентство напоминает, что санкции против крупнейших российских производителей нефти были введены администрацией президента США Дональда Трампа в октябре. Эти ограничения не остановили экспорт, но заметно усложнили его. Особо отмечается возможное сокращение поставок в Индию в ближайшем месяце.

    Согласно расчетам Argus, средний дисконт на Urals при экспортных отгрузках составляет 27 долларов, а при поставке в Индию разрыв с ценой Brent сокращается до 7,5 доллара.

    Падающие цены повышают интерес нефтеперерабатывающих заводов к российской нефти, несмотря на санкционные риски, за счет чего ранее котировки Urals могли восстанавливаться после первоначальных падений, говорится в материале.

    Во вторник мировые цены на нефть начали снижаться на фоне избытка предложения на рынке.

    В октябре минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    Комментарии (7)
    22 декабря 2025, 20:18 • Новости дня
    «Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка
    «Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ритейлер «Ашан» опроверг слухи о возможном уходе с российского рынка и объявил о планах открытия новых магазинов.

    «На фоне вновь появившихся новостей об уходе компании в очередной раз сообщаем, что «Ашан Ритейл Россия» продолжает работу на российском рынке и не планирует изменений в организации работы», – сообщили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе подчеркнули, что российское подразделение ритейлера функционирует автономно, не привлекая инвестиций от материнской структуры. Также представители «Ашан» сообщили о планах по дальнейшему развитию торговой сети в России и инвестированию в открытие новых супермаркетов.

    В марте прошлого года агентство Reuters сообщало, что убытки покинувших российский рынок после февраля 2022 года иностранных фирм превысили 107 млрд долларов.

    Комментарии (4)
    23 декабря 2025, 12:05 • Новости дня
    The War Zone описало проблемы создания новых боевых кораблей класса «Трамп»
    The War Zone описало проблемы создания новых боевых кораблей класса «Трамп»
    @ U.S. Navy

    Tекст: Вера Басилая

    Планы по созданию новых боевых кораблей класса «Трамп» вызвали серьезные дискуссии по поводу целесообразности и стоимости таких крупных судов, сообщает The War Zone.

    Планы по строительству новых боевых кораблей класса «Трамп» которые должны стать «самыми большими и смертоносными» в истории ВМС США, вызвали масштабные дискуссии и вопросы, сообщает издание The War Zone.

    Согласно предложенной концепции, первый корабль будет называться USS Defiant, а серия может включать от 10 до 25 судов водоизмещением от 30 до 40 тыс. тонн. Эти корабли получат гиперзвуковые ракеты, электромагнитные рельсотроны и лазерное оружие, а также новые ядерные крылатые ракеты, причем строительство будет происходить на мощностях внутри США.

    Дональд Трамп представил проект в своем поместье во Флориде в окружении высокопоставленных чиновников, подчеркнув, что «американские линкоры всегда были символами национальной мощи». По словам Трампа, подобные корабли станут гордостью флота и будут лично курироваться им и его командой. Министр ВМС Джон Фелан заявил, что USS Defiant вдохновит уважением к американскому флагу в любом иностранном порту, а глава ВМС США адмирал Дарил Кадл отметил, что флот нуждается в крупном надводном боевом корабле.

    «Мы обеспечим постоянное совершенствование и честную оценку необходимости для эффективного сдерживания и победы в 2030-х и далее», – отметил Кадл.

    Проект подразумевает, что новые корабли станут платформами для управления беспилотными и пилотируемыми средствами, получат ИИ-компоненты и станут частью программы Golden Fleet. На первых этапах будет построено два корабля, но в дальнейшем их число может вырасти до 10–25. Строительство поручат американским и аффилированным с США верфям, привлекут к работе «нетрадиционных партнеров» благодаря созданию большей базы поставщиков и рабочих мест.

    Несмотря на амбициозность, у проекта много нерешенных вопросов: нет точных сроков спуска на воду первого корабля, неизвестна окончательная стоимость как постройки, так и обслуживания мегакораблей, а опыт предыдущих программ вызывает опасения в эффективности и реализуемости инициативы.

    По мнению аналитиков, вложения в небольшое количество элитных кораблей при одновременном сокращении классов массового строительства могут вызвать споры в Конгрессе: не станет ли ставка на такие «флагманы» неоправданно дорогой и недостаточно эффективной для задач флота на ближайшие десятилетия.

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил в Палм-Бич и пообещал оснастить новые корабли США самым современным вооружением, включая лазеры и гиперзвук.

    Военный эксперт Илья Крамник усомнился в способности США построить линкоры класса «Трамп».

    Комментарии (8)
    22 декабря 2025, 22:57 • Новости дня
    Каллас напомнила США о суверенитете Гренландии

    Глава евродипломатии Каллас напомнила США о суверенитете Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила на фоне назначения президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по Гренландии, что любые изменения статуса страны возможны исключительно при волеизъявлении самих жителей острова и датчан.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила, что только гренландцы и датчане могут определять статус Гренландии, передает РИА «Новости».

    Ее заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным представителем по Гренландии. Решение Трампа вызвало обеспокоенность среди европейских политиков.

    Каллас подчеркнула, что Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания.

    По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз полностью поддерживает неприкосновенность границ Дании и Гренландии. Она уточнила, что ЕС ожидает от партнеров уважения суверенитета, территориальной целостности и выполнения международных обязательств.

    Назначенный спецпредставителем Лэндри публично заявил об интересе США сделать остров своим, что также привлекло внимание европейских политиков. На фоне этих заявлений звучит призыв соблюдать нормы, отраженные в Уставе ООН и Североатлантическом договоре.

    Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил крайнюю обеспокоенность заявлениями нового спецпосланника США по Гренландии.

    Президент США Дональд Трамп в марте пообещал принять Гренландию в состав США «так или иначе».

    Комментарии (5)
    23 декабря 2025, 17:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил увеличение количества волков в России

    Эксперт Гуляев: Россия и весь мир столкнулись с массовым ростом численности хищников

    Эксперт объяснил увеличение количества волков в России
    @ Олег Ласточкин/РИА Новости

    Tекст: Никита Миронов

    Число волков и других хищников в России значительно выросло, особенно в северных регионах, сообщил в беседе с газетой ВЗГЛЯД почетный член ассоциации «Росохотрыболовсоюз», член Центрального совета Московского городского общества охотников и рыболовов Сергей Гуляев, комментируя обвинения Финляндии в адрес России в массовой гибели северных оленей.

    Жители Финляндии обвинили Россию в массовой гибели северных оленей. Телеканал CNN, ссылаясь на финскую ассоциацию оленеводов, сообщает, что за этот год были убиты около 1950 северных оленей – примерно на 70 процентов больше, чем в прошлом. По мнению финнов, в этом виноваты российские волки, которые пересекают границу между странами и убивают животных. Утверждается, что якобы российские охотники ушли на СВО и перестали отстреливать хищников.

    «Число волков и хищников в целом в России растет. В северных регионах – особенно. Но дело не в том, что «охотники ушли на фронт», – рассказал газете ВЗГЛЯД Гуляев.

    По его словам, охота на хищников становится все менее выгодной. За голову волка, например, в регионах местные власти платят от 5 до 20 тыс. рублей. Но эта сумма не покрывает расходов на ведение охоты. Ведь нужны дорогие автомобили с высокой проходимостью и большим расходом горючего, оружие, боеприпасы и целая бригада охотников – ведь на тех же волков редко охотятся в одиночку.

    Как рассказал эксперт, больше стало даже медведей. В том числе – в центральной части России. Так, в начале апреля в Подмосковье медведь не просто вышел к людям, но и напал на человека. К счастью, мужчина сумел вырваться и по телефону вызвать помощь. Пострадавшего нашли с помощью егерей и МЧС, а потом эвакуировали вертолетом санитарной авиации в Красногорскую больницу.

    «Следы медведей охотники встречают в Клинском и Дмитровском районах Московской области. А волк – он более гибкий зверь, и его можно встретить в самых неожиданных местах», – говорит Сергей Гуляев.

    Что касается Карелии, то, как пояснил эксперт, этот край традиционно малонаселенный, там мало охотников и много диких животных. «А в последнее время волков там стало особенно много: заходят в деревни, режут собак», – рассказал Сергей Гуляев.

    Впрочем, сообщения о росте числа хищников поступают со всего мира. Так, в Индии люди столкнулись с активностью редких хищников – волков-людоедов и азиатских львов. В штате Уттар-Прадеш с сентября 2025 года стая волков убила девять человек, в основном детей. Ученые отмечают, что звери стали охотиться днем, чего раньше не наблюдалось. Причина – сокращение лесов и скрещивание диких волков с собаками, из-за чего хищники теряют страх перед человеком.

    В Японии с 2020 года резко выросла популяция бурых и гималайских медведей. В октябре 2025 года хищники ранили 88 человек, что стало самым большим числом раненых за всю историю наблюдений с 2006 года.

    «И в России, и в других странах рост числа хищников обусловлен и природными причинами – например, благоприятными условиями для размножения, и ослаблением внимания к проблеме местных властей. Там, где принимают меры – в частности, находят людей и технику для регулирования численности хищников, проблема решается. Там, где процессы пущены на самотек, хищники появляются чаще», – пояснил Гуляев.

    Напомним, финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей.

    Директор трансграничного заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова отметила, что миграция волков между Мурманской областью и Финляндией – природное явление, не связанное с политикой, заявление о «русских волках» – это профанация.

    В Росприроднадзоре назвали обвинения финнов необоснованными. Там отметили, что рост численности волков произошел не только в европейской части России, но и по всей Европе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила возможность введения санкций против российских хищников за гибель оленей в Финляндии.

    Комментарии (4)
    23 декабря 2025, 00:30 • Новости дня
    МИД назвал фейком сообщение AP об эвакуации посольства из Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    Распространяемая агентством Associated Press информация о якобы начавшейся эвакуации сотрудников российского посольства в Венесуэле не соответствует действительности, сообщило российское дипведомство в Telegram-канале.

    «Информация, распространяемая агентством Associated Press о якобы эвакуации российского посольства из Венесуэлы – ложь. Будьте бдительны. Не поддавайтесь на западные провокации!» – призвали в МИД России.

    Чуть ранее AP сообщило о начале Россией эвакуации семей дипломатов из Венесуэлы.Сообщения появились на фоне информации о том, что президент США Дональд Трамп собирает команду безопасности в связи с продолжающимися задержаниями танкеров, чтобы огласить некое «важное  объявление», а представитель Белого дома заявил, что Трамп планирует обсудить инициативу в области судостроения.

    На ваш взгляд
    К чему приведет американская блокада Венесуэлы?




    Результаты

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Рубио объяснил грядущую эскалацию с Венесуэлой интересами США. Небензя заметил проявление неоколониальных подходов в отношении США к Венесуэле.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел телефонные переговоры с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.

    Комментарии (19)
    23 декабря 2025, 01:13 • Новости дня
    Трамп объявил о строительстве в США двух новых линкоров класса «Трамп»
    Трамп объявил о строительстве в США двух новых линкоров класса «Трамп»
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в Палм-Бич, где он находился с госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и министром военно-морского флота Джоном Феланом, заявил, что страна построит два новых линкора для ВМС США класса «Трамп».

    Трамп выступал в окружении плакатов, на которых были изображены USS Defiant. Президент, который ранее критиковал внешний вид военных кораблей ВМС, сделал это заявление в Палм-Бич, обещая, что оружие на новых кораблях США будет самым современным, вплоть до лазеров и гиперзвука.

    «Начнем с первых двух, а там очень быстро, пожалуй, еще восемью, и в итоге у нас будет 20 – 25 в ближайшие годы», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его словам, США производят суперсовременные подлодки, которые на 15-20 лет опережают аналоги.

    «Это одна из вещей, которые я сделал еще в свой первый срок. Мы делаем лучшие подлодки в мире. Мы как минимум на 15 лет опережаем всех остальных в развитии подводных лодок, самой мощной угрозы, самого мощного оружия в мире», – сказал он, пообещав 12-15 новых подлодок в стране.

    Говоря о деньгах на вышеозначенные планы, Трамп заявил, что законопроект об оборонном бюджете, который он подписал на прошлой неделе, установил рекорд по объему финансирования, так как предусматривает выделение 26 млрд долларов на строительство новых кораблей, включая эсминцы и другие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в начале октября рассказал о планах США закупить в Финляндии ледоколы, так как США эксплуатируют один действующий ледокол, построенный в 1976 году. Он назвал «смехотворным» соотношение ледоколов России и США.

    Комментарии (11)
    23 декабря 2025, 17:34 • Новости дня
    ЗАЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока на 10 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) получила лицензию Ростехнадзора для эксплуатации первого энергоблока на десятилетний срок.

    Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) лицензию на эксплуатацию первого энергоблока сроком на 10 лет, передает ТАСС. Документ оформлен с соблюдением всех требований российского законодательства по использованию атомной энергии.

    Отмечается, что получение лицензии стало ключевым этапом для обеспечения долгосрочной и безопасной работы блока в сверхпроектный срок. Это решение подчеркивает необходимость интеграции станции в российское правовое поле и подтверждает стратегический подход к развитию объекта, отметили в ведомстве.

    В Росэнергоатоме сообщили, что ЗАЭС планирует в 2026-2027 годах получить лицензии на эксплуатацию энергоблоков № 2-6.

    Напомним, в октябре Ростехнадзор уже выдавал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию хранилища отработавшего ядерного топлива сроком на 25 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что обстрелы атомной станции могут привести к катастрофе, сопоставимой с авариями на Чернобыльской и Фукусимской АЭС.

    До этого глава МАГАТЭ Гросси указал причины, по которым не называет ответственных за удары по Запорожской АЭС.

    Сейчас проведение ремонта на Запорожской АЭС необходимо для подготовки энергоблоков станции к работе в режиме генерации, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Эксперты представили политические итоги 2025 года

    Политологи назвали социальную архитектуру термином года

    Эксперты представили политические итоги 2025 года
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Социальная архитектура стала символом 2025 года и ключевым инструментом развития государства. Самыми заметными событиями года можно назвать переговорный процесс России и США, а также празднование 80-летия Победы. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований и ВЦИОМ на тему: «Политические итоги 2025 года».

    «Уходящий год стал для России временем укрепления суверенного курса развития. Результат измеряется не только способностью выдерживать долгий внешний прессинг, но и внутренней прочностью: опорой общества на президента, эффективную социальную политику государства и решительность на внешнем контуре», – подчеркнул Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «Социальная архитектура в 2025 году стала ключевым инструментом развития государства, формирования образа будущего. России важно иметь сформулированное гражданами видение завтрашнего дня – сильной, современной, удобной для жизни страны, с равными возможностями для каждого», – добавил он.

    «Социальная архитектура, безусловно, и политическое событие, и термин года. Она решает задачи долгосрочного доверия к государству, отвечает на общественный запрос о формировании образа будущего и базируется на новых подходах к работе с соцматерией», – согласилась Мария Сергеева, член Российской ассоциации политических консультантов.

    «Наше государство, как и любое другое, ограничено в инструментах. И для формирования новых общественных институтов, ответа на угрозы или трансляции ценностей только лишь этих ресурсов недостаточно. А вот социальные архитекторы, работающие на стыке интересов человека, общества и государства, как раз могут решать подобные задачи», – детализировала эксперт.

    Самыми заметными событиями года россияне считают переговорный процесс России и США, встречу на Аляске президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, привел результаты опроса Михаил Мамонов, директор департамента политических исследований ВЦИОМ. Также, по его словам, респонденты отмечали значимость празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

    «Политическим событием, которое могло бы стать определяющим для России в следующем году, 55% россиян считают достижение целей СВО», – добавил социолог. «Героем года 22% опрошенных назвали главу российского государства. При этом доверие ему выразили 79%, а уровень одобрения его деятельности стабильно превышает 74%», – указал спикер.

    «Главное ощущение уходящего года: уверенность в правоте России. На фоне идеологического кризиса в Европе наша политическая система продемонстрировала в 2025 году устойчивость и стабильность. Доверие к президенту характеризует, в том числе, интерес к «Итогам года» с Владимиром Путины, куда пришло около трех млн обращений», – отметил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    По словам экспертов, такие показатели демонстрируют, что россияне доверяют главе государства, воспринимают его, как защитника и лидера, компетентного во внешнеполитических и макроэкономических вопросах, а также во внутренней повестке.

    Событием года вполне можно назвать 80-летие Победы – это главная историческая гордость и консолидирующая дата, считает Екатерина Соколова, замгендиректора ЭИСИ по стратегии и прогнозированию, кандидат политических наук. «Внешний политический прорыв – саммит России и США на Аляске. Встреча позволила продвинуться в донесении до всех сторон первопричин конфликта», – указала она.

    «Среди ресурсов знаний и смыслов, которые появились и завоевали доверие в этом году, можно отметить «Блокнот гражданского просвещения», журнал «Государство» и расширяющий повестку аналитический Telegram-канал «Огонь», – заключила аналитик.

    Комментарии (0)
