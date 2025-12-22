  • Новость часаМедведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Золотые линкоры» Трампа разорят ВМС США
    В Госдуме отреагировали на жалобы WhatsApp
    Эксперт объяснил увеличение количества волков в России
    Политолог объяснила желание Зеленского поменять даты праздников на Украине
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    Украина запросила у Польши экстрадицию задержанного археолога Бутягина
    Госдума увеличила штрафы за навязывание дополнительных услуг
    Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в миграции волков из России
    Эксперты представили политические итоги 2025 года
    22 декабря 2025, 22:57 • Новости дня

    Каллас напомнила США о суверенитете Гренландии

    Глава евродипломатии Каллас напомнила США о суверенитете Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила на фоне назначения президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по Гренландии, что любые изменения статуса страны возможны исключительно при волеизъявлении самих жителей острова и датчан.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила, что только гренландцы и датчане могут определять статус Гренландии, передает РИА «Новости».

    Ее заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным представителем по Гренландии. Решение Трампа вызвало обеспокоенность среди европейских политиков.

    Каллас подчеркнула, что Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания.

    По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз полностью поддерживает неприкосновенность границ Дании и Гренландии. Она уточнила, что ЕС ожидает от партнеров уважения суверенитета, территориальной целостности и выполнения международных обязательств.

    Назначенный спецпредставителем Лэндри публично заявил об интересе США сделать остров своим, что также привлекло внимание европейских политиков. На фоне этих заявлений звучит призыв соблюдать нормы, отраженные в Уставе ООН и Североатлантическом договоре.

    Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил крайнюю обеспокоенность заявлениями нового спецпосланника США по Гренландии.

    Президент США Дональд Трамп в марте пообещал принять Гренландию в состав США «так или иначе».

    23 декабря 2025, 13:04 • Новости дня
    Эксперты: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой

    Военный эксперт Дандыкин: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой

    Эксперты: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой
    @ The White House

    Tекст: Анастасия Куликова

    Век американского судостроения, когда США создавали десятками эсминцы и крейсера, позади. Планы главы Белого дома Дональда Трампа по строительству боевых кораблей нового класса выйдут за сроки минимум в два года, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее американский президент анонсировал создание «золотого флота» с линкорами класса «Трамп».

    «Америка испытывает особые чувства ко всему, что называется, «супер-дупер» большому и золотому. До этого говорили о системе ПРО «Золотой купол», теперь «золотой флот». Есть еще золотые унитазы, но это у бывших подопечных США», – иронично отметил военный эксперт Василий Дандыкин, подчеркнув: «не все то золото, что блестит».

    По его оценкам, реализация плана Дональда Трампа по кораблестроению столкнется с принципиальной проблемой: не столько с финансовой – американцы умеют печатать доллары, сколько с возможностями промышленности. «Век американского судостроения, когда Штаты создавали десятками эсминцы и крейсера, на мой взгляд, позади. Все изменилось с тех пор, как на первое место в экономике страны вышли услуги», – рассуждает собеседник.

    Изменения коснулись и ВМС США. Как полагает эксперт, корабли класса «Трамп» в целом можно назвать линкорами, но есть нюанс. В качестве примера Дандыкин привел USS Missouri (BB-63) («Миссури»), водоизмещение которого составляет 57 тыс. тонн, у нового корабля заявлено 30-40 тыс. тонн. «В результате, вероятно, выйдет атомный крейсер, какие у американцев уже были и есть», – допустил спикер.

    Он не исключил, что на этих кораблях разместят и беспилотники – надводные, подводные и воздушные. Впрочем, прогнозировать сроки строительства линкоров сложно. Вряд ли американской стороне удастся уложиться в анонсированные два – три года, добавил аналитик. «Сначала корабль нужно сконструировать, а это долгий процесс. Затем строится головное судно, и когда начнется серийное производство – большой вопрос», – уточнил Дандыкин.

    «Но глава Белого дома – человек, который не стесняет себя в эпитетах, особенно если речь о «величии» Америки. Его выступление, я думаю, связано с успехами России и Китая в кораблестроении и не только», – считает собеседник. Он напомнил, что ранее российские вооруженные силы провели испытания подводного аппарата «Посейдон».

    На этом фоне президент США попытался подсластить пилюлю и заявил о якобы превосходстве подлодок. «Россия – единственная страна, которая имеет подводные крейсера стратегического назначения. Это «Борей» и «Борей-А». Для примера: американские «Огайо» третьего поколения», – уточнил специалист.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Илья Крамник. Он согласен, что корабли класса «Трамп» – не линкор/battleship, несмотря на намерение так его классифицировать. «Его задача – явно не побивание противника в артиллерийском бою кораблей первого ранга в составе battle line. Это линейный крейсер, battlecruiser, в том смысле, который США придали этому термину, классифицировав так проект 1144: тяжелый неавианесущий корабль – боевое ядро соединения, способный решать разнообразные задачи как самостоятельно, так и в составе соединения», – написал аналитик в своем Telegram-канале.

    «Впрочем, это придирка пуриста, и в термин «линкор/battleship» тоже можно внести новый смысл, ЭМ/destroyer сейчас тоже уже совсем не то, что вкладывалось в этот термин сто, тем более сто двадцать лет тому», – добавил Крамник. По его мнению, с одной стороны, идея построить 30-килотонный боевой надводный корабль – благодарная.

    «Это может быть хороший, крепкий корабль, с конструктивной защитой, позволяющей пережить попадания большей части дронов, и требующей для поражения полноценной БЧ крылатой ракеты или нормальной тяжелой торпеды, взрывающейся под килем. С хорошим вооружением последнего рубежа, включая лазеры, которое эту же большую часть дронов не допустит до попадания, да и крылатые ракеты, уцелевшие после работы ЗРК средней и малой дальности, добьет», – описал он.

    «Но есть проблема. Его еще надо разработать, а это не быстро, и построить. А пока, глядя на историю с LCS и «Констеллейшн» у США не очень получается создать корвет/фрегат. Сейчас снова будут пытаться, на сей раз на основе сторожевика береговой охраны, который вроде как не забыли как строить, и надо его просто дооборудовать под задачи флота. Умение проектировать новые корабли и ставить их в серию капитально подутрачено, и это видно в целом на всех без исключения ныне реализуемых в интересах ВМС США проектах обитаемых кораблей», – уточнил эксперт.

    По его прогнозам, идея не переживет текущую администрацию, даже если преемником Трампа станет республиканец. «Максимум, что США смогут осилить в текущем состоянии, это DDG(X), если решат его строить, с техническим лицом которого все более-менее понятно. И да, при цене Берка третьего флайта в 2,5 млрд и прогнозной цене DDG(X) до 3,4 млрд, такой корабль будет стоить от пяти млрд по самым скромным предположениям, а скорее, с учетом новизны, и все восемь», – считает Крамник.

    Американист Малек Дудаков, в свою очередь, обратил внимание на обещание Белого дома стахановскими темпами построить новые корабли за 2-3 года. «Даже на сборку первых Zumwalt ушло более шести лет. Уж очень хочется проецировать силу в конкуренции с Китаем, строящим десятки новых эсминцев. Хотя бы только на рендерах», – сыронизировал он.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал создание «золотого флота» США. Он будет насчитывать десять судов, а со временем, как ожидается, вырастет до 25. Основой же станут линкоры нового класса – «Трамп», которые «в 100 раз мощнее» любых аналогов и предшественников, заявил американский лидер. На их строительство планируют потратить 26 млрд долларов.

    Первым в начале 2030-х годов построят линкор USS Defiant («Дерзкий», так же назывался вымышленный звездолет в двух проектах вселенной «Звездного пути»). «Боевые корабли будут вооружены пушками и ракетами самого высокого уровня. У них также будет гиперзвуковое оружие, современные электрические рельсотроны и даже мощные лазеры», – сообщил глава Белого дома.

    По его словам, линкоры также будут «нести ядерное вооружение, крылатые ракеты морского базирования, которые сейчас разрабатываются». Кроме того, новые суда оснастят ИИ-компонентом. Корабли класса «Трамп» смогут действовать в режиме интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны в составе авианосной ударной группы, а также руководить операциями флота в качестве центрального узла управления, отметили в ВМС США.

    «Они помогут сохранить американское военное превосходство, возродят американскую судостроительную промышленность и вселят страх во врагов Америки по всему миру», – заявил Трамп. Он сообщил, что США в настоящее время строят три новых крупных авианосца дополнительно к уже существующим. По его словам, в частности, речь может идти об «авианосцах другого класса», нежели Gerald R. Ford.

    Также Штаты планируют построить до 15 новых подводных лодок для усиления национальных ВМС. «Мы как минимум на 15 лет впереди любых конкурентов. Китай, Россия, никто не может с нами сравниться. Кроме того, в настоящее время мы строим три больших авианосца в дополнение к тем, которые у нас уже есть. И, что интересно, у нас есть много подводных лодок», – сказал Трамп.

    Комментарии (13)
    23 декабря 2025, 03:35 • Новости дня
    Трамп сообщил, что сделает с захваченными танкерами и нефтью
    Трамп сообщил, что сделает с захваченными танкерами и нефтью
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Нефть с перехваченных в международных водах танкеров Венесуэлы, как и суда США намерены оставить себе, сообщил в понедельник американский президент Дональд Трамп, выступая во Флориде с обращением.

    «Мы оставим ее себе. Возможно, будем использовать для стратегических резервов. Мы ее оставим. Также как и суда. Их тоже оставим себе», – сказал Трамп в ходе трансляции на YouTube-канале Белого дома.

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми. Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

    На ваш взгляд
    К чему приведет американская блокада Венесуэлы?




    Результаты

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США задержали третий нефтяной танкер Bella1 у побережья Венесуэлы, который шел под панамским флагом для загрузки энергоресурсов. Власти США перехватили этот танкер, несмотря на то что он не находился под санкциями. Венесуэла обвинила США в пиратстве за постоянные захваты танкеров.

    Комментарии (10)
    23 декабря 2025, 08:46 • Видео
    Макрон опять всех предал

    Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 10:59 • Новости дня
    Европейцев призвали не заказывать подарки на Рождество в Китае
    Европейцев призвали не заказывать подарки на Рождество в Китае
    @ Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Европейским покупателям напомнили о рисках заказов новогодних подарков на китайских сайтах: по оценке властей, 80% таких посылок не соответствуют требованиям безопасности Евросоюза.

    Европейцам советуют отказаться от покупки рождественских подарков на китайских онлайн-платформах из-за риска получить некачественные или небезопасные товары, пишет Politico.

    По оценкам одного из чиновников ЕС, на некоторых аэропортах до 80% входящих посылок из Китая не соответствуют европейским стандартам безопасности. Проблема усугубилась ростом объёма мелких почтовых отправлений: к 2024 году их число достигло 4,6 млрд, что стало рекордом.

    Рост онлайн-покупок из Китая приводит к перегрузке таможенных служб, ухудшает качество товаров на европейском рынке и создает неравные условия для производителей ЕС, отмечает издание.

    Среди выявленных нарушений – опасные игрушки, некачественные кухонные принадлежности и продукция без маркировки, что особенно тревожно для детей и потребителей. По словам европейского депутата Анны Кавадзини, необходимо ускорить реформу таможенной системы и создать единый контроль вместо разрозненных национальных правил.

    С июля следующего года ЕС вводит фиксированный сбор в размере трех евро на каждую мелкую посылку, фактически отменяя прежнюю налоговую льготу для товаров стоимостью до 150 евро. Однако этот временный шаг не решает вопроса контроля реальной стоимости товаров, так как ИТ-системы таможни пока не позволяют проверять каждую единицу импортируемой продукции.

    Кавадзини подчеркивает, что «нам нужна фундаментальная дискуссия о европеизации таможни». Европейский парламент и государства-члены обсуждают создание централизованного таможенного агентства и единой базы данных, но реформа будет реализована не раньше 2026 года, а полноценная система контроля – только в следующем десятилетии.

    В отдельных странах, таких как Франция, уже обсуждается введение дополнительной пошлины сверх общеевропейского сбора, а Бельгия и Нидерланды, вероятно, последуют примеру. В то же время европейские депутаты настаивают, что разрозненные сборы неспособны решить проблему – необходима комплексная реформа. Кипр, который с января 2025 года возьмёт на себя председательство в Совете ЕС, заявил, что намерен сделать этот вопрос приоритетом.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз признал свое бессилие перед нарастающей торговой экспансией Китая.

    Франция ранее призвала страны ЕС ввести санкции против китайского онлайн-ретейлера Shein.

    Европейские власти выразили тревогу из-за резкого роста количества недорогих покупок через Shein и Temu.

    Комментарии (10)
    23 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    RT посвятил сатирическую песню оправданиям лидеров Европы к Рождеству
    RT посвятил сатирическую песню оправданиям лидеров Европы к Рождеству
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA Press/Global Look Press

    В преддверии Рождества RT выпустил музыкальное видео, высмеивающее поведение европейских политиков и призывающее верить только в Санта-Клауса.

    RT опубликовал сатирическую музыкальную композицию по случаю наступающего Рождества. В клипе звучит обращение с советом европейским гражданам безоговорочно доверять Санта-Клаусу, а не политическим лидерам.

    В тексте сатиры лидеры европейских стран изображаются как оправдывающие все возникающие в странах проблемы. Как отмечено в Telegram-канале RT, «нет, мы не ошиблись: RT поздравляет жителей западных стран и призывает слепо верить только в Санту». Кроме того, в материале RT рассказывается о том, как к празднику традиционно готовятся в западных христианских странах и раскрываются особенности периода Адвента.

    Комментарии (6)
    23 декабря 2025, 12:05 • Новости дня
    The War Zone описало проблемы создания новых боевых кораблей класса «Трамп»
    The War Zone описало проблемы создания новых боевых кораблей класса «Трамп»
    @ U.S. Navy

    Tекст: Вера Басилая

    Планы по созданию новых боевых кораблей класса «Трамп» вызвали серьезные дискуссии по поводу целесообразности и стоимости таких крупных судов, сообщает The War Zone.

    Планы по строительству новых боевых кораблей класса «Трамп» которые должны стать «самыми большими и смертоносными» в истории ВМС США, вызвали масштабные дискуссии и вопросы, сообщает издание The War Zone.

    Согласно предложенной концепции, первый корабль будет называться USS Defiant, а серия может включать от 10 до 25 судов водоизмещением от 30 до 40 тыс. тонн. Эти корабли получат гиперзвуковые ракеты, электромагнитные рельсотроны и лазерное оружие, а также новые ядерные крылатые ракеты, причем строительство будет происходить на мощностях внутри США.

    Дональд Трамп представил проект в своем поместье во Флориде в окружении высокопоставленных чиновников, подчеркнув, что «американские линкоры всегда были символами национальной мощи». По словам Трампа, подобные корабли станут гордостью флота и будут лично курироваться им и его командой. Министр ВМС Джон Фелан заявил, что USS Defiant вдохновит уважением к американскому флагу в любом иностранном порту, а глава ВМС США адмирал Дарил Кадл отметил, что флот нуждается в крупном надводном боевом корабле.

    «Мы обеспечим постоянное совершенствование и честную оценку необходимости для эффективного сдерживания и победы в 2030-х и далее», – отметил Кадл.

    Проект подразумевает, что новые корабли станут платформами для управления беспилотными и пилотируемыми средствами, получат ИИ-компоненты и станут частью программы Golden Fleet. На первых этапах будет построено два корабля, но в дальнейшем их число может вырасти до 10–25. Строительство поручат американским и аффилированным с США верфям, привлекут к работе «нетрадиционных партнеров» благодаря созданию большей базы поставщиков и рабочих мест.

    Несмотря на амбициозность, у проекта много нерешенных вопросов: нет точных сроков спуска на воду первого корабля, неизвестна окончательная стоимость как постройки, так и обслуживания мегакораблей, а опыт предыдущих программ вызывает опасения в эффективности и реализуемости инициативы.

    По мнению аналитиков, вложения в небольшое количество элитных кораблей при одновременном сокращении классов массового строительства могут вызвать споры в Конгрессе: не станет ли ставка на такие «флагманы» неоправданно дорогой и недостаточно эффективной для задач флота на ближайшие десятилетия.

    Ранее президент США Дональд Трамп выступил в Палм-Бич и пообещал оснастить новые корабли США самым современным вооружением, включая лазеры и гиперзвук.

    Военный эксперт Илья Крамник усомнился в способности США построить линкоры класса «Трамп».

    Комментарии (8)
    23 декабря 2025, 01:13 • Новости дня
    Трамп объявил о строительстве в США двух новых линкоров класса «Трамп»
    Трамп объявил о строительстве в США двух новых линкоров класса «Трамп»
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в Палм-Бич, где он находился с госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и министром военно-морского флота Джоном Феланом, заявил, что страна построит два новых линкора для ВМС США класса «Трамп».

    Трамп выступал в окружении плакатов, на которых были изображены USS Defiant. Президент, который ранее критиковал внешний вид военных кораблей ВМС, сделал это заявление в Палм-Бич, обещая, что оружие на новых кораблях США будет самым современным, вплоть до лазеров и гиперзвука.

    «Начнем с первых двух, а там очень быстро, пожалуй, еще восемью, и в итоге у нас будет 20 – 25 в ближайшие годы», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его словам, США производят суперсовременные подлодки, которые на 15-20 лет опережают аналоги.

    «Это одна из вещей, которые я сделал еще в свой первый срок. Мы делаем лучшие подлодки в мире. Мы как минимум на 15 лет опережаем всех остальных в развитии подводных лодок, самой мощной угрозы, самого мощного оружия в мире», – сказал он, пообещав 12-15 новых подлодок в стране.

    Говоря о деньгах на вышеозначенные планы, Трамп заявил, что законопроект об оборонном бюджете, который он подписал на прошлой неделе, установил рекорд по объему финансирования, так как предусматривает выделение 26 млрд долларов на строительство новых кораблей, включая эсминцы и другие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп в начале октября рассказал о планах США закупить в Финляндии ледоколы, так как США эксплуатируют один действующий ледокол, построенный в 1976 году. Он назвал «смехотворным» соотношение ледоколов России и США.

    Комментарии (11)
    23 декабря 2025, 16:54 • Новости дня
    Захарова высмеяла обвинения финнов в адрес волков из России

    Захарова с сарказмом ответила на обвинения финнов в адрес волков из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию западных СМИ о волках из России, с иронией упомянув возможность введения санкций против российских хищников за гибель оленей в Финляндии.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на материал американского телеканала CNN, где российских волков обвинили в гибели северных оленей в Финляндии.

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Поздравляю с новым дном! Теперь под санкции, видимо, попадут российские волки, которые кошмарят, как полагают журналисты CNN и финские эксперты, лапландских оленей».

    Она также объяснила, что по аналогичной логике в любой проблеме теперь будут винить представителей России, даже если речь идет об обычных животных. Захарова добавила ироничное замечание, предположив, что это может быть местью Запада за подсвинков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жители Финляндии обвинили Россию в гибели северных оленей из-за российских волков.

    В ответ директор трансграничного заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова заявила, что миграция волков между Мурманской областью и Финляндией является естественным процессом и не зависит от политики. А заявление о «русских волках» – это профанация.

    Росприроднадзор также не оставил без внимания обвинения финнов в миграции волков из России. Советник главы ведомства Амирхан Амирханов отметил, что увеличение численности волков наблюдается во всей Европе, а не только в России, и поэтому винить в угрозе для оленей исключительно российских хищников нельзя.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 01:40 • Новости дня
    Трамп объяснил стратегическую необходимость Гренландии для США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в ходе своего выступления в Палм-Бич, где он находился с госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и министром военно-морского флота Джоном Феланом, объяснил, почему США так заинтересованы Гренландией.

    «Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Соединенным Штатам нужна Гренландия не из-за критически важных полезных ископаемых, а для обеспечения национальной безопасности», – сообщает Reuters.

    В воскресенье Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри своим специальным посланником в Гренландию, что вызвало волну критики со стороны Дании и Гренландии в связи с интересом Вашингтона к богатому полезными ископаемыми арктическому острову.

    Напомним, в марте Трамп пообещал принять Гренландию в США «так или иначе».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый американский посол в Копенгагене Кен Ховери не стал отвечать на вопрос, отказалась ли администрация Дональда Трампа от планов установить контроль над Гренландией. Дания в новом отчёте об оценке угроз, проведённой датской службой военной разведки, впервые включит США в число угроз стране. В Дании появился «ночной дежурный» по Трампу и Гренландии.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 00:15 • Новости дня
    AP сообщило о начале Россией эвакуации семей дипломатов из Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство иностранных дел России начало эвакуацию семей дипломатов из Венесуэлы, сообщил AP в понедельник представитель европейской разведки.

    «Эвакуация, которая началась в пятницу и включает выезд женщин и детей, началась в связи с тем, что российские официальные лица оценивают ситуацию в Венесуэле в «очень мрачных тонах», по словам источника Associated Press в разведке. Вывод дипкорпуса свидетельствует о возросших опасениях по поводу стабильности в южноамериканской стране», – пишет со ссылкой на AP Turkiye Today.

    В понедельник утром у здания посольства России в Каракасе стояло более 10 автомобилей с дипломатическими номерами, однако не было видно, чтобы кто-либо из персонала входил на территорию или выходил из нее. К полудню автомобили уехали, говорится в материале.

    Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил в понедельник, что он разговаривал по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который выразил поддержку Москвы в отношении объявленной Трампом блокады.

    Хиль обвинил Вашингтон в совершении «нападений на суда и внесудебных казней, а также незаконных актов пиратства» в Карибском бассейне.

    Президент США Дональд Трамп собирает команду безопасности в связи с продолжающимися задержаниями танкеров, чтобы огласить некое «важное  объявление», а представитель Белого дома заявил, что Трамп планирует обсудить инициативу в области судостроения.

    На ваш взгляд
    К чему приведет американская блокада Венесуэлы?




    Результаты

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми и приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Рубио объяснил грядущую эскалацию с Венесуэлой интересами США. Небензя заметил проявление неоколониальных подходов в отношении США к Венесуэле.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник провел телефонные переговоры с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 14:45 • Новости дня
    Euroclear разблокировал средства ЕАБР на казахстанские проекты

    Tекст: Вера Басилая

    Euroclear разблокировал более 600 млн долларов средств Евразийского банка развития, прежде заблокированных как российские счета, сообщил заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил.

    Euroclear разблокировал более 600 млн долларов Евразийского банка развития, ранее замороженных на счетах, отнесённых к российским, передает РИА «Новости».

    Заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил сообщил, что эти средства уже направлены на казахстанские проекты. Он также подчеркнул, что разблокировка происходила при условии, что деньги будут использованы только для Казахстана, и за этим следит сама Euroclear.

    Средства ЕАБР оказались заблокированы в 2022 году вместе с активами Национального расчетного депозитария России после введения Евросоюзом санкций. Тогда в Euroclear оказались заморожены 733 млн долларов, принадлежащие Казахстану, но с 2023 года более 600 млн были поэтапно разблокированы с контролем целевого использования.

    Евразийский банк развития учрежден в 2006 году, его штаб-квартира находится в Алма-Ате. В число участников входят Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и Россия. Основная задача банка – содействие экономическому росту и углублению интеграционных процессов в регионе.

    Euroclear приветствовал решение Евросоюза не изымать российские активы.

    Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по делу о взыскании с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей по иску Банка России.

    Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank в Арбитражный суд Москвы на сумму 18,1 трлн рублей.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 09:16 • Новости дня
    Politico: Конфликт на Украине завершится в 2026 году на невыгодных Киеву условиях

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Украине может завершиться в 2026 году на условиях, которые окажутся «крайне невыгодны» Киеву, сообщил обозреватель европейского издания Politico Джейми Деттмер.

    Возможное завершение конфликта на Украине в 2026 году связано с отсутствием у Киева финансовой поддержки Евросоюза и риском сокращения западной помощи, передает ТАСС.

    По словам экспертa, такой сценарий связан с неспособностью стран ЕС договориться о предоставлении «репарационного кредита» Украине, что лишает Киев стабильной финансовой поддержки на ближайшие годы.

    Деттмер считает, что выделение европейскими странами единого займа на сумму 90 млрд евро не покрывает все финансовые нужды Украины. Кроме того, журналист предположил, что отказ Венгрии, Чехии и Словакии участвовать в займе может вдохновить другие страны принять аналогичное решение.

    По его мнению, возможная победа Дональда Трампа на выборах в США приведет к тому, что Киеву в 2026–2027 годы не будет смысла рассчитывать на получение новых средств из Вашингтона.

    Ранее страны Евросоюза отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза.

    Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

    Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с ходатайством рассматривать дело против депозитария Euroclear в закрытом режиме.

    Финансовые и политические элиты на Украине готовятся к отъезду из страны и переводят активы на западные счета, сообщила СВР.

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в выполнении всех задач, поставленных в 2022 году в ходе специальной военной операции.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 10:34 • Новости дня
    Навроцкий назвал катастрофой договор ЕС со странами «Меркосур»

    Навроцкий предупредил о риске для сельского хозяйства из-за договора с «Меркосур»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что договор о свободной торговле между Евросоюзом и странами Южноамериканского общего рынка («Меркосур») может уничтожить польское аграрное производство.

    Навроцкий выступил с критикой возможного подписания соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и странами «Меркосур» в обращении к премьер-министру Польши Дональду Туску, передает ТАСС.

    Президент назвал подписание такого договора катастрофой, подчеркнув: «Господин премьер, нужно не болтать, а создавать блокирующее меньшинство!».

    Навроцкий считает, что тысячи товаров из стран «Меркосур» могут поступить в Польшу и уничтожить местное сельское хозяйство, а также другие отрасли экономики.

    Он заявил, что продовольственную безопасность обеспечивает производство продовольствия рядом с потребителем, а не импорт продукции с большого расстояния.

    6 декабря 2024 года стороны уже заключили предварительное торговое соглашение, несмотря на протесты европейских фермеров. Для вступления документа в силу требуется согласие всех государств Евросоюза, а для его блокирования необходимо, чтобы четыре страны, представляющие не менее 35% населения ЕС, выступили против. Против соглашения выступают аграрное лобби Евросоюза, правительства Франции, Польши и других государств.

    Объединение «Меркосур» включает Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай, занимая более 70% территории Южной Америки и объединяя 295 млн человек.

    Евросоюз перенес подписание масштабного торгового соглашения с «Меркосур» на январь.

    Франция предложила отложить голосование по сделке, настаивая на гарантиях для европейских фермеров.

    Французская инициатива поставила под угрозу подписание переговоров между Евросоюзом и латиноамериканскими странами.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 02:25 • Новости дня
    Трамп назвал «нормальным» ход переговоров по украинскому конфликту

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп во время выступления во Флориде сказал несколько слов о переговорах по украинскому урегулированию, отметив, что все устали воевать и все должно скорее закончиться.

    «Переговоры по Украине и России продолжаются. Мы ведем переговоры. Переговоры идут нормально... Все устали от войны. Ее надо заканчивать», – отметил Трамп в ходе трансляции на YouTube-канале Белого дома.

    Он в очередной раз указал на главное препятствие – сильную ненависть между лидерами России и Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стороны находятся на самой близкой стадии к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.

    Вице-президент США Вэнс сообщил, что главным камнем преткновения при обсуждении урегулирования конфликта на Украине снова стал вопрос территорий Донбасса и будущего русскоязычных жителей. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, о чем говорил Вэнс, отмечая «прорыв» США в вопросе переговоров по Украине.

    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 03:20 • Новости дня
    Госдеп предодобрил потенциальную продажу Дании ракет на 951 млн долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Дании ракет средней дальности класса «воздух – воздух» и сопутствующего оборудования на сумму до 951 млн долларов.

    «Правительство Дании запросило 236 усовершенствованных ракет класса «воздух–воздух» средней и повышенной дальности и пять секций наведения AIM-120-C8. Также будут включены тренажеры для погрузки AMRAAM, контейнеры и вспомогательное оборудование; запасные части, расходные материалы и принадлежности», – сказано в заявлении Госдепартамета.

    Датским коллегам США также предоставят поддержку в ремонте и возврате; программное обеспечение для вооружения и вспомогательное оборудование; поставки и поддержку секретного программного обеспечения; секретные публикации и техническую документацию; инженерные разработки правительства США и подрядчиков, услуги по технической и логистической поддержке и другое.

    В Госдепе заявили, что продажа ракет повысит способность Дании противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечит страну современными боеприпасами для самолетов и наземных систем противовоздушной обороны.

    «Эта продажа еще больше повысит и без того высокий уровень взаимодействия датских ВВС с вооруженными силами США и другими региональными силами и подразделениями НАТО», подчеркнули в Госдепе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тайвань в августе получил первую партию американских ударных беспилотников Altius-600M. В октябре Bloomberg сообщало, что Трамп и Такаити договорились усилить военное сотрудничество. В декабре США одобрили поставку Тайваню оружия на 11 млрд долларов.


    Комментарии (0)
    23 декабря 2025, 09:29 • Новости дня
    Трамп объявил газету New York Times угрозой безопасности США

    Трамп обвинил NYT в распространении дезинформации и угрозе безопасности США

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп обвинил The New York Times в распространении искажённой информации, назвав газету серьёзной угрозой национальной безопасности страны.

    Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике газету The New York Times, обвинив ее в угрозе национальной безопасности, передает РИА «Новости».

    В своем аккаунте в Truth Social Трамп написал: «Терпящая неудачи New York Times и их ложь и намеренные искажения представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны».

    Глава Белого дома также заявил, что публикации The New York Times связаны с «радикально левым безумием», и призвал прекратить распространение искаженной информации в газете. Он подчеркнул, что подобные действия угрожают интересам страны.

    Трамп завершил свою критику словами: «Она (газета) – это настоящий враг народа!». Президент уже обвинял The New York Times в враждебности ранее, в частности после публикации репортажа о его здоровье в конце ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подал иск на 10 млрд долларов к Би-би-си, обвинив компанию в предвзятом монтаже фильма и нанесении ущерба своей репутации.

    Между тем голландский историк Рутгер Брегман заявил, что Би-би-си по совету юристов удалила его критическую фразу о Трампе из эфира.

    Комментарии (0)
    Главное
    Освобождены днепропетровская Андреевка и харьковская Прилипка
    В Кремле сообщили о возвращении 167 тыс. ветеранов из зоны СВО
    Цена российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель
    МИД Китая ответил Зеленскому на угрозы ввести санкции
    Миндич отказался возвращаться на Украину и покидать Израиль
    Названы лидеры по гонорарам среди артистов на новогодних корпоративах
    Поддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо