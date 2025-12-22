  • Новость часаМедведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    22 декабря 2025, 22:17 • Новости дня

    Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО

    Министр обороны ФРГ Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО

    Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО
    @ IMAGO/Mike Schmidt/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Германии Борис Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус отверг возможность «нападения» России на НАТО. Одновременно Писториус считает, что Москва может стремиться к ослаблению НАТО через разобщение его стран-участников и попытки вынудить США уйти из Европы. Он добавил, что Россия заинтересована в подрыве единства альянса изнутри, передает РИА «Новости».

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее призывал европейские государства наращивать оборонные бюджеты и готовиться «сражаться с русскими», называя альянс «следующей целью» России. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 11 декабря заявил, что Россия не планирует агрессии против НАТО и готова подтвердить это письменно.

    При этом еще в ноябре Писториус заявлял, что война НАТО с Россией может состояться до 2029 года.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить войска на Украину для защиты в случае нарушения мирных договоренностей.

    Президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США на фоне его заявлений о якобы готовности России напасть на Европу.

    22 декабря 2025, 13:00 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Макрон предал Мерца

    Политолог Ткаченко: Макрон предал Мерца, потому что понял исход конфликта с Россией

    Политолог объяснил, почему Макрон предал Мерца
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ближайшее время Берлин предпримет в отношении Парижа ряд мер дипломатической изоляции на фоне скандала в Брюсселе и провала плана по изъятию российских активов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее СМИ сообщили о «предательстве» Германии президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    «В последние годы в своем противостоянии с Россией Европа во многом опиралась на альянс Франции и Германии – крупнейшие региональные экономики после Брекзита. Они руководствовались тезисом, что Москва является угрозой для стабильного экономического развития и военной безопасности европейских членов НАТО», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Таким образом, при нынешнем канцлере ФРГ Фридрихе Мерце и при предыдущем – Олафе Шольце, президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывал на то, что Берлин будет их партнером. Ответные надежды были и у немецкой стороны», – напомнил собеседник.

    «Но сейчас Мерц совершил большую тактическую ошибку, решив, что Европе лучше продолжать конфликт, чем искать из него выход. К тому же Германия неверно оценила возможности своего влияния на другие страны ЕС в условиях, когда исход СВО, в общем, предрешен. Немецкая сторона полагает, что может еще долго вести противостояние, а другие государства так не считают», – отметил он.

    «Очевидно, Италия, ранее не поддержавшая изъятие российских активов, а теперь и Франция исходят из того, что конфликт с Россией проигран. Поэтому, по их мнению, вовремя «предать» – не предать, а предвидеть. Макрон исходит именно из таких соображений», – детализировал аналитик.

    Впрочем, по его мнению, противоречия пока не приведут к серьезному продолжительному кризису в отношениях Берлина и Парижа. «Я думаю, скандал совместными усилиями будет купирован. Франко-германское партнерство создавалось слишком долго, чтобы рухнуть из-за одного предательства», – указал он.

    «Между тем в ближайшее время Берлин, скорее всего, предпримет в отношении Парижа ряд мер дипломатической изоляции и отменит несколько планировавшихся визитов. Давление будет оказываться лично на Макрона. Возможно, ФРГ попытается поддержать его политических оппонентов и «достать из сундука» прежние промахи. Однако за определенные рамки этот скандал не выйдет», – спрогнозировал Ткаченко.

    «Настоящая же проблема более глобальна. Европейская интеграция с 50-х годов прошлого века основывалась на тандеме Парижа и Берлина. Франция была ядерной державой, постоянным членом Совбеза ООН, а Германия – экономическим локомотивом Европы и всего мира. Она спонсировала почти все проекты евроинтеграции», – напомнил спикер.

    «Сейчас же эти две опоры европейской конструкции зашатались. Военная мощь Франции под большим вопросом, ее никто не воспринимает как сверхдержаву. Французские ядерные силы малочисленны и несовершенны. А масштабы проблем в германской экономике вообще не поддаются описанию. Евроинтеграция оказалась в сильнейшем кризисе с середины прошлого века», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что за несколько недель до саммита в Брюсселе, на котором обсуждалось возможное изъятие замороженных российских активов, Макрон публично не высказывал возражений против немецкого предложения по активам. Но в частном порядке его команда выразила сомнения в законности сделки и предупредила, что Парижу будет сложно выдать национальную гарантию на случай, если средства придется срочно возвращать Москве.

    Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС, который был напрямую проинформирован о ходе переговоров 18 декабря. «Он предал нас, Мерца, и он знает, что ему придется заплатить за это. И он был так слаб, что у него не было другого выбора, кроме как спрятаться за спиной Джорджи Мелони», – приводятся слова источника.

    Оппозиция стала отмечать новую динамику в отношениях Франции и Германии, а также факт отсутствия надежды на крупномасштабную перезагрузку франко-германского механизма, который когда-то обеспечивал одни из крупнейших политических прорывов ЕС.

    «В Брюсселе есть четкое ощущение, что Берлин играет важную роль, а влияния Франции недостаточно», – отметила Джорджина Райт, старший научный сотрудник американского аналитического центра German Marshall Fund of the U.S.

    Муджтаба Рахман, глава европейского подразделения Eurasia Group, указал, что в последние четыре-пять лет в Елисейском дворце действовал тезис о том, что слабость Германии подрывает способность Европы действовать. «Теперь у нас есть канцлер, который разбирается в геополитике и хочет активно вмешиваться в дела Европы. Но именно Париж сейчас не в состоянии выполнить свою часть соглашения», – сказал он.

    Напомним, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.

    Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по вопросу замороженных российских активов, о чем писала Berliner Zeitung. Журнал Bild также заявил, что он потерял лидерство в Европе из-за ситуации вокруг активов России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.

    22 декабря 2025, 15:43 • Новости дня
    В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против спутников Starlink

    Associated Press: В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против Starlink

    В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против спутников Starlink
    @ Wikideas1/wikipeadia.org

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разведслужбы НАТО выразили опасения, что Россия создает оружие, способное разрушать спутниковую группировку Starlink Илона Маска и создавать угрозу космическим системам, об этом пишет Associated Press.

    Россия якобы разрабатывает новое противоспутниковое оружие, способное угрожать спутниковой системе Starlink Илона Маска, передает Ura.ru со ссылкой на Associated Press. В публикации говорится, что две разведывательные службы стран НАТО опасаются появления у России такого вооружения.

    По данным Associated Press, речь идет о средствах «зонального действия», которые могут создавать на орбите облака осколков. Такое оружие, по мнению собеседников агентства, призвано ограничить преимущества Запада в космосе. Разведка считает, что если эта информация подтвердится, речь может идти о серьезном изменении баланса сил в космосе и повышении риска для всех аппаратов на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным The Sun, российский спутник якобы был замечен вблизи американского спутника-шпиона на орбите.

    Между тем глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман заявлял, что Россия якобы предпринимала попытки глушить британские военные спутники с помощью наземных систем.

    23 декабря 2025, 08:46 • Видео
    Макрон опять всех предал

    Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    22 декабря 2025, 22:34 • Новости дня
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    США готовы предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности, однако часть положений этих договоренностей останется недоступной для широкой публики, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, США предоставят Украине гарантии безопасности, причем часть деталей этих договоренностей не будет обнародована, передает РИА «Новости».

    Зеленский заявил, что есть некий рамочный договор между Украиной, Европой и США по гарнтиям безопасности.

    «Именно их, как мы видим, должны рассмотреть в конгрессе США с некоторыми закрытыми деталями и дополнениями», – считает глава киевского режима.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что Москва и Вашингтон пришли к пониманию необходимости возвращения Украины к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу. Именно на таких условиях Россия признала независимость Украины в 1991 году.

    Тем временем в Берлине прошли переговоры по урегулированию конфликта с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также представителей Украины и Евросоюза. Итогом встречи стало заявление стран ЕС о мерах по поддержке Украины, среди которых – направление многонациональных сил и сохранение численности Вооруженных сил Украины на уровне не ниже 800 тыс. человек.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО рассматривается как угроза для безопасности России.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Евросоюза и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, аналогичных пятой статье НАТО.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для ее защиты в случае нарушения Россией мирных соглашений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что власти России настаивают на юридически закрепленном отказе Киева от вступления в НАТО.

    22 декабря 2025, 15:20 • Новости дня
    Рябков сообщил о готовности России зафиксировать отказ нападать на НАТО

    Рябков: Россия готова юридически зафиксировать отказ нападать на НАТО

    Рябков сообщил о готовности России зафиксировать отказ нападать на НАТО
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не планирует нападать на страны Евросоюза и НАТО и готова закрепить это юридически, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, Россия не преследует завоевательных целей, а также открыта к оформлению соответствующих гарантий, передает РИА «Новости».

    Рябков подчеркнул, что Россия демонстрирует максимальную сдержанность в ответ на провокационные действия НАТО. «Реагируя на авантюрные и провокационные шаги со стороны стран НАТО, мы (Россия) проявили, с одной стороны, изрядную сдержанность, а с другой – последовательно направляли оппонентам важные предостерегающие сигналы о создаваемых ими стратегических рисках, в сочетании с нашим неизменным настроем твердо отстаивать национальные интересы безопасности», – заявил он.

    Дипломат обратил внимание на состояние отношений между Россией и США. Рябков указал, что успех текущего диалога между Москвой и Вашингтоном не гарантирован, нормализация связей займет значительное время из-за политики администрации экс-президента США Джо Байдена. Он добавил, что для постепенного восстановления отношений потребуется подлинная заинтересованность обеих сторон и «колоссальный труд».

    Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о том, что Россия может напасть на НАТО.

    21 декабря 2025, 08:23 • Новости дня
    Россия предупредила о реакции на сближение Ирландии с НАТО

    Посол России Филатов заявил о реакции Москвы на военное сближение Ирландии с НАТО

    Россия предупредила о реакции на сближение Ирландии с НАТО
    @ Mark Thomas/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Потенциальное сближение Ирландии с НАТО может быть отражено в военной стратегии России, несмотря на сохраняющийся нейтралитет и настороженность населения республики относительно вступления в альянс, заявил посол РФ в этой стране Юрий Филатов.

    Потенциальное вступление Ирландии в НАТО и укрепление связей этой страны с альянсом вызывает обеспокоенность у Москвы, передают «Известия». Посол России в Ирландии Юрий Филатов подчеркнул, что на сегодняшний день в Дублине нет планов вступать в военный блок, и среди населения республики сохраняется настороженное отношение к такой перспективе.

    По словам дипломата, сближение Ирландии с НАТО обязательно будет учитываться российским руководством в военно-политическом планировании. При этом Филатов отметил, что отношений между Москвой и Дублином практически не осталось – по инициативе ирландской стороны они фактически заморожены, а их дальнейшее ухудшение в нынешних условиях маловероятно.

    Филатов подчеркнул: «Хотя мы и не рассматриваем Ирландию как угрозу национальным интересам России, углубление взаимодействия Дублина с агрессивным антироссийским военным блоком в лице НАТО, безусловно, не останется без нашего внимания и будет учитываться в военно-политическом планировании».

    Дипломат обратил внимание на то, что в Европе усиливается тенденция к милитаризации. Он добавил, что на Ирландию, долгое время придерживавшуюся политики нейтралитета, оказывается политическое давление из-за растущих опасений по поводу возможной военной конфронтации с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирландии рассматривают возможность вступления в НАТО, используя в качестве предлога так называемую «российскую угрозу».

    21 декабря 2025, 02:16 • Новости дня
    Разведка США опровергла заявления Reuters о планах России «захватить Украину»

    Габбард: Россия стремится избежать более масштабного конфликта с НАТО

    Разведка США опровергла заявления Reuters о планах России «захватить Украину»
    @ кадр из видео Fox News

    Tекст: Антон Антонов

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард публично выступила с опровержением сведений, распространенных агентством Reuters, о том, что Россия, по мнению разведки США, якобы хочет «захватить всю Украину».

    По версии Reuters, которое ссылается на шесть источников, якобы знакомых с разведданными, американская разведка считает, что Россия хочет «захватить всю Украину» и сделать европейскую часть бывшего СССР российской территорией, передает РБК.

    Габбард назвала заявления Reuters «ложью и пропагандой», специально публикуемой «от лица разжигателей войны». По ее словам, такие публикации подрывают усилия США по урегулированию ситуации, передает ТАСС.

    По мнению Габбард, Reuters публикует «ложный нарратив», рассчитанный на создание страха и истерии среди граждан, чтобы склонить их к поддержке эскалации конфликта, на которую, как заявила Габбард, рассчитывают НАТО и Евросоюз.

    Габбард указала, что на самом деле разведывательное сообщество США информировало законодателей о том, что Россия, напротив, стремится избежать более масштабного военного столкновения с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    21 декабря 2025, 10:42 • Новости дня
    Экс-советник Трампа Флинн заявил о поддержке ЦРУ войны между Россией и НАТО
    Экс-советник Трампа Флинн заявил о поддержке ЦРУ войны между Россией и НАТО
    @ CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Центральное разведывательное управление США поддерживает идею возможной войны между Россией и НАТО, заявил бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

    Флинн написал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России): «ЕС, он же НАТО (за исключением США), отчаянно хочет войны с Россией... Наше ЦРУ в сговоре с MI6 и другими в разведывательном сообществе ЕС. Эти и иные поджигатели войны в нашей собственной администрации хотят бесконечной чертовой войны», передает РИА «Новости».

    Бывший советник напомнил, что военные кампании США в Афганистане и Ираке длились 20 лет и обошлись стране в триллионы долларов, а также обернулись значительной потерей престижа. Флинн обратился к Трампу, призвав его вмешаться в ситуацию в Восточной Европе, чтобы изменить курс Вашингтона.

    По его словам, американское общество больше не готово поддерживать политику расходов на «мелкого диктатора», который арестовывает оппозиционеров, в том числе в своей парламентской Раде и СМИ.

    Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что представители так называемого глубинного государства (deep state, «дипстейт») пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией, чего хотят также ЕС и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава морского командования альянса Майк Атли заявил, что военные силы НАТО пока не обладают достаточной устойчивостью для длительного вооруженного конфликта.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    22 декабря 2025, 00:00 • Новости дня
    Макрона назвали предателем Мерца
    Макрона назвали предателем Мерца
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    За несколько недель до саммита в четверг в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон публично не высказывал возражений против немецкого предложения по активам, но в частном порядке его команда выразила сомнения в законности сделки и предупредила, что Франции будет сложно выдать национальную гарантию на случай, если активы придется срочно возвращать Москве.

    «Он предал нас, [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца, и он знает, что ему придется заплатить за это. И он был так слаб, что у него не было другого выбора, кроме как спрятаться за спиной Джорджии Мелони», – приводит Financial Times (FT) комментарий высокопоставленного дипломата ЕС, который был напрямую проинформирован о ходе переговоров 18 декабря.

    Оппозиция стала отмечать новую динамику в отношениях Франции и Германии, а также факт отсутствия надежды на крупномасштабную перезагрузку франко-германского механизма, который когда-то обеспечивал одни из крупнейших политических прорывов ЕС.

    «В Брюсселе есть четкое ощущение, что Берлин играет важную роль, а влияния Франции недостаточно», – отметила Джорджина Райт, старший научный сотрудник американского аналитического центра German Marshall Fund of the U.S.

    Муджтаба Рахман, глава европейского подразделения Eurasia Group, отметил, что в последние четыре-пять лет в Елисейском дворце действовал тезис о том, что слабость Германии подрывает способность Европы действовать.

    «Теперь у нас есть канцлер, который разбирается в геополитике и хочет активно вмешиваться в дела Европы»... Но именно Париж сейчас не в состоянии выполнить свою часть соглашения», – сказал он FT.

    Напомним, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по вопросу замороженных российских активов, о чем писала Berliner Zeitung. Журнал Bild также заявил, что Мерц потерял лидерство в Европе из-за ситуации вокруг активов России

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД писала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии

    21 декабря 2025, 06:46 • Новости дня
    Berliner Zeitung заявила об изоляции Мерца из-за позиции по российским активам

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по замороженным российским активам, пишет Berliner Zeitung.

    Как отмечает Berliner Zeitung, в последние недели разные участники обсуждения – от Euroclear, где хранятся основные блокированные суммы, до Европейского центрального банка, а также от Вашингтона до Пекина – все чаще высказывали предостережения в адрес Берлина и Европы, передает ТАСС.

    В тексте говорится, что канцлер до последнего пытался нахваливать преимущества фактической экспроприации российских средств, при этом недооценивая риски такого шага. «Даже когда российский Центробанк подал жалобу против Euroclear, а рейтинговое агентство Fitch выпустило предостережение о [возможном снижении рейтинга] Euroclear, Мерц продолжал придерживаться своего курса», – пишет издание.

    Кроме того, отмечается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ранее поддерживавшая Мерца, начала дистанцироваться от него по мере того, как изоляция канцлера становилась очевидной. По мнению автора публикации, Мерц оказался в проигрыше, сделав ставку на экспроприацию российских активов, и в результате потерпел явное политическое поражение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Первое место заняла Германия (85 баллов), подвинув Британию (80 баллов) на вторую позицию.

    22 декабря 2025, 05:10 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте заявил о готовности стран ЕС направить войска на Украину
    Генсек НАТО Рютте заявил о готовности стран ЕС направить войска на Украину
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для обеспечения защиты страны в случае нарушения Россией мирных договоренностей, когда они будут достигнуты.

    «Конечно, в настоящее время мы не обсуждаем публично в деталях, как именно это будет выглядеть. Но могу сказать: некоторые европейские страны дали понять, что они были бы готовы принять участие и с войсками. В настоящее время ведется работа над тем, как именно должна быть реализована эта «коалиция желающих» и как будет выглядеть развертывание, что должно происходить на суше, в море, в воздухе. Все эти элементы находятся в стадии разработки», – заявил Рютте в интервью Bild.

    Генсек НАТО в очередной раз заявил о необходимости увеличивать оборонные бюджеты и только это способно защитить Европу, только это является гарантией безопасности.

    По его словам, необходимо добиться того, чтобы Украина «никогда больше не подвергалась нападениям после прекращения огня или мирного соглашения».

    «Для этого есть три уровня. Первый – Вооруженные силы Украины, они должны быть в отличной форме. <...> Второй уровень – это «коалиция желающих» во главе с Францией и Великобританией, Германией и другими странами. Эта коалиция предоставит все необходимое, чтобы [президент России Владимир] Путин больше не осмеливался на это. И третий уровень – это США, в августе американский президент заявил, что хочет принять в этом участие. Сейчас мы работаем над тем, чтобы объединить эти три элемента», – сказал Рютте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу и предложил ему ознакомиться со стратегией нацбезопасности США.

    Директор Нацразведки США Тулси Габбард публично выступила с опровержением сведений, распространенных агентством Reuters, о том, что Россия якобы хочет «захватить всю Украину».

    21 декабря 2025, 16:34 • Новости дня
    Bild: Мерц потерял лидерство в Европе из-за ситуации вокруг активов России

    Tекст: Ольга Иванова

    После сразу трех политических неудач, включая провал с планом по замороженным российским активам на саммите ЕС, позиции канцлера Германии Фридриха Мерца в Европе оказались под угрозой, пишет газета Bild.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц на этой неделе потерпел сразу три серьезных неудачи, что может помешать его лидерским амбициям в Европе, передает ТАСС со ссылкой на издание Bild. Газета отмечает, что на саммите Евросоюза ему не удалось провести свой план по экспроприации замороженных российских активов, а также добиться подписания торгового соглашения со странами Южной Америки.

    Дополнительный удар по позиции Мерца нанесло его поражение на внутренней политической арене. Поддерживаемый им кандидат Гюнтер Крингс проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр на выборах главы Фонда Конрада Аденауэра, причем она считается оппонентом Мерца и представителем другого крыла ХДС.

    Главный редактор Bild Роберт Шнайдер констатировал, что теперь канцлер «может позабыть о претензии на свое лидерство в Европе», а Италия, по словам премьер-министра Джорджи Мелони, после саммита высказала именно то, о чем думали многие. Автор статьи подчеркнул, что Германия, которая ранее выступала против общеевропейских займов, теперь рискует заплатить высокую цену, ведь кредит для Киева будет выделен именно за счет этих заимствований.

    Руководитель социологического института INSA Херман Бинкерт в интервью Bild считает, что Мерц уходит на рождественскую паузу даже слабее, чем был летом, и ему необходимо пересмотреть свою стратегию, если он рассчитывает на успех в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по вопросу замороженных российских активов.

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Первое место заняла Германия (85 баллов), подвинув Британию (80 баллов) на вторую позицию.

    21 декабря 2025, 11:11 • Новости дня
    Захарова заявила о спасении Нового года простыми немцами из-за провала ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне экономических трудностей в странах Евросоюза жители и предприниматели вынуждены самостоятельно собирать средства на праздничную иллюминацию для новогодних мероприятий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Из-за неудачной экономической политики ЕС новогодние и рождественские праздники в Европе спасают простые граждане и бизнес. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что именно они вынуждены собирать средства на праздничную подсветку в крупных городах, в том числе в Берлине.

    «Тем временем в ЕС, в том числе в ее экономическом сердце, в Германии, на фоне провала властей спасать Новый год и Рождество приходится... бизнесу и простым немцам», – отметила Захарова.

    Дипломат объяснила сложившуюся ситуацию ростом цен на электричество и газ, вызванным отказом европейцев от российских энергоносителей. Она подчеркнула, что политические решения Брюсселя и ведущих столиц Европы вынудили местные власти серьезно экономить, что привело к отмене масштабных праздничных мероприятий и традиционной иллюминации.

    Захарова сообщила, что под угрозой оказалось проведение традиционного новогоднего праздника у Бранденбургских ворот, куда обычно приезжали люди со всей Европы. По ее словам, власти Берлина летом прямо заявили, что денег на привычное празднование нет, а потому оно пройдет максимально скромно.

    Кроме того, впервые за десятилетия было решено полностью отказаться от рождественской иллюминации на бульваре Курфюрстендамм, одной из главных улиц Берлина. Несмотря на это, простые берлинцы и представители бизнеса собрались и профинансировали новую иллюминацию, а пенсионеры внесли деньги даже на лампочки.

    В заключение Захарова выразила надежду, что «даже этих усилий хватит, чтобы праздник состоялся», и пожелала Европе пересмотреть свою политику, чтобы не «уничтожать самих себя».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти нескольких крупных городов Германии сократили или полностью отказались от уличной рождественской иллюминации из-за ограниченного бюджета.

    21 декабря 2025, 03:59 • Новости дня
    Габбард заявила о желании ЕС и НАТО втянуть США в прямой конфликт с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Представители так называемого глубинного государства (deep state, «дипстейт») пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией, чего хотят также ЕС и НАТО, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

    Габбард, выступая на конференции Turning Point USA в Аризоне, заявила, что Белый дом добивается заключения «мирной сделки» по Украине, передает ТАСС.

    «Но на протяжении месяцев я вижу, что каждый раз, когда они достигают прогресса и становятся все ближе к надежде заключить мир, поджигатели войны в «дипстейте» пытаются сделать все возможное, чтобы остановить их <...>, чтобы втянуть военных США в прямой конфликт с Россией, чего в конечном итоге хотят ЕС и НАТО», – сказала она.

    По ее словам, «дипстейт» в разведсообществе превращает разведданные в свое оружие, сливает информацию пропагандистским медиа и распространяет «ложные нарративы». Это делается ради нагнетания страха и истерии для оправдания продолжения боевых действий и срыва попыток договориться о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters заявило, что разведка США придерживается мнения о желании России «захватить всю Украину» и сделать европейскую часть бывшего СССР российской территорией. Габбард назвала заявления Reuters «ложью и пропагандой». На самом деле разведывательное сообщество США, по ее словам, информировало законодателей о том, что Россия, напротив, стремится избежать более масштабного военного столкновения с НАТО.

    22 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Рар: Макрон предал Мерца из-за собственных амбиций в Европе

    Политолог Рар: Макрон злорадствует, видя крах европейского лидерства Мерца

    Рар: Макрон предал Мерца из-за собственных амбиций в Европе
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Планы Берлина о построении милитаризованной Европы на базе немецкой армии ранее вызвали тревогу в регионе. Поэтому сейчас французский президент Эммануэль Макрон злорадствует, видя крах идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца стать европейским лидером, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее СМИ сообщили о предательстве Германии Макроном на саммите ЕС в Брюсселе.

    «В поствоенную эпоху создания «новой мягкой империи» – Евросоюза, Франция и Германия представлялись нерушимым тандемом и «осью» новой политической Европы. Французские президенты и немецкие канцлеры с 1947 года не забывали это подчеркивать. Сейчас же Фридрих Мерц вдруг возомнил себя региональным лидером, поставив цель построить милитаризованную Европу на базе немецкой армии», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Немецкие планы встревожили многих соседей Германии, в том числе Францию, которая, в отличие от Берлина, не забывает уроки истории XX века. На этом фоне французский президент Эммануэль Макрон не может не злорадствовать, видя, как мнимое лидерство Мерца в Европе терпит крах. К тому же у Парижа в регионе остаются собственные амбиции», – добавил он.

    Вместе с тем, собеседник не согласился с утверждением, что план репарационного кредита Украине за счет российских средств провалился. «Европа продолжит направлять деньги Киеву, но это будут не замороженные средства России. Основной объем помощи идет из ФРГ. Остальные страны ЕС отказываются платить или готовы к совместным долгам, как, например, Франция. Но посыл в Евросоюзе остается прежний: украинская сторона не должна проиграть», – резюмировал он.

    Ранее стало известно, что за несколько недель до саммита в Брюсселе, на котором обсуждалось возможное изъятие замороженных российских активов, Макрон публично не высказывал возражений против немецкого предложения по активам. Но в частном порядке его команда выразила сомнения в законности сделки и предупредила, что Парижу будет сложно выдать национальную гарантию на случай, если средства придется срочно возвращать Москве.

    Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС, который был напрямую проинформирован о ходе переговоров 18 декабря. «Он предал нас, Мерца, и он знает, что ему придется заплатить за это. И он был так слаб, что у него не было другого выбора, кроме как спрятаться за спиной Джорджии Мелони», – приводятся слова источника.

    Оппозиция стала отмечать новую динамику в отношениях Франции и Германии, а также факт отсутствия надежды на крупномасштабную перезагрузку франко-германского механизма, который когда-то обеспечивал одни из крупнейших политических прорывов ЕС.

    «В Брюсселе есть четкое ощущение, что Берлин играет важную роль, а влияния Франции недостаточно», – отметила Джорджина Райт, старший научный сотрудник американского аналитического центра German Marshall Fund of the U.S.

    Муджтаба Рахман, глава европейского подразделения Eurasia Group, указал, что в последние четыре-пять лет в Елисейском дворце действовал тезис о том, что слабость Германии подрывает способность Европы действовать. «Теперь у нас есть канцлер, который разбирается в геополитике и хочет активно вмешиваться в дела Европы. Но именно Париж сейчас не в состоянии выполнить свою часть соглашения», – сказал он.

    Напомним, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.

    Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по вопросу замороженных российских активов, о чем писала Berliner Zeitung. Журнал Bild также заявил, что он потерял лидерство в Европе из-за ситуации вокруг активов России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.

    23 декабря 2025, 18:41 • Новости дня
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    Медведев удивился мирным заявлениям Писториуса и Стубба
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на недавние заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса и президента Финляндии Александра Стубба.

    Оба политика ранее выразили сомнение в разжигаемой Брюсселем «российской угрозе», что противоречит основной риторике Евросоюза, передает ТАСС.

    «Удивили «европейские миротворцы». Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса», – написал Медведев в своем аккаунте в Max. Он также поинтересовался: «Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?».

    В западных странах вскоре будут отмечать Рождество по григорианскому календарю. В Германии праздник традиционно сопровождается глинтвейном и пуншем, а в Финляндии – крепким шведским глегом.

    Ранее Стубб сообщил о приближении сторон к заключению мирного соглашения по Украине, а Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

