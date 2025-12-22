Путин спросил, как Эрмитажу удалось сохранить коллекцию в 1917 году

Tекст: Дарья Григоренко

Во время осмотра Золотой кладовой Путин спросил: «А вот, когда здесь после событий в 1917 году, здесь же стояли части, после захвата Зимнего дворца грабили все подряд. Как это не разграбили?», передает ТАСС.

Пиотровский объяснил, что руководство Эрмитажа опасалось штурма и заранее капитулировало перед Красной гвардией. Этому способствовал и опыт после пожара 1837 года, когда были предусмотрительно заблокированы переходы между императорской резиденцией и залами с экспозицией, чтобы предотвратить проникновение.

Путин уточнил: «То есть Красная гвардия защищала?» – и Пиотровский подтвердил, что именно бойцы Красной гвардии в тот момент спасли музей от разграбления.

