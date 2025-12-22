Пашинян поблагодарил Путина за поддержку мирного процесса с Азербайджаном

Tекст: Дарья Григоренко

Во время встречи с Путиным, проходившей в Двадцатиколонном зале Эрмитажа, Пашинян заявил: «Я хотел бы поблагодарить вас за поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Как мы и говорили после восьмого августа в нашем телефонном разговоре, достигнутый мир откроет новые возможности для дальнейшего развития двусторонних отношений между Арменией и Россией», передает ТАСС.

В ходе беседы Пашинян также сообщил, что уверен – нормализация отношений между Ереваном и Баку поспособствует развитию связей между Арменией и Россией. Это первая двусторонняя встреча лидеров после переговоров, состоявшихся в Москве 26 сентября.

Ранее Путин сообщил, что страны ОДКБ с уважением признают временное решение Армении отказаться от участия в заседаниях организации.

В ноябре в МИД подтвердили сохранение силы договоренностей с Арменией и Азербайджаном.