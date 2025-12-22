Лукашенко назвал максимальное число «Орешников» в Белоруссии

«Ну, десяток – это будет максимум», – сообщил белорусский лидер Telegram-каналу «Юнашев Live», передает ТАСС.
Ранее Минобороны Белоруссии заявило о подготовке «Орешника» к боевому дежурству.
Лукашенко: В Белоруссии будет размещено максимум десять «Орешников»
Первый вице-спикер Александр Жуков заявил, что на мероприятия народной программы партии выделено около 174 млрд рублей на три года, в том числе более 50 млрд рублей на поддержку участников СВО и их семей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Жуков подчеркнул, что средства направляются на повышение доступности протезно-ортопедической помощи, создание центров высокотехнологического протезирования и реабилитации участников СВО, а также на социальную газификацию и улучшение транспорта и сельского хозяйства.
Замруководителя фракции Андрей Исаев сообщил, что «Единая Россия» добилась индексации зарплат бюджетников и пенсий выше инфляции, а МРОТ вырастет до 27 тыс. рублей. Исаев отметил, что индексация пенсий с 2025 года будет производиться с 1 января, без двух этапов, а поддержка по социальному контракту и социальных программ также продолжится. Также принято решение о страховании по больничным листам для самозанятых и целевом обучении медиков.
Вице-спикер Анна Кузнецова акцентировала внимание на поддержке семей. По ее словам, на помощь многодетным семьям выделяется порядка 500 млрд рублей, а детский бюджет увеличен на 6% и составляет 11 трлн рублей. Приняты десятки законов в поддержку военнослужащих и семей, введены специальные льготы для матерей-героинь, расширена региональная программа поддержки студенческих семей.
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли законопроект о введении в стране новой категории «ветеран трудовой деятельности», передает РИА «Новости».
Как подчеркивается в пояснительной записке к документу, такая мера позволит признать заслуги россиян с длительным трудовым стажем – не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Лидер партии Леонид Слуцкий пояснил, что федеральное звание ветерана труда возможно получить только при наличии государственной или ведомственной награды. «А если человек не получал наград, но работал на своем месте, честно выполняя свой долг и принося пользу людям? Ради таких людей ЛДПР вносит законопроект, в котором предлагается ввести в России новую категорию ветеранов – ветераны трудовой деятельности», – заявил Слуцкий.
В случае одобрения инициативы звание будет закрепляться за россиянами с большим стажем независимо от наличия наград; детали присвоения и условия определит правительство России. Звание предполагает реальные меры поддержки: компенсация 50% расходов на ЖКХ, первоочередное право на установку домашнего телефона, преимущества при вступлении в кооперативы и приобретении земли, а также гарантия права на бесплатные протезы (кроме зубных) и приоритет в оказании медпомощи и социальной поддержке.
Слуцкий подчеркнул, что эти меры призваны подчеркнуть уважение к людям, внесшим огромный вклад в развитие страны, и обеспечить им ощутимую поддержку на государственном уровне. Сейчас, по словам депутатов, существует несправедливая ситуация, когда даже люди с большим стажем, но без наград, не могут претендовать на статус ветерана труда и соответствующие льготы.
Газета ВЗГЛЯД писала, как вырастут выплаты и пособия в 2026 году.
В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотнbrами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам управления БПЛА дальнего действия.
Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 140 районах.
Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба и 56 беспилотников, отчитались в Минобороны.
Всего с начала спеоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 104 146 беспилотников, 640 ЗРК, 26 668 танков и других бронемашин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 097 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 801 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, утром во вторник по всей украинской территории прозвучал сигнал воздушной тревоги. В Киеве и в Киевской области начали переход к экстренным отключениям света. Перебои с электричеством начались также в Одесской области.
Накануне ВС России поразили использовавшиеся для ВСУ объекты портовой инфраструктуры. Ранее ВС России поразили предприятие военной промышленности Украины.
В конце прошлой недели сообщалось, что ВС России нанесли за неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.
Министр обороны ФРГ Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО
Министр обороны ФРГ Борис Писториус отверг возможность «нападения» России на НАТО. Одновременно Писториус считает, что Москва может стремиться к ослаблению НАТО через разобщение его стран-участников и попытки вынудить США уйти из Европы. Он добавил, что Россия заинтересована в подрыве единства альянса изнутри, передает РИА «Новости».
Генсек НАТО Марк Рютте ранее призывал европейские государства наращивать оборонные бюджеты и готовиться «сражаться с русскими», называя альянс «следующей целью» России. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 11 декабря заявил, что Россия не планирует агрессии против НАТО и готова подтвердить это письменно.
При этом еще в ноябре Писториус заявлял, что война НАТО с Россией может состояться до 2029 года.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о готовности ряда стран Евросоюза направить войска на Украину для защиты в случае нарушения мирных договоренностей.
Президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США на фоне его заявлений о якобы готовности России напасть на Европу.
Украинский летчик Александр Шемет, Герой Украины и командир экипажа, погиб вместе с тремя военными после поражения их вертолета Ми-24 дроном «Герань». Информацию об этом сообщил украинским СМИ брат погибшего Юрий Шемет, передает ТАСС.
Вечером 17 декабря Шемету поступил приказ совершить вылет на перехват дронов. По словам брата, связь с вертолетом поддерживалась, но позже он перестал отображаться на радаре пункта управления, что свидетельствовало об аварии. На месте крушения специалисты обнаружили четыре сильно обгоревших тела, личность некоторых из погибших еще устанавливается.
Он подчеркнул, что предварительное расследование показало – вертолет столкнулся с дроном, который шел на низкой высоте и не был заметен для операторов на земле. По словам брата, неисправности техники или ошибка пилота не рассматриваются в качестве причины происшествия.
Ранее сообщалось, что украинский военный вертолет Ми-24 потерпел крушение при выполнении боевой задачи, весь экипаж погиб.
ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.
Российские военнослужащие сбили истребитель Су-27, которым управлял подполковник Вооруженных сил Украины Евгений Иванов.
По словам Зеленского, США предоставят Украине гарантии безопасности, причем часть деталей этих договоренностей не будет обнародована, передает РИА «Новости».
Зеленский заявил, что есть некий рамочный договор между Украиной, Европой и США по гарнтиям безопасности.
«Именно их, как мы видим, должны рассмотреть в конгрессе США с некоторыми закрытыми деталями и дополнениями», – считает глава киевского режима.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что Москва и Вашингтон пришли к пониманию необходимости возвращения Украины к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу. Именно на таких условиях Россия признала независимость Украины в 1991 году.
Тем временем в Берлине прошли переговоры по урегулированию конфликта с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также представителей Украины и Евросоюза. Итогом встречи стало заявление стран ЕС о мерах по поддержке Украины, среди которых – направление многонациональных сил и сохранение численности Вооруженных сил Украины на уровне не ниже 800 тыс. человек.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО рассматривается как угроза для безопасности России.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Евросоюза и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, аналогичных пятой статье НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для ее защиты в случае нарушения Россией мирных соглашений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что власти России настаивают на юридически закрепленном отказе Киева от вступления в НАТО.
Политолог Шеслер: Зеленский может инициировать перенос Пасхи
«Зеленскому сейчас крайне необходимо каким-то образом подтверждать полный разрыв с нашей общей историей и традициями. На фоне многостороннего процесса переговоров по мирному урегулированию Банковая подчеркивает, что нынешняя украинская повестка не имеет никакого отношения к Москве», – пояснила политолог Лариса Шеслер.
«Эта игра Зеленского рассчитана как на внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию. Таким образом он заявляет, что Киев ведет диалог не с «агрессором», а с партнерами – США и Евросоюзом. Этим также подчеркивается тяготение Украины к «светлому и правильному» демократическому миру, а не возвращение к общему прошлому с Россией», – продолжила она.
«Учитывая, что некоторая часть украинского общества мыслит именно такими стереотипами, тактика Зеленского не лишена надежд на частичный медиа-успех. Инициатива Банковой также показывает, что Киев не планирует хоть сколько-нибудь реальное примирение с российской стороной», – заметила собеседница.
«Думаю, Банковая будет еще более популяризировать День памяти жертв голодоморов. Поэтому, судя по всему, профессиональные праздники последней недели ноября на Украине будут отменены или перенесены. Также Киев явно намерен придать государственное значение фейковой «резне в Буче». Так что нельзя исключать, что офис Зеленского инициирует перенос Дня работников ракетно-космической отрасли или даже Пасхи», – допустила аналитик.
«Кроме того, на начало апреля приходится удар «Точкой-У» по вокзалу Краматорска, который был нанесен ракетным дивизионом ВСУ из района Доброполья. Вину за трагедию и гибель 50 человек Киев возложил на Москву. Думаю, этот день также имел в виду Зеленский, когда говорил о «трагедийных датах», – спрогнозировала спикер.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что даты некоторых праздников на Украине будут изменены. Соответствующее решение он принял после беседы с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. Предложения «по определению новых и логических подходов» к украинскому календарю подготовят депутаты вместе с чиновниками и «представителями гражданского общества».
Решение он объяснил «плохими календарными совпадениями» и тем, что конфликт «внес много изменений», когда «даты трагедий приходятся на профессиональные праздники». Также Зеленский заявил, что в один день не должны проводиться «совсем разные» отраслевые чествования, оставшиеся с «советских времен» и введенные «с первых лет независимости».
Он напомнил, что переход раскольнической структуры «Православная церковь Украины» и всей страны на празднование Рождества с 7 января на 25 декабря «был воспринят легко». Стоит отметить, что 8 мая страна отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов. 9 мая украинские власти установили Днем Европы. Праздник приурочен к подаче декларации о создании Европейского объединения угля и стали, из которого впоследствии возник Евросоюз.
Киев борется с российским наследием не только в контексте дат. Так, в ноябре украинский «Институт национальной памяти» включил в перечень символов так называемого «российского империализма» русского ученого Михаила Ломоносова, а также поэтов Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, живописца Василия Сурикова и писателя Ивана Тургенева.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал такую политику украинской стороны «невменяемой». В этой связи он заключил: в таких условиях сложно рассчитывать, что Киев будет готов к серьезным переговорам и реальным договоренностям по урегулированию конфликта. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Украина превзошла большевиков в борьбе с «российским империализмом».
«Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду», – сказал Песков. По его словам, сам процесс урегулирования вряд ли может идти в публичном режиме, говорится в Telegram-канал «Вестей».
Он предположил, что, возможно, позже появятся дополнительные разъяснения от американской стороны по поводу заявления Вэнса.
В понедельник президент Финляндии Александр Стубб заявил, что стороны находятся на самой близкой стадии к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс сообщил, что главным камнем преткновения при обсуждении урегулирования конфликта на Украине снова стал вопрос территорий Донбасса и будущего русскоязычных жителей. Вэнс также высказал мнение, что власти Украины понимают неизбежную утрату контроля над Донецкой народной республикой.
Недавно у Куялы волки погубили самку северного оленя. Животному требуется около двух лет, чтобы достичь половой зрелости, и каждая самка обычно производит на свет одного детеныша в год.
«Баланс нарушен. Волков так много, что они угрожают всей системе. Они просто убивают, убивают, убивают. Если мы ничего не предпримем, то через несколько лет в целых районах не останется северных оленей. Это печально, потому что оленеводство – старейшее занятие во всей Финляндии», – рассказал Куяла CNN.
По данным Института природных ресурсов Финляндии, за последние несколько лет популяция волков в Финляндии резко возросла – с 295 особей весной 2024 года до примерно 430 в 2025 году, что является самым высоким показателем за последние десятилетия.
Ассоциация оленеводов Финляндии, которая ведет постоянный учет, сообщает, что только в 2025 году волки убили около 1950 северных оленей, что почти на 70% больше, чем в 2024 году.
«В то время как популяция волков по всей Европе возросла, в Финляндии рекордное количество нападений волков на северные оленеводческие районы объяснили тем, что хищники находятся в сотнях миль отсюда: глубоко в российских окопах на Украине. Теория заключается в том, что российские волки в большом количестве убивают северных оленей Финляндии, пересекая границу протяженностью более 800 миль (1287 км), которая проходит между двумя странами», – говорится в материале.
При этом одни специалисты винят в ситуации лесозаготовительную промышленность, которая влияет на среду обитания диких животных в этой части страны. Другие считают, что Россия якобы привлекает мужское население из региона, в том числе охотников, к спецоперации на Украине и контролировать численность волков некому.
Старший научный сотрудник Института природных ресурсов Финляндии, которая изучает популяции волков, Катя Холмала допустила реалистичность теории с увеличением численности волков из-за отсутствия контроля за популяцией. По ее словам, до СВО в регионе активно охотились на волков, теперь такого нет.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила итоги расследования финской полицией дела о влиянии России.
Как следует из ноябрьского выпуска «Рейтинга недружественных правительств» газета ВЗГЛЯД, Финляндия закрывает пятерку лидеров с 65 русофобскими баллами. Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как прибалты и скандинавы стали главным источником лжи о России.
Росприроднадзор ответил на обвинения финнов в угрозе от волков из России
Амирханов заявил в беседе с ТАСС, что рост популяции волков произошел не только в России, но и по всей Европе, поэтому бессмысленно обвинять именно российских хищников в угрозе популяции оленей в Финляндии.
По его словам, проблемы с волками в Финляндии зависят от внутренней ситуации в этой стране, и нет оснований предполагать, что российские животные участвуют в этом процессе.
Амирханов отметил: «Популяция волка в последние годы выросла в европейской части России и в Европе в целом. Но если в Финляндии такая проблема есть, то ее причина от них и зависит. Почему они решили, что наши волки ушли туда? Это бессмысленный, странный разговор. Численность оленей у нас примерно та же, что и была, нет данных, что она уменьшилась настолько, чтобы волки пошли куда-то искать себе пропитание».
Кроме того, эксперт подчеркнул, что волки питаются не только оленями, но и другими животными, а такого количества оленей, чтобы быть главным источником пропитания хищников, ни в России, ни в скандинавских странах не было.
Амирханов также напомнил, что на численность волков существенно влияет охотничье хозяйство, добавив, что в СССР охотникам платили 60 рублей за каждую добытую шкуру, что позволяло держать популяцию под контролем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее финские ученые обвинили волков из России в сокращении поголовья оленей.
А в прошлом году большинство европейских стран понизили охранный статус волков из-за их роста и влияния на сельское хозяйство.
Напомним, что Финляндия по итогам ноября занимает пятое место в «Рейтинге недружественных правительств» от газеты ВЗГЛЯД с 65 баллами.
Военный эксперт Дандыкин: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой
«Америка испытывает особые чувства ко всему, что называется, «супер-дупер» большому и золотому. До этого говорили о системе ПРО «Золотой купол», теперь «золотой флот». Есть еще золотые унитазы, но это у бывших подопечных США», – иронично отметил военный эксперт Василий Дандыкин, подчеркнув: «не все то золото, что блестит».
По его оценкам, реализация плана Дональда Трампа по кораблестроению столкнется с принципиальной проблемой: не столько с финансовой – американцы умеют печатать доллары, сколько с возможностями промышленности. «Век американского судостроения, когда Штаты создавали десятками эсминцы и крейсера, на мой взгляд, позади. Все изменилось с тех пор, как на первое место в экономике страны вышли услуги», – рассуждает собеседник.
Изменения коснулись и ВМС США. Как полагает эксперт, корабли класса «Трамп» в целом можно назвать линкорами, но есть нюанс. В качестве примера Дандыкин привел USS Missouri (BB-63) («Миссури»), водоизмещение которого составляет 57 тыс. тонн, у нового корабля заявлено 30-40 тыс. тонн. «В результате, вероятно, выйдет атомный крейсер, какие у американцев уже были и есть», – допустил спикер.
Он не исключил, что на этих кораблях разместят и беспилотники – надводные, подводные и воздушные. Впрочем, прогнозировать сроки строительства линкоров сложно. Вряд ли американской стороне удастся уложиться в анонсированные два – три года, добавил аналитик. «Сначала корабль нужно сконструировать, а это долгий процесс. Затем строится головное судно, и когда начнется серийное производство – большой вопрос», – уточнил Дандыкин.
«Но глава Белого дома – человек, который не стесняет себя в эпитетах, особенно если речь о «величии» Америки. Его выступление, я думаю, связано с успехами России и Китая в кораблестроении и не только», – считает собеседник. Он напомнил, что ранее российские вооруженные силы провели испытания подводного аппарата «Посейдон».
На этом фоне президент США попытался подсластить пилюлю и заявил о якобы превосходстве подлодок. «Россия – единственная страна, которая имеет подводные крейсера стратегического назначения. Это «Борей» и «Борей-А». Для примера: американские «Огайо» третьего поколения», – уточнил специалист.
Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Илья Крамник. Он согласен, что корабли класса «Трамп» – не линкор/battleship, несмотря на намерение так его классифицировать. «Его задача – явно не побивание противника в артиллерийском бою кораблей первого ранга в составе battle line. Это линейный крейсер, battlecruiser, в том смысле, который США придали этому термину, классифицировав так проект 1144: тяжелый неавианесущий корабль – боевое ядро соединения, способный решать разнообразные задачи как самостоятельно, так и в составе соединения», – написал аналитик в своем Telegram-канале.
«Впрочем, это придирка пуриста, и в термин «линкор/battleship» тоже можно внести новый смысл, ЭМ/destroyer сейчас тоже уже совсем не то, что вкладывалось в этот термин сто, тем более сто двадцать лет тому», – добавил Крамник. По его мнению, с одной стороны, идея построить 30-килотонный боевой надводный корабль – благодарная.
«Это может быть хороший, крепкий корабль, с конструктивной защитой, позволяющей пережить попадания большей части дронов, и требующей для поражения полноценной БЧ крылатой ракеты или нормальной тяжелой торпеды, взрывающейся под килем. С хорошим вооружением последнего рубежа, включая лазеры, которое эту же большую часть дронов не допустит до попадания, да и крылатые ракеты, уцелевшие после работы ЗРК средней и малой дальности, добьет», – описал он.
«Но есть проблема. Его еще надо разработать, а это не быстро, и построить. А пока, глядя на историю с LCS и «Констеллейшн» у США не очень получается создать корвет/фрегат. Сейчас снова будут пытаться, на сей раз на основе сторожевика береговой охраны, который вроде как не забыли как строить, и надо его просто дооборудовать под задачи флота. Умение проектировать новые корабли и ставить их в серию капитально подутрачено, и это видно в целом на всех без исключения ныне реализуемых в интересах ВМС США проектах обитаемых кораблей», – уточнил эксперт.
По его прогнозам, идея не переживет текущую администрацию, даже если преемником Трампа станет республиканец. «Максимум, что США смогут осилить в текущем состоянии, это DDG(X), если решат его строить, с техническим лицом которого все более-менее понятно. И да, при цене Берка третьего флайта в 2,5 млрд и прогнозной цене DDG(X) до 3,4 млрд, такой корабль будет стоить от пяти млрд по самым скромным предположениям, а скорее, с учетом новизны, и все восемь», – считает Крамник.
Американист Малек Дудаков, в свою очередь, обратил внимание на обещание Белого дома стахановскими темпами построить новые корабли за 2-3 года. «Даже на сборку первых Zumwalt ушло более шести лет. Уж очень хочется проецировать силу в конкуренции с Китаем, строящим десятки новых эсминцев. Хотя бы только на рендерах», – сыронизировал он.
Ранее Дональд Трамп анонсировал создание «золотого флота» США. Он будет насчитывать десять судов, а со временем, как ожидается, вырастет до 25. Основой же станут линкоры нового класса – «Трамп», которые «в 100 раз мощнее» любых аналогов и предшественников, заявил американский лидер. На их строительство планируют потратить 26 млрд долларов.
Первым в начале 2030-х годов построят линкор USS Defiant («Дерзкий», так же назывался вымышленный звездолет в двух проектах вселенной «Звездного пути»). «Боевые корабли будут вооружены пушками и ракетами самого высокого уровня. У них также будет гиперзвуковое оружие, современные электрические рельсотроны и даже мощные лазеры», – сообщил глава Белого дома.
По его словам, линкоры также будут «нести ядерное вооружение, крылатые ракеты морского базирования, которые сейчас разрабатываются». Кроме того, новые суда оснастят ИИ-компонентом. Корабли класса «Трамп» смогут действовать в режиме интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны в составе авианосной ударной группы, а также руководить операциями флота в качестве центрального узла управления, отметили в ВМС США.
«Они помогут сохранить американское военное превосходство, возродят американскую судостроительную промышленность и вселят страх во врагов Америки по всему миру», – заявил Трамп. Он сообщил, что США в настоящее время строят три новых крупных авианосца дополнительно к уже существующим. По его словам, в частности, речь может идти об «авианосцах другого класса», нежели Gerald R. Ford.
Также Штаты планируют построить до 15 новых подводных лодок для усиления национальных ВМС. «Мы как минимум на 15 лет впереди любых конкурентов. Китай, Россия, никто не может с нами сравниться. Кроме того, в настоящее время мы строим три больших авианосца в дополнение к тем, которые у нас уже есть. И, что интересно, у нас есть много подводных лодок», – сказал Трамп.
Из зоны СВО вернулись 167 тыс. ветеранов боевых действий
Порядка 167 тыс. ветеранов боевых действий уже вернулись с территории проведения специальной военной операции, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков во время заседания центрального штаба «Народного фронта».
Новиков отметил, что «если завтра победа, то вернется в несколько раз больше».
В конце июня сообщалось, что домой после службы вернулись около 137 тыс. участников спецоперации на Украине.
Ранее участники форума «Вместе победим!» обсудили механизмы интеграции ветеранов СВО в мирную жизнь.
«Ленинград» и Киркоров возглавили список самых дорогих артистов на Новый год
Группа «Ленинград» и Филипп Киркоров стали самыми дорогими артистами, которых приглашают для выступлений на новогодних корпоративах в России, передает ТАСС.
Как рассказали представители ведущих ивент-агентств, гонорар группы «Ленинград» на таких мероприятиях начинается от 20 млн рублей, а Филиппа Киркорова – от 12 млн рублей. Григорий Лепс выступает за сумму от 10 млн рублей, Леонид Агутин – от 8 млн рублей, а Любовь Успенская – от 5 млн рублей.
Среди других востребованных артистов на праздничный сезон оказались Татьяна Буланова, «Дискотека авария», Полина Гагарина, Юлия Зиверт, Сергей Лазарев и Дима Билан. По словам экспертов, гонорары звезд в декабре могут вырастать в два-три раза по сравнению с обычными месяцами. Например, выступление Полины Гагариной или Зиверт обойдется минимум в 8 млн рублей, а Димы Билана – от 6 млн рублей.
Ивент-агентства отмечают, что окончательная стоимость выступления зависит не только от рейтинга артиста, но и от даты, формата мероприятия и города проведения. Цена меняется, если выступление проходит не в Москве, а в других городах, среди которых Новосибирск, Владивосток и Краснодар. «Топовых ведущих и артистов часто бронируют за полгода, а иногда даже за год», – добавил представитель агентства.
Дополнительно заказчикам необходимо учитывать расходы на бытовой и технический райдер: перелеты, размещение артистов и их команд, транспорт, количество VIP-проходов и аренду технического оборудования для площадки. Кроме того, эксперты обратили внимание на высокий спрос на стендап-комиков, звезд с популярных ТВ-шоу и соцсетей, таких как Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд.
Помимо выступлений исполнителей, актуальны необычные форматы: иллюзионисты, шоу с эффектными тортами и альтернативные концепции вечеринок. Как отмечают участники рынка, крупные компании по-прежнему устраивают масштабные корпоративы, а небольшие организации отдают предпочтение камерным праздникам в офисах. Ключевым запросом для заказчиков остается создание уникальной атмосферы и эмоций, когда гости ждут не просто концерта, а по-настоящему запоминающегося и живого опыта.
Ранее продюсер Табриз Шахиди назвал самых дорогих артистов для корпоративных мероприятий в 2025 году.
Между тем сообщалось, что солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева увеличила гонорар до 4 млн рублей за одно выступление.
Инцидент произошел в вагоне поезда на станции «Рижская» Калужско-Рижской линии, конфликт разгорелся между 48-летним нападавшим и 19-летним молодым человеком, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Нападавший нанес несколько ударов рукой в лицо сопернику, после этого пострадавший обратился за медпомощью, у него диагностировали травму носа, добавили в МВД.
Камеры видеонаблюдения позволили сотрудникам полиции найти и задержать подозреваемого.
Уголовное дело завели по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», нападавшему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее жительницу Москвы оштрафовали за нападение на другую пассажирку в московском метро.
Осенью трое мужчин устроили массовую драку и напали с ножом на контролеров пригородного поезда Волоколамск – Серпухов в Подмосковье.
Обыск в доме Святослава Пискуна в Ницце провела французская полиция совместно с украинскими правоохранительными органами, передает ТАСС.
В ходе следственных действий были обнаружены 90 тыс. евро, 3 кг золота и 18 элитных часов, общая стоимость которых превышает 1 млн евро. Пискун не предоставил документов на происхождение найденной валюты, покупки золота и ввоза часов во Францию.
Французская полиция возбудила уголовное дело по подозрению в легализации средств, полученных преступным путем. Как сообщает издание, решается вопрос о предъявлении обвинения бывшему генпрокурору.
Сообщается, что изначально Пискуна задержали, однако вскоре отпустили. Найдены были также документы, не связанные с расследованием дела Коломойского, отмечает «Зеркало недели».
Ранее французская полиция провела обыски у бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна по запросу украинского госбюро расследований.
В 2019 году Пискун предлагал взыскать с России ренту за 300 лет пользования землями Киевской Руси или взять россиян в рабство.